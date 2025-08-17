Politický diář: Fiala na dovolené, STAN loudí u Babiše
Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.
Ve voličských preferencích to se Spolu nevypadá dobře, podle aktuálních dat průzkumných agentur nemá koaliční potenciál. Přesto si Fiala dovolí tvrdit, že v září otočí tok dějin, Babiše porazí a sestaví novou vládu. Ty počty nevycházejí. S čím asi přijde v září. Má nějakou politickou jadernou zbraň? Prý v příštím týdnu představí volební program. To je zbytečné, čtyři roky vidíme výsledky jeho programu. Za inflaci nemůže, podpora Ukrajiny je nezpochybnitelná. Nezvládnutá energetická krize, chybějící stavební zákon, to jde za ním.
Takže nám Fiala v září řekne, že Teď jde o Česko? Těžko věřit, že sám věří, že to bude stačit.
Těžké časy prožívá Tomio Okamura. Státní žalobce ho skutečně obvinil kvůli jeho rasistickým plakátům. Půjde do voleb SPD, s preferencemi kolem dvanácti procent, nebo SPDTO? Tomio má o čem přemýšlet.
Starostové se mezitím usilovně věnují kauze bitcoinů Pavla Blažka. Dalo by se čekat, že tuto linku potáhne Babiš, aby zničil svého oponenta. Je zvláštní, že ji táhne koaliční partner. Chce se STAN emancipovat, a hledat jiné koaliční partnery?
Posledních 15 let sledujeme pokus byznysmenů ovládnout geopolitiku i politiku. Ve světě je toho největším příkladem Donald Trump, u nás se po Andreji Babišovi již dorostli další miliardáři ke stejným choutkám. Tváří se to jako politika, ale politika to není. Je to show. A proto si Donald Trump nikdy nezaslouží svou vysněnou Nobelovu cenu míru. Nanejvýš tak jakousi Nobelovu cenu dealu z jeho golfového resortu Mar-a-Lago.
Andrej Babiš objíždí při své předvolební kampani jedno město za druhým. Jen v uplynulém týdnu objezdil na dvě desítky obcí. Z Litoměřicka přejel na Zlínsko, všude řečnil, více méně ve stejném duchu. Vláda dělá vše špatně, my to budeme dělat lépe. Vlastně nejde o to, co Babiš lidem říká. Jde o to, že před volbami nelení a jezdí.
