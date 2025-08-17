Politický diář: Fiala na dovolené, STAN loudí u Babiše

Nový magazín právě vychází!

Premiér Petr Fiala (ODS)
Dalibor Martínek
Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.

Ve voličských preferencích to se Spolu nevypadá dobře, podle aktuálních dat průzkumných agentur nemá koaliční potenciál. Přesto si Fiala dovolí tvrdit, že v září otočí tok dějin, Babiše porazí a sestaví novou vládu. Ty počty nevycházejí. S čím asi přijde v září. Má nějakou politickou jadernou zbraň? Prý v příštím týdnu představí volební program. To je zbytečné, čtyři roky vidíme výsledky jeho programu. Za inflaci nemůže, podpora Ukrajiny je nezpochybnitelná. Nezvládnutá energetická krize, chybějící stavební zákon, to jde za ním.

Takže nám Fiala v září řekne, že Teď jde o Česko? Těžko věřit, že sám věří, že to bude stačit.

Těžké časy prožívá Tomio Okamura. Státní žalobce ho skutečně obvinil kvůli jeho rasistickým plakátům. Půjde do voleb SPD, s preferencemi kolem dvanácti procent, nebo SPDTO? Tomio má o čem přemýšlet.

Starostové se mezitím usilovně věnují kauze bitcoinů Pavla Blažka. Dalo by se čekat, že tuto linku potáhne Babiš, aby zničil svého oponenta. Je zvláštní, že ji táhne koaliční partner. Chce se STAN emancipovat, a hledat jiné koaliční partnery?

