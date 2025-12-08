Nový magazín právě vychází!

Šéf JPMorgan: Klesající ekonomická síla Evropy ohrožuje USA i globální stabilitu

Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Dimon zdůraznil, že klesající ekonomická síla Evropy oslabuje americké obchodní partnery, a tím i stabilitu světových trhů. Varoval, že pokud se Evropa bude dál drobit a slábnout, dopadne to nakonec nejhůř na USA, které na silném a jednotném spojenci dlouhodobě staví.

Podle Dimona si někteří evropští lídři situaci uvědomují, ale politická realita je podle něj velmi složitá. Šéf největší americké banky dlouhodobě upozorňuje, že roztříštěnost Evropy patří mezi hlavní globální výzvy. Ve svém letošním dopise akcionářům zároveň napsal, že Evropa má vážné problémy, které musí vyřešit.

Dimon ocenil zavedení eura a úsilí Evropy o mír a připustil, že evropské sociální systémy patří mezi nejlepší na světě. Varoval ale, že snížení vojenských výdajů a potíže s dosažením shody v rámci Evropské unie jsou hrozbou pro kontinent.

Pomoc pro Evropu

Dimon zároveň varoval, že případná další roztříštěnost Evropy by měla dopad i na Spojené státy. Pokud by se Evropa rozpadla, pak už by nebylo možné mluvit o politice America first, tedy Amerika na prvním místě, což je politika současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Uškodí nám to víc než komukoli jinému, protože je naším hlavním spojencem ve všech směrech, včetně společných hodnot, které jsou opravdu důležité,“ uvedl.

Podle něj by proto USA měly Evropě aktivně pomáhat. „Potřebujeme dlouhodobou strategii, která jí pomůže znovu zesílit. Slabá Evropa je pro nás špatná,“ dodal.

Dimon upozornil, že ekonomická síla Evropy vůči USA za posledních deset až 15 let výrazně klesla ze zhruba 90 procent amerického hrubého domácího produktu (HDP) na 65 procent. To znamená nejen statistický pokles, ale i oslabení ekonomického vlivu kontinentu. Varoval, že bez rychlé akce by Evropa mohla dál klesat až k 50 procentům amerického HDP, což odráží hlubší strukturální problémy, které ohrožují nejen Evropu, ale i stabilitu a spolupráci v globální ekonomice.

Kaja Kallasová

Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více

Politika

Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.

ČTK

Přečíst článek

Dimon poukázal na byrokratické překážky jako hlavní příčinu odlivu podniků a investic z Evropy. Složitý regulační rámec v kombinaci s pomalými rozhodovacími procesy vytváří významné překážky jak pro nadnárodní korporace, tak pro start-upy. Země s efektivními regulačními procesy mají tendenci přitahovat více podnikatelských aktivit a přímých zahraničních investic, poznamenal.

Dimon zdůraznil, že Amerika má na hospodářském oživení a posílení Evropy vlastní zájem. Evropskou slabost nevnímá jako konkurenční výhodu, ale jako společný problém, který vyžaduje strategické partnerství. Ekonomická slabost Evropy otevírá prostor pro rozšíření vlivu jiných mocností a ohrožuje společný ekonomický řád, který prospívá oběma kontinentům.

Ústí nad Labem je město odsouzené k úspěchu, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

„Nespořte, nespekulujte, investujte,“ popisuje Jaroslav Ton, spoluzakladatel společnosti Salutem Real, svůj přístup k potenciálním investorům. Firma se dvacet let pohybuje na trhu s rezidenčním bydlením a vytvořila unikátní model. Spojila investiční firmu, development, správu nemovitostí a poskytování nájemního bydlení. Poskytuje vše v jednom.

Jaroslav Ton jako ideální investici vidí nájemní projekty v regionech jako je Ústí nad Labem nebo severní Morava. Jeho společnost Salutem Real si sama domy zrekonstruuje a pronajme. A následně prodá investorovi, kterému slibuje pravidelný výnos, který se nyní pohybuje kolem šesti procent.

Výnos je dám poměrem nízké ceny za nemovitosti v regionech a nájemným srovnatelným s velkými městy. Investor získá vlastnické právo k bytu. „Finance jsou na rozdíl od jiných finančních produktů kryté reálným aktivem,“ vysvětluje Ton. Byt může investor kdykoliv prodat. Veškerá rizika, například z výpadku nájemného, jdou za Salutem Real, investor se nemusí o nic starat.

„Jsme něco jako developer, který byty rozprodá, ale z projektu neodchází. Náš byznys je vlastně dvojí, efektivní rekonstrukce a nájemní,“ popisuje Ton. Jeho firma je v pozici prostředníka mezi investorem a nájemníkem.

Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů

Reality

Bydlení je pro většinu české populace stále hůře dostupné. Podle nového průzkumu agentury STEM/MARK pro Salutem Group představuje problém pro osm z deseti Čechů a více než tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že je ve svém regionu prakticky nemožné najít cenově přijatelný byt či dům. Téměř polovina domácností navíc vydává na bydlení více než třicet procent svých příjmů, což zásadně omezuje jejich schopnost vytvářet úspory a plánovat budoucnost.

nst

Přečíst článek

Při výběru regionu pro své působení si Salutem Real dělá analýzy, kdy porovnává, kolik ročních příjmů potřebuje investor na pořízení průměrné nemovitosti. V Praze je to okolo dvanácti let, v Ústí nad Labem čtyři roky. Které další regiony skýtají potenciál nižší investice a jejího rychlejšího zhodnocení? „Největší disproporce mezi cenou a návratností investice je mezi Prahou a severními Čechami či severní Moravou,“ odhaluje Ton výsledky analýz.

Regiony „odsouzené k úspěchu“

V obou regionech dohromady žije více lidí než v Praze. V tom vnímá zakladatel společnosti silný potenciál. „Dáváme si pozor, aby region měl perspektivu. O Ústí nad Labem si myslíme, že je to město odsouzené k úspěchu,“ domnívá se Jaroslav Ton. Region byl v druhé polovině minulého století zatížen těžkým průmyslem a poškozeným životním prostředím. Nyní se však rychle zvedá.

„S vysokorychlostní tratí, která se chystá, budete v Praze stejně rychle jako když jedete z jednoho konce hlavního města na druhý.“ Cokoliv je prý do hodiny od metropole, je vlastně jejím předměstím.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída

Reality

Realitní a investiční skupina Salutem Group a společnost Growth Finance Petra Šmídy se poprvé sešly na realitním projektu. V Ústí nad Labem zrekonstruují dva panelové věžáky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

9 fotografií v galerii

Jakým rizikem pro investici do obou zmíněných regionů je fakt, že se tam potýkají s nejvyšší nezaměstnaností a dalšími sociálními problémy? „I my přispíváme k tomu, že se tyto regiony zvedají. Náš typický produkt je ubytovna ve špatném stavu. Koupíme ji, zrekonstruujeme. Vytvoříme standardní prostředí pro střední třídu. Takových bytů je tam nedostatek,“ vysvětluje Ton. Jde podle něj o bezpečný a dlouhodobě předvídatelný byznys.

Jaroslav Ton byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify a Apple Podcasts. 

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Z kabiny ticha: Jak řidič z Domažlic zažívá revoluci v nákladní dopravě

Nafta zdražuje, emisní mýto roste a tlak na snižování emisí sílí. V Domažlicích se mezitím objevuje technologie, která může kamionovou dopravu posunout novým směrem. Místní řidič v seriálu Obyčejná práce popisuje své první zkušenosti s elektrickým tahačem, zatímco vedení firmy mluví o změnách, které může elektrifikace přinést dopravcům.

Je ještě šero, když se na parkovišti regionální dopravní společnosti v Domažlicích rozjíždí nákladní souprava. Kabina se pohne téměř neslyšně, bez obvyklých vibrací či kouře z výfuku. Za volantem sedí řidič Jiří Kastner, který má zatím zkušenosti jen s dieselovými kamiony. Elektrický tahač testuje poprvé v kariéře. „Čekal jsem něco jako hračku na baterky,“ říká. „Ale výkonově se to chová podobně jako klasický kamion. Největší rozdíl je ticho. Když nastartuju, slyším jen elektroniku. Je to nezvyk, ale příjemný,“ dodává.

Souprava patří do flotily firmy, která začíná s elektrickým provozem. Nabíjení probíhá přímo v areálu, kde stojí kontejner s bateriovým systémem BSC 400. Ten dokáže dodat výkon až 400 kW a obejde se bez rozsáhlých úprav infrastruktury.

