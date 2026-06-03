EU chce podpořit mladé firmy. České startupy mohou mít problém
Evropská unie tento týden spustí nový investiční fond zaměřený na podporu technologických startupů. Chce tak alespoň částečně dohánět náskok USA. V první fázi investoři přislíbili 1,5 miliardy eur, cílová částka je stanovena na pět miliard eur. Český kapitál nicméně v tuto chvíli ve fondu není, to může dále českým startupům omezit přístup k financování.
Evropská unie tento týden oficiálně spouští nový investiční nástroj Scaleup Europe Fund, jehož hlavním cílem je odstranit dlouhodobý problém evropských technologických startupů, tedy nedostatek kapitálu a omezený přístup k financování. Cílem je udělat z Evropy místo, kde firmy nejen vznikají, ale také zůstávají a mají vhodné podmínky pro růst. Právě nedostatečná kapitálová podpora pro růst v současnosti nutí evropské firmy hledat podporu v USA.
„Evropa dlouhodobě v podpoře technologií zaostává nejen za USA, ale i Čínou. Hlavním důvodem je právě nedostatek financí, roztříštěnost a přeregulovanost. Evropské startupy jsou nyní ve většině případů nuceny hledat financování právě v USA, kde je trh vyspělejší a technologickým startupům daleko víc nakloněn. Evropa pak o tyto projekty přichází. Nový investiční nástroj je prvním krokem, který by měl technologické zaostávání Evropy zastavit,“ domnívá se David Kotris, CEO enovation, vedoucí firmy v oblasti dotačního poradenství.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Investice z Česka zatím chybějí
Nový fond je jen jedním z prvních kroků, který má konkurenceschopnost Evropy zvýšit. Dalším by mohl být například vznik takzvaného 28. režimu, který sjednotí právní, daňové i další podmínky pro všechny členské státy. Díky EU Inc. by tak mělo být možné vytvořit firmu do 48 hodin kdekoli v EU a fungovat za stejných podmínek v jakékoli zemi unie.
V první fázi, která bude spuštěna tento týden, má fond přislíbeny investice v celkové hodnotě 1,5 miliardy eur, cílová úroveň je stanovena na pět miliard eur. Mezi investory zapojenými od počátku přitom chybí kapitál z České republiky.
„To je pro českou startupovou scénu další rána. I když se o peníze z nového fondu budou moci ucházet firmy z celé Evropy, investoři se logicky budou dívat na to, jaké země se na financování podílejí. A startupy z těchto zemí tak budou v očích investorů více viditelné,“ dodává Kotris. „I při financování tohoto nástroje je vidět, že technologická scéna má velkou podporu v severských zemích, například z Dánska je řada soukromých investorů, ale i finance mířící přímo ze strany státu,“ doplnil.
Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.
Kiwi.com nasazuje AI do vyhledávání cest. Dovolenou má najít podle běžné věty
Zprávy z firem
Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.
Cílem jsou evropští lídři
Nový fond má pomoci evropským startupům vyrůst v globální technologické lídry, aniž by byly nuceny přesouvat sídlo, duševní vlastnictví nebo hlavní investiční aktivity do Spojených států. Scaleup Europe Fund tedy představuje zásadní změnu v evropské inovační politice.
Evropské startupy totiž historicky dobře zvládají rané fáze financování, avšak při potřebě investic v řádu stovek milionů eur často nenacházejí dostatek evropského kapitálu. To vede k akvizicím americkými investory nebo k relokaci firem mimo Evropu. Nový fond má tento strukturální problém řešit prostřednictvím velkých růstových investic, typicky bude investovat kolem 100 milionů eur do jedné společnosti a zároveň fungovat jako katalyzátor pro další evropské investory.
„Nebude se přitom jednat jen o finanční nástroj, ale také o součást širší strategie evropské technologické suverenity. EU chce zajistit, aby klíčové technologie, know-how a duševní vlastnictví zůstávaly v Evropě. Mělo by to být i prioritou České republiky, ale dlouhodobě se tak neděje,“ připomíná David Kotris.
Podpora fondu bude mířit především to hi-tech technologií, rozvoje kvantových počítačů, vesmírných technologií, biotechnologií či polovodičů. Záběr bude ale širší a prostor pro financování nově získají i takzvané dual-use technologie, tedy řešení využitelná jak v civilním, tak i obranném průmyslu.
Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.
„Luxus ještě není vkus.“ Pavel Králíček učí Čechy, že elegance nezačíná cenovkou
Zprávy z firem
Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.