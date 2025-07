Ekologická (ne)transformace. Zdroje jsou, vůle schází

Na jedné straně slýcháme, jak jsou obnovitelné zdroje stále levnější a praktičtější, ale zároveň země i firmy dávají zelené projekty k ledu. Ačkoli by se technologie našly váhavost politiků a firem ekologickou transformaci brzdí.

„Jsme na prahu nové éry. Fosilní paliva dojíždějí na konec cesty. Vychází slunce nad věkem čisté energie,“ nechal se tento týden slyšet generální sekretář António Guterres. Dodal, že energie z udržitelných zdrojů se stává levnější než ta založená na fosilních palivech.

„Obnovitelné zdroje energie se nadále osvědčují jako nákladově nejkonkurenceschopnější zdroj nové výroby elektřiny,“ uvádí Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii v nové studii. „91 procent nově zprovozněných kapacit obnovitelných zdrojů dodávalo elektřinu s nižšími náklady než nejlevnější nová alternativa založená na fosilních palivech. V roce 2024 pomohly obnovitelné zdroje zabránit nákladům na fosilní paliva ve výši 467 miliard dolarů, což posiluje jejich úlohu při zvyšování energetické bezpečnosti, ekonomické odolnosti a dlouhodobé cenové dostupnosti,“ vysvětluje agentura.

Za tímto vývojem stojí masivní investice do nových technologií a také jejich široké uvádění v praxi, což tlačí ceny dolů a dělá z udržitelné energie konkurenceschopný zdroj. Jedním z příkladů je Čína, kde nízkoemisní výroba hraje velkou roli. Je však nutné dodat, že země je zároveň největším znečišťovatelem, takže čísla v tomto případě klamou.

Pochopitelně i udržitelné zdroje skýtají různé potíže (například suroviny nutné pro jejich výrobu) a vyžadují další vývoj a investice. Zdá se ale, že možnosti pro zelenější průmysl bychom měli. Tak proč tedy vědci stále bijí na poplach?

O desítky let nazpět

Přechod na ekologickou výrobu je však pořád pomalý a stále potřebuje investice ze strany států i firem. Ani současné tempo nezaručuje, že změny klimatu zůstanou v mezích příznivých scénářů. Plány navíc narušují neočekávané vlivy, jako válka na Ukrajině. Nejhorší však je, že se stanovených cílů nedrží ani západní politici.

Například americký prezident Donald Trump se hned po nástupu do funkce pustil do osekávání zelené politiky a chystá nový nástup těžby fosilních surovin - včetně těch nejkontroverznějších metod jako frakování. Mimo to dlouhodobě odmítá vědecké poznatky a mezi podporovateli jeho kampaně najdeme nejednoho fosilního magnáta.

„Trumpovy kroky jsou patentovaným pokusem vrátit zpět desetiletí pokroku v oblasti životního prostředí,“ řekla deníku The Guardian harvardská historička vědy Naomi Oreskesová s tím, že si chce potěšit své fosilní sponzory a také zajistit podporu u „volnotržních“ republikánů. „Nedává to ekonomický smysl a odporuje to zásadám volného trhu, které republikáni podporují,“ dodává však.

Byznys nečeká

Byznys za politikou často příliš dlouho nezaostává. Jak jsme viděli při Trumpově únorové inauguraci, šéfové ještě nedávno „liberálních“ firem se začali štosovat mezi MAGA republikány. Atmosféra se hned změnila i v jejich ústředích a kanceláří. Duhové barvy se začaly přemalovávat na šedivo a společenské závazky ustoupily do pozadí.

Nemusíme koukat ale jen do Ameriky. Takřka ve stejné době, kdy šéf OSN vyhlížel lepší zítřky, oznámil britský energetický gigant BP, že jeho vedení převezme nový člověk – jehož úkolem výslovně je stočit byznys zpět k tradičnímu zaměření. Takže méně ekologie více ropy a plynu.

Byznys dostal příležitost se zbavit zelené politiky, která je momentálně - i když patrně jen krátkodobě - nákladnější. Spolu s růstem populistické politiky je to pro klima smrtící koktej. A tím pádem pro nás všechny.