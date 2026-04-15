Další tah hoteliéra Svobody. Kupuje pětihvězdu v centru Rigy
Hoteliér Jaroslav Svoboda míří do Pobaltí. Za stovky milionů přebírá luxusní hotel Grand Palace v centru Rigy.
Česká hotelová skupina Czech Inn Hotels podnikatele Jaroslava Svobody pokračuje v zahraniční expanzi, nově vstupuje na pobaltský trh. V lotyšské metropoli Rize kupuje pětihvězdičkový hotel Grand Palace. Hodnota transakce se podle firmy pohybuje ve stovkách milionů korun.
Hotel s michelinskou restaurací
Grand Palace Riga se nachází v historickém centru města a patří do prestižní sítě Small Luxury Hotels of the World. Hotel nabízí 56 pokojů a součástí je i restaurace oceněná michelinským průvodcem.
Budova stojí v těsné blízkosti hlavních památek v centru Rigy, která patří mezi vyhledávané evropské turistické destinace.
Sázka na prémiový segment
Majitel skupiny Jaroslav Svoboda označuje akvizici za součást dlouhodobé strategie firmy. „Je to logický krok v naší expanzi. Riga je silná evropská destinace s rostoucím potenciálem v prémiovém segmentu,“ uvedl.
Podle něj chce firma hotel dále rozvíjet. „Zaměřujeme se na kvalitní hotely v atraktivních lokalitách. V příštím roce plánujeme investovat do modernizace desítky milionů korun,“ dodal Svoboda.
Czech Inn Hotels je největší hotelovou skupinou v České republice. Společnost založil Jaroslav Svoboda v roce 2003 a dnes provozuje více než 28 hotelů a desítky gastronomických provozů.
V roce 2025 skupina ubytovala přes dva miliony hostů. V posledních letech firma rozšiřuje aktivity i mimo Česko, například ve střední Evropě nebo na východních trzích.
„Naším cílem je budovat silnou středoevropskou hotelovou skupinu s mezinárodním přesahem. Vstup do Pobaltí vnímáme jako začátek další kapitoly růstu,“ uvedl Svoboda.
Riga láká turisty i investory
Lotyšská metropole Riga má přibližně 595 tisíc obyvatel a je největším městem Pobaltí. Díky své poloze u Baltského moře a historickému centru patří mezi významné turistické i obchodní uzly regionu.
