Dalibor Martínek: Čekají nás čtyři roky hororu s Macinkou

Petr Macinka má další zářez na pažbě svých nehorázností. A to je u vlády teprve měsíc. Nyní vydírá prezidenta Pavla. Chce ho donutit, aby podepsal Turka jako ministra. Když ne, tak Pavel prý uvidí. Macinka otevírá nový suterén politické kultury. A to má zastupovat tento stát na mezinárodním poli.
Petr Macinka patrně nemá žádné hranice. Ještě jsme na ně nenarazili. Jeho učitel Václav Klaus sice také v posledních letech překvapoval veřejnost štiplavými výroky na účet vlády či konkrétních politiků, ale ve srovnání s chováním Macinky to byla ještě politická hyperkorektnost.
Macinka neváhá vydírat prezidenta textovými zprávami, v nichž mimo jiné tvrdí, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Nebo napsal do mobilu, že „buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis.“ Je jasné ještě předtím, než k takové komunikaci zaujme postoj justice, že jde o vydírání. A to hlavy státu. To jsme tu ještě neměli.
Macinka také zmínil, že jediným důvodem, proč Ukrajina nedostane letouny L-159, je jeho msta. Takže vydírání už prakticky začalo. Bere Macinka nějaké návykové látky? Normální člověk přece ve střízlivém stavu nepíše prezidentovi přes mobil vydírající zprávy. Nebo si šéf Motoristů myslí, že s poslaneckou imunitou a sto osmičkou ve Sněmovně, která na něm visí, si může dovolit všechno?
Jistým způsobem je to i vydírání Andreje Babiše. Frackovatě si budu dělat, co se mi zlíbí, protože na mě stojí vláda. To je úroveň. Zděšení v ANO z toho, jakého si našli partnera, je očividné. Babiš chce mít s Hradem dobré vztahy. Prezident a premiér se navzájem potřebují v mnoha ohledech. Teď bude muset co chvíli žehlit Macinkovy přešlapy. „Slova pana Macinky jsou nešťastná,“ uvedl nyní Babiš. A tuší, že takových omluv bude muset udělat v budoucnu ještě spoustu.
Macinka se mě pokusil vydírat. Zastrašit se nenechám, uvedl prezident Pavel
Prezident Petr Pavel zveřejnil SMS, které mu prostřednictvím prezidentova poradce zaslal šéf diplomacie Petr Macinka. Pavel je označil za pokus o vydírání. Obrací se na bezpečnostní složky i právníky. A opozice žádá Macinkovu rezignaci.
Macinkova nevymáchanost se nyní prožene mediálním světem, za pár dní se na ni zapomene. Sněmovna ho k případnému trestnímu stíhání za vydírání patrně nevydá. Babiš bude muset udělat Pavlovi v něčem další ústupek navíc, aby prezident žalobu nepodal. Když ji podá, bude muset ve Sněmovně hlasovat pro nevydání. Macinkova nezřízenost stojí Babiše dost politického kapitálu.
Nejhorší je, že šéf Motoristů má zastupovat Česko na mezinárodním fóru. Zatím vidíme jeho zájem napáchat co nejvíc škod Ukrajincům. Dokud si tady kydáme hnůj ve vlastní stáji, můžeme nad tím lomit rukama a čekat, až mandát této vlády skončí. Není však daleko doba, kdy bude muset Babiš za Macinku hasit různé požáry na mezinárodní scéně.
Macinku volilo necelých sedm procent voličů. Patrně zastánců spalovacích aut. Proč ne. Místopředseda vlády se však chová jako neřízená střela, jako vítěz voleb. Šrámy na mezinárodní pověsti země, které svým přístupem jistě napáchá, bude muset po Macinkovi odpracovávat mnoho budoucích ministrů zahraničí.
Prezident Petr Pavel označil textové zprávy, které mu zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře, za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hlava státu se kvůli nim obrátí na bezpečnostní složky a dá zprávy posoudit právníkům, zda nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu vydírání. Pavel to oznámil na mimořádné tiskové konferenci. Hrad komunikaci zveřejnil na síti X.
Dalibor Martínek: Dva kluci, Babiš a Pavel, se perou o to, kdo bude vládcem pískoviště
Andrej Babiš nepřijel na domluvené setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Zdůvodnil to tím, že měl složité jednání vlády a měl vypnutý mobil. Pavel tuto provokaci neakceptoval, jednání zrušil. Pokračuje dětinské přetahování dvou nejvyšších ústavních činitelů země. Svět si korektně zakrývá oči.
