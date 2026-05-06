Pilulka na hubnutí vrátila Novo Nordisk do hry. Akcie vystřelily vzhůru

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zlepšila výhled na rok 2026 poté, co její tabletová verze léku Wegovy na hubnutí v prvním čtvrtletí překonala očekávání. Akcie firmy v Kodani během dopoledního obchodování rostly o 6,7 procenta, přičemž dříve přidávaly více než osm procent. Uvedl to server CNBC.

Novo nově očekává, že upravené tržby a zisk na měnově očištěné bázi klesnou o čtyři až dvanáct procent. Dosud počítalo s poklesem o pět až třináct procent. Firma zlepšení výhledu vysvětluje vyššími očekáváními prodeje produktů ze skupiny GLP-1, kam patří právě léky Wegovy a Ozempic.

Tržby společnosti v prvním čtvrtletí při konstantních směnných kurzech vzrostly o 32 procent na 96,8 miliardy dánských korun, tedy zhruba 315,6 miliardy korun. Provozní zisk podle reportovaných údajů vyskočil o 65 procent na 59,6 miliardy dánských korun (zhruba 194,3 miliardy korun). Na upravené bázi však tržby klesly o čtyři procenta a zisk o šest procent.

Největší pozornost investorů se soustředila na tabletový Wegovy, jehož prodeje ve Spojených státech za první čtvrtletí dosáhly 2,26 miliardy dánských korun (zhruba 7,4 miliardy korun). To bylo výrazně nad odhady analytiků oslovených agenturou Reuters, kteří čekali 1,16 miliardy korun (zhruba 3,8 miliardy korun). Lék v tabletové podobě zaznamenal za první tři měsíce zhruba 1,3 milionu předpisů.

„Čísla u tablet mluví sama za sebe,“ řekl CNBC generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar. Podle něj pacienti přípravek dobře snášejí a prodeje tablet rostou dvouciferným tempem i přes konkurenci přípravku Foundayo od společnosti Eli Lilly.

Novo zároveň tvrdí, že tableta nepožírá prodeje starších injekčních přípravků. Podle Doustdara lidé používají obě formy a nejde o kanibalizaci, ale o synergický efekt. Prodeje injekčního Wegovy meziročně vzrostly o 12 procent na 18,2 miliardy dánských korun (zhruba 59,3 miliardy korun), i když mírně zaostaly za očekáváním. Prodeje Ozempicu naopak klesly o osm procent, ale překonaly odhady.

Novo a Eli Lilly svádějí tvrdý boj o trh s léky na hubnutí, který by podle analytiků mohl do konce desetiletí vyrůst na 100 miliard dolarů. Lilly už na klíčovém americkém trhu předstihla Novo u injekčních léků na cukrovku a hubnutí a začátkem dubna uvedla vlastní pilulku Foundayo.

Právě silný start tabletového Wegovy je proto pro Novo důležitou vzpruhou. Firma v posledním roce čelila zklamáním z výsledků studií i pochybnostem investorů o svém vývojovém portfoliu. Pokud získá potřebná regulatorní povolení, chce tabletový Wegovy uvést mimo Spojené státy ve druhé polovině roku 2026.

Spojené státy dočasně pozastavují doprovod lodí v Hormuzském průlivu, aby daly prostor pokročilým jednáním s Íránem. Donald Trump tvrdí, že dohoda je blízko, americká blokáda íránských přístavů ale pokračuje. Teherán mezitím varuje, že konfrontace kolem klíčové ropné tepny zdaleka neskončila.

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal Trump.

Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy.

V úterý večer amerického času (dnes nad ránem středoevropského letního času) však na své síti Truth Social oznámil, že „na žádost Pákistánu a dalších zemí“ a také na základě „faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu“ bude Projekt Svoboda „nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne“.

Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. Zmíněná operace měla podle něho pouze obranný charakter a USA bez podnětu ze strany Íránu nezasahovaly.

Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří, které v současnosti mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně platí.

Americké námořnictvo bude podle Trumpa pokračovat v námořní blokádě Íránu, která brání lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a varují, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.

Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.

Politikům se často vyčítá, že jsou odtržení od reality. Kumulace funkcí je přesně ten moment, kdy si o takovou kritiku říkají sami. Pokud někdo sedí současně v obecní i krajské samosprávě, případně zvládá ještě další veřejné funkce, musí zaznít jednoduchá otázka. Kdy přesně tu práci dělá pořádně? Starosta, radní, zastupitel nebo krajský politik nemá být sběratelem mandátů a odměn. Každá z těch funkcí znamená jednání, přípravu materiálů, schvalování rozpočtů, kontrolu úřadů, kontakt s občany a odpovědnost za konkrétní rozhodnutí

Argument, že to rozhodli voliči, zní hezky, ale nestačí. Voliči dávají mandát ke službě, ne bianko šek k hromadění placených pozic. Zvolení do více funkcí neznamená, že se člověku zázračně prodlouží den nebo že bude mít dvojnásobnou pozornost, energii a odpovědnost. Pokud jeden člověk vykonává více funkcí najednou, buď je nadčlověk, nebo některou z nich nutně šidí. A pokud ji šidí, proč by za ni měl brát plnou odměnu?

Právě proto je snížení odměny při souběhu funkcí naprosto logické minimum. Nejde o trest za aktivitu. Jde o pojistku proti tomu, aby se z veřejné služby nestal systém placené kumulace vlivu. Politici nemohou donekonečna tvrdit, že práce pro obec i kraj je náročná, odpovědná a časově vyčerpávající. A zároveň předstírat, že ji bez problémů zvládnou několikrát najednou.

Veřejnost má právo se ptát, jestli jejich zástupce skutečně pracuje pro obec, pro kraj, nebo především pro svůj vlastní politický životopis. A také má právo chtít, aby se veřejné peníze vyplácely za reálnou práci, ne za politickou všudypřítomnost. 

