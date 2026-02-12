Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: Trump nemá nic jistého. Chystá se ovlivnit klíčové volby?

Trump nemá nic jistého. Chystá se ovlivnit klíčové volby?
ČTK
Karel Pučelík
Podzimní volby do Kongresu mohou napovědět, jak bude vypadat budoucnost Donalda Trumpa. Americký prezident sám působí nervózně. Není divu, protože jeho pozice není i přes silácká vyjádření nijak zvlášť silná. To všechno vyvolává obavy, že si volby bude chtít nějakým způsobem „pojistit“. Nebojí se přitom zpochybnit stovky let staré pořádky, které dosud republikáni bránili.

Pro administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa bude mít tento rok zásadní rozměr. Na podzim se totiž konají volby do Kongresu, které dost možná poslouží jako jakési neoficiální referendum o jeho vládě. Zároveň mají potenciál vychýlit Trumpovu mocenskou rovnováhu a oslabit jeho moc.

Ačkoli se Trump tváří neustále sebevědomě, nemá mezi voliči nic jistého. Je velmi polarizujícím prezidentem, přičemž jeho dosavadní podpora je velmi nízká. Ve srovnání s jeho předchůdci je na chvostu. Jen namátkou – třeba Barack Obama, Bill Clinton nebo George Bush si mohli užívat silnější podpory veřejnosti. Trump se může srovnávat jen s velmi nepopulárním Joe Bidenem, proti kterému navíc stál nepříznivý vývoj ekonomiky.

Trump si stále udržuje poměrně slušnou podporu mezi republikány. Že se mu nedaří mezi demokraty asi nikoho nepřekvapí. Klíčovou skupinou jsou však i nezávislí, kteří jsou stále více proti Donaldu Trumpovi, jakožto voliči citliví na ekonomiku a aktuální stav země.

Scénář, v němž Trumpovi republikáni prohrajou podzimní volby a přijdou o převahu v Kongresu, je poměrně reálný. Evidentně si to uvědomuje i Trump a jeho tým. A vzhledem k jeho mnohokrát prokázané ochotě s výsledky manipulovat to nevěstí nic dobrého. Ostatně ani po zvolení nepřestal „rýpat“ do voleb z roku 2020, které podle něj byly „ukradené“.

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Volební manipulace na obzoru

Co hůř, objevují se náznaky, že si Donald Trump bude chtít pojistit i takzvané „midtermy“. „Myslím si, že má v úmyslu pokusit se ovlivnit volby. Udělá vše, co bude v jeho silách,“ uvedl například kalifornský demokratický senátor Adam Schiff.

Republikáni se třeba pokoušejí překreslit volební mapy zejména v „červených“ státech, kde jsou doposud úspěšní, aby zde získali ještě více křesel. Situace přechází do otevřeného boje o hranice obvodů, kdy naopak demokraté v reakci prosadili něco podobného v Kalifornii (s požehnáním Nejvyššího soudu). I přesto to ale vypadá, že volební machinace by přinesly výraznou výhodu republikánům, kterým by ulehčili udržení těsné většiny ve Sněmovně reprezentantů.

Vlnu reakcí vyvolala v posledních dnech především výzva Donalda Trumpa, aby organizace voleb přešla z pravomocí jednotlivých států na federální úroveň. Státy si své volby, i do federálních orgánů, tradičně připravují samy. To vede k tomu, že se pravidla stát od státu liší, různá specifika vídáme i v prezidentských kláních a primárkách. V tomto případě je jasné, na jaké státy by Trump chtěl „dohlédnout“. Ty republikánské by to věru nebyly.

„Znárodnění voleb“ by znamenalo velký zásah do politického systému. Odebrání této stovky let staré „výsady“ nemá jasnou podporu ani mezi všemi republikány. Trumpova strana tradičně práva států hájí, takže příznivce může prezident hledat spíše jen v MAGA táboru. Podle mnoha expertů a komentátorů by krok nebyl jen kontroverzní a účelový, ale i protiústavní.

Americký návrh na zónu v Donbasu budí skepsi. Nadšení nejsou ani Rusové, ani Ukrajinci

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
nst
nst

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal nabídku Spojených států na uspořádání dalšího kola jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. Rozhovory by se měly uskutečnit příští týden, pravděpodobně v úterý nebo ve středu, uvedl Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg. Není však jasné, zda Rusko bude souhlasit s jednáním na území USA.

Hlavním tématem nadcházejících jednání má být otázka území, která zůstává klíčovým sporným bodem konfliktu. Na stole je mimo jiné americký návrh na vytvoření svobodné ekonomické zóny jako nárazníkového pásma ve východním Donbasu. Podle Zelenského se však k tomuto návrhu obě strany stavějí skepticky. „Ani jedna strana z myšlenky svobodné ekonomické zóny nadšená není – ani Rusové, ani my,“ uvedl. Dodal, že se k návrhu mají vrátit s konkrétnější představou na příštím setkání.

Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa v poslední době zintenzivnili diplomatické úsilí o ukončení ruské invaze, která se blíží k pátému roku trvání. Předchozí kolo jednání mezi ruskými, ukrajinskými a americkými představiteli se konalo začátkem měsíce v Abú Zabí. Zelenskyj je označil za konstruktivní a uvedl, že při jednáních vedených v dobré víře by válka mohla skončit během několika měsíců.

Sergej Lavrov

Rusko přijme protiopatření, varoval Lavrov kvůli militarizaci Grónska

Politika

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pohrozil možnou reakcí Moskvy na posilování vojenské přítomnosti západních zemí v Grónsku. Reagoval tak podle agentury AFP na nedávné nasazení malých kontingentů evropských vojsk na tomto arktickém ostrově. Evropské státy vyslaly své jednotky do Grónska poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil záměr toto poloautonomní území Dánského království získat. Severoatlantická aliance dnes v arktickém regionu zahájila vojenské cvičení Arctic Sentry (Arktická stráž).

ČTK

Přečíst článek

Kyjev preferuje řešení, podle něhož by v Donbasu zůstaly jednotky podél současné frontové linie. Kreml nadále požaduje kontrolu nad celým regionem, včetně oblastí, které se mu nepodařilo vojensky obsadit. V otázce správy případné nárazníkové zóny podle Zelenského musí Spojené státy jasně vymezit svou pozici. „Pokud je to naše území – a je to naše území – pak by jej měla spravovat země, které patří,“ uvedl.

Zelenskyj také připomněl, že americké listopadové volby vytvářejí tlak na administrativu Donalda Trumpa, aby dosáhla mírové dohody. Podle něj Trumpův tým navrhl uzavřít všechna potřebná jednání do června. Americká strana chce podepsat všechny dokumenty současně, zatímco Ukrajina bude muset případnou mírovou dohodu schválit buď hlasováním parlamentu, nebo v celostátním referendu.

Válka na Ukrajině: Donbas ČTK

Ukrajinský prezident opakovaně uvedl, že referendum o mírové dohodě plánuje vyhlásit po ukončení bojů. Předseda jeho parlamentní frakce David Arachamija minulý měsíc sdělil, že návrh zákona o referendu by mohl být dokončen do konce února a hlasování by se mohlo konat společně s prezidentskými volbami.

Nedávná jednání ve Spojených arabských emirátech se podle Zelenského soustředila také na technické nastavení příměří a jeho monitorování za účasti Spojených států. Finální dohoda však vyžaduje politická rozhodnutí na vyšší úrovni. „Rusové mají jednu formulaci, my druhou a Američané třetí,“ uvedl prezident s tím, že je třeba dopracovat znění a detaily.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina v EU už příští rok? Brusel jedná o částečném členství, překážkou je Orbán

Politika

Evropská unie zvažuje bezprecedentní plán, který by mohl Ukrajině umožnit částečné členství v EU už v příštím roce. Jak uvádí server Politico s odvoláním na deset evropských činitelů a diplomatů, cílem iniciativy je posílit ukotvení Ukrajiny v Evropě a zároveň ji definitivně vyvést z ruské sféry vlivu.

nst

Přečíst článek

Poválečná obnova

Další kolo rozhovorů má zahrnovat i bilaterální jednání s Washingtonem o poválečné obnově a ekonomických otázkách. Do delegace se připojí ministr hospodářství Oleksij Sobolev, který má se Spojenými státy projednat takzvaný balíček prosperity.

Zelenskyj zároveň varoval, že Ukrajina čelí obtížné situaci při financování obnovy a udržení vojenských kapacit. Bez jasného finančního mechanismu s účastí evropských zemí podle něj hrozí ekonomický šok. Ani případné využití zmrazených aktiv ruské centrální banky by podle něj dlouhodobě nestačilo.

Ruské vzdušné útoky na energetickou infrastrukturu navíc vyřadily až deset gigawattů výrobní kapacity, což vede k denním výpadkům elektřiny v rozsahu pěti až šesti gigawattů během špičky. Některá zařízení nebude možné opravit před příští topnou sezonou, uvedl Zelenskyj.

Kupka s Rakušanem ve shodě: Rozpočet je neodpovědný a v rozporu se zákonem

Vít Rakušan
ČTK
ČTK
ČTK

Návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Před poslanci se na tom dnes shodli předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který Sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám. Rakušan soudí, že neobsahuje žádnou vizi udržitelnosti a prosperity.

