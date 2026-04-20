newstream.cz Reality Jak využít 42 metrů čtverečních? V Holešovicích vznikl loft nominovaný na Interiér roku

Jak využít 42 metrů čtverečních? V Holešovicích vznikl loft nominovaný na Interiér roku

SO-HO Holešovice
Cresco Real Estate, užito se svolením
nst
nst

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, kde se dříve vyráběly žárovky, vznikl nový loftový byt v rámci projektu SO-HO Rezidence. Na ploše 42 metrů čtverečních nabízí díky stropu vysokému 4,5 metru plnohodnotné a komfortní bydlení. Interiér navrhla architektka Lenka Lavičková pro společnost Cresco Real Estate a projekt byl nominován do soutěže Interiér roku 2025.

Projekt navazuje na industriální historii místa a přetváří bývalou tovární budovu v moderní městské bydlení. Vzorový loft vznikl v první etapě rekonstrukce a podobný koncept rozvíjí i druhá fáze, která je nyní ve výstavbě.

Návrh stojí na kontrastu původních a nových prvků. Industriální materiály, jako pohledový beton, kov a sklo, doplňují dřevo a textilie. Výška stropu umožnila vytvoření galerie, kde se nachází ložnice, šatna i pracovní zázemí.

Dominantou bytu je vestavba přes celou výšku prostoru se skleněným schodištěm a obytnou stěnou. Ta propojuje úložné prostory, knihovnu i místo pro odpočinek. V přízemí je obývací část s kuchyní v matném antracitu, která navazuje na předzahrádku a rozšiřuje obytný prostor zejména v teplejších měsících.

„Industriální charakter místa jsem cítila hned při první návštěvě a přirozeně určil směr návrhu. Na malém prostoru se nedá nic schovat – všechna rozhodnutí musí dávat smysl,“ uvedla architektka Lenka Lavičková. Podle ní bylo klíčové zachovat vzdušnost a otevřenost, aby interiér působil lehce a přehledně.

Systém chytré domácnosti

Byt je zároveň vybaven systémem chytré domácnosti, který umožňuje ovládat osvětlení, vytápění, chlazení, stínění i zabezpečení prostřednictvím aplikace nebo centrálního panelu. Technologie reagují na denní dobu i množství světla a přispívají k energetické efektivitě, aniž by narušovaly vzhled interiéru.

Loft byl nominován do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii soukromých rekonstrukcí. Hlasování probíhá do května příštího roku.

„Chtěli jsme ukázat, že i na malé ploše může vzniknout plnohodnotné bydlení, pokud je prostor dobře navržený. Klíčová je práce s výškou, úložnými prvky a světlem,“ uvedl generální ředitel Cresco Real Estate Aleš Svatoň. Podle něj mohou podobná řešení inspirovat nejen architekty, ale i zájemce o menší byty.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Armáda na svém youtubovém kanále zveřejnila diskutovaný rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Video mělo podle avizovaných informací vyjít na sociálních sítích 7. dubna, podle webu Aktuálně.cz ale zasáhlo ministerstvo obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl obviňování z cenzury, podle něj byly porušeny předpisy. Video pak minulý týden zveřejnil na facebooku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

„Rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem je konečně i na našem novém youtube kanálu. Jak už možná většina z vás ví, v podcastu prezident hovoří o obraně České republiky a vrací se ke své vojenské kariéře,“ uvedla armáda na facebooku.

Zůna minulý týden ve Sněmovně uvedl, že jeho úřad neměl o existenci videa informace. Video podle něj mohlo být zveřejněno na oficiálním kanále ministerstva a armády, ale generální štáb armády podle něj porušil předpisy a směrnice při založení paralelního youtubového kanálu.

Značný reputační šrám

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Zůna dnes řekl, že pro řadu lidí to bude znamenat značný reputační šrám. „Nešlo ani tak o samotné video, podstatou byl nově zřizovaný kanál armády, a problém spočíval v tom, že jeho zřízení bylo v rozporu s předpisy, což musel uznat i generální štáb,“ dodal s tím, že nelze cenzurovat něco, co nebylo v té době zveřejněno. Uvedl, že na ministerském youtubovém kanálu, který byl společný, mohlo být video uveřejněno kdykoliv.

Ministerstvo před tím ve zdůvodnění, proč rozhovor nezveřejnilo, argumentovalo dosud nejasně nastavenou komunikací Armády ČR. Mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář potom označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Generální štáb uvedl, že minulý týden na vyžádání předal skrytý link na rozhovor ministerstvu obrany. Armáda pak už s věcí nechtěla být spojována.

