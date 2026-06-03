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newstream.cz Money EU chce podpořit mladé firmy. České startupy mohou mít problém

EU chce podpořit mladé firmy. České startupy mohou mít problém

Robotičtí poslíčci jsou připraveni vyrazit s objednaným nákupem k zákazníkovi.
Starship Technologies
Stanislav Šulc
sta

Evropská unie tento týden spustí nový investiční fond zaměřený na podporu technologických startupů. Chce tak alespoň částečně dohánět náskok USA. V první fázi investoři přislíbili 1,5 miliardy eur, cílová částka je stanovena na pět miliard eur. Český kapitál nicméně v tuto chvíli ve fondu není, to může dále českým startupům omezit přístup k financování.

Evropská unie tento týden oficiálně spouští nový investiční nástroj Scaleup Europe Fund, jehož hlavním cílem je odstranit dlouhodobý problém evropských technologických startupů, tedy nedostatek kapitálu a omezený přístup k financování. Cílem je udělat z Evropy místo, kde firmy nejen vznikají, ale také zůstávají a mají vhodné podmínky pro růst. Právě nedostatečná kapitálová podpora pro růst v současnosti nutí evropské firmy hledat podporu v USA.

„Evropa dlouhodobě v podpoře technologií zaostává nejen za USA, ale i Čínou. Hlavním důvodem je právě nedostatek financí, roztříštěnost a přeregulovanost. Evropské startupy jsou nyní ve většině případů nuceny hledat financování právě v USA, kde je trh vyspělejší a technologickým startupům daleko víc nakloněn. Evropa pak o tyto projekty přichází. Nový investiční nástroj je prvním krokem, který by měl technologické zaostávání Evropy zastavit,“ domnívá se David Kotris, CEO enovation, vedoucí firmy v oblasti dotačního poradenství.

Investice z Česka zatím chybějí

Nový fond je jen jedním z prvních kroků, který má konkurenceschopnost Evropy zvýšit. Dalším by mohl být například vznik takzvaného 28. režimu, který sjednotí právní, daňové i další podmínky pro všechny členské státy. Díky EU Inc. by tak mělo být možné vytvořit firmu do 48 hodin kdekoli v EU a fungovat za stejných podmínek v jakékoli zemi unie.

V první fázi, která bude spuštěna tento týden, má fond přislíbeny investice v celkové hodnotě 1,5 miliardy eur, cílová úroveň je stanovena na pět miliard eur. Mezi investory zapojenými od počátku přitom chybí kapitál z České republiky.

„To je pro českou startupovou scénu další rána. I když se o peníze z nového fondu budou moci ucházet firmy z celé Evropy, investoři se logicky budou dívat na to, jaké země se na financování podílejí. A startupy z těchto zemí tak budou v očích investorů více viditelné,“ dodává Kotris. „I při financování tohoto nástroje je vidět, že technologická scéna má velkou podporu v severských zemích, například z Dánska je řada soukromých investorů, ale i finance mířící přímo ze strany státu,“ doplnil.

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nst

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Cílem jsou evropští lídři

Nový fond má pomoci evropským startupům vyrůst v globální technologické lídry, aniž by byly nuceny přesouvat sídlo, duševní vlastnictví nebo hlavní investiční aktivity do Spojených států. Scaleup Europe Fund tedy představuje zásadní změnu v evropské inovační politice.

Evropské startupy totiž historicky dobře zvládají rané fáze financování, avšak při potřebě investic v řádu stovek milionů eur často nenacházejí dostatek evropského kapitálu. To vede k akvizicím americkými investory nebo k relokaci firem mimo Evropu. Nový fond má tento strukturální problém řešit prostřednictvím velkých růstových investic, typicky bude investovat kolem 100 milionů eur do jedné společnosti a zároveň fungovat jako katalyzátor pro další evropské investory.

„Nebude se přitom jednat jen o finanční nástroj, ale také o součást širší strategie evropské technologické suverenity. EU chce zajistit, aby klíčové technologie, know-how a duševní vlastnictví zůstávaly v Evropě. Mělo by to být i prioritou České republiky, ale dlouhodobě se tak neděje,“ připomíná David Kotris.

