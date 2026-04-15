Fond spojený s J&T kupuje luxusní hotel v Německu. Cenu tají
Fond BHP Hotels spojený se skupinou J&T BHP Hotels pokračuje v nákupech luxusních hotelů v Evropě. Po Londýně a Miláně nově vstupuje také do Německa, a to akvizicí hotelu v historickém centru Norimberku.
Fond kvalifikovaných investorů BHP Hotels, mezi jehož největší investory patří fond J&T Arch Investments, vstoupil na německý trh, když koupil hotel Le Méridien Grand Hotel v Norimberku. Skupina J&T to sdělila v tiskové zprávě. Cenu transakce neuvedla.
Historický hotel v centru města
Hotel patří podle J&T mezi ikonické historické budovy v centru města a vyznačuje se kombinací historie a elegance. Nabízí 190 pokojů a fond jej vlastní ve spolupráci se společností Westmont Hospitality, která drží menšinový podíl.
Provoz hotelu bude zajišťovat právě Westmont Hospitality na základě franšízové smlouvy se společností Marriott International.
Fond sází na expanzi v Evropě
„Tato akvizice představuje důležitý krok v naplňování naší investiční strategie. Umožňuje nám vstoupit na německý trh a zároveň dále budovat portfolio hotelových aktiv s atraktivní očekávanou návratností kapitálu ve významných a turisticky atraktivních evropských destinacích,“ uvedl zakladatel fondu BHP Hotels SICAV Branislav Babík.
Další investice a modernizace
Akvizice byla financována zčásti z volných investičních prostředků fondu. V krátkodobém horizontu plánují akcionáři transakci refinancovat prostřednictvím bankovního úvěru. Zároveň zvažují další investice směřující do modernizace pokojů a technologického zázemí hotelu.
BHP Hotels je fond kvalifikovaných investorů založený v roce 2023 se sídlem v Praze. Zaměřuje se na akvizice a správu prémiových a luxusních hotelů v Evropě.
Vedle současné investice fond v minulosti držel 45procentní podíl v hotelu The Westminster London, který prodal na začátku roku 2026. Od roku 2025 je součástí portfolia také hotel Crowne Plaza Milan - Linate.
J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Ke konci roku 2025 spravoval aktiva přes 200 miliard korun. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina vybudovala v posledních 30 letech. S fondem se obchoduje na pražské burze.
Enjoy
