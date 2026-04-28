Developeři objevují další zázemí Prahy. Benešov má ambici stát se novými Říčany
Developerská skupina Trigema vstupuje s investicí přes čtyři miliardy korun do Benešova, kde plánuje novou rezidenční čtvrť. Projekt potvrzuje rostoucí zájem velkých developerů o regiony za Prahou.
Developerská skupina Trigema rozšiřuje své portfolio mimo Prahu a nově vstupuje do Benešova, kde na pozemcích o rozloze přes 26 tisíc metrů čtverečních vybuduje ve třech etapách novou rezidenční čtvrť. Celková investice přesáhne čtyři miliardy korun, prodej první etapy má začít v roce 2027. Projekt nabídne byty od 1+kk po 4+kk a zaměří se jak na vlastní bydlení, tak investiční klientelu.
„Naší strategií je vstupovat do lokalit, kde vidíme dlouhodobý růstový potenciál a stabilní poptávku po bydlení. Benešov do této logiky zapadá,“ uvedl zakladatel Trigemy Marcel Soural.
Pražští developeři míří do regionů, Benešov láká dostupností i rostoucí poptávkou
Benešov v posledních letech patří mezi středočeská města, kde sílí bytová výstavba i poptávka po dostupnějším bydlení mimo Prahu. Vstup Trigemy zároveň zapadá do širších regionálních aktivit Marcela Sourala, který vedle projektů jako Fragment nebo Lihovar Smíchov stále častěji sází i na rozvoj mimo metropoli.
Tomu odpovídají i odhadované ceny. Pokud se projekt bude držet úrovně současných novostaveb v Benešově a standardu Trigemy, mohou se ceny pohybovat kolem 140 až 170 tisíc korun za metr čtvereční. Menší byty 1+kk by tak mohly začínat kolem 4,5 milionu korun, větší rodinné byty se mohou dostat i přes deset milionů.
„Projekt cílí na klienty, kteří hledají dostupnější cestu k vlastnímu bydlení v dojezdové vzdálenosti od Prahy, bez nutnosti slevovat z kvality,“ doplnil strategický obchodní ředitel Ondřej Beneš.
Projekt tak ukazuje, že Benešov se zařazuje po bok dalších středočeských rezidenčních hotspotů, jako jsou Říčany nebo Beroun — a že levnější alternativa k Praze už nemusí znamenat levné bydlení.