Podpora fondu bude mířit především to hi-tech technologií, rozvoje kvantových počítačů, vesmírných technologií, biotechnologií či polovodičů. Záběr bude ale širší a prostor pro financování nově získají i takzvané dual-use technologie, tedy řešení využitelná jak v civilním, tak i obranném průmyslu.

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Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Čína má nového AI šampiona. DeepSeek míří k investici za 7,4 miliardy dolarů

DeepSeek
ČTK
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Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.

Nový kapitál má DeepSeeku pomoci v globálním soupeření s americkými technologickými firmami v čele s OpenAI, píše Bloomberg. Spojené státy zatím určují tempo vývoje nejpokročilejších modelů generativní umělé inteligence, Čína se však snaží jejich náskok rychle snižovat.

Mezi hlavní investory mají patřit Tencent Holdings, provozovatel komunikační aplikace WeChat, a bateriový gigant CATL. Do financování se má zapojit také čínský státem podporovaný fond zaměřený na umělou inteligenci.

Externí investoři mají do DeepSeeku vložit zhruba 30 miliard jüanů, tedy více než 92 miliard korun. Ocenění firmy se podle zdrojů pohybuje mezi 350 a 400 miliardami jüanů, více než 1,2 bilionu korun. Dalších asi 20 miliard jüanů (téměř 62 miliard korun) má osobně investovat zakladatel startupu Liang Wenfeng.

Největší částku z externích investorů má vložit Tencent, a to přibližně 10 miliard jüanů, téměř 31 miliard korun. CATL podle dostupných informací zvažuje investici kolem pěti miliard jüanů, více než 15 miliard korun. Pro čínské technologické i průmyslové skupiny jde o sázku na to, že se DeepSeek stane jedním z klíčových dodavatelů základních modelů umělé inteligence pro domácí trh.

Zakladatel sází na výzkum, ne na rychlou monetizaci

DeepSeek se investorům snaží prezentovat jinak než řada konkurentů. Vedení firmy zdůrazňuje, že krátkodobá komercializace není hlavní prioritou. Důležitější má být výzkum, vývoj špičkových modelů a dlouhodobá ambice přiblížit se k obecné umělé inteligenci, tedy AGI.

Liang Wenfeng měl investorům slíbit, že DeepSeek bude pokračovat také ve vývoji open-source modelů. Právě tento přístup firmě pomohl získat pozornost v Číně i v zahraničí. DeepSeek si vybudoval pověst technologicky ambiciózního hráče, který dokáže vyvíjet výkonné modely s nižšími náklady než mnozí západní konkurenti.

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Peking posílá jasný signál

Zapojení státem podporovaného fondu ukazuje, jak významnou roli DeepSeek v čínských technologických ambicích získává. Umělá inteligence je pro Peking strategickou oblastí a zároveň jedním z hlavních bojišť v technologickém soupeření se Spojenými státy.

Čína v posledních letech podporuje domácí firmy, které mohou konkurovat americkým lídrům v čipech, cloudové infrastruktuře i vývoji AI modelů. DeepSeek se do této strategie dobře hodí. Z původně málo známé společnosti z Chang-čou se během krátké doby stal symbol čínské snahy vybudovat vlastní cestu k pokročilé umělé inteligenci.

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Velké ambice, ale i tlak investorů

Přestože DeepSeek zdůrazňuje výzkum a otevřený vývoj, nová investice zároveň zvýší tlak na výsledky. Celý sektor umělé inteligence spaluje obrovské částky za výpočetní výkon, datová centra a špičkové odborníky. Investoři proto stále častěji očekávají, že AI firmy začnou vedle technologického pokroku ukazovat také cestu k udržitelným tržbám.

To bude výzva i pro DeepSeek. Firma chce posouvat hranice technologie, zároveň však bude muset přesvědčit investory, že její model může být dlouhodobě ekonomicky životaschopný. Nové miliardy jí dávají čas i prostor. Zároveň z ní ale dělají jednoho z nejsledovanějších hráčů světového závodu o umělou inteligenci.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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Kiwi.com nasazuje AI do vyhledávání cest. Dovolenou má najít podle běžné věty

Zakladatel vyhledávače Kiwi.com Oliver Dlouhý
ČTK
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Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.

