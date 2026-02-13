Dalibor Martínek: Další pokus. Turek teď chce být primátorem Prahy
Co dál s Filipem Turkem, kterému prezident Pavel vystavil stopku na ministerský post? Uvnitř Motoristů, což jsou dva lidé, Petr Macinka a Filip Turek, a jejich mentor Václav Klaus, možná i Miloš Zeman, se líhne nový plán. Což takhle zkusit ovládnout Prahu.
Turek je sice vládním zmocněncem pro Green Deal, může chodit na zasedání vlády, může v této oblasti zastupovat na venek Česko. Jenže co s tím, když nemůže oficiálně nikoho šéfovat, a hlavně nemá prst na toku peněz.
Může škodit ochraně přírody, což je spolu s Macinkou jeho plán. Co nejméně peněz na ochranu přírody. Nyní seškrtali finanční podporu krkonošského a šumavského národního parku. Oteplování planety neexistuje, klimatická změna není, naučili se od profesora Václava Klause, experta na životní prostředí.
Ani fakt, že je Turek poslancem Sněmovny se všemi benefity, mu nestačí. Evidentně ho to nenaplňuje. V Poslanecké sněmovně dosud neměl žádný řečnický příspěvek, a z poloviny hlasování se omluvil. Naposledy prý kvůli tomu, že šel ke svému kadeřníkovi, jak uvedl na síti X poslanec za Starosty Matěj Hlavatý.
Od novely stavebního řízení, která právě prochází parlamentem, si popravdě málokdo slibuje urychlení bytové výstavby. Jendo řízení, jedno razítko, to je motto, do kterého je tlustospis zabalený. Všichni však vědí, jak funguje česká rakousko-uherská byrokracie.
Dalibor Martínek: Rychlejší bytová výstavba v Česku? Blouznivý sen
Názory
Od novely stavebního řízení, která právě prochází parlamentem, si popravdě málokdo slibuje urychlení bytové výstavby. Jendo řízení, jedno razítko, to je motto, do kterého je tlustospis zabalený. Všichni však vědí, jak funguje česká rakousko-uherská byrokracie.
Praha to je jiný kalibr
Čestný prezident strany, poslanec, vládní zmocněnec, to všechno je Turkovi málo. Hledá nový cíl, kde by lépe uplatnili své jediné správné názory. O názory možná vlastně vůbec nejde. Turek neřídí žádné toky peněz. To ho nejvíc hněte.
Takže, co s tím. Na podzim jsou komunální a senátní volby. Senát, to je žvanírna. Ale pražský magistrát, s plánovanými ročními výdaji 120 miliard korun, to je jiný kalibr. Praha je po důchodcích, učitelích a armádě čtvrtou největší entitou v zemi z pohledu vydaných veřejných peněz. Podle informací serveru iDnes se u Motoristů diskutuje o tom, že by měl Filip Turek kandidovat v podzimních komunálních volbách v Praze. On sám to prý nevyloučil. Je to kampaňový typ, cituje server nejmenovaného poslance Motoristů.
Pokud se tak stane, dobře to do sebe zapadá. Ministerské křeslo je pro Turka uzavřeno, to je fakt. Prezident se bude volit až za dva roky, a vzhledem k nízké veřejné popularitě na ně může Turek rovnou zapomenout. I kdyby se kadeřník snažil sebevíc.
Nová vláda předkládá Poslanecké sněmovně rozpočet, který je dílem „realistický“, dílem ale také má mimořádný schodek. Ačkoli mají vládní strany mezi poslanci jasnou většinu, a rozpočet tak nejspíš hladce projde, přinejmenším pro členy Motoristů Sobě by to mělo představovat poměrně kardinální problém. Vyrovnají se s tím nějak?
Stanislav Šulc: Motoristické dilema aneb Jak podpořit obří schodek a zůstat rozpočtově zodpovědný
Názory
Nová vláda předkládá Poslanecké sněmovně rozpočet, který je dílem „realistický“, dílem ale také má mimořádný schodek. Ačkoli mají vládní strany mezi poslanci jasnou většinu, a rozpočet tak nejspíš hladce projde, přinejmenším pro členy Motoristů Sobě by to mělo představovat poměrně kardinální problém. Vyrovnají se s tím nějak?
V Praze získali v loňských parlamentních volbách Motoristé pět procent, SPD také pět procent a ANO dvacet procent. Kampaňovému expertovi Turkovi by se mohl v komunálních volbách podařit lepší výsledek, kdyby se dokázal vyvarovat svých impertinencí. To je pro něj těžká úloha. Na druhé straně, kdyby se zaměřil například na dopravu, na to Pražané slyší, není bez šance.
Kdyby i ANO přitlačilo, lze pomýšlet na koalici. Babišovo hnutí popularitu neztrácí, Praha je pro něj však tradičně těžký oříšek. Ale potenciál tu je. Ostatně, i ODS cítí silné soupeře v zádech a v rámci komunálu neopouští projekt Spolu.
Turek je sice pro Babiše těžko zkousnutelný, nicméně v případě volebního úspěchu současné koalice v Praze by se s pozicí primátora dalo obchodovat. Babiš by si tímto mohl od Motoristů koupit klid ve vládě.