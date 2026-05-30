Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Křesťanský mobilní operátor blokuje porno i informace o interrupci. Nastupuje dobrovolná cenzura?

Křesťanský mobilní operátor blokuje porno i informace o interrupci. Nastupuje dobrovolná cenzura?

Radiant je křesťanský mobilní operátor
Profimedia.cz
Josef Tuček
Josef Tuček

Nepřekvapí, že diktátorské režimy blokují obyvatelům přístup na „nežádoucí“ webové stránky nebo jejich verze v mobilních telefonech. Ale zcela nově teď zavedla celosíťové blokování obsahu – i zcela legálního – soukromá mobilní síť. A to „napevno“ – ani dospělý uživatel nemůže blokování ve svém telefonu vypnout.

Americká mobilní 5G síť nazvaná Radiant Mobile se zaměřuje na křesťanskou komunitu. Slibuje digitální prostředí „očištěné“ od obsahu, který podle zakladatelů odporuje víře. Hlavním investorem a tichým společníkem v projektu je Roger Bringmann, viceprezident technologické společnosti Nvidia.

Blokování internetu není novinkou. Provozují jej ve velkém diktátorské režimy, aby nepustily své občany ke svobodným informacím. Ale i demokratické země mají zákonná omezení bránící třeba přístupu k dětské pornografii. A v posledních letech jsou třeba blokovány ruské dezinformační weby.

Ne každý zastánce svobodného přístupu k informacím souhlasí se státem nařízeným blokováním nebezpečných webů (což je téma na samostatný rozbor). Avšak případ Radiant Mobile přesahuje současné hranice: jde pravděpodobně o první soukromou společnost, která ze své vůle celosíťově nastavuje blokování nějakého obsahu, který považuje za nežádoucí. I když – což je podstatné – je tento obsah v dané zemi zcela legální. A uživatelé dobrovolně (či v rámci své komunity, v tomto případě náboženské) souhlasí s tím, že cenzuru přijímají.

I jiní operátoři poskytují aplikace, které se dají stáhnout do mobilu a umožňují rodičům v konkrétním telefonu či jiném zařízení například zablokovat přístup k pornografii, ke které nechtějí pustit své děti. V případě Radiant Mobile však operátor rozhoduje i za svého klienta. Vybraný obsah je zablokován na úrovni celé sítě, nikoli jen v konkrétním zařízení.

Vytvoříme prostředí, které je zaměřené na Ježíše, bez pornografie, bez LGBT a bez trans témat,“ uvedl pro MIT Technology Review zakladatel společnosti Paul Fisher.

Hantavirus a virus ebola, které se vynořily v posledních týdnech, neohrožují (aspoň zatím) mnoho obyvatel bohatého světa.

Hantavirus, ebola... Smrtící infekce hrozí, ale vakcíny proti nim se nevyplácejí

Enjoy

Hantavirus a virus ebola, které se vynořily v posledních týdnech, neohrožují (aspoň zatím) mnoho obyvatel bohatého světa. A tak farmaceutický průmysl nespěchá s vývojem léků nebo vakcín proti nim. A nové cesty, jak zaplatit výzkum nových léčiv a získat je dostatečně včas, zatím nefungují.

Josef Tuček

Přečíst článek

Příběh Paula Fishera je stejně pozoruhodný jako jeho projekt. Strávil 35 let v módním průmyslu jako agent světových supermodelek, mezi které patřila například Naomi Campbellová. Dnes říká, že na tuto svoji práci není hrdý. Své schopnosti chce využít pro „službu víře“. Podle jeho slov se mu v noci zjevil Bůh a vnukl mu myšlenku vybudovat mobilní síť slučitelnou s křesťanstvím.

Projekt už přilákal investice ve výši 17,5 milionu dolarů od telekomunikační společnosti Compax Venture a další, nevyčíslené peníze od již zmíněného Rogera Bringmanna z technologického giganta Nvidia. Ten ostatně finančně podporuje i Křesťanskou univerzitu v texaském Austinu, která se označuje za „univerzitu pro křesťanské podnikatele“.

Protože je Radiant Mobile jen virtuální operátor, technické služby pro něj zajišťuje T-Mobile, který se omezováním jejich obsahu nezabývá. Při filtraci informací přímo na úrovni síťové infrastruktury spolupracuje Radiant Mobile s izraelskou kyberbezpečnostní firmou Allot. Ta spravuje obří databázi internetových domén a automatizovaně třídí miliony webových stránek do různých kategorií. Zobrazení těch, které jsou zařazeny jako „pornografie“, „sexualita“, „sebepoškozování“, „potrat“, „sekty“ a 120 dalších, v síti Radiant Mobile blokuje. Pracuje na principu „co si klient objedná, to dostane“, bez ohledu na další souvislosti.

Začíná miliardový závod: Místo ozařování přijdou radioaktivní léky

Enjoy

Prvky, které mají vylepšit ničení rakovinných nádorů, se dají vyrábět v urychlovačích a dalších přístrojích – anebo také najít v radioaktivních odpadech. Jejich využití v medicíně se postupně rozbíhá a slibuje do pěti let vznik trhu v hodnotě 35 miliard dolarů.

Josef Tuček

Přečíst článek

Co cenzurou neprojde, neexistuje

Blokování pornografie, témat sebepoškozování a dalších je povinné pro všechny uživatele sítě Radiant Mobile. Jen na některá témata je filtr v základním nastavení automaticky zapnutý, ale dospělý uživatel jej smí vypnout.

Do třídění subjektivně zasahuje i zakladatel Paul Fisher. Nastavil, že pokud je na stránce zmínka o LGBT problematice, je hned zařazena do blokovaného tématu „sexualita“ (do ní patří i sexuální vzdělávání). A Fisher sám rozhoduje o případných sporných tématech.

Systém nyní například povoluje přístup na hlavní webovou stránku Yaleovy univerzity (v kategorii „vzdělávání“). Blokuje však ty stránky univerzity, které informují o LGBT komunitě.. Světově uznávaná špičková vzdělávací a výzkumná instituce by tedy přestala pro  jeho klienty existovat.

„Nesmrtelný“ ječmen z Hané. Vědci zkoušejí plodinu, která by mohla změnit zemědělství

Může pomoci klimatu i pivu. „Nesmrtelný“ ječmen z Hané míří z laboratoře na pole

Enjoy

Dvě unikátní linie geneticky upraveného ječmene vyseli tento týden na malém pokusném poli vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR v Olomouci. Jde o důležitý odborný experiment, ale současně i o pokus prolomit nechuť evropských spotřebitelů i regulačních orgánů ke genetickému inženýrství zemědělských plodin.

Josef Tuček

Přečíst článek

Morální selhání nepovolí, ale nenahlásí

Předplatné stojí 30 dolarů měsíčně, přičemž část z této částky může operátor posílat přímo církevní sborům, které se do programu zapojí. Fisher má s projektem ambiciózní plány a v budoucnu by jej rád rozšířil i do dalších zemí s početnou křesťanskou populací, jako jsou Mexiko nebo Jižní Korea.

V USA existuje i jiná křesťanská aplikace, zvaná Covenant Eyes, která za 18 dolarů měsíčně v pravidelných intervalech na úrovni aplikace v konkrétním mobilu kontrolně skenuje navštívené webové stránky. Pokud zjistí snahu o zobrazení pornografických materiálů, pošle informaci klientově rodině či přátelům, aby dotyčnému pomohli pokušení překonat.

Oproti tomu Radiant Mobile nedonáší. Pokus o návštěvu „nesprávné“ stránky nikomu nehlásí. Jenom jej nekompromisně znemožní. A postižený uživatel si nemá nač stěžovat. Vždyť si cenzuru zvenčí sám objednal a zaplatil.

Plošina pro získávání energie z mořské vody u ostrova Gran Canaria.

Mořský zdroj energie bude zásobovat Kanárské ostrovy, aby nepotřebovaly tolik ropy

Zprávy z firem

První elektrárna na světě umístěná na širém moři, která využívá rozdílu mezi teplotou hladiny a chladem mořských hlubin, prochází dokončovacími pracemi u Kanárských ostrovů. Ukazuje, že z přehlížené energetické technologie se v posledních letech díky vylepšeným technologiím stává zajímavý zdroj.

Josef Tuček

Přečíst článek

Související

Raketa New Glenn explodovala při testu na rampě. Blue Origin čeká další zdržení

Raketa Blue Origin při startu
Profimedia.cz
nst
nst

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě 36 na kosmodromu Cape Canaveral. Firma Jeffa Bezose uvedla, že veškerý personál je v bezpečí a zatím je příliš brzy říci, co nehodu způsobilo. Incident zřejmě výrazně zkomplikuje další plány Blue Origin, která chtěla letos s New Glennem uskutečnit až dvanáct startů.

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě na mysu Canaveral. Informovaly o tom světové tiskové agentury.

Podle agentury AP výbuch otřásl domy v okolí a zbarvil oblohu do oranžova. Startovací rampa 36 je dobře viditelná i z nedaleké pláže, a záběry mohutné ohnivé koule se proto rychle rozšířily po internetu.

Záchranáři uvedli, že v souvislosti s explozí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Blue Origin zároveň ujistila, že všichni pracovníci jsou v bezpečí.

Bezos: Na závěry je příliš brzy

Zakladatel Blue Origin Jeff Bezos podle agentur uvedl, že je zatím příliš brzy na to určit, co přesně se při testu pokazilo. Firma nyní bude muset incident vyšetřit a zjistit příčinu selhání.

Bernard Arnault

Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Trhy

Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Test se konal před plánovaným čtvrtým startem rakety New Glenn, který se očekával v příštích týdnech. Exploze ale podle serveru TechCrunch pravděpodobně znamená, že společnost bude muset program na delší dobu pozastavit, dokud problém neodstraní.

Klíčová raketa pro ambice Blue Origin

New Glenn, pojmenovaný po Johnu Glennovi, prvním americkém astronautovi, který obletěl Zemi, patří k nejdůležitějším projektům Blue Origin. Společnost raketu vyvíjela zhruba deset let ve snaze konkurovat SpaceX Elona Muska.

Do vesmíru New Glenn poprvé odstartoval loni v lednu z mysu Canaveral. Letos v dubnu byl ale program pozastaven poté, co kvůli poruše motoru raketa vypustila satelit na nesprávné oběžné dráze. Šlo teprve o třetí let tohoto nosiče.

Rána pro letošní plány

Blue Origin plánovala, že letos uskuteční až dvanáct startů rakety New Glenn. Nehoda na rampě však může tyto ambice výrazně zbrzdit.

Raketa má přitom hrát důležitou roli i v budoucích misích pro NASA. Blue Origin ji chce využít mimo jiné k vynášení přistávacích modulů určených pro lety na Měsíc.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Karel Pučelík: U republikánů není pro protitrumpovskou opozici místo. Na podzim to však může stranu potopit

V USA budou podzimní volby
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

V republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu vítězí jeden trumpovský kandidát za druhým. Odnáší to i dlouholeté tváře a vlivní politici. Podpora Donalda Trumpa je dnes klíčem k vnitrostranickému vzestupu. Pro Trumpovy odpůrce to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Pokud situaci dokážou využít konkurenční demokraté, otevírá se šance k Trumpově velké porážce.

Američtí demokraté i republikáni se připravují na podzimní volby do Kongresu. S jen malou nadsázkou by se dalo říci, že budou vypadat jako souboj Donalda Trumpa proti zbytku Spojených států. Nejenže budou do značné míry referendem o jeho politice, ale také proto, že barvy republikánů budou hájit takřka výhradně jeho lidé, které do voleb dosazuje jako figurky.

Marco Rubio

Rubio: Chceme dát šanci diplomacii. Pokud selže, s Íránem se vypořádáme jinak

Politika

Washington dál sází na diplomacii, ale Íránu zároveň posílá tvrdé varování. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že USA chtějí dát jednáním šanci, pokud ale dohoda s Teheránem nevyjde, přijdou podle něj na řadu jiné možnosti. Izrael má mít mezitím podle Rubia právo bránit se bez ohledu na výsledek rozhovorů.