Pražská společnost Kiwi.com rozšiřuje své vyhledávání o umělou inteligenci. Nový „Režim AI“ má cestovatelům umožnit hledat letenky a trasy přirozeným jazykem, tedy podobně, jako by své přání popsali člověku. Místo nastavování filtrů tak mohou napsat například, že hledají rodinnou dovolenou u moře během školních prázdnin, víkendový výlet do evropské metropole s odletem po práci nebo pracovní cestu spojenou s několika dny volna.

AI má následně požadavek převést do technického nastavení vyhledávače a nabídnout výsledky odpovídající zadaným představám. Podle Kiwi.com jde o způsob, jak zpřístupnit i pokročilejší funkce vyhledávání lidem, kteří se nechtějí probírat složitým nastavením.

Stačí popsat cestu vlastními slovy

Naším cílem bylo, aby se k těm nejvýkonnějším vyhledávacím nástrojům dostal každý. Režim AI celý proces zjednodušuje tak, že přání zákazníka okamžitě překlopí do technického nastavení na pozadí,“ uvedl viceprezident pro produkt Kiwi.com Michal Šindelář.

Novinka navazuje na dosavadní funkce Kiwi.com, jako je NOMAD, vyhledávání v okruhu nebo plánování tras s více zastávkami. Firma zároveň představuje funkci „Poskládejte si svou cestu“, která má s pomocí AI procházet miliardy kombinací a skládat spojení i mezi dopravci, kteří spolu běžně nespolupracují.

Součástí technologických novinek je také integrace AI asistenta Nathana do služby Kiwi.com Guarantee. Ten má zákazníkům pomáhat při zpožděních, změnách letů nebo jiných komplikacích, a to nepřetržitě a ve více jazycích.

Zakladatel vyhledávače Kiwi.com Oliver Dlouhý

Další řez v Kiwi.com. Propustí 250 lidí

Zprávy z firem

Český prodejce letenek Kiwi.com oznámil masivní propouštění. Práci ztratí zhruba 250 ze 700 zaměstnanců. Firma chce zjednodušit strukturu a zrychlit rozhodování. Podle vedení jde o nutný krok k dalšímu růstu.

ČTK

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O AI při cestování stojí většina lidí

Kiwi.com tím reaguje na rostoucí zájem cestovatelů o využití umělé inteligence. Podle průzkumu, který pro firmu v lednu 2026 zpracovala agentura STEM/MARK v šesti evropských zemích, je plánování cest s podporou AI letos nakloněno téměř 60 procent cestovatelů. V Česku je to více než polovina respondentů.

Ještě výraznější je ochota využít umělou inteligenci alespoň v některé části plánování. Tu podle průzkumu připouští až 79 procent dotázaných. Češi AI nejčastěji používají při porovnávání cen z různých webů, orientaci v hotelových recenzích a hledání vhodných leteckých spojení.

Češi častěji do exotiky létají z Vídně nebo Mnichova. Je to mnohem levnější než z Prahy

Enjoy

Z pražského letiště podle některých prodejců letenek odlétá čím dál méně Čechů. Roste zájem o odlety z Vídně nebo Mnichova, odkud jsou letenky levnější. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Největší meziroční propady zájmu o odlety z pražského letiště zaznamenali prodejci Pelikán a Student Agency Travel.

ČTK

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Pomoc při zpoždění i zrušeném letu

Technologie má podle průzkumu stále větší roli i při řešení komplikací na cestách. Rychlé řešení poskytnuté AI při zpoždění nebo zrušení letu preferuje 35 procent dotázaných. V Česku by se v podobných situacích na umělou inteligenci spoléhala čtvrtina cestovatelů.

Zároveň ale platí, že část lidí zůstává u tradičních způsobů rezervace. Opatrnější jsou zejména cestovatelé nad 50 let. I v této skupině se však AI prosazuje.Téměř čtvrtina českých cestovatelů v tomto věku ji podle Kiwi.com při plánování cest už běžně využívá.

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