Německo není ve válce, ale ani v míru, řekl Merz

Německo sice není ve válce, zároveň už ale nežije v míru. Tak okomentoval spolkový kancléř Friedrich Merz bezpečnostní situaci, které Německo a Evropa čelí, uvedla agentura DPA. Německo stejně jako mnohé další evropské země má značně napjaté vztahy s Ruskem, jehož armáda v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu.
Merz odpovídal na otázku, jak hodnotí riziko války pro Německo. „Chci to říct jednou větou, která je možná na první pohled trochu šokující, ale myslím ji tak, jak ji říkám: Nejsme ve válce, ale nejsme také v míru,“ prohlásil spolkový kancléř.
Svět podle Merze prochází zásadními změnami, kdy světový řád založený na pravidlech nahrazuje čistá mocenská politika. „Jsme ve zcela jiném světě,“ vysvětlil.
Merz rovněž zmínil nedávné přelety dronů nad Dánskem či Německem. „Zatím přesně nevíme, odkud skutečně pocházejí. Předpoklad míří k tomu, že pocházejí z Ruska,“ řekl. Poznamenal, že přístup k této hrozbě je složitý i vzhledem k velikosti dronů s až osmimetrovým rozpětím křídel a k hustému osídlení Německa, takže je není bezpečné sestřelovat. Za nejlepší řešení považuje to, že se takové drony vůbec nedostanou do evropského vzdušného prostoru.
Záporožská jaderná elektrárna je několik dní bez vnějších zdrojů energie, tvrdí MAAE
Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna je už šest dní bez vnějších zdrojů elektrické energie, uvedl na X šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi, který situaci označil za kritickou.
Bílý dům zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který dnes s Trumpem jednal v Bílém domě, návrh podpořil, zatímco teroristické hnutí Hamás opakovaně uvedlo, že plán zatím neobdrželo a že požaduje vznik palestinského státu. Později však agentury AFP a Reuters informovaly, že plán předali Hamásu katarští a egyptští zprostředkovatelé.
„Dnešek je historickým dnem pro mír,“ prohlásil Trump na společné tiskové konferenci s Netanjahuem. „Jsme nejblíže ke skutečnému míru na Blízkém východě,“ podotkl také s tím, že Palestinci musí převzít odpovědnost za svou budoucnost.
Jaký je plán?
Dvacetibodový plán vychází z toho, že Hamás do 72 hodin od izraelského souhlasu předá všechna rukojmí, zatímco Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a dalších 1700 Palestinců zadržených od teroristického útoku Hamásu ze 7. října 2023.
V Pásmu Gazy má do budoucna vládnout kabinet palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem. Členům Hamásu, kteří si to budou přát, bude zajištěn odchod do zemí, které je budou chtít přijmout. Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Trump v projevu pustil do OSN. Ukončil jsem sedm neukončitelných válek, prohlásil
OSN podle amerického prezidenta Donalda Trumpa financuje útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. OSN má invaze zastavovat, ne je financovat, prohlásil dnes Trump na Valném shromáždění OSN, kde světovou organizaci opakovaně tvrdě kritizoval. Řekl také, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí „nelegální přistěhovalci“, a nikdo s tím nic nedělá. Vaše země jdou do pekla, řekl.
Cílem je, aby Pásmo Gazy „nepředstavovalo hrozbu pro své sousedy“, čemuž má pomoci i vytvoření Mezinárodní stabilizační síly (ISF), na jejímž vzniku budou pracovat USA s arabskými zeměmi a která bude postupně přebírat území pásma, která nyní Izrael okupuje. Na nich pak ISF bude garantovat bezpečnost.
Plán dále stanoví, že Izrael nebude okupovat ani anektovat toto palestinské území, slibuje výrazné zvýšení objemu humanitární pomoci či to, že nikdo nebude nucen z Pásma Gazy odejít.
Představitel Hamásu Táhir Nunu podle agentury Reuters krátce před zveřejněním plánu řekl, že Hamás odevzdá zbraně, až budou Palestinci osvobozeni a vznikne jejich stát. V úzkém pobřežním pásmu by podle něj měl vládnout technokratický kabinet, na jehož složení a fungování se Hamás dohodne s jinými palestinskými stranami. Tyto požadavky jsou přitom ve zřejmém rozporu s americkým návrhem.