ČTK

Přečíst článek

Události posledních týdnů ukazují, v jakém stavu vládní strana je. V Republikánské straně dnes prakticky nelze uspět, pokud daný politik není zastáncem MAGA a k tomu ideálně nemá výslovnou podporu prezidenta. Trump za deset let v čele stranu absolutně ovládl.

Americký dvoustranický systém po desetiletí vedl k velké vnitřní rozmanitosti republikánů i demokratů. O první jmenované partaji to však dnes už dnes příliš neplatí. Mezi vrcholovými republikánskými politiky se tradičně objevovala škála názorů – od přísných konzervativců přes libertariány po umírněné neokonzervativce Bushova střihu. V podzimních volbách se ale počet jiných než MAGA kandidátů povážlivě ztenčuje.

Trumpova podpora znamená vše

Aktuálně mezi republikány i demokraty vrcholí primárky, v rámci kterých si strany podobně jako před prezidentskými volbami vybírají kandidáty do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Ačkoli je výběr často regionální záležitostí, Donald Trump do procesu zasahuje velmi aktivně a hlasitě prosazuje své lidi. Mnohdy to přitom nejsou jen ti, kteří sdílejí jeho politické směřování, ale kteří jsou mu vysloveně podřízeni. Skvělým příkladem jsou primárky v Texasu, kde se už o páté zvolení pokoušel republikán John Cormyn. Čtyřiasedmdesátiletý senátor to přitom není jen dlouholetý, ale i vlivný, ještě před několika měsíci bylo jeho jméno skloňováno jako potenciálním lídrovi republikánské senátní většiny. Dřív platilo, že pokud se někdo takový uchází o opětovnou nominaci, měl ji prakticky jistou.

Donald Trump

Trump není schopen pustit prohrané volby z hlavy. Za půl roku je zmínil nejméně 107krát

Politika

Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.

ČTK

Přečíst článek

Dnes je ale všechno jinak. Postavil se mu totiž regionální texaský politik Ken Paxton, který bývá označován za ultrakonzervativce a zástupce krajní pravice. Čím se ale zapsal do historie, je pokus o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020. Trump se za něj v primárkách nepřekvapivě postavil, což mu stačilo, aby Cormyna porazil.

Kdo získá střed?

Příběh z Texasu není nijak zvlášť ojedinělý, ba naopak. V Kentucky třeba končí dlouholetý kongresman Thomas Massie. Mnoho kandidátů taj v podstatě nebude reprezentovat republikánskou stranu ale jen její MAGA frakci. Pro Trumpa to znamená, že by mohl na podzim mít v Kongresu mnoho nových nohsledů. Aktuální složení republikánských členek a členů představuje poslušnou kohortu, ale rebelové se přesto tu a tam najdou.

Jediné, co stojí Trumpovi a MAGA v cestě, jsou podzimní volby. A tam se může plejáda trumpovských kandidátů ukázat jako slabina. Tím, že se kandidáti rekrutují hlavně z tohoto kroužku, se strana posouvá stále více doprava – a zároveň uvolňuje prostor v centru.

MAGA tábor je mezi republikánskými členy i voliči největší a nejvíce určující, nicméně nepokrývá celé názorové spektrum. Mezi voliči, kteří obvykle volí republikány, stále zůstává relativně velká skupina nepodporující Trumpovy kandidáty. Je otázkou, zda tito příznivci poražených umírněných politiků na podzim odevzdají hlas republikánům. Demokraté si to uvědomují a cílí kampaň i na ně. O složení Kongresu (a potažmo budoucnosti Trumpovy politiky) tak může rozhodnout to, komu se podaří získat střed.

Související

Prezidentské volby v USA se blíží

Stanislav Šulc: Protitrumpovský film? The Apprentice Trumpovi ublížit nijak nemůže, ale je to dost povedený film

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek