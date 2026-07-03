David Ondráčka: Tour de France v Česku? Stará dáma hledá nový výhled
Tour de France je globální show, jedna z nejsledovanějších sportovních událostí. Je to Stará dáma, kterou chce k sobě pozvat na čaj každý, i Česko. A právě Česko oficiálně představilo kandidaturu na Le Grand Départ 2029, tedy že by Tour de France odstartovala u nás. Francouzi si pečlivě vybírají, komu umožní organizovat start, a Češi teď stojí také ve frontě.
Do Paříže přijela česká delegace s konkrétním projektem a ředitel Tour Christian Prudhomme označil český návrh za „velmi dobrou kandidaturu“, kterou organizátoři pečlivě posuzují. Už to prostě není cyklistická sci-fi. Ale soupeřů je dost (hlavně Slovinsko a Německo) a jisté to zatím zdaleka není. Podle informací z cyklistického prostředí se o Grand Départ 2029 vedle Česka uchází také Slovinsko, Norsko, Německo nebo Nizozemsko. Organizátor Tour de France, společnost ASO, zdůrazňuje, že podobných kandidatur dostává řadu a konečné rozhodnutí bývá výsledkem několikaletých jednání.
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Sen, který už není jen sci-fi
Pro Česko hraje několik karet najednou. Praha se prodává sama, alespoň z pohledu televizních záběrů z helikoptér (pro nás, kteří tam žijeme, to je občas trochu jiné...). A právě televizní obraz je dnes pro globální show, jako je Tour, téměř stejně důležitý jako samotný sport. Prudhomme připomněl, že atraktivita krajiny a panoramat patří mezi klíčová kritéria při výběru pořadatele, a Praha, Český Krumlov, Šumava nebo moravské kopce mají v tomto směru co nabídnout.
Česká nabídka počítá se třemi etapami na českém území, první by vedla přímo z Prahy. Organizátoři zdůrazňují, že země disponuje potřebnou infrastrukturou, kvalitními silnicemi (to může znít i vtipně) i zkušenostmi s pořádáním velkých sportovních akcí. Důležité je i ubytování, logistika celé karavany i následný přesun závodu zpět do Francie. Přesto návštěva ředitele Tour Christiana Prudhomma v Praze a jeho pozitivní reakce na český projekt naznačují, že česká nabídka není jen zdvořilostní cvičení.
Česká republika nabízí pro Tour dosud neobjevené území. Organizátoři dlouhodobě rozšiřují geografický dosah závodu a hledají nové trhy i nové televizní publikum. Po Dánsku, Baskicku, Itálii, Španělsku nebo Skotsku by střední Evropa představovala logické pokračování této strategie. Navíc zde existuje silná cyklistická tradice spojená se značkou Škoda, která je jedním z nejviditelnějších sponzorů Tour už 20 let.
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Rafael Nadal odložil raketu, ale do důchodu se nechystá. Po konci kariéry sází na hotely, wellness a sportovní akademie. Na Fuerteventuře otevřel už čtvrtý hotel značky Zel Hotels a z tenisové slávy buduje byznys, ve kterém se točí miliony eur.
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Zatím je předčasné slavit, zájemců je více než volných termínů. Pro rok 2026 (startuje se už tuto sobotu) je potvrzena Barcelona, pro rok 2027 Edinburgh a o další ročníky se uchází například Lucembursko, Slovinsko nebo nově také Berlín. Zejména Slovinsko má v rukávu silný trumf v podobě fenoménu Tadeje Pogačara, který by domácímu Grand Départ dodal mimořádnou symboliku i marketingovou sílu.
Je tedy český Grand Départ reálný? Ano, Česko dnes patří mezi vážné kandidáty. Rozhodovat nakonec bude nejen krása Prahy, ale především logistika, finance a schopnost přesvědčit organizátory, že tři dny Tour ve střední Evropě budou pro značku Tour de France stejně přínosné jako pro samotné Česko. Definitivní verdikt by měl padnout v létě 2027.
Praha versus Pogačar
Největším soupeřem Česka je pravděpodobně Slovinsko. Země s pouhými dvěma miliony obyvatel se díky fenomenální generaci cyklistů v čele s géniem Tadejem Pogačarem, ale i Primožem Rogličem a Matejem Mohoričem proměnila v jednu z velmocí světové cyklistiky. Slovinská vláda už schválila oficiální záměr kandidatury a sama prezentuje Le Grand Départ jako národní projekt, který by spojoval sportovní prestiž, turistickou propagaci i oslavu zlaté éry slovinské cyklistiky.
Německo a Berlínská zeď
Němci mají v roce 2029 výročí čtyřiceti let od pádu Berlínské zdi a organizátoři mají představu, že by Tour de France startovala přesně na lajně, kudy Berlínská zeď dřív vedla, což by byla silná symbolika. K tomu přidejte německou finanční sílu a také politickou rovinu, kdy Francie využívá Tour i jako svůj politický vývozní artikl.
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Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.
Ekonomický přínos
Zajímavá je nepochybně ekonomická stránka celé věci. Tour de France už dávno není jen sportovní závod, ale obrovská putovní reklamní platforma. Podle odhadů sledují Tour každoročně stovky milionů diváků ve více než 190 zemích. Pro Česko by tak Grand Départ nebyl jen víkendem pro cyklistické fanoušky, ale globální marketingovou kampaní, kterou by si samostatně žádná země nedokázala koupit. Právě proto se do projektu vedle státu a měst zapojují také velké firmy, které v něm vidí příležitost pro posílení své mezinárodní značky.
Významnou roli hraje zejména automobilka Škoda Auto, která patří k nejdéle sloužícím partnerům Tour de France. Společnost dodává organizátorům vozový park a její logo je během závodu viditelné prakticky všude. Pokud by závod odstartoval v Praze, šlo by o mimořádně symbolické propojení jedné z největších českých značek s největší cyklistickou akcí světa. Pro český byznys by to zároveň znamenalo možnost představit se mezinárodnímu publiku nikoli jako levná montovna ve středu Evropy, ale jako země schopná organizovat akce nejvyšší světové úrovně.
Vedle přímých ekonomických přínosů je tu ještě méně viditelný efekt: je to i určitý urychlovač investic. Tour by v tomto smyslu nebyla jen třídenním sportovním svátkem, ale také testem české schopnosti využít jednorázovou událost jako dlouhodobou investici do své značky, infrastruktury a turistické atraktivity.