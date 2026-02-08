Nový magazín právě vychází!

Tečka za Turkem

Zprava europoslanec Filip Turek a předseda strany Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Premiér Andrej Babiš s prezidentem Petrem Pavlem se sešli a vyřešili dvouměsíční martyrium kolem kandidáta na ministra, Filipa Turka. Po setkání Babiš prohlásil, že Turek ministrem nebude, ať Motoristé přinesou jiné jméno. Ti se k tomu zatím nemají, volí variantu Turek pod Macinkou. V zájmu zachování míru mezi Strakovkou a Hradem se zdá, že jde o definitivní řešení kauzy Turek.

Součástí této týdny trvající truchlohry byly i Macinkovy noční vydírací zprávy prezidentovi. Kvůli nim se sešla sněmovna nad bodem "důvěra vládě". Po setkání desítek tisíc lidí v centru Prahy na podporu prezidentu Pavlovi to bylo druhé gesto, zrcadlo pro Macinku. Ten ovšem v zrcadle vždy vidí jen sám sebe, při jednání o důvěře opět zopakoval, že prezident jedná svévolně a sněmovna toho využívá. Nicméně, stejně jako kvůli jedné, byť větší demonstraci nepadla vláda, nepadla podle očekávání ani po hlasování.

Prezident s premiérem se na společné schůzce rovněž dohodli, že zahraniční politiku budou koordinovat oni dva. Skončila tak druhá iluze šéfa Motoristů, a sice, že jen on sám bude řídit zahraniční politiku země. Babiš s Pavlem toto blouznění obmlčeli, prostě to budou dělat po svém.

Andrej Babiš

Politický diář Dalibora Martínka: Babiš vyřešil grónskou krizi

Názory

Těžkou zatěžkávací zkouškou si prošlo vedení ANO. Andrej Babiš si už při vzniku svého projektu usmyslel, že to bude demokratické uskupení, tedy že musí mít pravidelně sjezdy, které hlasováním potvrdí vedení. Demokracii tedy bylo na sjezdu Babišovců učiněno za dost. A samozřejmě, dobře to dopadlo.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš v týdnu také prohlásil, že se vláda vrátí k dotačnímu programu Nová zelená úsporám. Peníze na něj se prý najdou. Neplatí tedy Macinkova teze, který vede i ministerstvo životního prostředí, že se program změní kvůli chybějícím penězům. Boj proti životnímu prostředí, který je klíčovým programem obou Motoristů, se tak na okamžik přesunul na vedlejší kolej. Jistě se v nějaké nové podobě vrátí. Ministerstvo zahraničí si však zchladilo žáhu, oseká peníze na humanitární pomoc do zahraničí.

Česko nevstoupí do Trumpovy Rady míru, prohlásil Babiš. Neřekl přímo, že nechce, rád by na nějaké úrovni udržel vztahy se Spojenými státy. Takže se zase vymlouval, hodil to na opozici. U nás by to bylo složité, rozhodovaly by dvě komory, Sněmovna i Senát, opozice by na to měla negativní názor, míní Babiš. Vztahy s USA nyní nepokazí ani diplomatické nemehlo Macinka, kvůli počasí neodletěl na svou první plánovanou cestu do států.

Související

„Moc se mu to nepovedlo.“ Babiš zhodnotil Macinkovy smsky. Chlada ve vládě odmítá

Andrej Babiš a Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Předsedovi Motoristů Petru Macinkovi se textové zprávy odeslané poradci prezidenta Petru Kolářovi nepovedly. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Doufá, že spor Motoristů s Hradem, který začal rozhodnutím prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, se uklidní. Babiš míní, že Pavel mohl dát Turkovi šanci. Turek Nově řekl, že i pod funkci vládního zmocněnce, kterou zastává, se schová většina agendy ministerstva.

Ve zprávách, které Pavel koncem ledna zveřejnil, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval Turka ministrem. Hlava státu v obsahu zpráv vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání. Šéf Motoristů, který kromě postu ministra zahraničí vede právě i resort životního prostředí, Pavla dále kritizoval při středečním projevu ve Sněmovně. K tomu Babiš řekl, že Macinku žádal, aby to bylo poslední konfrontační vyjádření o vztahu s prezidentem.

Babiš řekl, že chápe Macinku, že za Turka bojuje. „Přesvědčoval jsem pana prezidenta, aby byl nad věcí, aby se na to povznesl, aby mu dal šanci. Řekl jsem, že když Turek bude ministr a udělá nějaký přešlap, nějakou blbost, něco zase řekne, tak tam nebude,“ poznamenal premiér.

Petr Macinka (Motoristé) a Jindřich Rajchl (SPD)

Michal Nosek: Macinka ukázal, že nemá žádný „plán B“. Chce prostě jen počkat

Názory

Prezident definitivně odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a premiér Babiš s ním na žádný ministerský post již nepočítá. Petr Macinka na to reaguje státnicky. Bude čekat. Klidně dva roky. Klidně se dvěma ministerstvy na krku. Česká politika tak objevila nový žánr. Vládnutí bez řešení, zato s vírou v ústupky budoucího prezidenta.

