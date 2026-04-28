Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Developeři objevují další zázemí Prahy. Benešov má ambici stát se novými Říčany

Marcel Soural
Užito se svolením ARTN
Petra Nehasilová
pej

Developerská skupina Trigema vstupuje s investicí přes čtyři miliardy korun do Benešova, kde plánuje novou rezidenční čtvrť. Projekt potvrzuje rostoucí zájem velkých developerů o regiony za Prahou.

Developerská skupina Trigema rozšiřuje své portfolio mimo Prahu a nově vstupuje do Benešova, kde na pozemcích o rozloze přes 26 tisíc metrů čtverečních vybuduje ve třech etapách novou rezidenční čtvrť. Celková investice přesáhne čtyři miliardy korun, prodej první etapy má začít v roce 2027. Projekt nabídne byty od 1+kk po 4+kk a zaměří se jak na vlastní bydlení, tak investiční klientelu.

„Naší strategií je vstupovat do lokalit, kde vidíme dlouhodobý růstový potenciál a stabilní poptávku po bydlení. Benešov do této logiky zapadá,“ uvedl zakladatel Trigemy Marcel Soural.

Marcel Soural

Reality

Jeden z největších developerů v Česku Marcel Soural, majitel Trigemy, a také jeden z nejbohatších Čechů, se rozhodl otevřít investiční fond pro kvalifikované investory. Spustí ho už v listopadu. Vloží do něj nemovitosti v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun s tím, že jak budou přibývat investoři, chce růst na miliardy korun. Investorům nejen slibuje solidní výnos, ale s pomocí jejich peněz chce stavět nové projekty. Nabízí zhodnocení deset procent plus. Soural je na trhu přes třicet let, peníze vloží například do nejvyšší budovy v Česku.

Pražští developeři míří do regionů, Benešov láká dostupností i rostoucí poptávkou

Benešov v posledních letech patří mezi středočeská města, kde sílí bytová výstavba i poptávka po dostupnějším bydlení mimo Prahu. Vstup Trigemy zároveň zapadá do širších regionálních aktivit Marcela Sourala, který vedle projektů jako Fragment nebo Lihovar Smíchov stále častěji sází i na rozvoj mimo metropoli.

Tomu odpovídají i odhadované ceny. Pokud se projekt bude držet úrovně současných novostaveb v Benešově a standardu Trigemy, mohou se ceny pohybovat kolem 140 až 170 tisíc korun za metr čtvereční. Menší byty 1+kk by tak mohly začínat kolem 4,5 milionu korun, větší rodinné byty se mohou dostat i přes deset milionů.

„Projekt cílí na klienty, kteří hledají dostupnější cestu k vlastnímu bydlení v dojezdové vzdálenosti od Prahy, bez nutnosti slevovat z kvality,“ doplnil strategický obchodní ředitel Ondřej Beneš.

Projekt tak ukazuje, že Benešov se zařazuje po bok dalších středočeských rezidenčních hotspotů, jako jsou Říčany nebo Beroun — a že levnější alternativa k Praze už nemusí znamenat levné bydlení.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Ikea překopala svůj zákaznický program Family. Chce vrátit lidi do obchodů

IKEA přidá zaměstnancům peníze i dny dovolené
ČTK
nst
nst

Oblíbený zákaznický program Ikea Family prochází zásadní změnou. Řetězec přidá body za aktivitu, ale chce nahnat zákazníky zpět do kamenných prodejen.

Švédský maloobchodní řetězec Ikea po letech mění svůj zákaznický program Ikea Family. Firma dnes oznámila v tiskové zprávě, že bude nově odměňovat zákazníky za aktivitu.

„Ikea Family dlouhodobě patří mezi největší zákaznické programy na světě a v České republice má více než 2,1 milionu členů. Přesto se ukazuje, že velká část z nich nevyužívá všechny výhody naplno. Právě proto přichází Ikea s novým konceptem, který bude dávat členství ještě větší smysl – a především dělat členům radost,“ uvedla firma, která prý chce odměnňovat zákazníky nejen za to, co si koupí, ale i za to, jak se „věnují vylepšování svého domova.“

Je to vcelku zásadní změna strategie – dosud byl program založen primárně na okamžitých výhodách typu sleva na místě, káva zdarma. Nově se zavádí systém věrnostních bodů.

