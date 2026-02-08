Tečka za Turkem
Premiér Andrej Babiš s prezidentem Petrem Pavlem se sešli a vyřešili dvouměsíční martyrium kolem kandidáta na ministra, Filipa Turka. Po setkání Babiš prohlásil, že Turek ministrem nebude, ať Motoristé přinesou jiné jméno. Ti se k tomu zatím nemají, volí variantu Turek pod Macinkou. V zájmu zachování míru mezi Strakovkou a Hradem se zdá, že jde o definitivní řešení kauzy Turek.
Součástí této týdny trvající truchlohry byly i Macinkovy noční vydírací zprávy prezidentovi. Kvůli nim se sešla sněmovna nad bodem "důvěra vládě". Po setkání desítek tisíc lidí v centru Prahy na podporu prezidentu Pavlovi to bylo druhé gesto, zrcadlo pro Macinku. Ten ovšem v zrcadle vždy vidí jen sám sebe, při jednání o důvěře opět zopakoval, že prezident jedná svévolně a sněmovna toho využívá. Nicméně, stejně jako kvůli jedné, byť větší demonstraci nepadla vláda, nepadla podle očekávání ani po hlasování.
Prezident s premiérem se na společné schůzce rovněž dohodli, že zahraniční politiku budou koordinovat oni dva. Skončila tak druhá iluze šéfa Motoristů, a sice, že jen on sám bude řídit zahraniční politiku země. Babiš s Pavlem toto blouznění obmlčeli, prostě to budou dělat po svém.
Těžkou zatěžkávací zkouškou si prošlo vedení ANO. Andrej Babiš si už při vzniku svého projektu usmyslel, že to bude demokratické uskupení, tedy že musí mít pravidelně sjezdy, které hlasováním potvrdí vedení. Demokracii tedy bylo na sjezdu Babišovců učiněno za dost. A samozřejmě, dobře to dopadlo.
Babiš v týdnu také prohlásil, že se vláda vrátí k dotačnímu programu Nová zelená úsporám. Peníze na něj se prý najdou. Neplatí tedy Macinkova teze, který vede i ministerstvo životního prostředí, že se program změní kvůli chybějícím penězům. Boj proti životnímu prostředí, který je klíčovým programem obou Motoristů, se tak na okamžik přesunul na vedlejší kolej. Jistě se v nějaké nové podobě vrátí. Ministerstvo zahraničí si však zchladilo žáhu, oseká peníze na humanitární pomoc do zahraničí.
Česko nevstoupí do Trumpovy Rady míru, prohlásil Babiš. Neřekl přímo, že nechce, rád by na nějaké úrovni udržel vztahy se Spojenými státy. Takže se zase vymlouval, hodil to na opozici. U nás by to bylo složité, rozhodovaly by dvě komory, Sněmovna i Senát, opozice by na to měla negativní názor, míní Babiš. Vztahy s USA nyní nepokazí ani diplomatické nemehlo Macinka, kvůli počasí neodletěl na svou první plánovanou cestu do států.