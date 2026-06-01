Toyota padla. SoftBank je po 20 letech nejhodnotnější japonskou firmou
Japonský technologický gigant SoftBank se stal nejhodnotnější společností v zemi podle tržní kapitalizace. Masivní poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí katapultovala akcie společnosti, čímž SoftBank po více než dvaceti letech sesadil z trůnu automobilový a průmyslový gigant Toyota.
Tokijská burza prožívá mimořádný okamžik. Tržní kapitalizace společnosti SoftBank překročila hranici 46 bilionů jenů (přibližně 288 miliard dolarů) poté, co její akcie vyrostly o osm procent. Naopak akcie Toyoty klesly téměř o 4,5 procenta pod hranici 46 bilionů jenů. SoftBank tak vystřídala výrobce automobilů v čele nejhodnotnějších veřejně obchodovaných firem Japonska, kteru Toyota držela nepřetržitě od roku 2003, kdy překonala telekomunikační skupinu NTT Docomo, připomíná list Financial Times.
SoftBank patří k předním investorům do firem spojných s fenoménem umělé inteligence. Akcie reagovaly růstem na zprávu, že SoftBank chystá investici ve výši 75 miliard eur do vybudování rozsáhlé AI sítě ve Francii.
„Japonský korporátní svět nemůže uniknout současnému duchu doby. Charismatické vedení a odvážné riskování momentálně poráží tvrdohlavé zaměření na postupné vylepšování a defenzivní rozvahy,“ komentoval situaci pro FT.com Jesper Koll, ředitel makléřské společnosti Monex Group.
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti
Zprávy z firem
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Růst na vlně AI
SoftBank roste s tím, jak roste celý sektor umělé inteligence. Od začátku roku si akcie společnost připsaly již 73procentní růst, a to díky investicím do provozovatele AI modelu GPT OpenAI.
Trh v současnosti pozitivně reaguje na rýsující se plány OpenAI na vstup na americkou burzu a také na optimistické předpovědi britského návrháře čipů Arm, v němž drží SoftBanku také významný podíl.
Rostoucí zájem o technologické tituly táhne vzhůru celý index Nikkei 225, který poprvé v historii překonal hranici 67 tisíc bodů a od začátku roku 2026 posílil o téměř 30 procent. Analytici společnosti Nomura předpovídají, že index do konce roku dosáhne 68 tisíc bodů a příští rok může vzrůst až k hranici 70 tisíc bodů.
Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.
OpenAI chce na burzu již v září. Za pár dní by AI startup měl spustit proces IPO
Trhy
Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…