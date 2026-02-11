Nový magazín právě vychází!

Co zbyde po olympiádě? Milán se poučil z Londýna i Paříže a vsadil na studenty

Co zbyde po olympiádě? Milán se poučil z Londýna i Paříže a vsadil na studenty

Olympijská vesnice v Miláně
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Zatímco předchozí evropské olympiády řešily, co s vesnicemi po odjezdu sportovců, Milán měl odpověď připravenou dopředu. Komplex pro 1 700 sportovců se okamžitě promění ve studentské koleje. Architektura, která se poučila z minulosti, ale cenově může zopakovat stejné chyby.

Olympijské hry po celém světě opakovaně dávají vzniknout okázalým architektonickým komplexům, jejichž dlouhodobé využití bývá až druhořadou otázkou. Zkušenosti posledních dvou evropských her z Londýna 2012 a Paříže 2024 přitom ukazují, jak složité je proměnit olympijské vesnice ve skutečně funkční městské čtvrti.

Nový milánský projekt s kapacitou 1 700 lůžek proto volí odlišnou strategii. Už od počátku byl navržen tak, aby po skončení zimních her 2026 řešil konkrétní problém města, a to kritický nedostatek studentského bydlení.

Olympijská vesnice, kterou navrhlo mezinárodní architektonické studio Skidmore, Owings & Merrill (SOM), tak představuje nejen posun v udržitelnosti, ale i reakci na urbanistické a sociální lekce z předchozích olympiád, píše server Bloomberg. Michodem chicagské studio SOM patří k nejzkušenějším kancelářím v práci s velkým měřítkem i brownfieldy. Vedle ikonických mrakodrapů se v posledních letech soustředí na udržitelný urbanismus a komplexní masterplany.

Od univerzálních bytů ke specializovanému bydlení

Londýn i Paříž pracovaly s tradičním modelem olympijské výstavby. Vesnice byly navrženy primárně jako standardní bytové domy, které se během her dočasně upraví pro sportovce.

V londýnském Stratfordu vzniklo kolem Olympic Parku 12 400 bytů, které měly nastartovat regeneraci chudšího East Endu. Polovina z nich měla být cenově dostupná. Ve výsledku však tento podíl klesl přibližně na pětinu. Urbanisticky šlo o úspěšnou transformaci území, sociální ambice se ale naplnily jen částečně.

Paříž zvolila podobný přístup ve čtvrti Saint‑Denis. Olympijská vesnice pro hry 2024 se stala katalyzátorem rozsáhlé regenerace severního předměstí. Nová infrastruktura, veřejné prostory i bydlení zvýšily kvalitu lokality. Zároveň však přinesly ceny, které často převyšují okolní trh.

Milán se z těchto zkušeností poučil. Namísto bytů, které je nutné po hrách znovu přestavovat a znovu uvádět na trh, vzniká typologie, jež odpovídá poptávce od prvního dne po skončení olympiády.

Architektonický koncept: současnost navázaná na milánskou tradici

Projekt vzniká na místě bývalého železničního brownfieldu Porta Romana, jednom z největších transformačních území v širším centru Milána. Urbanisticky navazuje na dlouhodobou strategii města přeměňovat opuštěné železniční areály na smíšené čtvrti s bydlením, službami a veřejným prostorem.

Architektonický jazyk vesnice kombinuje současný modulární urbanismus s historickou milánskou rezidenční typologií. Klíčovou inspirací je tradiční „casa di ringhiera“, což je činžovní dům s pavlačemi orientovanými do vnitrobloku, který historicky podporoval komunitní život i přirozené proudění vzduchu.

SOM tento princip převedl do současnosti, výsledkem jsou otevřené galerie, sdílené pavlače a hluboké lodžie fungují jako stínící prvek i sociální infrastruktura. Podélné dvory mezi budovami vytvářejí poloveřejný prostor, jenž má fungovat stejně během olympiády i v běžném studentském provozu.

Modulární výstavba a nízkoemisní řešení

Komplex tvoří šest prefabrikovaných budov doplněných o dvě rekonstruované historické železniční stavby. Prefabrikace mimo staveniště zkrátila dobu výstavby, snížila odpad i uhlíkovou stopu projektu. Což je klíčový faktor u staveb s pevně daným olympijským termínem.

Energetická strategie komplexu stojí na kombinaci pasivních i aktivních opatření, která mají snížit provozní emise i energetickou náročnost budov. Střechy jsou osazeny fotovoltaickými panely, zatímco velkokapacitní sdílené kuchyně omezují potřebu plně vybavených jednotek a tím i spotřebu energií. Architektura zároveň pracuje se stínícími terasami a pavlačemi, jež přirozeně regulují teplotu interiérů. Po skončení her navíc zpevněné plochy nahradí rozsáhlá výsadba zeleně, která pomůže ochlazovat mikroklima a zadržovat dešťovou vodu.

Jedním z nejvýraznějších rozdílů oproti Londýnu a Paříži je samotná bytová typologie. Zatímco letní olympiády tradičně vyžadují velkokapacitní sdílené byty, které se před hrami i po jejich skončení nákladně upravují, milánská zimní vesnice pracuje od počátku s dispozicí kompaktních studií. Každá jednotka má vlastní koupelnu, kuchyňský kout i plné vybavení a je navržena tak, aby byla bezprostředně po odjezdu sportovců obyvatelná studenty. Projekt se tak vyhýbá emisně i finančně náročným postolympijským rekonstrukcím. Právě tato slabina se naplno projevila právě u předchozích her.

Sociální rozměr: stejný problém jako jinde

Stejně jako v Londýně a Paříži se však i v Miláně ukazuje napětí mezi urbanistickou kvalitou a ekonomickou dostupností. Město s přibližně 220 tisíci studenty patří k nejdražším v Itálii. Průměrný nájem za pokoj dosahuje 664 eur měsíčně. Nový komplex zvýší kapacitu studentského bydlení o zhruba šest procent.

Z 1 700 lůžek ale bude pouze 450 nabízeno za dotované nájemné 592 eur včetně energií. Ostatní jednotky vyjdou na 739 eur za sdílený pokoj a až 1 065 eur za jednolůžkový, čímž se projekt stane jedním z nejdražších ubytování ve městě.

Podobně jako v případě Londýna a Paříže tak vzniká paradox. Projekty sice zvyšují kapacitu bydlení, ale ne vždy jeho dostupnost.

. Vestavěná konstrukce se památkově chráněné budovy nedotýká a stojí na šesti ocelových nohách.