Michal Nosek

Přečíst článek

Babiš by Turka jmenoval

Pavel odmítl Turka jmenovat mimo jiné kvůli přístupu k právu a pravidlům. Čestný prezident Motoristů byl kritizován za některé výroky na sociálních sítích, u části odmítl, že by byl jejich autorem. „Pokud by se stal ministrem, tak bychom mu zakázali sociální sítě,“ řekl Babiš. Uvedl také, že na Pavlově místě by Turka jmenoval.

Turek Nově řekl, že by mohl být premiér na prezidenta trochu tvrdší. Není ale podle něj v silách koalice Pavla přesvědčit, tudíž našla jinou cestu. Odchod Motoristů z vlády by považoval za nesmysl. „Bylo by mnohem praktičtější být ministr, na druhou stranu pod pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal v podstatě schováte veškeré agendy ministerstva životního prostředí,“ podotkl Turek.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Chlad má smůlu

Babiš poznamenal, že vzhledem ke koaliční smlouvě nemůže na sílu rozhodovat o obsazení ministerstva, které náleží Motoristům. Důležité je podle premiéra to, aby úřad fungoval, sám to chce sledovat. Označil ho za těžší než ministerstvo zahraničních věcí, neboť vláda má jasnou zahraniční politiku, pragmatickou a proexportní se zakotvením v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).

Motoristé původně chtěli na post šéfa diplomacie Turka a Macinku do čela ministerstva životního prostředí. Po Pavlových výhradách nominace vyměnili, prezident ale svůj postoj k Turkovi nezměnil.

Na dotaz, zda by mohl resort vést miliardář Richard Chlad, který dlouhodobě Motoristy podporuje, premiér odvětil, že určitě ne. „To i kdyby navrhli, tak mají smůlu,“ poznamenal.

Související

Zavedení eura i zdanění bohatých. Co slibuje Maďarům Orbánův vyzyvatel?

Péter Magyar
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarská opoziční strana Tisza, pokud se dostane k moci, chce zdanit bohaté, zavést jednotnou evropskou měnu euro a pevně ukotvit zemi v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Uvádí to podle agentury Reuters zveřejněný stranický program. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby a právě Tisza pod vedením Pétera Magyara by mohla ukončit vládu nacionalisticko-konzervativní strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána, který zemi vede nepřetržitě od roku 2010.

Magyar, který byl původně členem Fideszu a jehož bývalou manželkou byla někdejší ministryně spravedlnosti v Orbánově vládě Judit Vargová, se stal v posledních letech nejvýraznější tváří maďarské opozice. Slibuje, že jeho strana omezí korupci a uvolní na podporu ekonomiky miliardy eur z fondů, které Evropská unie Maďarsku zmrazila.

Při dnešním představení programu Magyar prohlásil, že jeho vláda by snížila daně všem, kdo vydělávají méně než je medián mzdy, naopak ti nejbohatší by odváděli každoroční daň z bohatství. „Pro ty, jejichž majetek přesahuje miliardu forintů (zhruba 64,1 milionu korun), zavedeme roční jednoprocentní daň z bohatství na tu část majetku, která tuto hranici přesahuje,“ uvedl.

Konec energetických surovin z Ruska

Tisza se rovněž v programu zavazuje ukončit závislost na energetických surovinách z Ruska, jejichž dovoz Orbán podporuje. Opoziční strana chce dále do roku 2040 zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů energie. Sice podporuje výstavbu jaderné elektrárny Paks 2, zároveň ovšem chce provést zevrubnou revizi tohoto projektu, který získal ruský Rosatom bez výběrového řízení.

Robert Fico

Fico zpochybnil protiruské sankce: EU by se měla zaměřit na vlastní fungování

Politika

Evropská unie má důležitější povinnosti a priority, než jsou sankce proti Rusku, řekl slovenský premiér Fico k návrhu Evropské komise na schválení již dvacátého balíku protiruských sankcí. Fico v diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR ale neuvedl, zda Bratislava bude přijetí nových sankcí blokovat, jak zpočátku činila při podobném předchozím návrhu opatření proti Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině.

ČTK

Přečíst článek

Maďarsko je členem EU i NATO, za Orbánovy vlády se ale země často staví do opozice proti většinovému proudu. Budapešť je například kritická k protiruským sankcím, které EU uvalila na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Maďarsko rovněž odmítá poskytovat bránící se Ukrajině zbraně, což mimo jiné zdůvodňuje podporou mírového řešení, nikoli války. Vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou patří k napjatým, naopak vůči Rusku, se kterým udržuje přátelské vazby, Budapešť kritická není.

Předvolební průzkumy ukazují náskok opozice před Fideszem o osm až 16 procentních bodů. Reuters nicméně poznamenal, že není jisté, že Tisza volby 12. dubna opravdu vyhraje, neboť řada voličů není stále rozhodnuta. Provládní sondáže za favorita nadále označují Fidesz.

Související

Nový opoziční lídr Péter Magyar

Problémy pro Orbána? Maďarská opozice se nadechuje, na protivládní demonstraci přišly tisíce lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek
