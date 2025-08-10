Nový magazín právě vychází!

Politický diář: Dva se perou, třetí se směje

Andrej Babiš objíždí při své předvolební kampani jedno město za druhým. Jen v uplynulém týdnu objezdil na dvě desítky obcí. Z Litoměřicka přejel na Zlínsko, všude řečnil, více méně ve stejném duchu. Vláda dělá vše špatně, my to budeme dělat lépe. Vlastně nejde o to, co Babiš lidem říká. Jde o to, že před volbami nelení a jezdí.

Mezitím premiér Fiala teprve ladí ostrou fázi předvolební kampaně. Chce ji rozjet až koncem srpna. Dalo by se říci, že je to poněkud pozdě. Asi mu to poradili jeho poradci, že ideální je dělat předvolební kampaň až v září, až se lidé vrátí z dovolené. A začnou politice věnovat pozornost. Snad to má Fiala dobře spočítané.

Zatímco Babiš objíždí kraje, uvnitř vládní koalice hoří kauza Blažkových bitcoinů. Blažek už rezignoval, celému divadlu se může jenom smát. Naopak Blažkova nástupkyně na ministerstvu spravedlnosti Eva Decroix se kvůli kauze nechala dobrovolně grilovat vedením STAN. Výsledek grilování? Žádný. Jen ten, že zatímco se ODS a STAN pár týdnů před volbami hádají, Babiš jezdí po obcích.

Státní zástupce podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Jde o rasistické plakáty, které Okamura nechal vyvěsit loni před krajskými a senátními volbami. Nyní mu hrozí trest a jeho partaji zákaz činnosti. Stalo se, co čekal. Proto už v červnu nechal Okamura založit záložní partaj, SPDTO. To znamená SPD Tomia Okamury. Kdyby soud zakázal činnost jeho dosavadní partaji, hned má kam přeskočit. Jak se říká, připravenému štěstí přeje.

Zleva předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš, předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO)

