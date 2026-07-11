Lukáš Kovanda: Sedm kroků Evropské komise, které vedly k pádu evropského autoprůmyslu
Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.
Ano, jde o lepší výsledek, než jaký vykazuje sám Volkswagen, jehož akcie jsou nyní nejníže dokonce od evropské dluhové krize roku 2010. I tak je to však velmi varovné.
Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.
Volkswagen drasticky oseká výrobu, k propouštění mlčí
Zprávy z firem
Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.
Problémy evropského autoprůmyslu jsou zhusta regulatorním fiaskem Evropské komise. Představme si nyní v sedmi bodech celou tak ničivou genezi.
- Evropská unie už od konce 90. let minulého století dlouhé roky uměle zvýhodňovala diesel jako nejsnazší cestu ke snižování emisí CO₂. Automobilky proto investovaly miliardy eur do motorů, továren a dodavatelských řetězců, které se později staly technologickou zátěží.
Pokud by Brusel nechal výrazněji promlouvat trh, automobilky by investovaly do dieselu méně a více by z uspořených peněz daly například na raný rozvoj elektromobility.
- Brusel emisní cíle navázal na hmotnost vozů. Výrobci těžších aut tak dostávali mírnější limity, což podporovalo vzestup SUV, výkonu a cen, zatímco segment lehkých a úsporných automobilů vyklízel pozice. Opět: toto by se na normálně fungujícím trhu, bez přeregulování, nedělo.
- Přehnaná a chybná bruselská regulace zvýhodňovala drahé technické úpravy. Jejich náklady se snadněji rozpustily v ceně prémiového vozu než malého auta, takže z evropského trhu začaly mizet dostupné modely.
- Regulatorně chybně nastavené laboratorní testy dlouho umožňovaly vykazovat podstatně nižší spotřebu a emise než v reálném provozu. Brusel tak vytvářel iluzi úspěchu, zatímco skutečný technologický přechod, včetně dalšího rozvoje elektromobility, se při usnutí na domnělých vavřínech odkládal.
- Po dieselgate poloviny minulého desetiletí přišel prudký obrat, který by na běžně fungujícím trhu také nenastal. Náhlá snaha o překotně rychlou elektrifikaci představuje důsledek selhání předchozí politiky: nejprve EU automobilky uzamkla v dieselu, poté je donutila v krátkém čase investovat do zcela jiné technologie. Chtěla svoji chybnou regulaci zbrkle zalepit jinou regulací, což je z povahy věci jen další chyba, a to ovšem fatální.
- Navíc, elektrifikace zopakovala starou chybu. Místo levných městských elektromobilů EU opět regulatorně sázela na těžká elektrická SUV s velkými bateriemi, vysokou cenou a vyšší materiálovou náročností.
- EU zpřísnila klimatické cíle dříve, než vybudovala vlastní bateriový, surovinový a softwarový řetězec. Evropské automobilky tak nesou náklady transformace, zatímco její klíčové technologie a podstatnou část přidané hodnoty ovládla Čína.
Zatímco koncern Volkswagen chystá jednu z největších reorganizací ve své historii a výrazně omezí počet modelů i jejich variant, Škoda Auto se změn obávat nemusí. Česká automobilka ujišťuje, že se jí plán přímo netýká, její závody navíc jedou na plnou kapacitu a prodeje dál rostou.
Škoda Auto zůstává mimo restrukturalizaci Volkswagenu. České továrny jedou naplno
Zprávy z firem
Zatímco koncern Volkswagen chystá jednu z největších reorganizací ve své historii a výrazně omezí počet modelů i jejich variant, Škoda Auto se změn obávat nemusí. Česká automobilka ujišťuje, že se jí plán přímo netýká, její závody navíc jedou na plnou kapacitu a prodeje dál rostou.