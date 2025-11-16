Kyjev a Moskva obnoví vzájemné výměny zajatců. Cíl je až 1200 lidí

Ukrajina pracuje na obnovení výměn válečných zajatců s Ruskem a v tomto směru se koná řada schůzek a jednání. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté, co šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov oznámil, že Kyjev a Moskva obnoví vzájemné výměny zajatců na základě istanbulských dohod.
„Počítáme s obnovením výměn válečných zajatců,“ napsal Zelenskyj na síti X. „V současné době se uskutečňuje mnoho schůzek, jednání a telefonátů, aby se toho dosáhlo,“ dodal.
Umerov v sobotu oznámil, že v posledních dnech v Turecku a ve Spojených arabských emirátech vedl rozhovory o obnovení procesu výměn zajatců, jejichž výsledkem by mohlo být propuštění 1200 Ukrajinců. V nejbližší době se podle něj uskuteční na toto téma technické konzultace, aby se doladily procedurální a organizační detaily.
Ruská strana věc zatím nekomentovala a není tak jasné, zda panuje shoda na počtu propuštěných.
Výměny zajatců byly jediným výsledkem tří kol jednání zástupců Ukrajiny a Ruska, která se letos v květnu, červnu a červenci konala v Istanbulu. Naposledy si Kyjev a Moskva vyměnily zajatce 2. října, akce se týkala 185 vojáků z každé strany. Na Ukrajinu se tehdy vrátilo také 20 civilistů.
Putin pochopil, že Rusko má to, co Američané hrozně chtějí: materiály pro AI
Od prosince se novelou vyhlášky zpřísní pravidla prodeje a označování elektronických cigaret. Výrobci budou mít sedm měsíců na doprodání zásob. Poté nebude možné prodávat cigarety s příchutí cukrovinek nebo s obsahem kanabinoidů, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu užívalo téměř 14 procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil. Z mladých ve věku 15 až 24 let je užívá více než čtvrtina.
„Nikotin je vysoce návyková látka, která negativně ovlivňuje vývoj mozku mladistvých. Vystavení nikotinu v raném věku může vést k problémům s učením, pozorností a rozhodováním, což má dlouhodobé důsledky pro kognitivní a behaviorální vývoj,“ uvedla letos v květnu ředitelka SZÚ Barbora Macková.
Na nikotinu, kterého může být v e-cigaretě víc než v cigaretě klasické, vzniká podle odborníků silná závislost. Dosud nebylo jednotně stanoveno, jak přesně má výrobce obsah nikotinu ve svém produktu uvést.
Biohacking: Jak pečovat o své buňky a zpomalit stárnutí
Buněčné zdraví je základ, na kterém stojí všechno ostatní. Každá buňka je miniaturní živý organismus, který neustále pracuje, opravuje se a komunikuje s ostatními. Lidské tělo se skládá z bilionů buněk, z nichž každá má specializované funkce, které nás udržují naživu a v dobré kondici. Pokud mají buňky dostatek energie, ochrany a prostoru pro opravy, celé tělo je stabilní a výkonné. Když jsou buňky poškozené nebo hůře fungují, může to vést k chronickým onemocněním, předčasnému stárnutí a celkovému snížení kvality života.
„Údaje o obsahu nikotinu budou muset být uváděny tak, aby byly jednotlivé výrobky spotřebitelem snadněji porovnatelné, tedy v miligramech na mililitr náplně, respektive v mikrogramech v jedné dávce,“ vysvětlil mluvčí Jakob.
E-cigarety se prodávají jednorázové nebo s možností náplň doplnit. Prodej výrobků s nikotinem mladším 18 let zákon zakazuje. Nově budou muset nést zdravotní varování a symbol nevhodnosti pro mladší 18 let i výrobky bez nikotinu. Náplně nebudou smět kromě cukrovinkové příchutě také obsahovat minerální či rostlinné oleje nebo tuky, případně kanabinoidy a jejich deriváty.
Povinné údaje budou muset být uvedené přímo na výrobku, nikoliv na samolepce, kterou bude původní etiketa pro prodej v Česku přelepená. Zároveň musí podle Jakoba být uvedeno číslo ID, pod kterým je výrobek v České republice oznámený ministerstvu. Jejich seznam MZd aktualizuje každý měsíc.
Biohacking: Tichý zázrak z Amazonie - Sacha inchi pomáhá srdci, mozku i pokožce
Sacha inchi jsou jedlá exotická semínka, která patří k nejzdravějším potravinám vůbec a řadí se tak do skupiny superpotravin. Pochází z oblasti horní Amazonie, kde byla po staletí základní součástí stravy místních národů. Jejich výživový profil je natolik specifický, že umožňuje pokrýt některé nedostatky moderní stravy, zejména pokud jde o vylepšení poměru esenciálních mastných kyselin.
V roce 2023 byl v ČR oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často na webu upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.
Zdravotní výbory Sněmovny a Senátu loni uložily ministerstvu zdravotnictví, aby připravilo takovou regulaci e-cigaret, která by je učinila pro děti méně atraktivní. Elektronické cigarety vznikly jako bezpečnější alternativa pro kuřáky cigaret, zhruba pětina jejich současných uživatelů ale nikdy tabák nekouřila.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Biohacking: Restart pro vlasy. Jak vyživit pokožku hlavy a nastartovat růst
Daň z nemovitých věcí je majetková daň, kterou platí každý, kdo vlastní nemovitost. Odvádí se jednou ročně a peníze jdou obci, kde nemovitost leží. Základní pravidla určuje zákon č. 338 z roku 1992 o dani z nemovitých věcí. Správu daně a podávání přiznání řeší daňový řád. Daň má dvě části. Daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Každá se vztahuje na jiný typ majetku.
