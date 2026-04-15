newstream.cz Reality Další tah hoteliéra Svobody. Kupuje pětihvězdu v centru Rigy

Jaroslav Svoboda, Czech Inn Hotels
Se svolením Czech Inn Hotels
nst
nst

Hoteliér Jaroslav Svoboda míří do Pobaltí. Za stovky milionů přebírá luxusní hotel Grand Palace v centru Rigy.

Česká hotelová skupina Czech Inn Hotels podnikatele Jaroslava Svobody pokračuje v zahraniční expanzi, nově vstupuje na pobaltský trh. V lotyšské metropoli Rize kupuje pětihvězdičkový hotel Grand Palace. Hodnota transakce se podle firmy pohybuje ve stovkách milionů korun.

Hotel s michelinskou restaurací

Grand Palace Riga se nachází v historickém centru města a patří do prestižní sítě Small Luxury Hotels of the World. Hotel nabízí 56 pokojů a součástí je i restaurace oceněná michelinským průvodcem.

Budova stojí v těsné blízkosti hlavních památek v centru Rigy, která patří mezi vyhledávané evropské turistické destinace.

nst

Sázka na prémiový segment

Majitel skupiny Jaroslav Svoboda označuje akvizici za součást dlouhodobé strategie firmy. „Je to logický krok v naší expanzi. Riga je silná evropská destinace s rostoucím potenciálem v prémiovém segmentu,“ uvedl.

Podle něj chce firma hotel dále rozvíjet. „Zaměřujeme se na kvalitní hotely v atraktivních lokalitách. V příštím roce plánujeme investovat do modernizace desítky milionů korun,“ dodal Svoboda.

Czech Inn Hotels je největší hotelovou skupinou v České republice. Společnost založil Jaroslav Svoboda v roce 2003 a dnes provozuje více než 28 hotelů a desítky gastronomických provozů.

V roce 2025 skupina ubytovala přes dva miliony hostů. V posledních letech firma rozšiřuje aktivity i mimo Česko, například ve střední Evropě nebo na východních trzích.

„Naším cílem je budovat silnou středoevropskou hotelovou skupinu s mezinárodním přesahem. Vstup do Pobaltí vnímáme jako začátek další kapitoly růstu,“ uvedl Svoboda.

Riga láká turisty i investory

Lotyšská metropole Riga má přibližně 595 tisíc obyvatel a je největším městem Pobaltí. Díky své poloze u Baltského moře a historickému centru patří mezi významné turistické i obchodní uzly regionu.

nst

Penta uspěla v centru Prahy. Byty za miliardu nahradí starou ústřednu

nst
nst

Penta začne už v létě stavět byty za více než miliardu v pražské Petrské čtvrti. Nový bytový dům vznikne na místě bývalé telefonní ústředny ze 70. let v ulici Petrská mezi kostelem svatého Petra a Těšnovem.

Developerská společnost Penta Real Estate získala pravomocné stavební povolení pro rezidenční projekt v Petrské ulici na Praze 1. Na místě bývalé telefonní ústředny ze 70. let chce postavit dům s 82 byty. Investice přesáhne 1,1 miliardy korun. Stavba by měla začít letos v létě, hotovo má být v roce 2028.

Klíčová byla dohoda se sousedy

Povolení projektu předcházela jednání s vlastníky okolních nemovitostí i místními obyvateli. Právě dohoda o majetkových vztazích a podmínkách demolice původní budovy byla pro projekt zásadní.

„Development v historickém centru je vždy o kompromisech a otevřeném dialogu. Podařilo se nám vypořádat složité vztahy v území,“ říká šéf výstavby Penta Real Estate Rudolf Vacek.

Podle něj projekt přinese do centra města i více rezidentů. „Historické centrum dlouhodobě ztrácí obyvatele. My sem chceme alespoň část bydlení vrátit,“ dodává.

nos

Byty, obchody i zelený vnitroblok

Nový dům nabídne 82 bytů, dva obchodní prostory a podzemní parkování s 96 místy. Součástí projektu bude také rozsáhlý vnitroblok se zelení, který navrhlo studio Flera architekta Ferdinanda Lefflera. Má navazovat na historickou tradici klášterních zahrad, které se v lokalitě dříve nacházely.