Zdá se, že návrh zákona o státním rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, řekl dnes prezident Petr Pavel. Při návštěvě olympijského festivalu na českobudějovickém výstavišti připomněl, že návrh je v legislativním procesu, který zatím pokračuje. „Uvidíme, jak si s tím vláda poradí,“ dodal v odpovědi na otázku, zda by takový rozpočet případně vetoval.

Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob prosazuje návrh usnesení, kterým by Sněmovna vrátila rozpočet vládě k přepracování. Kabinet by měl podle jeho návrhu seškrtat výdaje nejméně o 64 miliard korun a dostat rozpočet do souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Jde podle Jakoba o jediný zodpovědný postup.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysvětluje rozpočet ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé obě)

Stanislav Šulc: Motoristické dilema aneb Jak podpořit obří schodek a zůstat rozpočtově zodpovědný

Názory

Nová vláda předkládá Poslanecké sněmovně rozpočet, který je dílem „realistický“, dílem ale také má mimořádný schodek. Ačkoli mají vládní strany mezi poslanci jasnou většinu, a rozpočet tak nejspíš hladce projde, přinejmenším pro členy Motoristů Sobě by to mělo představovat poměrně kardinální problém. Vyrovnají se s tím nějak?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Kupka: Rozpočet fakticky krade budoucnost občanů České republiky

Kabinet ANO, SPD a Motoristů rezignoval podle Kupky na šetření. „Rozpočet fakticky krade budoucnost občanů České republiky, českých firem i mladší generace,“ řekl předseda ODS. Podle Rakušana je rozpočet plný nesourodých dílčích zájmů. „Jednoznačně projídá budoucnost Česka a hazarduje s bezpečností,“ zdůraznil. Vláda podle Rakušana znovu nastartovala trajektorii zvyšování dluhů.

Předsedové nejsilnější a druhé nejsilnější opoziční strany i šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel se pozastavili nad snížením obranných výdajů. Kupka varoval před ohrožením bezpečnosti a neplněním spojeneckých závazků. Havel řekl, že vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu není strop, ale podlaha.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak označila návrh rozpočtu za úplný, reálný a pravdivý. V úvodním vystoupením odmítla výrok Národní rozpočtové rady, podle níž je rozpočet v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Rakušan ministryni vinil z pseudoargumentů a manipulace. Kupka podotkl, že kdo má černé svědomí, útočí na všechny ostatní. Podle místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) navržený rozpočet nelze obhájit, pokládá jej za zločinný. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) ale tvrdil, že schodek teď není možné navzdory úsporám a změnám v příjmech zkrotit.

Vláda by měla respektovat zákony, prohlásil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Neměla by se vymlouvat a navrhovaný schodek 310 miliard je podle něj schodkem ministryně Schillerové. Opět poukazoval například na to, že v návrhu chybí peníze na dostupné bydlení pro mladé lidi. Vyslovil se proti poskytování dotací a navrhoval, aby peníze místo toho směřovaly třeba na zvyšování rodičovského příspěvku.

Lidovec Marian Jurečka uvedl, že nynější rozpočtové provizorium tak není z hlediska vývoje dluhu špatné. „Co pácháte vy, je však regulérní rozpočtový zločin,“ prohlásil.

Petr Fiala

Fiala končí spekulace o návratu. Do Senátu ani na Hrad nepůjde, založil think-tank

Politika

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) nebude kandidovat do Senátu ani v prezidentských volbách. Nadále bude vykonávat svůj poslanecký mandát, informoval na síti X. Se svými spolupracovníky založil think-tank nazvaný Politické fórum, který by podle něj měl systematicky rozvíjet, kultivovat a popularizovat myšlenky svobody a demokracie zejména mezi mladými lidmi.

ČTK

Přečíst článek

S opozičními řečníky se u mikrofonu střídali členové vlády a představovali rozpočty svých kapitol. Například ministr kultury Ota Klempíř (za Motoristy) řekl, že jeho rozpočet je odpovědný jak vůči resortu, tak vůči budoucnosti. Navržených 18,6 miliardy popsal jako kompromis a výsledek složitých jednání.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) označil za svoji prioritu stabilizaci personálu soudů, státních zastupitelství, nebo například zaměstnanců probační a mediační služby. Pro letošek očekává zvýšení průměrného platu zaměstnanců o 3000 korun měsíčně. Současně si posteskl, že platy soudců a státních zástupců se poněkud utrhly ze řetězu. Podotkl však, že vzhledem k judikatuře Ústavního soudu s tím zřejmě nikdo nic neudělá.

Vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla na letošek deficit o 24 miliard korun vyšší, než jaký plánovala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Podle Schillerové by ale reálný schodek rozpočtu Fialova kabinetu činil až 350 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

Nyní se u řečniště střídají řečníci s přednostním právem. Do běžné debaty evidoval sněmovní systém desítky přihlášek. Sněmovna už ráno schválila možnost nočního jednání.