Elektrické tahače navíc mohou v Německu a Rakousku jezdit i v nočních hodinách, protože splňují přísnější limity hluku. Užito se svolením SFEG

„Dřív jsme řešili, že nemáme dostatečný příkon. Teď to funguje na běžné čtyřsetvoltové zásuvce, případně se to doplňuje solární energií,“ popisuje Jiří Kastner

Elektrické tahače navíc mohou v Německu a Rakousku jezdit i v nočních hodinách, protože splňují přísnější limity hluku. „Možná si budu muset pouštět hudbu, aby v kabině nebylo až tak moc ticho,“ dodává s úsměvem.

Technologie vyvinutá v Domažlicích

Systém BSC 400 vzniká přímo v domažlické firmě 3D Lasertec, která spolu se společností Sunaffairs rozvíjí výrobu technologií pro energetiku a elektromobilitu. Jednotka kombinuje bateriové úložiště a rychlonabíjecí systém, přičemž celé zařízení je umístěné v mobilním kontejneru.

„Kombinace baterie a řízení energie umožňuje nabíjet nákladní vozidla i tam, kde není připravená infrastruktura,“ říká Josef Stauner, ředitel obou firem. Podle něj lze systém instalovat během několika hodin a v případě potřeby jej přesunout na jiné místo.

Zařízení může stát u haly, skladu nebo parkoviště, podle toho, kde dopravce právě potřebuje kapacitu. Mobilita je podle Staunera jednou z vlastností, která umožňuje rychlý start elektrického provozu bez dlouhých čekacích lhůt.

Zatímco ekologické argumenty jsou často zmiňovány, dopravci sledují především náklady. Studie Sunaffairs vypracovaná ve spolupráci s Mercedes-Benz Trucks uvádí, že provoz elektrického nákladního vozu může být v průměru přibližně o osm korun na kilometr levnější než provoz dieselového tahače. Při běžném ročním nájezdu okolo 150 tisíc kilometrů tak může jít o úsporu přes milion korun ročně.

 

Financování jako podmínka rozvoje

Rozšíření elektrických tahačů ale závisí i na dostupnosti financování. Společnost SG Equipment Finance (SGEF), která se zaměřuje na projekty v oblasti energetiky a udržitelné dopravy, nabízí firmám úvěry a leasingy s dlouhou dobou splatnosti a možností využití evropských fondů.

„Naším cílem je, aby elektrická nákladní doprava byla dostupná i menším firmám,“ říká obchodní ředitelka SGEF Eva Jiránková. Podle ní mohou nižší provozní náklady postupně vyrovnat vyšší pořizovací cenu vozidla i infrastruktury.

Směr, který může převládnout

Dieselové kamiony budou na českých silnicích jezdit ještě řadu let. Přesto data naznačují, že elektrický provoz začíná dávat smysl i bez dotací, zejména v regionálních a logisticky stabilních trasách. Podle Staunera už elektrické tahače nejsou experimentem, ale reálnou alternativou.

Jiří Kastner to shrnuje jednoduše: „Nevěděl jsem, co od toho čekat. Ale když jedu v noci a slyším jen pneumatiky, říkám si, že tohle může být budoucnost dopravy.“

Nabíjení elektromobilu

Podíl elektromobilů bude narůstat, je třeba vyřešit jejich nabíjení a transformovat síť

Zprávy z firem

Obnovitelné zdroje, elektromobilita nebo digitální transformace energetiky. To jsou témata, která nejen na unijní půdě budí vášnivé debaty. Zároveň jsou to jedny z vůbec největších výzev dneška. Nároky na elektrickou infrastrukturu se totiž chtě nechtě zvyšují – a následující roky nám ukáží, jak dobře jsme připraveni. Brněnský Mycroft Mind už dnes svými predikcemi přispívá k tomu, abychom nemuseli čelit nepříjemným překvapením. 

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Počet elektromobilů na silnicích v Norsku poprvé překonal počet benzinových aut

O pomoc státu při koupi e-auta se přihlásilo přes 5900 firem. Chtěly hlavně Tesly

Zprávy z firem

O záruku za úvěr a dotaci na pořízení elektromobilu požádalo 5907 podnikatelů, kteří chtěli pořídit 6100 elektrických nebo vodíkových aut. To je o 2000 více, než byl závazek Česka z Národního plánu obnovy. Podnikatelé rovněž požádali o podporu na instalaci 2696 dobíjecích stanic. Oznámila to Národní rozvojová banka (NRB), která záruky a dotace ve spolupráci s ministerstvem průmyslu poskytovala.

ČTK

Přečíst článek

