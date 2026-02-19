Propouštění v Novo Nordisk: Může krize v Dánsku zasáhnout Česko?
Vlna výpovědí v dánské společnosti Novo Nordisk mění náladu na pracovním trhu. Firma, která v posledních letech táhla ekonomický růst země, nyní brzdí nábor a propouští. Nepřímé dopady mohou zasáhnout i střední Evropu včetně českých aktivit společnosti.
Ještě před rokem firmy v Dánsku zoufale sháněly zaměstnance. Dnes je situace opačná. Administrativní pracovníci, IT specialisté i laboratorní experti se obávají o svá místa a stále častěji řeší rekvalifikace. Propouštění se totiž podle odborů stává novým normálem.
„Makroekonomická čísla přitom vypadají velmi dobře,“ píše server agentury Bloomberg. Zaměstnanost je rekordní, hospodářský růst stabilní a veřejné finance silné. Podle většiny ukazatelů dánská ekonomika prosperuje.
Tato data ale neodrážejí rostoucí nejistotu mezi obyvateli, kterou odstartovala vlna propouštění ve velkých firmách. Začalo to loni v září, kdy farmaceutický gigant Novo Nordisk oznámil, že v Dánsku zruší zhruba pět tisíc pracovních míst. Tehdy šlo o jedno z největších propouštění v historii země. Následovaly další společnosti včetně Lundbecku, Nykreditu, Trygu či banky Nordea. Energetická firma Ørsted varovala před stovkami výpovědí a rejdařský koncern Maersk oznámil zrušení tisícovky pracovních pozic.
„Vidíme vlnu propouštění a očekáváme, že bude pokračovat,“ uvedla Kia P. Dollerschell z odborového svazu Djof.
Nezaměstnanost roste, ale zůstává nízká
Dánsko zaznamenalo loni nejvyšší počet hromadných výpovědí od pandemie covidu-19. Nezaměstnanost se sice drží kolem tří procent, psychologický dopad je ale zřetelný. Dánové si častěji sjednávají pojištění příjmu a rostoucí obavy se promítají i do spotřebitelského chování. Domácnosti odkládají velké nákupy či dovolené a více spoří.
Situace znovu otevřela debatu o silné závislosti dánské ekonomiky na několika nadnárodních firmách. OECD letos upozornila, že koncentrace pracovních míst, investic i daňových příjmů do malého počtu společností zvyšuje zranitelnost země.
Typickým příkladem je právě Novo Nordisk. Její expanze pomáhala udržovat vysokou zaměstnanost a zároveň mohla maskovat slábnoucí poptávku po práci v jiných odvětvích.
Obrat po letech růstu
V posledním roce se však situace změnila. Konkurence na trhu s léky na obezitu zesílila a výsledky firmy začaly zaostávat. Společnost několikrát snížila výhled zisků, vyměnila generálního ředitele a přistoupila k razantním škrtům. Nejprve zmrazila nábor, poté rušila nástupy nových zaměstnanců, a nakonec začala propouštět.
Současně se zhoršovala i situace v dalších odvětvích. Firmy reagovaly na globální nejistotu a slabší poptávku omezováním výroby i investic.
Ekonomové varují, že zpomalení aktivit Novo Nordisk může mít širší dopady. Firma je klíčovým zaměstnavatelem i investorem v regionech, kde působí. „Pokles výroby zasáhne dodavatele, méně investic dopadne na stavebnictví a slabší lokální ekonomika ovlivní i maloobchod,“ uvedl hlavní ekonom největší skandinávské banky Nordea Helge Pedersen.
Některé subdodavatelské firmy už podle náborových specialistů začaly propouštět.
Objevují se však i optimističtější pohledy. Uvolnění vysoce kvalifikovaných pracovníků může pomoci jiným firmám, které v minulých letech trpěly nedostatkem lidí. Podobný vývoj nastal ve Finsku po propouštění v Nokii, kdy bývalí zaměstnanci zakládali nové technologické firmy.
Česká stopa: výroba u Jevan
Dopady vývoje ve firmě Novo Nordisk mohou nepřímo zasáhnout i Česko, kde společnost nově posiluje výrobní stopu. Na konci roku 2024 totiž dokončila akvizici biologického závodu v obci Bohumil u středočeských Jevan, který za 200 milionů korun odkoupila od americké firmy Novavax.
Areál, původně vybudovaný pro výrobu covidových vakcín, chce dánský koncern využít k rozšíření produkce moderních biologických léčiv. Přestože současné propouštění míří primárně na dánský trh, případné globální úpravy výroby či investic by se tak mohly dotknout i českého provozu.
