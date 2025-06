Kovanda: Česká koruna vůči americké měně od začátku roku zpevnila výrazněji než euro či švýcarský frank

Česká měna má našlápnuto ke svému nejlepšímu pololetí vůči americkému dolaru za posledních sedmnáct let. V tomto pololetí má před sebou poslední obchodní den – o tomto pondělí –, přičemž zatím vůči měně USA od začátku roku posiluje o 13,3 procenta. Naposledy podala lepší pololetní výkon vůči dolaru v první půli roku 2008, plyne z dat Bloombergu.

Pokud se nic nepředpokládaného nestane, bude právě končící pololetí z hlediska vývoje kursu koruny vůči dolaru pro českou měnu páté nejlepší v celé historii České republiky od roku 1993. Lepší výkon vykázala kromě zmíněného prvního pololetí roku 2008 ještě v prvním pololetí roku 2002, kdy zpevnila dosud pololetně rekordně, o 16,7 procenta, a dále pak v druhém pololetí roku 2007 a konečně ve rovněž druhém pololetí roku 2004.

Koruně se vůči dolaru daří i ve světovém měřítku. Ze všech významnějších měn světa zpevňuje v letošním prvním pololetí vůči americké měně čtvrtým nejvýraznějším tempem. Ještě výrazněji to už zvládá jen ruský rubl, švédská koruna a maďarský forint. Koruna tedy zpevňuje výrazněji než třeba euro nebo švýcarský frank.

České měně ve vztahu k dolaru svědčí hned několik faktorů, a to jak mezinárodních, tak domácích.

Mezinárodní investoři věří spíš evropské ekonomice

Zaprvé, ve světě stoupá důvěra v ekonomické vyhlídky Evropy. Například i euro letos v červnu bude vůči dolaru posilovat šestý měsíc v řadě, což je nejdelší taková řada jeho nepřetržitých posilování od roku 2017. Investoři věří, že evropskému průmyslu pomohou rozsáhlé investice vlád jednotlivých evropských zemí do zbrojení či obecněji bezpečnosti a infrastruktury.

Zadruhé, částečně se postavení Evropy v očích mezinárodních investorů zlepšuje prostě proto, že se zhoršuje jejich víra v americkou ekonomiku a dolar. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa učinila v končícím pololetí celou řadu kroků, které důvěru investorů podkopaly. Ať už jde o nevyzpytatelné kroky v oblasti uvalování a zase rušení mimořádně vysokých cel nebo o signály, že USA nemusí plnit závazky vůči ostatním členům NATO. Dolaru nepomohly ani Trumpovy výpady vůči šéfovi americké centrální banky Jeromu Powellovi a prezidentovy veřejné úvahy o Powellově možném odvolení ještě před koncem jeho řádného funkčního období.

Zatřetí, přes hrozbu světové obchodní války se nadále celkem daří českému zahraničnímu obchodu. Přitom loňský přebytek ČR v zahraničním obchodě se zbožím byl nominálně historicky rekordní a letos to nebude o moc horší.

Česko má největší devizové rezervy vůči HDP

Začtvrté, Česká národní banka i přes své protiinflační devizové intervence let 2022 a 2023 drží nadále jedny z největších devizových rezerv v poměru k HDP na světě. Spekulanty tak mocně odrazuje od možných sázek proti koruně.

Zapáté, Česká národní banka nadále drží poměrně vysokou základní úrokovou sazbu. Koruně tak ke zpevnění pomáhá i rozpětí v úrokové sazbě na koruně a na euru, které hraje v prospěch české měny. Neboť investoři se stále dočkají vyššího zhodnocení úložek v koruně oproti úložkám v euru.

Za šesté, Česko si nadále udržuje solidní rating svého dluhu. Naposledy se mu zhoršil ještě v 90. letech minulého století, což je v Evropě mimořádné. Vždyť i zemím typu Rakouska se rating v tomto miléniu už vícekrát zhoršil, Rakousku naposledy letos. Rating Česka se zato v tomto tisíciletí postupně stále zlepšuje.

Česko přitom vykazuje jedno z nejnižších zadlužení v poměru k HDP v EU a veřejné finance se mu elementárním způsobem podařilo zastabilizovat, takže jako jedna z mála zemí EU splňuje maastrichtská kritéria jak v oblasti celkového zadlužení, tak v oblasti deficitu veřejných financí.

