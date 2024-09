Paradox doby. Nejdražší léky na hubnutí se prodávají nejlíp

Léky proti obezitě a cukrovce Ozempic a Wegovy, které vyrábí dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk, jsou horké zboží. Agentura Bloomberg uvádí, že peníze, které oba léky letos vydělaly, už mohou zaplatit výzkum, který na ně dánská společnost vynaložila v posledních třech desetiletích.

Dvojice léků na cukrovku a obezitu se ve druhém čtvrtletí prodala za téměř 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun) a je na dobré cestě k tomu, aby do konce letošního roku vydělala 65 miliard dolarů, uvádí agentura Bloomberg. Po úpravě o inflaci by to zastínilo 68 miliard dolarů, které farmaceutický gigant utratil za veškerý výzkum a vývoj od poloviny 90. let, kdy začal zintenzivňovat práce na této třídě léků. Jen tržby z prodeje přípravku na hubnutí Wegovy vzrostly v letošním druhém čtvrtletí o 53 procent na 11,66 miliardy dánských korun, ačkoliv analytici v jejich případě očekávali ještě lepší výsledek.

Dobré finanční výsledky jsou z velké části dány i velice vysokou cenou při využívání obou léků. Lék Wegovy má v USA katalogovou cenu 1349 dolarů za měsíc užívání, tedy více než 30 tisíc korun. Cena druhého léku - Ozempic - je v současné chvíli 968 dolarů, tedy téměř 22 tisíc korun.

Půjde to levněji?

Dánská společnost čelí rostoucímu tlaku, aby byly oba její léky byly cenově dostupnější. Poptávka po nich totiž raketově stoupá a pojistné krytí nutí mnoho pacientů platit z vlastní kapsy. Generální ředitel společnosti Novo Nordisk Lars Fruergaard Jorgensen tak bude zítra ohledně cen za oba léky hovořit na slyšení, které povede senátor za Vermont Bernie Sanders. Ten minulý týden uvedl, že by dle jeho informací mohl lék Ozempic stát i méně než sto dolarů na měsíc.

Novo Nordisk ve druhém čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o devět procent na 25,9 miliardy dánských korun (zhruba 87,8 miliardy korun). Díky zájmu o přípravek na hubnutí se z Novo Nordisk stala nejhodnotnější firma obchodovaná na burze v Evropě. V letošním roce tržní kapitalizace firmy přesáhla v přepočtu 500 miliard eur (12,6 bilionu korun).