Pobaltské státy opět odepírají slovenskému premiérovi Robertu Ficovi povolení k přeletu přes jejich území při zamýšlené cestě do Moskvy na oslavy sovětského vítězství ve druhé světové válce. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na prohlášení šéfa estonské diplomacie a vyjádření samého Fica.

Prezident v rozhovoru mimo jiné řekl, že bezpečnost Izraele nemůže být uplatňována na úkor bezpečnosti jiných zemí Blízkého východu, jde o stabilitu v celém regionu. Podle něj je třeba být aktivní ve všech iniciativách, které povedou k ukončení konfliktu. Česká vláda dlouhodobě vyjadřuje podporu Izraeli, který spolu s USA vede válku proti Íránu.

Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.

Ruská ekonomika se podle šéfa švédské vojenské rozvědky nadále potýká s vážnými problémy, a to i navzdory růstu cen ropy, který během konfliktu na Blízkém východě dočasně posílil příjmy Kremlu. Uvedl to deník Financial Times.

Podle Thomase Nilssona, ředitele švédské Vojenské zpravodajské a bezpečnostní služby, by Rusko potřebovalo udržet cenu ropy Urals nad hranicí 100 dolarů za barel po dobu minimálně jednoho roku, aby dokázalo vyrovnat rozpočtový deficit. Pro řešení širších ekonomických problémů by byly vysoké ceny nutné ještě delší dobu, uvádí Financial Times.

Prezident Vladimir Putin už dříve připustil, že výkon ekonomiky zaostává za očekáváními, a upozornil, že zvýšené příjmy z ropy – které mohou dosahovat až 150 milionů dolarů denně – budou pouze krátkodobé.

Systémový problém

Situace by se navíc mohla dále zhoršit v případě stabilizace cen ropy, například pokud by příměří mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem vydrželo. To by podle Nilssona ještě více zkomplikovalo financování ruské invaze na Ukrajinu, která trvá již pátým rokem.

„Rusko má stále systémový problém. Není to udržitelný model růstu, když vyrábíte materiál pro válku, který je následně zničen na bojišti,“ uvedl Nilsson.

Ekonomické potíže se podle něj promítají i do samotného obranného sektoru, který byl dosud hlavním tahounem růstu. Moskva sice přesouvá prostředky do moderních oblastí, jako jsou bezpilotní systémy a zbraně dlouhého doletu, mimo sektor dronů je však vojensko-průmyslový komplex ztrátový, zatížený korupcí a závislý na státním financování.

Manipulace s daty

Švédská rozvědka navíc upozorňuje, že Rusko systematicky manipuluje ekonomická data, aby vyvolalo dojem odolnosti vůči sankcím a válečným výdajům. Už oficiální čísla přitom naznačují problémy – ruský HDP v úvodu roku klesl o 1,8 procenta a zhoršení je patrné i v klíčových odvětvích, jako je průmysl nebo stavebnictví.

Podle Nilssona je skutečný stav ještě horší. Inflace se podle něj pohybuje blíže úrovni 15 procent, tedy výrazně nad oficiálními údaji. Spolu s německou rozvědkou BND Švédsko odhaduje, že Rusko podhodnocuje svůj rozpočtový deficit zhruba o 30 miliard dolarů. Některé finanční ukazatele navíc podle něj naznačují riziko budoucí bankovní krize.

Přestože mezinárodní prognózy počítají se zpomalením inflace ke zhruba pěti procentům, švédská strana varuje, že Rusko „žije na vypůjčený čas“. Ekonomika podle Nilssona směřuje buď k dlouhodobému úpadku, nebo k náhlému šoku.

Švédsko proto vyzývá evropské země k přijetí dalších sankcí a posílení podpory Ukrajině. Podle ministryně zahraničí Marie Malmer Stenergardové Evropa zatím nevyužívá všechny možnosti, jak ruskou ekonomiku oslabit.

Navzdory ekonomickým potížím se však podle Nilssona nemění strategické cíle Kremlu. Rusko podle něj považuje mírová jednání za „politické divadlo“ a nadále usiluje nejen o kontrolu Donbasu, ale i o odříznutí Ukrajiny od Černého moře, včetně možného obsazení Oděsy. „Ve hře může být i samotný Kyjev,“ uvedl.

Ekonomické slabiny však podle něj budou i nadále omezovat schopnost Ruska tyto cíle naplňovat.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

