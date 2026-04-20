Jak využít 42 metrů čtverečních? V Holešovicích vznikl loft nominovaný na Interiér roku
V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, kde se dříve vyráběly žárovky, vznikl nový loftový byt v rámci projektu SO-HO Rezidence. Na ploše 42 metrů čtverečních nabízí díky stropu vysokému 4,5 metru plnohodnotné a komfortní bydlení. Interiér navrhla architektka Lenka Lavičková pro společnost Cresco Real Estate a projekt byl nominován do soutěže Interiér roku 2025.
Projekt navazuje na industriální historii místa a přetváří bývalou tovární budovu v moderní městské bydlení. Vzorový loft vznikl v první etapě rekonstrukce a podobný koncept rozvíjí i druhá fáze, která je nyní ve výstavbě.
Návrh stojí na kontrastu původních a nových prvků. Industriální materiály, jako pohledový beton, kov a sklo, doplňují dřevo a textilie. Výška stropu umožnila vytvoření galerie, kde se nachází ložnice, šatna i pracovní zázemí.
Dominantou bytu je vestavba přes celou výšku prostoru se skleněným schodištěm a obytnou stěnou. Ta propojuje úložné prostory, knihovnu i místo pro odpočinek. V přízemí je obývací část s kuchyní v matném antracitu, která navazuje na předzahrádku a rozšiřuje obytný prostor zejména v teplejších měsících.
„Industriální charakter místa jsem cítila hned při první návštěvě a přirozeně určil směr návrhu. Na malém prostoru se nedá nic schovat – všechna rozhodnutí musí dávat smysl,“ uvedla architektka Lenka Lavičková. Podle ní bylo klíčové zachovat vzdušnost a otevřenost, aby interiér působil lehce a přehledně.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Systém chytré domácnosti
Byt je zároveň vybaven systémem chytré domácnosti, který umožňuje ovládat osvětlení, vytápění, chlazení, stínění i zabezpečení prostřednictvím aplikace nebo centrálního panelu. Technologie reagují na denní dobu i množství světla a přispívají k energetické efektivitě, aniž by narušovaly vzhled interiéru.
Loft byl nominován do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii soukromých rekonstrukcí. Hlasování probíhá do května příštího roku.
„Chtěli jsme ukázat, že i na malé ploše může vzniknout plnohodnotné bydlení, pokud je prostor dobře navržený. Klíčová je práce s výškou, úložnými prvky a světlem,“ uvedl generální ředitel Cresco Real Estate Aleš Svatoň. Podle něj mohou podobná řešení inspirovat nejen architekty, ale i zájemce o menší byty.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.