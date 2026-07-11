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newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Sedm kroků Evropské komise, které vedly k pádu evropského autoprůmyslu

Lukáš Kovanda: Sedm kroků Evropské komise, které vedly k pádu evropského autoprůmyslu

Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce.
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Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.

Ano, jde o lepší výsledek, než jaký vykazuje sám Volkswagen, jehož akcie jsou nyní nejníže dokonce od evropské dluhové krize roku 2010. I tak je to však velmi varovné.

Volkswagen drasticky oseká výrobu, k propouštění mlčí

Zprávy z firem

Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.

ČTK

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Problémy evropského autoprůmyslu jsou zhusta regulatorním fiaskem Evropské komise. Představme si nyní v sedmi bodech celou tak ničivou genezi.

  1. Evropská unie už od konce 90. let minulého století dlouhé roky uměle zvýhodňovala diesel jako nejsnazší cestu ke snižování emisí CO₂. Automobilky proto investovaly miliardy eur do motorů, továren a dodavatelských řetězců, které se později staly technologickou zátěží.
    Pokud by Brusel nechal výrazněji promlouvat trh, automobilky by investovaly do dieselu méně a více by z uspořených peněz daly například na raný rozvoj elektromobility.
  2. Brusel emisní cíle navázal na hmotnost vozů. Výrobci těžších aut tak dostávali mírnější limity, což podporovalo vzestup SUV, výkonu a cen, zatímco segment lehkých a úsporných automobilů vyklízel pozice. Opět: toto by se na normálně fungujícím trhu, bez přeregulování, nedělo.
  3. Přehnaná a chybná bruselská regulace zvýhodňovala drahé technické úpravy. Jejich náklady se snadněji rozpustily v ceně prémiového vozu než malého auta, takže z evropského trhu začaly mizet dostupné modely.
  4. Regulatorně chybně nastavené laboratorní testy dlouho umožňovaly vykazovat podstatně nižší spotřebu a emise než v reálném provozu. Brusel tak vytvářel iluzi úspěchu, zatímco skutečný technologický přechod, včetně dalšího rozvoje elektromobility, se při usnutí na domnělých vavřínech odkládal.
  5. Po dieselgate poloviny minulého desetiletí přišel prudký obrat, který by na běžně fungujícím trhu také nenastal. Náhlá snaha o překotně rychlou elektrifikaci představuje důsledek selhání předchozí politiky: nejprve EU automobilky uzamkla v dieselu, poté je donutila v krátkém čase investovat do zcela jiné technologie. Chtěla svoji chybnou regulaci zbrkle zalepit jinou regulací, což je z povahy věci jen další chyba, a to ovšem fatální.
  6. Navíc, elektrifikace zopakovala starou chybu. Místo levných městských elektromobilů EU opět regulatorně sázela na těžká elektrická SUV s velkými bateriemi, vysokou cenou a vyšší materiálovou náročností.
  7. EU zpřísnila klimatické cíle dříve, než vybudovala vlastní bateriový, surovinový a softwarový řetězec. Evropské automobilky tak nesou náklady transformace, zatímco její klíčové technologie a podstatnou část přidané hodnoty ovládla Čína.

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Škoda Auto zůstává mimo restrukturalizaci Volkswagenu. České továrny jedou naplno

Zprávy z firem

Zatímco koncern Volkswagen chystá jednu z největších reorganizací ve své historii a výrazně omezí počet modelů i jejich variant, Škoda Auto se změn obávat nemusí. Česká automobilka ujišťuje, že se jí plán přímo netýká, její závody navíc jedou na plnou kapacitu a prodeje dál rostou.

nst

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Lukáš Kovanda: Volkswagen musí řezat hlouběji. Dotknou se škrty i Škody?

Lukáš Kovanda: Volkswagen musí řezat hlouběji. Dotknou se škrty i Škody?
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Volkswagen se pokouší uklidnit investory zeštíhlením nabídky, jeho plán je však příliš vágní. Koncern dál ztrácí konkurenceschopnost v Číně, bojuje s drahou pracovní silou i problémy elektromobilů. Otázkou zůstává, zda se ozdravný řez dotkne také Škody Auto.

Akcie Volkswagenu zatím nereagují nijak výrazně na ve čtvrtek večer oznámený plán největší evropské automobilky dramaticky omezit svoji rozsáhlou modelovou řadu. Po dnešním otevření frankfurtské burzy stouply o 1,5 procenta, za letošek však i tak stále odepisují zhruba 30 procent, když přitom index DAX čtyřiceti největších německých firem za stejnou dobu stoupl, o přibližně 2,5 procenta.

Vývoj na burze tak potvrzuje slova analytiků, že trh čekal více. Zejména pak navýšení plánované redukce v počtu pracovních míst na 100 tisíc a uzavření některých závodů přímo v Německu. Volkswagen ve své dosavadní historii, píšící se od 30. let minulého století, nikdy žádný svůj závod v domovském Německu neuzavřel.

Volkswagen drasticky oseká výrobu, k propouštění mlčí

Zprávy z firem

Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.

ČTK

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Investory se zatím automobilka tedy snaží upokojit drastickým zeštíhlením své modelové řady, která čítá na 150 modelů, tak, aby se mohla zaměřit jen na výrobu v těch nejvýnosnějších segmentech. Plán zeštíhlení však nekonkretizuje, do kdy by k němu mělo dojít a jakých modelů a značek se má týkat.