Netanjahu, jehož vláda kvůli způsobu vedení války čelí rostoucímu mezinárodnímu tlaku, poznamenal, že pokud Hamás návrh nepřijme, Izrael se s ním vypořádá. Trumpovi na brífinku v Bílém domě poděkoval za přátelství a vůdcovství a podotkl, že plán splňuje izraelské vojenské cíle, včetně návratu rukojmích a likvidace vojenských schopností Hamásu.
Obří deal je hotov. EA kupuje skupina investorů za 55 miliard dolarů, mezi nimi i Trumpův zeť
Skupina investorů, která zahrnuje Saúdskou Arábii a zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun). Skupinu tvoří americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Firmu Affinity Partners založil Trumpův zeť Jared Kushner.
Podle AFP a Reuters text plánu předali Hamásu katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a šéf egyptské rozvědky Hasan Mahmúd Rašád. „Vyjednávači za Hamás řekli, že ho (návrh) prozkoumají a pak poskytnou odpověď,“ citovaly agentury své zdroje.
Trump s Netanjahuem dnes měli také společný telefonát s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním, při němž Netanjahu vyjádřil politování týkající se izraelského útoku na vedení Hamásu v Dauhá. Úder z tohoto měsíce Katar tvrdě odsoudil jako narušení své svrchovanosti.
Příbuzní lidí, kteří jsou stále drženi v zajetí v Pásmu Gazy, ještě před jednáním v Bílém, domě napsali otevřený dopis Trumpovi, v němž mu poděkovali a požádali ho, aby vytrval ve snaze o prosazení svého mírového plánu navzdory jakýmkoli pokusům o sabotáž dohody o příměří.
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, podle kterého má být během letošního podzimního odvodu povoláno do armády k povinné vojenské službě 135 tisíc mužů ve věku od 18 do 30 let, tedy o 2000 více než loni touto dobou. Informoval o tom nezávislý server Meduza s odvoláním na oficiální stránky, kde ruské úřady zveřejňují zákony a dekrety.
Podzimní odvod potrvá od 1. října do 31. prosince, píše Meduza a připomíná, že loni během podzimního odvodu Rusko povolalo do vojenské služby 133 tisíc branců a během letošního jarního odvodu 160 tisíc mužů. Server The Moscow Times tehdy napsal, že jde o největší odvod do armády za posledních 14 let, loni na jaře úřady povolaly do služby v armádě 150 tisíc mužů.
Putin od rozpoutání války proti Ukrajině ujišťoval, že do bojů nasadí pouze profesionální vojáky a že povolanci k povinné vojenské službě se do války nedostanou. Ale v médiích se od začátku invaze objevovaly zprávy o zapojení branců do války. Například povolanci tvořili zčásti posádku vlajkové lodi ruské Černomořské flotily, křižníku Moskva, který ukrajinské síly potopily v dubnu 2022, napsal už dříve server BBC.
Bývalá šéfka MI5: Británie už je zřejmě ve válce s Ruskem
Británie už je možná ve válce s Ruskem, uvedla bývalá šéfka tajné služby MI5 Eliza Manninghamová-Bullerová s odkazem na rozsáhlé kybernetické útoky a další nepřátelské aktivity organizované Moskvou. Situace se podle ní změnila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, informoval server The Guardian.
Kreml od invaze na sousední Ukrajinu v roce 2022 třikrát nařídil rozšířit řady armády, připomněla dnes agentura DPA. Šéf Kremlu naposledy loni v září výnosem navýšil počet příslušníků ozbrojených sil o asi 180 tisíc na 1,5 milionu. Prezidentský dekret tehdy zmiňoval celkem 2,38 milionu lidí v ozbrojených silách, v případě 1,5 milionu lidí se jedná o aktivní vojáky.
Kromě toho Rusko v září 2022 oznámilo „částečnou mobilizaci“ asi 300 tisíc záložníků k doplnění ztrát, které utrpěly ruské jednotky válčící na Ukrajině. To podle agentury Reuters přimělo desítky tisíc mužů v branném věku k útěku ze země. Vojenská služba je v Rusku povinná na rok, ale už dlouho je citlivou záležitostí. Mnozí Rusové raději odchází i do zahraničí, aby se vyhnuli převzetí povolávacích rozkazů, vydávaných dvakrát ročně, na jaře a na podzim.
