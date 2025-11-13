Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Z Pirátů se stali ztroskotanci. Nedostali ve Sněmovně jedinou funkci

Dalibor Martínek: Z Pirátů se stali ztroskotanci. Nedostali ve Sněmovně jedinou funkci

Piráti
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ve volbách dostali Piráti hlasy půl milionu lidí, téměř devět procent a získali osmnáct poslaneckých křesel. To je proti minulým čtyřem poslancům úspěch. Ovšem Pyrrhův. Při obsazování vedení sněmovních výborů si neškrtli.

Odplata líhnoucí se vládní koalice je dokonána. Piráti nebudou mít zastoupení v čele žádného z osmnácti výborů Poslanecké sněmovny. Piráti se dostali na vedlejší kolej.

Ivan Bartoš chtěl být místopředsedou výboru pro obranu. Ten nakonec povede Josef Flek od Starostů. Místopředsedou se stal dokonce i nyní nechvalně proslavený Jindřich Rajchl za PRO, Bartoš nic. Marné mu bylo hořekovat, že Rajchl „nepokrytě fandí Rusku.“

Kontrolní výbor povede bývalý skokan na lyžích Jakub Janda z ODS, místopředsedy budou za ANO Josef Kott a Jan Richter a poslankyně STAN Lucie Sedmihradská. Kandidátka Olga Richterová, šéfka poslaneckého klubu Pirátů, nic.

Dalibor Martínek: Babiš si zatím všechny namazal na chleba. Teď to zkouší s Pavlem

Názory

Andrej Babiš se opět setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem měl být jeho střet zájmů a také programové prohlášení. S tím to začalo tak, že ho Babiš poslal prezidentovi přes datovou schránku. Už to byl takový první pokus hrát přesilovku. Vykolíkovat si území, otestovat soupeře.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hřib také pohořel

Pohořel i Zdeněk Hřib, který jako by přehlédl volební výsledek, nebo neumí číst mezi řádky. Chtěl se stát dokonce šéfem hospodářského výboru. V jeho čele stane Radim Fiala z SPD, získal 22 hlasů. Hřib dostal dva, což je počet Pirátů ve výboru. Nakonec se nestal ani jedním z pěti místopředsedů.

Zastání nenašli Piráti ani u svých bývalých koaličních partnerů, se kterými se ovšem před rokem rozkmotřili. ODS a Starostové už nyní hrají vlastní hru, chtějí být tvrdou opozicí, jejich předsedové „objedou celou zemi“. Osud Pirátů už je jim volný. Alespoň prozatím, ta otázka může přijít na řadu až po příštích volbách za čtyři roky.

Piráti se nyní budou plácat ve Sněmovně zcela osamoceně jako trosečníci. Na okraj je dovedla jejich neschopnost vést s jinými stranami konstruktivní dialog a tvrdohlavá levicová politika. A z tohoto okraje se nyní budou snažit ostřelovat kde koho. Budou chtít být hluční, aby se na ně nezapomnělo. Na kormidlo si však čtyři roky nesáhnou.

David Ondráčka: Bataclan deset let poté: teror zmizel z ulic, ne ze světa

Názory

Dnes je smutné výročí brutálního teroristického útoku v pařížském klubu Bataclan, kde bylo zabito 70 mladých lidí. Bataclan se stal symbolem hrůzy. A 13. listopad zůstává ve Francii dnem ticha a otázek. Svět tehdy viděl, že terorismus není vzdálená hrozba, ale útok na samotný způsob života, na tanec, hudbu a smích, a může se stát kdekoli. Bataclan zůstává pro Francouze trauma, které se však proměnilo v bdělost a konkrétní kroky, jak situaci měnit.

David Ondráčka

Přečíst článek

Karel Pučelík: Sociální bydlení nemůže za problémy pravičáků. Ani ve Vídni, ani jinde

Názory

Vídeň je město přívětivé ke svým obyvatelům, za což může i rozsáhlé a dostupné sociální bydlení. Trh s byty kvůli němu není utržený z řetězů, jako je tomu jinde po Evropě. I když systém není bez problémů, stojí za to se jím inspirovat. Pokud ale příkladu ze zadluženého Rakouska nedůvěřujete, koukněte se do Dánska. Tam zvládnou udržovat obojí, velký neziskový bytový fond i fiskální disciplínu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Zleva Ivan Bartoš a předseda Pirátů Zdeněk Hřib

Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra

Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra
Profimedia
ČTK
ČTK

Polovinu mediální společností Mafra zřejmě koupí finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii, uvedl server Seznam Zprávy.

