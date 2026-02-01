Nový magazín právě vychází!

Macinka funguje jako Babišův štít

Andrej Babiš a Petr Macinka
Profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.

Premiér může ve stínu humbuku kolem Macinky v klidu měnit parametry státu. Čistit státní organizace, dosazovat na vlivná místa loajální lidi. Postupně získává moc nad státními firmami, natahuje ruku po veřejnoprávních médiích, řídí zahraniční politiku, bezpečnostní aparát. Kdykoliv může, odstřihává zástupce demokratických stran.

Média mezitím řeší Macinku, Babiš si mne ruce. Macinka nezahálí. Nejdřív o půlnoci napíše prezidentovi přes jeho mluvčího vyděračské esemesky. Když se to provalí, říká tomu vyjednávání. Prezidentovi prý ještě zatopí. Pár dní na to jede s úsměvem na rtech a dvojčetem Turkem na návštěvu k Miloši Zemanovi. Prý zdvořilostní. Ve skutečnosti je to další veřejná provokace. S důchodcem Zemanem prý řešili zahraniční politiku a boj proti zeleným ideologiím. Ten jim Zeman schvaluje. Macinkovy SMS zprávy byly podle Zemana chybou, „nepříteli“ se prý nemá důvěřovat. O schůzce s chutí povykládali médiím, žádné tajnůstkaření.

Prezident Pavel zvedl kufr a raději zmizel na motorky. Ani tam neměl klid. Zdejší proruská scéna rozjela dezinformační kampaň, spekulovala, zda prezident nevyužívá ve Španělsku služeb ukrajinských oligarchů. Chudák motorkář byl donucen své bydlení veřejně vysvětlovat, obhajovat se, vyfotit svůj skromný pokoj v jakémsi penzionu a fotku zveřejnit.

Babiš mezitím dál válcoval i ve sněmovně. Rakušan se nestal jejím místopředsedou, koalice ho odmítla. Chtěl také protlačit zákon, který by omezil řečnění v dolní komoře parlamentu. Zdržuje to prý jeho vládnutí. Zatím neúspěšně, dosud neomezené řečnění zejména Pirátů brzdí jeho plány. Dočasně. Stejně jako chystaná schůze sněmovny kvůli důvěře vládě. Sto jedničku podle Babiše opozice nezíská. Má asi pravdu.

Macinka napsal, že šlo o přátelskou návštěvu. „Domnívám se, že s bývalými prezidenty, kteří mají desítky let vrcholových politických zkušeností, je pro nás - pro nastupující politickou generaci - důležité mluvit. Bylo to pro mne velice obohacující setkání,“ uvedl.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Zeman na svém facebookovém profilu informoval, že s Macinkou a Turkem probíral priority vlády a návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. „Podporuji změny, které by měly ozdravit českou zahraniční službu. Jsem rád, že mezi hlavní cíle ministerstva zahraničí opět patří dobré vztahy se sousedními zeměmi a sebevědomá obhajoba českých národních zájmů,“ napsal.

Zástupcům Motoristů Zeman popřál, aby se jim povedlo přesunout důraz ze zelených politik a klimatických ideologií na skutečnou ochranu přírody. Macinka je aktuálně pověřený také vedením ministerstva životního prostředí. Tam Motoristé nominovali Turka, kterého však odmítá jmenovat prezident Petr Pavel.

Macinkova chyba

Kvůli SMS zprávám z tohoto týdne, ve kterých Macinka hrozil odvetnými kroky, pokud bude hlava státu Turka nadále odmítat, bude příští týden hlasovat Sněmovna o vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl Macinku odvolat, jak žádá opozice. Pavel zprávy označil za pokus o vydírání.

Zeman ve čtvrtek v rozhovoru pro Blesk s odkazem na právníky uvedl, že o trestný čin vydírání nešlo. „Byla to další amatérská chyba. Někdy je dobré přečíst si trestní zákoník,“ uvedl. Macinka podle Zemana zase chyboval, když si dopisoval s ´úhlavním nepřítelem´. „Je to tak trochu školácká chyba a přílišná důvěra v pana Petra Koláře,“ odkázal na poradce, jemuž Macinka zprávy pro prezidenta adresoval.

Související