Návrh rezidenčního projektu připravilo slovenské studio Pantograph ve spolupráci s památkáři a radnicí Prahy 1. Uliční fasáda bude rozdělena do tří částí, aby odpovídala historické zástavbě. Zachovány mají být i některé umělecké prvky původní budovy. Projekt zároveň počítá s obchody v přízemí, které mají oživit ulici.

Součástí projektu budou i moderní technologie s důrazem na energetickou efektivitu. Budova využije tepelná čerpadla a geotermální vrty. Developer počítá i s dalšími investicemi do kvality bydlení a veřejného prostoru.

ČTK

Stavět v centru je složité

Developerská součást skupiny Penta buduje v metropoli i další projekty. Například na místě bývalé továrny Walter v Praze 5, místo Nuselského pivovaru v Praze 4 či mezi Masarykovým nádražím a Florencí, kde zatím dokončila kancelářskou budovu Masaryčka. Plánuje také zahájit první část výstavby na pozemcích v areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží v Praze 3. Na Vítězném náměstí v Dejvicích dříve dokončila projekt, který podobně jako plánovaný dům v Petrské má hlavně prémiové byty.

V centru Prahy nevzniká tolik nových bytových domů jako v okrajových částech města. Výstavbu totiž často komplikují obtížné změny v územních plánech, odpor obyvatel či zásahy památkářů. V minulém roce například realitní pobočka banky Creditas dokončila 27 bytů v Rezidenci U Milosrdných za Nemocnicí Na Františku, kde se dříve přemýšlelo o výstavbě kontroverzního domu s přezdívkou maršmeloun.

Nové nájemní byty v historickém centru metropole pak dokončil také Zeitgeist Asset Management. V ulici Karolíny Světlé nedaleko Smetanova nábřeží předělal 37 bytů do moderní podoby. Novostavba bytového domu s galerií pak také vznikla na Malé Straně. Investorem byla akciová společnost Galerijní a na návrhu pracoval ateliér Ladislava Lábuse.

nst

Fond spojený s J&T kupuje luxusní hotel v Německu. Cenu tají

ČTK
ČTK

Fond BHP Hotels spojený se skupinou J&T BHP Hotels pokračuje v nákupech luxusních hotelů v Evropě. Po Londýně a Miláně nově vstupuje také do Německa, a to akvizicí hotelu v historickém centru Norimberku.

Fond kvalifikovaných investorů BHP Hotels, mezi jehož největší investory patří fond J&T Arch Investments, vstoupil na německý trh, když koupil hotel Le Méridien Grand Hotel v Norimberku. Skupina J&T to sdělila v tiskové zprávě. Cenu transakce neuvedla.

Historický hotel v centru města

Hotel patří podle J&T mezi ikonické historické budovy v centru města a vyznačuje se kombinací historie a elegance. Nabízí 190 pokojů a fond jej vlastní ve spolupráci se společností Westmont Hospitality, která drží menšinový podíl.

Provoz hotelu bude zajišťovat právě Westmont Hospitality na základě franšízové smlouvy se společností Marriott International.

Fond sází na expanzi v Evropě

„Tato akvizice představuje důležitý krok v naplňování naší investiční strategie. Umožňuje nám vstoupit na německý trh a zároveň dále budovat portfolio hotelových aktiv s atraktivní očekávanou návratností kapitálu ve významných a turisticky atraktivních evropských destinacích,“ uvedl zakladatel fondu BHP Hotels SICAV Branislav Babík.

Další investice a modernizace

Akvizice byla financována zčásti z volných investičních prostředků fondu. V krátkodobém horizontu plánují akcionáři transakci refinancovat prostřednictvím bankovního úvěru. Zároveň zvažují další investice směřující do modernizace pokojů a technologického zázemí hotelu.

BHP Hotels je fond kvalifikovaných investorů založený v roce 2023 se sídlem v Praze. Zaměřuje se na akvizice a správu prémiových a luxusních hotelů v Evropě.

Vedle současné investice fond v minulosti držel 45procentní podíl v hotelu The Westminster London, který prodal na začátku roku 2026. Od roku 2025 je součástí portfolia také hotel Crowne Plaza Milan - Linate.

J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Ke konci roku 2025 spravoval aktiva přes 200 miliard korun. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina vybudovala v posledních 30 letech. S fondem se obchoduje na pražské burze.