„Členové Ikea Family budou nově sbírat věrnostní body. Ty získají nejen za své nákupy, ale také za aktivity, které jim pomáhají plánovat a zlepšovat bydlení – například za přihlášení do účtu, vytvoření seznamu přání, využití plánovacích nástrojů nebo účast na akcích, které v Ikea pořádáme,“ říká Klára Mašková, customer engagement and loyalty manager. Za každých utracených 125 korun získají členové jeden věrnostní bod. Další body pak budou moci sbírat i za různé další interakce s Ikea.

Jenom v obchodě

Zatímco dříve byly slevy pevně dané aktuální nabídkou, nově si členové nasbírané body vyměňují za kupony podle vlastního výběru za slevové kupony na konkrétní výrobky, či slevy na jídlo v restauraci.

To ale není vše. Firma naznačuje, že určité benefity, které dříve fungovaly i on-line, budou nyní vázány na osobní návštěvu. „Jedinou změnou je, že výhody bude možné využívat pouze fyzicky v obchodních domech,“ uvádí firma v textu tiskové zprávy.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Nejdřív škola, pak byty. U Prahy vzniká čtvrť velká jako celé dnešní Mstětice

Takto bude vypadat škola v Zelenči.
Perspektiv, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Co když se čtvrť nezačíná byty, ale školou? V Mstěticích u Prahy zkoušejí model, ve kterém veřejná infrastruktura nepřichází jako reakce na development, ale jako jeho základ.

V Mstěticích u Zelenče roste nová čtvrť pro tisíce obyvatel, do níž míří miliardové investice. Jedním z jejích klíčových projektů má být nová základní škola od studia Perspektiv. Avšak ambice projektu jsou větší než jen postavit další školní budovu. Má jít o nové centrum čtvrti.

To je v českém developmentu pořád spíš výjimka. Veřejná infrastruktura bývá často až reakcí na růst bydlení, tady se má stát jeho součástí od začátku.

5 fotografií v galerii

Škola jako tahoun projektu

Za rozvojem území stojí PROGRESUS Group, která v Novém Zelenči buduje čtvrť pro zhruba 3 500 obyvatel. Lokalita těží z dobré dopravní dostupnosti, vlakem je centrum Prahy dosažitelné za necelou půlhodinu, autem Černý Most za patnáct minut. Odpovídají tomu i ceny nemovitostí, které se v novostavbách pohybují v horních segmentech trhu.

Právě v tomto kontextu získává škola jinou roli. Není jen občanskou vybaveností, ale nosným veřejným projektem celé nové čtvrti. „Nechtěli jsme navrhnout jen školu, ale instituci, která pomůže ukotvit vznikající čtvrť,“ říká Ján Antal, zakladatel studia Perspektiv.

Návrh studia Perspektiv, původně oceněný třetím místem v soutěži, investor nakonec vybral k realizaci pro jeho urbanistický koncept i schopnost propojit vzdělávání, veřejný prostor a krajinu.

Dřevo místo betonu

Místo uzavřené školní budovy vznikne spíš otevřený kampus. Vedle učeben nabídne centrální halu, knihovnu, sportovní zázemí i prostory, které mají fungovat i po skončení výuky, a to pro kroužky, kulturní akce nebo komunitní život. „Dnes už škola není jen budova pro výuku. Je to součást veřejné infrastruktury, která může spoluutvářet charakter místa a komunitní život,“ dodává Antal.

Projekt je zajímavý i konstrukčně. Je založen na CLT dřevostavbě, což je řešení, které je u veřejných budov v Česku stále spíš raritou. Zatímco dřevo se v rezidenční výstavbě rychle prosazuje, veřejné stavby zůstávají v Česku konzervativní. „Veřejné stavby ze dřeva jsou v Česku stále spíš výjimkou. O to důležitější je ukazovat, že i školy mohou vznikat jako udržitelná architektura s dlouhodobou hodnotou,“ dodává Antal.