Podle zdrojů webu je transakce dohodnuta a bude oznámena v brzké době. Mafru vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, který před dvěma lety koupil mediální dům od bývalého a možného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Tykačovy rodinné investiční kanceláře Jan Chudomel nechtěl věc komentovat, uvedly Seznam Zprávy.

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajský servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Pod Mafru dále patří například skupina hudebních TV stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.

Pražák před dvěma lety koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.

Ivana Tykač pomůže českým start-upům dobýt Silicon Valley

Leaders

Projekt Silicon Valley Accelerator pro podporu českých start-upů v USA navázal spolupráci s podnikatelkou Ivanou Tykač. Aktuálními tématy projektu bude AI (umělá inteligence) a podpora žen-zakladatelek ve start-upech. V tiskové zprávě to dnes oznámila firma Unicorn Attacks, která program Silicon Valley Accelerator vytvořila. Americké Silicon Valley je mezinárodním centrem počítačového vývoje.

ČTK

Přečíst článek

Dlouhodobý zájem

Tykač měl dlouhodobě zájem vstoupit do médií, píše server. Podotýká také, že loni v červnu do dozorčí rady Mafry nastoupil Jan Dienstl, který je blízkým Tykačovým spolupracovníkem už od devadesátých let. „Dienstl původně pomáhal Tykačovi jednat s předešlým majitelem Mafry Andrejem Babišem, ale jednání tehdy nedopadla. O Mafru se v poslední době zajímala i investiční skupina Penta, která vlastní mediální dům Vltava Labe Media, jež vydává například Deník,“ uvedly SZ.

Finančník Pavel Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Šéf UniCredit: V Rusku se snažíme vyhnout znárodnění

UniCredit
ČTK
ČTK
ČTK

Italská bankovní skupina UniCredit se v Rusku snaží balancovat mezi snahou dodržovat mezinárodní sankce uvalené na tamní finanční sektor a snahou vyhnout se krokům, které by Moskvu přiměly ruskou pobočku zabavit. Na fóru Evropské centrální banky věnovaném bankovnímu dohledu to řekl generální ředitel UniCredit Andrea Orcel. Informuje o tom agentura Reuters.

Skupina UniCredit čelí ze strany ECB i vlády v Římě dlouhodobému tlaku na odchod z Ruska a postupně tamní aktivity omezuje. „Rusko má 15 tisíc sankcí, jejichž dodržování vyžaduje gigantické úsilí, což je velká výzva,“ uvedl Orcel. „Další výzvou pro nás je, aby nás neznárodnili,“ dodal.

Spořádaný odchod

Orcel už v minulosti opakovaně řekl, že usiluje o spořádaný odchod z ruského trhu, který by nepoškodil akcionáře banky tím, že by ruské aktivity byly při prodeji podhodnoceny.

V květnu zájem o ruské aktivity UniCredit projevila trojice podniků, a to Asas Capital, Mada Capital a Inweasta sídlících ve Spojených arabských emirátech. Bylo by to ale za cenu o 60 procent nižší, než činí jejich tržní hodnota. Inweasta už na ruském trhu působí, v loňském roce koupila od české skupiny PPF Group ruskou pojišťovací divizi PPF Life Insurance.

Západní státy uvalily na ruský finanční sektor sankce v reakci na vojenskou invazi na Ukrajinu. Moskva ji zahájila v únoru 2022.

Citigroup

Citigroup smí prodat ruskou pobočku. Ale Putin určí cenu

Money

Putin schválil prodej ruské pobočky americké Citigroup. Odchod z Ruska ale nebude pro banku výhodný. Podmínky jí diktuje Kreml.

ČTK

Přečíst článek

Související

Rusko má zaplatit miliardy dolarů za vyvlastnění ukrajinské firmy Naftogaz po anexi Krymu

Rusko má zaplatit miliardy dolarů za vyvlastnění ukrajinského Naftogazu po anexi Krymu

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme