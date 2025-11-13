Dalibor Martínek: Z Pirátů se stali ztroskotanci. Nedostali ve Sněmovně jedinou funkci
Ve volbách dostali Piráti hlasy půl milionu lidí, téměř devět procent a získali osmnáct poslaneckých křesel. To je proti minulým čtyřem poslancům úspěch. Ovšem Pyrrhův. Při obsazování vedení sněmovních výborů si neškrtli.
Odplata líhnoucí se vládní koalice je dokonána. Piráti nebudou mít zastoupení v čele žádného z osmnácti výborů Poslanecké sněmovny. Piráti se dostali na vedlejší kolej.
Ivan Bartoš chtěl být místopředsedou výboru pro obranu. Ten nakonec povede Josef Flek od Starostů. Místopředsedou se stal dokonce i nyní nechvalně proslavený Jindřich Rajchl za PRO, Bartoš nic. Marné mu bylo hořekovat, že Rajchl „nepokrytě fandí Rusku.“
Kontrolní výbor povede bývalý skokan na lyžích Jakub Janda z ODS, místopředsedy budou za ANO Josef Kott a Jan Richter a poslankyně STAN Lucie Sedmihradská. Kandidátka Olga Richterová, šéfka poslaneckého klubu Pirátů, nic.
Hřib také pohořel
Pohořel i Zdeněk Hřib, který jako by přehlédl volební výsledek, nebo neumí číst mezi řádky. Chtěl se stát dokonce šéfem hospodářského výboru. V jeho čele stane Radim Fiala z SPD, získal 22 hlasů. Hřib dostal dva, což je počet Pirátů ve výboru. Nakonec se nestal ani jedním z pěti místopředsedů.
Zastání nenašli Piráti ani u svých bývalých koaličních partnerů, se kterými se ovšem před rokem rozkmotřili. ODS a Starostové už nyní hrají vlastní hru, chtějí být tvrdou opozicí, jejich předsedové „objedou celou zemi“. Osud Pirátů už je jim volný. Alespoň prozatím, ta otázka může přijít na řadu až po příštích volbách za čtyři roky.
Piráti se nyní budou plácat ve Sněmovně zcela osamoceně jako trosečníci. Na okraj je dovedla jejich neschopnost vést s jinými stranami konstruktivní dialog a tvrdohlavá levicová politika. A z tohoto okraje se nyní budou snažit ostřelovat kde koho. Budou chtít být hluční, aby se na ně nezapomnělo. Na kormidlo si však čtyři roky nesáhnou.
