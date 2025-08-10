Politický diář: Dva se perou, třetí se směje
Andrej Babiš objíždí při své předvolební kampani jedno město za druhým. Jen v uplynulém týdnu objezdil na dvě desítky obcí. Z Litoměřicka přejel na Zlínsko, všude řečnil, více méně ve stejném duchu. Vláda dělá vše špatně, my to budeme dělat lépe. Vlastně nejde o to, co Babiš lidem říká. Jde o to, že před volbami nelení a jezdí.
Mezitím premiér Fiala teprve ladí ostrou fázi předvolební kampaně. Chce ji rozjet až koncem srpna. Dalo by se říci, že je to poněkud pozdě. Asi mu to poradili jeho poradci, že ideální je dělat předvolební kampaň až v září, až se lidé vrátí z dovolené. A začnou politice věnovat pozornost. Snad to má Fiala dobře spočítané.
Zatímco Babiš objíždí kraje, uvnitř vládní koalice hoří kauza Blažkových bitcoinů. Blažek už rezignoval, celému divadlu se může jenom smát. Naopak Blažkova nástupkyně na ministerstvu spravedlnosti Eva Decroix se kvůli kauze nechala dobrovolně grilovat vedením STAN. Výsledek grilování? Žádný. Jen ten, že zatímco se ODS a STAN pár týdnů před volbami hádají, Babiš jezdí po obcích.
Státní zástupce podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Jde o rasistické plakáty, které Okamura nechal vyvěsit loni před krajskými a senátními volbami. Nyní mu hrozí trest a jeho partaji zákaz činnosti. Stalo se, co čekal. Proto už v červnu nechal Okamura založit záložní partaj, SPDTO. To znamená SPD Tomia Okamury. Kdyby soud zakázal činnost jeho dosavadní partaji, hned má kam přeskočit. Jak se říká, připravenému štěstí přeje.
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.
David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené
Názory
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.
Ursula von der Leyenová usedá k jednacímu stolu s Donaldem Trumpem v naději, že zmírní napětí mezi Spojenými státy a Evropou. Hraje vysokou hru. V sázce jsou miliardy dolarů, cla na evropské automobily a budoucnost transatlantické spolupráce.
Trumpův tah Leyenovou na šachovnici: EU netahala za kratší konec. Nezatahala si vůbec
Názory
Ursula von der Leyenová usedá k jednacímu stolu s Donaldem Trumpem v naději, že zmírní napětí mezi Spojenými státy a Evropou. Hraje vysokou hru. V sázce jsou miliardy dolarů, cla na evropské automobily a budoucnost transatlantické spolupráce.
Ve španělské politice se poslední dobou střídá jeden skandál za druhým. Jednou socialisté, podruhé lidovci, potřetí všichni dohromady včetně krajně pravicového Voxu. Poslední aféra je lehce bizarní a jde v ní o zfalšovaná CV vysoce postavených politiků. Někteří je „vytunili“ tak špatně, až zůstává rozum stát.
Tituly z oborů, které škola vůbec neučila. O co jde ve španělském „CVčkovém“ skandálu?
Politika
Ve španělské politice se poslední dobou střídá jeden skandál za druhým. Jednou socialisté, podruhé lidovci, potřetí všichni dohromady včetně krajně pravicového Voxu. Poslední aféra je lehce bizarní a jde v ní o zfalšovaná CV vysoce postavených politiků. Někteří je „vytunili“ tak špatně, až zůstává rozum stát.