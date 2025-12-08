Šéf JPMorgan: Klesající ekonomická síla Evropy ohrožuje USA i globální stabilitu
Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.
Dimon zdůraznil, že klesající ekonomická síla Evropy oslabuje americké obchodní partnery, a tím i stabilitu světových trhů. Varoval, že pokud se Evropa bude dál drobit a slábnout, dopadne to nakonec nejhůř na USA, které na silném a jednotném spojenci dlouhodobě staví.
Podle Dimona si někteří evropští lídři situaci uvědomují, ale politická realita je podle něj velmi složitá. Šéf největší americké banky dlouhodobě upozorňuje, že roztříštěnost Evropy patří mezi hlavní globální výzvy. Ve svém letošním dopise akcionářům zároveň napsal, že Evropa má vážné problémy, které musí vyřešit.
Dimon ocenil zavedení eura a úsilí Evropy o mír a připustil, že evropské sociální systémy patří mezi nejlepší na světě. Varoval ale, že snížení vojenských výdajů a potíže s dosažením shody v rámci Evropské unie jsou hrozbou pro kontinent.
Pomoc pro Evropu
Dimon zároveň varoval, že případná další roztříštěnost Evropy by měla dopad i na Spojené státy. Pokud by se Evropa rozpadla, pak už by nebylo možné mluvit o politice America first, tedy Amerika na prvním místě, což je politika současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Uškodí nám to víc než komukoli jinému, protože je naším hlavním spojencem ve všech směrech, včetně společných hodnot, které jsou opravdu důležité,“ uvedl.
Podle něj by proto USA měly Evropě aktivně pomáhat. „Potřebujeme dlouhodobou strategii, která jí pomůže znovu zesílit. Slabá Evropa je pro nás špatná,“ dodal.
Dimon upozornil, že ekonomická síla Evropy vůči USA za posledních deset až 15 let výrazně klesla ze zhruba 90 procent amerického hrubého domácího produktu (HDP) na 65 procent. To znamená nejen statistický pokles, ale i oslabení ekonomického vlivu kontinentu. Varoval, že bez rychlé akce by Evropa mohla dál klesat až k 50 procentům amerického HDP, což odráží hlubší strukturální problémy, které ohrožují nejen Evropu, ale i stabilitu a spolupráci v globální ekonomice.
Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.
Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více
Dimon poukázal na byrokratické překážky jako hlavní příčinu odlivu podniků a investic z Evropy. Složitý regulační rámec v kombinaci s pomalými rozhodovacími procesy vytváří významné překážky jak pro nadnárodní korporace, tak pro start-upy. Země s efektivními regulačními procesy mají tendenci přitahovat více podnikatelských aktivit a přímých zahraničních investic, poznamenal.
Dimon zdůraznil, že Amerika má na hospodářském oživení a posílení Evropy vlastní zájem. Evropskou slabost nevnímá jako konkurenční výhodu, ale jako společný problém, který vyžaduje strategické partnerství. Ekonomická slabost Evropy otevírá prostor pro rozšíření vlivu jiných mocností a ohrožuje společný ekonomický řád, který prospívá oběma kontinentům.
