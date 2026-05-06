Pilulka na hubnutí vrátila Novo Nordisk do hry. Akcie vystřelily vzhůru
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zlepšila výhled na rok 2026 poté, co její tabletová verze léku Wegovy na hubnutí v prvním čtvrtletí překonala očekávání. Akcie firmy v Kodani během dopoledního obchodování rostly o 6,7 procenta, přičemž dříve přidávaly více než osm procent. Uvedl to server CNBC.
Novo nově očekává, že upravené tržby a zisk na měnově očištěné bázi klesnou o čtyři až dvanáct procent. Dosud počítalo s poklesem o pět až třináct procent. Firma zlepšení výhledu vysvětluje vyššími očekáváními prodeje produktů ze skupiny GLP-1, kam patří právě léky Wegovy a Ozempic.
Tržby společnosti v prvním čtvrtletí při konstantních směnných kurzech vzrostly o 32 procent na 96,8 miliardy dánských korun, tedy zhruba 315,6 miliardy korun. Provozní zisk podle reportovaných údajů vyskočil o 65 procent na 59,6 miliardy dánských korun (zhruba 194,3 miliardy korun). Na upravené bázi však tržby klesly o čtyři procenta a zisk o šest procent.
Wegovy v tabletách
Největší pozornost investorů se soustředila na tabletový Wegovy, jehož prodeje ve Spojených státech za první čtvrtletí dosáhly 2,26 miliardy dánských korun (zhruba 7,4 miliardy korun). To bylo výrazně nad odhady analytiků oslovených agenturou Reuters, kteří čekali 1,16 miliardy korun (zhruba 3,8 miliardy korun). Lék v tabletové podobě zaznamenal za první tři měsíce zhruba 1,3 milionu předpisů.
„Čísla u tablet mluví sama za sebe,“ řekl CNBC generální ředitel Novo Nordisk Mike Doustdar. Podle něj pacienti přípravek dobře snášejí a prodeje tablet rostou dvouciferným tempem i přes konkurenci přípravku Foundayo od společnosti Eli Lilly.
Novo zároveň tvrdí, že tableta nepožírá prodeje starších injekčních přípravků. Podle Doustdara lidé používají obě formy a nejde o kanibalizaci, ale o synergický efekt. Prodeje injekčního Wegovy meziročně vzrostly o 12 procent na 18,2 miliardy dánských korun (zhruba 59,3 miliardy korun), i když mírně zaostaly za očekáváním. Prodeje Ozempicu naopak klesly o osm procent, ale překonaly odhady.
Společnost Pfizer získala exkluzivní práva na komercializaci terapie proti obezitě v Číně, píše agentura Bloomberg. Dohoda s místním startupem Hangzhou Sciwind Bioscience má hodnotu až 495 milionů dolarů a představuje další krok americké farmaceutické firmy k posílení pozice na rychle rostoucím trhu s přípravky na hubnutí.
Novo a Eli Lilly svádějí tvrdý boj o trh s léky na hubnutí, který by podle analytiků mohl do konce desetiletí vyrůst na 100 miliard dolarů. Lilly už na klíčovém americkém trhu předstihla Novo u injekčních léků na cukrovku a hubnutí a začátkem dubna uvedla vlastní pilulku Foundayo.
Právě silný start tabletového Wegovy je proto pro Novo důležitou vzpruhou. Firma v posledním roce čelila zklamáním z výsledků studií i pochybnostem investorů o svém vývojovém portfoliu. Pokud získá potřebná regulatorní povolení, chce tabletový Wegovy uvést mimo Spojené státy ve druhé polovině roku 2026.