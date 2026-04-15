Fond spojený s J&T kupuje luxusní hotel v Německu. Cenu tají

Fond spojený s J&T kupuje luxusní hotel v Německu. Cenu tají
Fond BHP Hotels spojený se skupinou J&T BHP Hotels pokračuje v nákupech luxusních hotelů v Evropě. Po Londýně a Miláně nově vstupuje také do Německa, a to akvizicí hotelu v historickém centru Norimberku.

Fond kvalifikovaných investorů BHP Hotels, mezi jehož největší investory patří fond J&T Arch Investments, vstoupil na německý trh, když koupil hotel Le Méridien Grand Hotel v Norimberku. Skupina J&T to sdělila v tiskové zprávě. Cenu transakce neuvedla.

Historický hotel v centru města

Hotel patří podle J&T mezi ikonické historické budovy v centru města a vyznačuje se kombinací historie a elegance. Nabízí 190 pokojů a fond jej vlastní ve spolupráci se společností Westmont Hospitality, která drží menšinový podíl.

Provoz hotelu bude zajišťovat právě Westmont Hospitality na základě franšízové smlouvy se společností Marriott International.

Fond sází na expanzi v Evropě

„Tato akvizice představuje důležitý krok v naplňování naší investiční strategie. Umožňuje nám vstoupit na německý trh a zároveň dále budovat portfolio hotelových aktiv s atraktivní očekávanou návratností kapitálu ve významných a turisticky atraktivních evropských destinacích,“ uvedl zakladatel fondu BHP Hotels SICAV Branislav Babík.

Další investice a modernizace

Akvizice byla financována zčásti z volných investičních prostředků fondu. V krátkodobém horizontu plánují akcionáři transakci refinancovat prostřednictvím bankovního úvěru. Zároveň zvažují další investice směřující do modernizace pokojů a technologického zázemí hotelu.

BHP Hotels je fond kvalifikovaných investorů založený v roce 2023 se sídlem v Praze. Zaměřuje se na akvizice a správu prémiových a luxusních hotelů v Evropě.

Vedle současné investice fond v minulosti držel 45procentní podíl v hotelu The Westminster London, který prodal na začátku roku 2026. Od roku 2025 je součástí portfolia také hotel Crowne Plaza Milan - Linate.

J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Ke konci roku 2025 spravoval aktiva přes 200 miliard korun. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina vybudovala v posledních 30 letech. S fondem se obchoduje na pražské burze.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Luxusní sektor se dostává do dalšího tlaku. Po akciích LVMH začal padat také doposud neotřesitelný král Hermès. Důvod je ale totožný: investoři se začínají obávat dopadu situace na Blízkém východě na nejprestižnější zboží světa, jako jsou Birkinky. Paradoxně pád akcií přichází v době, kdy se potvrzuje růst tržeb společnosti.

Král padá. Tak by bylo možné označit aktuální situaci společnosti Hermès. Ještě před několika týdny investoři věřili, že producent nejluxusnějšího zboží světa zvládne překonat současné geopolitické otřesy a jako jednoho z mála se jej nedotknou problémy na Blízkém východě. Na rozdíl od konkurentů v čele s LVMH, kteří se potýkají s problémy již delší měsíce.

Nyní ale výrobce kultovních Birkinek a dalších proslulých módních doplňků vydala data o prodejích za první kvartál roku. A investory čekalo nepříjemné překvapení: ačkoli tržby Hermès nadále rostly, meziročně si připsaly „jen“ růst o 5,6 procenta, zatímco trh očekával růst o dva procentní body vyšší.

„Společnost zaznamenala relativně slabý začátek roku, a to i vzhledem k již poněkud revidovaným očekáváním,“ cituje agentura Bloomberg analytičku Zuzannu Pusz z UBS Europe.

Akcie společnosti na zprávu o hospodaření reagovaly prudkým propadem až o 14 procent, později ale propad zmírnily a aktuálně představuje propad zhruba deset procent.

Problémy na Blízkém východě

Klíčovým problémem je podle Bloombergu propad prodejů na některých klíčových trzích. Největší ztrátu si Hermès připsal přirozeně v regionu, do nějž spadá i Blízký východ, konkrétně tu tržby propadly o 5,9 procenta. Ale nižší tržby společnost zaznamenala také na domácím francouzském trhu, dále v Británii či ve Švýcarsku.

Podle finančního ředitele Erica du Halgoueta tyto trhy zasáhla nižší návštěvnost turistů právě z Blízkého východu. „Naopak italský trh se ukázal jako odolnější,“ dodal manažer.

Problémy v regionu pak podle něj přetrvávají i v prvních týdnech aktuálního čtvrtletí, lze tedy očekávat, že negativní dopad geopolitické situace na tržby bude přetrvávat. Blízký východ přitom představuje přímo zhruba čtyři procenta veškerých tržeb společnosti, omezení cestování se pak projevuje na tržbách i v dalších zemích.

Propad luxusu přetrvává

Problémy v segmentu luxusního zboží přetrvávají již déle než rok a souvisejí s nejistotami v geopolitice i na trzích. Problémy odstartovaly před rokem, když Donald Trump vyhlásil takzvaný Den osvobození, během nějž zavedl drakonická cla na veškerý dovoz do USA a pro některé země byla cla ještě vyšší, nač doplatilo zejména Švýcarsko s tamním hodinářským průmyslem.

Problémy s americkými cly a následně různými geopolitickými otřesy se pak přidaly k napjaté situaci v Číně, která déle než dekádu patřila ke klíčovému odbytišti luxusního zboží, ale v posledních letech tento trend značně oslabil.

Král luxusu a opět nejbohatší člověk planety, Francouz Bernard Arnault řeší nástupnictví. Boj o moc mezi pěti potomky v domě šampaňského, šperků a módy začala. Přesně před rokem se jeho prvorozené dítě a jediná dcera, osmačtyřicetiletá Delphine Arnaultová, stala CEO Dioru a také členkou představenstva LVMH. Zatím je ze sourozenců v hierarchii nejvýše. Nejstarší syn Antoine (vpravo) řídí holdingovou LVMH Christian Dior SE. Od roku 2012 šéfoval luxusní pánské oděvní a obuvnické značce Berlut, zůstává jejím předsedou. 25 fotografií v galerii

To se podepsalo zejména na výkonu značek spadajících do impéria LVMH, ale také konglomerátu Kering, kam spadá zejména značka Gucci. Kering aktuálně vydal výsledky, v nichž přiznává propad tržeb o osm procent.

Problémy se však doposud vyhýbali ultraluxusním značkám, na jejichž zboží jsou dlouhodobé pořadníky, tedy zejména Hermès. I ten ale nyní čelí potížím. V důsledku toho nelze očekávat, že by druhá polovina roku 2026 přinesla tomuto sektoru kýžené oživení, s čímž firmy ve svých výročních zprávách často počítaly.

Komárkova skupina posiluje v byznysu luxusních jachet. Na ambiciózní cíl ale tentokrát nedosáhla. V italském výrobci luxusních jachet Ferretti navýšila podíl na více než 23 procent. Na cílových téměř 30 procent nedosáhla.

Společnost KKCG Maritime z investiční skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka si zajistila zvýšení podílu v italském výrobci luxusních jachet Ferretti zhruba na 23,25 procenta z dosavadních 14,5 procenta. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Nedosáhla však cílových 29,9 procenta, které si původně stanovila. Za zvýšení podílu zaplatí zhruba 115,5 milionu eur (téměř tři miliardy Kč).

Akcionáři prodali méně, než firma chtěla

Společnost KKCG Maritime v nabídce ohlášené v lednu usilovala o nákup až zhruba 52,1 milionu akcií firmy Ferretti. Nabídka vypršela v pondělí a podle tiskové zprávy se akcionáři společnosti Ferretti rozhodli firmě KKCG Maritime prodat zhruba 29,6 milionu akcií, což odpovídá podílu přibližně 8,75 procenta.

Nabídka původně činila 3,5 eura za akcii, KKCG Maritime ji ale v březnu zvýšila na 3,9 eura za akcii.

Podíl dál růst nemá

KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí skupiny KKCG a akcionářem Ferretti je od vstupu společnosti na burzu Euronext v Miláně v roce 2023. Podíl už firma podle svých vyjádření nechce zvyšovat nad 30 procent.

Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.

Ferretti roste i díky luxusní klientele

Ferretti je největším výrobcem luxusních jachet na světě. Vlastní značky Pershing, Riva či CRN a lodě vyrábí v šesti loděnicích v Itálii.

Obrat firmy bez zahrnutí divize velkých jachet CRN loni stoupl o 57 procent na 363 milionů eur. Evropa, Blízký východ a Afrika se na obratu podílely dvěma třetinami, zhruba čtvrtinou americký kontinent a 18 procenty oblast Asie a Tichomoří.

