Macinka funguje jako Babišův štít
Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.
Premiér může ve stínu humbuku kolem Macinky v klidu měnit parametry státu. Čistit státní organizace, dosazovat na vlivná místa loajální lidi. Postupně získává moc nad státními firmami, natahuje ruku po veřejnoprávních médiích, řídí zahraniční politiku, bezpečnostní aparát. Kdykoliv může, odstřihává zástupce demokratických stran.
Média mezitím řeší Macinku, Babiš si mne ruce. Macinka nezahálí. Nejdřív o půlnoci napíše prezidentovi přes jeho mluvčího vyděračské esemesky. Když se to provalí, říká tomu vyjednávání. Prezidentovi prý ještě zatopí. Pár dní na to jede s úsměvem na rtech a dvojčetem Turkem na návštěvu k Miloši Zemanovi. Prý zdvořilostní. Ve skutečnosti je to další veřejná provokace. S důchodcem Zemanem prý řešili zahraniční politiku a boj proti zeleným ideologiím. Ten jim Zeman schvaluje. Macinkovy SMS zprávy byly podle Zemana chybou, „nepříteli“ se prý nemá důvěřovat. O schůzce s chutí povykládali médiím, žádné tajnůstkaření.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se setkali v Lánech s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Macinka poté sdělil, že pro nastupující politickou generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají desítky let zkušeností. Podle Zemana se debata točila kolem priorit vlády ANO, SPD a Motoristů i návrhu státního rozpočtu na letošní rok.
Zeman pokáral Macinku za dopisování si s „úhlavním nepřítelem“ z Hradu
Politika
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se setkali v Lánech s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Macinka poté sdělil, že pro nastupující politickou generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají desítky let zkušeností. Podle Zemana se debata točila kolem priorit vlády ANO, SPD a Motoristů i návrhu státního rozpočtu na letošní rok.
Prezident Pavel zvedl kufr a raději zmizel na motorky. Ani tam neměl klid. Zdejší proruská scéna rozjela dezinformační kampaň, spekulovala, zda prezident nevyužívá ve Španělsku služeb ukrajinských oligarchů. Chudák motorkář byl donucen své bydlení veřejně vysvětlovat, obhajovat se, vyfotit svůj skromný pokoj v jakémsi penzionu a fotku zveřejnit.
Babiš mezitím dál válcoval i ve sněmovně. Rakušan se nestal jejím místopředsedou, koalice ho odmítla. Chtěl také protlačit zákon, který by omezil řečnění v dolní komoře parlamentu. Zdržuje to prý jeho vládnutí. Zatím neúspěšně, dosud neomezené řečnění zejména Pirátů brzdí jeho plány. Dočasně. Stejně jako chystaná schůze sněmovny kvůli důvěře vládě. Sto jedničku podle Babiše opozice nezíská. Má asi pravdu.