Ve zprávách Macinka píše, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Prezident podle něj může „získat klid“, pokud bude Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí.
„Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ napsal Macinka s tím, že má mít podporu premiéra Andreje Babiše (ANO) i hnutí SPD.
„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech. Buď bude možné vše, nebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis,“ uvedl šéf diplomacie. Rozhodnutí požadoval do středy a varoval, že „důsledky prezidenta velice překvapí“.
Dalibor Martínek: Msta za Turka. Žádné stíhačky pro Ukrajinu
Vládní koalice rozhodla, že Česko Ukrajině nedodá letouny L-159, o jejichž možném prodeji mluvil při své návštěvě Ukrajiny prezident Petr Pavel. Macinka s Okamurou tak nasadili prezidentovi dlouhý nos. Žádný Turek? Tak tedy žádné stíhačky.
Prezident Pavel uvedl, že podobné jednání považuje za nepřípustné. „Na mě žádné zastrašování neplatí. Budu se i nadále řídit ústavou a zájmy České republiky,“ řekl.
Zpochybnil také, že by Macinka měl podporu premiéra. „Pokud by ji skutečně měl, byla by to ilustrace přístupu nové vlády ke sdílení moci a důkaz, že zásadní otázky zahraniční a bezpečnostní politiky se staly rukojmím osobních ambicí,“ uvedl prezident. Pokud podporu nemá, jde podle něj o svévolný a nezodpovědný postup Motoristů.
Premiér: Nešťastná slova, ale ne vydírání
Premiér Andrej Babiš (ANO) označil Macinkova slova za „nešťastná“, odmítl ale, že by šlo o vydírání. „Byla to soukromá komunikace s poradcem prezidenta, určitě tedy nejde o vydírání,“ uvedl Babiš ve vyjádření pro ČTK. Zároveň dodal, že on sám by takovým způsobem nekomunikoval. „Není to můj styl,“ řekl.
Babiš také uvedl, že se s prezidentem Pavlem vždy snažil udržovat korektní vztahy a případné rozpory řešit neveřejně. Podle něj je příčinou sporů mezi hlavou státu a Motoristy snaha Petra Macinky prosadit poslance Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí, což prezident odmítl.
Macinkova politická nezralost a arogance
Ostře se k celé věci vyjádřil také prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Chování ministra zahraničí označil za „projev politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby“. Podle něj by měl Macinka zvážit setrvání ve vládě.
Při jednání o důvěře vládě, které trvalo dva dny a mělo předem jasný výsledek, se nejvíc blýsknul Petr Macinka. Ne nějakými slovy nebo myšlenkami, ale grimasami. Jelikož seděl za pultíkem řečníků, byl po celou dobu v záběrech kamer. O jeho pitvoření při proslovech opozičních poslanců se dokonce píše i v zahraničí. Ironické ústřely jeho levého koutku se stávají legendárními. Není moc jasné, jak se s takto neřízenou mimikou může uplatnit na poli mezinárodní diplomacie.
Macinka se podle Pavla dlouhodobě snažil ovlivnit jeho postoj k jmenování Filipa Turka. Prezident Turka jako jediného z navržených kandidátů odmítl jmenovat s odkazem na jeho opakovaný nedostatek respektu k právnímu řádu. „Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že nejde o jednorázové excesy,“ napsal Pavel dříve premiérovi.
Opozice žádá Macinkův konec
Opozice mluví o bezprecedentním nátlaku. Předseda STAN Vít Rakušan chce ve Sněmovně otevřít debatu o vydírání prezidenta a slyšet vysvětlení od ministra i premiéra. „To, co vyplývá ze zveřejněných zpráv, svědčí o mafiánských politických praktikách,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 i ODS vyzývají Macinku k rezignaci. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měl premiér navrhnout jeho odvolání. Koaliční hnutí ANO označilo komunikaci ministra za nešťastnou, věcí se má zabývat koaliční rada.
Dalibor Martínek: Čekají nás čtyři roky hororu s Macinkou
Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.
Aures Holdings v posledních letech rychle roste, každý rok zaznamenává prodejní rekordy. V loňském roce prodala přes sto tisíc ojetých vozů s obratem 1,3 miliardy eur. „Za minulý rok jsme měli absolutní prodejní rekord, 111 tisíc vozů,“ říká Topolová. V Česku to bylo 60 tisíc prodaných vozů, zbylé desítky tisíc připadají na další trhy společnosti, Slovensko a Polsko.