Není zatím jasné, zda se zeštíhlení dotkne také vozů značky Škoda, která spadá pod křídla koncernu Volkswagen podobně jako automobilky SEAT, Porsche, Audi, Lamborghini a další. Modely značky Škoda, jako je Octavia, Kodiaq nebo Superb, ovšem patří mezi nejvýnosnější velkosériové modely celého koncernu, takže zrovna mladoboleslavské automobilky by se škrty tolik týkat nemusely. Daleko problematičtější je výnosnost výroby vozů značky SEAT, užitkových automobilů VW nebo softwarové divize Volkswagenu, CARIAD. Nejvyšší marže vykazuje v rámci koncernu automobilka Lamborghini, která ale pochopitelně není zaměřena velkosériově. VW se jí může v rámci ozdravných kroků chtít zbavit – a nakonec zřejmě bude muset. Mezi značně problémové modely, některé dokonce ztrátové, patří například elektromobily, zejména modely VW ID.3, ID.4 a ID.5.

Vedle nedostatečně rázných ozdravných řezů je to právě i přílišná obecnost, ba vágnost plánovaných kroků Volkswagenu, která investory udržuje i dnes v poměrně skeptické náladě stran dalších vyhlídek automobilky. Ta se již delší dobu potýká s vysokými náklady na pracovní sílu, silnou rolí odborů, roztříštěností ve svém zaměření, fatální ztrátou konkurenceschopnosti zejména na klíčovém čínském trhu, nedostatečnou inovativností v oblasti elektromobily a příslušného softwaru a s dalšími problémy.  

Pokud má Volkswagen získat zpět důvěru investorů, bude muset přistoupit k razantnějším krokům. Nakonec se zřejmě nevyhne snížení stavu zaměstnanců v rozsahu nejméně vyšších desítek tisíc a zavření některých německých závodů, které už nyní nejsou dostatečně vytíženy, kvůli – v porovnání s minulým desetiletím – stále oslabené poptávce.

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Zprávy z firem

Jednání dozorčí rady ve Wolfsburgu provázejí protestní akce na mnoha místech v Německu. Na stole je snížení výrobních kapacit. Podle zatím nepotvrzených informací chce koncern zrušit dvakrát tolik pracovních míst, než původně plánoval, a uzavřít čtyři závody.

Ivana Pečinková

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Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce.

Lukáš Kovanda: Sedm kroků Evropské komise, které vedly k pádu evropského autoprůmyslu

Názory

Lukáš Kovanda

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Porsche chystá „balíček pro budoucnost“. Zruší desetinu pracovních pozic včetně manažerských

Porsche chystá „balíček pro budoucnost“. Zruší desetinu pracovních pozic včetně manažerských
Profimedia
ČTK
ČTK

Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4000 pracovních míst. S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. Porsche nyní celosvětově zaměstnává přes 40 tisíc lidí.

Podle zprávy opatření postihnou především zaměstnance na manažerských a administrativních pozicích. Ve vývojovém centru ve Weissachu se údajně přehodnocuje využití přibližně 30 procent tamních kapacit.

Mluvčí Porsche odmítl potvrdit konkrétní počet dotčených pracovních míst. Zmínil jen, že firma aktuálně připravuje další „balíček pro budoucnost“, který má zefektivnit její chod. Představit by ho chtěla do konce července.

Porsche zvažuje přesun výrobu Cayennu z Bratislavy do Lipska. Pro Česko je to varování

Porsche zvažuje přesun výrobu Cayennu z Bratislavy do Lipska. Pro Česko je to varování

Zprávy z firem

Porsche podle německého listu FAZ zvažuje přesun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska. Automobilka tím chce lépe využít volné kapacity v Německu. Pro Česko je to varovný signál, že levnější práce už sama o sobě nemusí stačit.

nst

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Další snižování počtu pracovních míst nad rámec původního balíčku oznámil již v březnu generální ředitel Porsche Michael Leiters. V oblasti Stuttgartu má být do roku 2029 zrušeno přibližně 1900 pracovních míst.

Tlak Číny a amerických cel

Kromě toho vypršely smlouvy zhruba 2000 dočasných zaměstnanců. V květnu společnost Porsche rovněž oznámila uzavření tří dceřiných firem, což se dotklo dalších 500 zaměstnanců.

Německé automobilky se potýkají s nárůstem čínské konkurence a také s americkými cly. Mercedes chce zpět 40hodinový pracovní týden. Masivní propouštění chystá i automobilový koncern Volkswagen. Podle médií hodlá v příštích letech celosvětově zrušit až 100.000 pracovních míst, což je asi 15 procent současného stavu.

MAEXTRO S800

Porsche, Audi a BMV ztrácí v Číně půdu pod koly. Domácí značky je válcují cenou i technologiemi

Zprávy z firem

Evropské automobilky dlouho spoléhaly na slavné logo, výkon a pocit výjimečnosti. Jenže v Číně se pravidla luxusu rychle mění. Domácí značky nabízejí extrémní rychlost, chytré technologie, bohatou výbavu a často i výrazně nižší cenu.

nst

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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