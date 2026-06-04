Nizozemská ASML je nejhodnotnější evropskou firmou všech dob
Globální růst akcií firem působících v sektoru umělé inteligence se projevuje i v Evropě. Akcie evropského výrobce technologií pro výrobu čipů ASML ve středu posílily o téměř dvě procenta a dostaly se na svůj dosavadní strop. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti dosáhla částky 674 miliardy dolarů a ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob.
Kdo na začátku roku vsadil na evropského výrobce čipových technologií ASML, neprohloupil. Akcie společnosti od začátku ledna posílily o více než 50 procent. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti překonala částku 674 miliard dolarů, díky čemuž se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob, připomíná agentura Bloomberg. Dosavadní rekord získal dánský výrobce léků na hubnutí Novo Nordisk, jehož akcie dosáhly rekordní úrovně v červnu 2024.
„Společnost ASML je letos druhým nejvýkonnějším titulem v indexu blue chipů Euro Stoxx 50,“ připomíná Henry Ren z Bloombergu. „Přesto se akcii nepodařilo překonat průměrně navážený koš akcií výrobců polovodičů, který rostl dvojnásobně,“ dodává analytik Bloombergu.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Naráží tak na skutečnost, že technologické akcie starého kontinentu stále nedokážou v tempu růstu dohnat globální konkurenci. V případě polovodičového sektoru jde tedy zejména o akcie amerických, tchajwanských a čínských výrobců.
Růst ASML v posledních dnech souvisí zejména s důvěrou investorů ve schopnost nizozemské společnosti spolupracovat s tchajwanskou TSMC a se společností Samsung Electronics, jimž dodává klíčové technologie pro výrobu čipů.
V důsledku toho například JPMorgan Chase & Co. nedávno zvýšila cílovou cenu, totéž učinila také švýcarská UBS.
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti
Zprávy z firem
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Evropa ve slevě
Evropské akciové trhy se začínají přibližovat těm americkým a technologické firmy hrají prim. Bloomberg připomíná, že ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou již vloni v září, když v tržní kapitalizaci přeskočila SAP.
V top 10 se pak objevují tradičnější byznysy jako bankovnictví (HSBC), farmacie (Roche a Novartis) nebo spotřebitelský sektor, včetně luxusu (L'Oréal, LVMH a Hermès).
Podle květnového reportu „Europe’s Edge in 2026“, který společně vydaly společnosti Stoxx a DWS zaměřené na tvorbu indexů a ETF, mají evropské akciové trhy proti těm americkým jednu klíčovou výhodu – akcie, často srovnatelné, jsou podhodnocené.
„Evropské trhy se i nadále obchodují s výraznou cenovou slevou vůči Spojeným státům, která činí přibližně 35 procent. Budoucí poměry ceny k zisku u evropských akciových indexů se pohybují kolem 15násobku, zatímco u amerických referenčních indexů je to zhruba 22násobek,“ stojí v reportu. Podle jeho tvůrců pak je důležité i to, že prémii evropské trhy vykazují i po očištění o specifické rozložení v jednotlivých sektorech.
Rodinné farmy čelí kromě obvyklých problémů, jako jsou výkyvy počasí, zahraniční konkurence či zdražující pohonné hmoty, také zvyklostem českého spotřebitele. Ten totiž chce mít své jahody či rajčata k dispozici, i když venku mrzne. Nicméně stále více lidí dbá na sezonu a hledá kvalitu.
Rohlík chce víc české úrody. Hledá další farmáře s ovocem a zeleninou
Zprávy z firem
Rodinné farmy čelí kromě obvyklých problémů, jako jsou výkyvy počasí, zahraniční konkurence či zdražující pohonné hmoty, také zvyklostem českého spotřebitele. Ten totiž chce mít své jahody či rajčata k dispozici, i když venku mrzne. Nicméně stále více lidí dbá na sezonu a hledá kvalitu.