Nyní šéfka Aures Holdings očekává ještě rychlejší růst jak prodejů, tak i celé společnosti. S penězi „za zády“ nevylučuje ani možnost akvizic některých svých konkurentů, což holding dosud nedělal. „Určitě se i taková možnost nabízí,“ říká Topolová.
Velkým přelomem v segmentu obchodu s ojetými auty bylo období covidu. Ojetiny bývaly do té doby jakýmsi nechtěným dítětem. Covid podle Topolové ukázal význam sekundárního trhu s auty. Ten byl podle ní jediným trhem, který v té době fungoval, a dostal se tím na svůj absolutní vrchol.
Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
„Doba covidová akcelerovala potřebu lidí mít vlastní dopravu. A jiná možnost, než kupovat ojetá auta nebyla,“ vysvětluje. Faktem je, že automobilky byly nuceny kvůli covidu přerušovat výrobu nových aut. Například Škoda Auto dodala v roce 2021 na trh o 127 tisíc aut méně než rok předtím. Covid, to bylo i narušení dodavatelských vztahů, firma neměla čipy z Asie. „Ojetiny dostaly kredit za to, že se obchodují stále, i v tak těžké době,“ říká Topolová.
Skupina Aures začala jako jedna z mála velmi rychle prodávat auta on-line. Systém už měla hotový, ale zákazníci o něj před covidem neměli zájem, chtěli vidět auto na vlastní oči. „Mysleli jsme si, že lidé budou takto nakupovat i po covidu, což se nestalo. Lidé se vrátili do kamenných prodejen.“ Nicméně, apetit po ojetých vozech od té doby zůstal. Posledních pět let zažívá sekundární trh „velmi plodné období“.
Mototechna expanduje. Prodejce prémiových ojetin otevře pobočky v Česku, Polsku i na Slovensku
Ojetá auta v poslední době výrazně zdražují. Ceny kopírují vývoj na trhu nových aut. V posledních několika letech rostly ceny ojetin i o 25 procent ročně, loni podle Topolové v průměru o sedm procent. Trend zdražování bude podle ní pokračovat.
Ojetá auta se dají rozdělit do tří kategorií. Zánovní, rok až dva stará, s garancí od výrobce. Taková prodává Aures pod značkou Mototechna. Potom pět až osm let stará, což je v AAA Auto nejprodávanější segment. A potom vysloveně levná auta. „Ta se prodávají za všech okolností a velmi rychle,“ říká Topolová.
Na českém trhu je pořád lídrem trhu Škoda Octavia v karoserii combi. V Polsku je nejprodávanější Opel Astra. Fenoménem loňského roku je, že se nejprodávanější karoserií staly vozy kategorie SUV. Kvůli evropským regulacím emisí se velmi prodražila malá, takzvaně městská auta.
Provozovatel AAA Auto loni prodal rekordní počet ojetin
Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
A co elektroauta? „Zájem o elektroauta roste, ale pomalým tempem,“ říká Topolová. Její firma v roce 2023 prodala 400 ojetých elektromobilů. AAA Auto přitom bylo jedinou firmou, která prodala ojetá elektroauta v řádu stovek. V roce 2024 to bylo 900 vozů. V loňském roce už dva tisíce ojetých elektromobilů. „Elektromobil není pro každého,“ tvrdí manažerka. Vyhledávají ho podle ní lidé, kteří jsou fanoušci technologií, nebo mají možnost vůz dobíjet doma nebo v práci. Cena takových vozů, i ojetých, je nad průměrem ceny obdobných aut se spalovacím motorem.
Karolína Topolová byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
Trh s ojetinami nabobtnal o pětinu, nejčastěji se nabízí desetiletá „oktávka“
Nabídka ojetých aut na českém trhu v březnu proti předchozímu měsíci vzrostla o 18,5 procenta na 112 293 vozů. Meziročně byl počet aut v inzerátech a autobazarech vyšší o 6,5 procenta. Větší nabídka byla naposledy v květnu loňského roku, kdy činila 113 858 ojetých aut. Od ledna 2021 jde o třetí největší počet nabízených vozů na tuzemském sekundárním trhu. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně provádí společnost Aures Holdings.