Zdanění se nevztahuje na pozemky, na kterých stojí zdanitelné stavby, ani na pozemky ve vlastnictví státu, církví nebo neziskových organizací, pokud slouží veřejnému účelu. Patří sem třeba obrana státu, doprava nebo hřbitovy.
Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou dokončené stavby a jednotky zapsané v katastru. Typicky jde o rodinné domy, rekreační objekty, garáže, průmyslové haly a sklady. Aby stavba nebo jednotka dani podléhala, musí být v katastru zapsaná nebo užívaná jako dokončená.
Rozdíl mezi daní z nemovitých věcí a daní z prodeje nemovitosti vysvětluje Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamiru.cz: „Hlavní rozdíl spočívá v předmětu a periodicitě daně. Daň z nemovitých věcí je majetková daň, kterou platí majitel nemovitosti opakovaně každý rok za to, že nemovitost vlastní. Daň z prodeje nemovitosti je jednorázová daň z příjmu, kterou platí majitelé v okamžiku prodeje nemovitosti, pokud nejsou od daně osvobozeni.“
Češi zasluhují pochvalu za třídění elektroodpadu, zato se zelenou elektřinou je to horší
Dobré úmysly často vedou k nešťastným koncům, ukazuje letos počínání Evropské komise v udržitelných regulacích. Čím si pošramotila důvěryhodnost a co jí lze naopak přičíst k dobru? Kde drhne přechod k nové energetice? A přináší udržitelnost omezení nebo i nové svobody? Přečtete si v následujícím souhrnu zajímavostí z dalších sedmi dílů podcastu Trendy v udržitelnosti, za nímž stojí projekt [ta] Udržitelnost.
Poplatníkem daně z nemovitých věcí je hlavně vlastník nemovitosti. U pozemků platí osoba zapsaná v katastru. U staveb a jednotek, jako byt nebo nebytový prostor, platí vlastník stavby nebo jednotky. Rozhoduje stav k 1. lednu. Kdo je vlastníkem k tomuto datu, platí daň za celý rok.
Existují i výjimky, kdy dani nepodléhá vlastník, ale jiná osoba. Může to být stavebník s právem stavby, který platí místo vlastníka pozemku. Daň může platit nájemce nebo pachtýř u některých státních pozemků, například u dlouhodobých zemědělských nájmů. Poplatníkem může být i uživatel nemovitosti, pokud vlastník není znám. U spoluvlastnictví platí daň všichni spoluvlastníci společně, nebo se dohodnou, že ji zaplatí jeden z nich.
Jednoduše řečeno, daň platí ten, kdo má k nemovitosti na začátku roku nejbližší vlastnický nebo užívací vztah.
Výpočet daně z nemovitých věcí
Výpočet daně z nemovitých věcí závisí na typu nemovitosti a její velikosti. Celková částka je součet daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.
Daň z pozemků vychází z typu pozemku a jeho výměry. U stavebních a ostatních pozemků rozhoduje skutečná plocha v metrech čtverečních. U zemědělských a lesních pozemků se používá státem stanovená cena podle bonitované půdní hodnoty. K základu se přidává zákonná sazba a koeficienty. Obec může nastavit místní koeficient, kterým daň upraví podle místních podmínek. Další koeficienty odrážejí velikost obce.
Daň ze staveb a jednotek vychází ze zastavěné plochy. U bytů a nebytových jednotek se bere podlahová plocha vynásobená koeficientem 1,2, aby se přiblížila zastavěné ploše staveb. Sazba daně se liší podle typu stavby. U vícepodlažních objektů se připočítává příplatek za další nadzemní podlaží. Výsledek se opět násobí místními koeficienty podobně jako u pozemků.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, a to buď elektronicky, nebo v papírové podobě. Termín pro podání je do 31. ledna roku následujícího po roce, kdy jste nemovitost získali nebo nastala změna ovlivňující daň, například kolaudace či přístavba. Přiznání se podává na úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.
Vytváříme „mašinu“ na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský
Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.
„Pokud nesplníte podmínky pro osvobození, musíte vypočítat daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Daní se zisk, tedy rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou včetně prokazatelných výdajů,“ upřesňuje Miroslav Majer.
Základ daně je čistý zisk z prodeje. Tento základ se zdaňuje sazbou 15 procent do výše 36násobku průměrné mzdy. Co je nad tuto hranici, má sazbu 23 procent.
Příklad
Dům jste koupili za 3 miliony a prodali za 5 milionů. Realitní kanceláři jste zaplatili 150 tisíc.
Zisk je 1 850 000 korun. Daň při sazbě 15 procent je 277 500 korun.
Tuto částku uvedete v daňovém přiznání.
Termíny pro podání daňového přiznání z prodeje nemovitosti
Příjem z prodeje nemovitosti se uvádí v běžném daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Neexistuje k tomu zvláštní formulář. Platí standardní lhůty pro podání daňového přiznání.
Listinné nebo základní elektronické podání má termín do 31. března. Elektronické podání přes portál Finanční správy má termín do 2. května. Pokud přiznání podává daňový poradce, je termín do 1. července a plná moc musí být doručena včas.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Na splátku daně z nemovitosti už máte jen týden. Víte kolik letos zaplatíte?