Křesťanský mobilní operátor blokuje porno i informace o interrupci. Nastupuje dobrovolná cenzura?
Nepřekvapí, že diktátorské režimy blokují obyvatelům přístup na „nežádoucí“ webové stránky nebo jejich verze v mobilních telefonech. Ale zcela nově teď zavedla celosíťové blokování obsahu – i zcela legálního – soukromá mobilní síť. A to „napevno“ – ani dospělý uživatel nemůže blokování ve svém telefonu vypnout.
Americká mobilní 5G síť nazvaná Radiant Mobile se zaměřuje na křesťanskou komunitu. Slibuje digitální prostředí „očištěné“ od obsahu, který podle zakladatelů odporuje víře. Hlavním investorem a tichým společníkem v projektu je Roger Bringmann, viceprezident technologické společnosti Nvidia.
Blokování internetu není novinkou. Provozují jej ve velkém diktátorské režimy, aby nepustily své občany ke svobodným informacím. Ale i demokratické země mají zákonná omezení bránící třeba přístupu k dětské pornografii. A v posledních letech jsou třeba blokovány ruské dezinformační weby.
Ne každý zastánce svobodného přístupu k informacím souhlasí se státem nařízeným blokováním nebezpečných webů (což je téma na samostatný rozbor). Avšak případ Radiant Mobile přesahuje současné hranice: jde pravděpodobně o první soukromou společnost, která ze své vůle celosíťově nastavuje blokování nějakého obsahu, který považuje za nežádoucí. I když – což je podstatné – je tento obsah v dané zemi zcela legální. A uživatelé dobrovolně (či v rámci své komunity, v tomto případě náboženské) souhlasí s tím, že cenzuru přijímají.
I jiní operátoři poskytují aplikace, které se dají stáhnout do mobilu a umožňují rodičům v konkrétním telefonu či jiném zařízení například zablokovat přístup k pornografii, ke které nechtějí pustit své děti. V případě Radiant Mobile však operátor rozhoduje i za svého klienta. Vybraný obsah je zablokován na úrovni celé sítě, nikoli jen v konkrétním zařízení.
„Vytvoříme prostředí, které je zaměřené na Ježíše, bez pornografie, bez LGBT a bez trans témat,“ uvedl pro MIT Technology Review zakladatel společnosti Paul Fisher.
Příběh Paula Fishera je stejně pozoruhodný jako jeho projekt. Strávil 35 let v módním průmyslu jako agent světových supermodelek, mezi které patřila například Naomi Campbellová. Dnes říká, že na tuto svoji práci není hrdý. Své schopnosti chce využít pro „službu víře“. Podle jeho slov se mu v noci zjevil Bůh a vnukl mu myšlenku vybudovat mobilní síť slučitelnou s křesťanstvím.
Projekt už přilákal investice ve výši 17,5 milionu dolarů od telekomunikační společnosti Compax Venture a další, nevyčíslené peníze od již zmíněného Rogera Bringmanna z technologického giganta Nvidia. Ten ostatně finančně podporuje i Křesťanskou univerzitu v texaském Austinu, která se označuje za „univerzitu pro křesťanské podnikatele“.
Protože je Radiant Mobile jen virtuální operátor, technické služby pro něj zajišťuje T-Mobile, který se omezováním jejich obsahu nezabývá. Při filtraci informací přímo na úrovni síťové infrastruktury spolupracuje Radiant Mobile s izraelskou kyberbezpečnostní firmou Allot. Ta spravuje obří databázi internetových domén a automatizovaně třídí miliony webových stránek do různých kategorií. Zobrazení těch, které jsou zařazeny jako „pornografie“, „sexualita“, „sebepoškozování“, „potrat“, „sekty“ a 120 dalších, v síti Radiant Mobile blokuje. Pracuje na principu „co si klient objedná, to dostane“, bez ohledu na další souvislosti.
Co cenzurou neprojde, neexistuje
Blokování pornografie, témat sebepoškozování a dalších je povinné pro všechny uživatele sítě Radiant Mobile. Jen na některá témata je filtr v základním nastavení automaticky zapnutý, ale dospělý uživatel jej smí vypnout.
Do třídění subjektivně zasahuje i zakladatel Paul Fisher. Nastavil, že pokud je na stránce zmínka o LGBT problematice, je hned zařazena do blokovaného tématu „sexualita“ (do ní patří i sexuální vzdělávání). A Fisher sám rozhoduje o případných sporných tématech.
Systém nyní například povoluje přístup na hlavní webovou stránku Yaleovy univerzity (v kategorii „vzdělávání“). Blokuje však ty stránky univerzity, které informují o LGBT komunitě.. Světově uznávaná špičková vzdělávací a výzkumná instituce by tedy přestala pro jeho klienty existovat.
Morální selhání nepovolí, ale nenahlásí
Předplatné stojí 30 dolarů měsíčně, přičemž část z této částky může operátor posílat přímo církevní sborům, které se do programu zapojí. Fisher má s projektem ambiciózní plány a v budoucnu by jej rád rozšířil i do dalších zemí s početnou křesťanskou populací, jako jsou Mexiko nebo Jižní Korea.
V USA existuje i jiná křesťanská aplikace, zvaná Covenant Eyes, která za 18 dolarů měsíčně v pravidelných intervalech na úrovni aplikace v konkrétním mobilu kontrolně skenuje navštívené webové stránky. Pokud zjistí snahu o zobrazení pornografických materiálů, pošle informaci klientově rodině či přátelům, aby dotyčnému pomohli pokušení překonat.
Oproti tomu Radiant Mobile nedonáší. Pokus o návštěvu „nesprávné“ stránky nikomu nehlásí. Jenom jej nekompromisně znemožní. A postižený uživatel si nemá nač stěžovat. Vždyť si cenzuru zvenčí sám objednal a zaplatil.
