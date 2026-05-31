Stanislav Šulc: Komunisté mají nového šéfa. Zajímá to ještě někoho? Ano, Babiše a Okamuru
Komunistická strana si zvolila nové vedení. Nástupcem Kateřiny Konečné se stal bývalý mluvčí strany Roman Roun. Samotná KSČM od něj nejspíš něco očekává, zbytek vesmíru ale již spíš ne. Co bylo jasné v roce 2017, stává se realitou: KSČM nemá perspektivu, a tak je odsouzena k zániku. Přesto má ještě jednu poslední funkci, bez níž by byl politický život Andreje Babiše či Tomia Okamury složitější.
Strach z „koumoušů“ je jednou z klíčových emocí polistopadového vývoje u nás a také jeden z hlavních motorů tuzemského stranického systému. Když zhruba kolem roku 2013 tento systém zkolaboval a vzešli noví bojovníci v čele s Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou, tento motor se kupodivu nezadřel. Jen se proměnil. A díky tomu komunisté dokázali vystoupat nejvýš v polistopadové éře, aby následně v podstatě zkrachovali.
Důvod? Jestli komunistická strana měla nějaké ideje a schopné lidi v marketingu, umně to převzali právě nové strany vůdcovského typu ANO a dnešní SPD. Ti v podstatě využili komunistickou kritiku establishmentu, aby nejprve establishment nabourali a následně se jím sami stali.
To se ostatně stalo v celém západním světě, když se po finanční krizi v roce 2008 spustila populistická revoluce nejprve posilující soft levici, aby ji následně nahradila hnutí z takzvané nové pravice.
Nový mediální zákon končí dřív, než se vůbec stal skutečným politickým návrhem. Vláda chtěla zrušit koncesionářské poplatky, ale místo promyšlené reformy předvedla chaos, slabou přípravu a nejasnou představu o tom, jak ochránit nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Michal Nosek: Klempířův návrh mediálního zákona padl. A ukázal slabost vlády
Názory
Nový mediální zákon končí dřív, než se vůbec stal skutečným politickým návrhem. Vláda chtěla zrušit koncesionářské poplatky, ale místo promyšlené reformy předvedla chaos, slabou přípravu a nejasnou představu o tom, jak ochránit nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Proč uspěla Konečná
A co zbylo komunistům? V podstatě nic. Stali se z nich už jen „komouši“, tedy strašáci, kteří podle představ většiny lidí chtějí v lepším případě znárodňování, v horším rovnou i lidové soudy a spektakulární popravy na ulicích. Úspěch Kateřiny Konečné v jediných volbách, kde se může takový politik prosadit, je v podstatě daný zejména tím, že Konečná o lynči a znárodnění nikdy nemluvila. I díky tomu Konečná nikdy nebyla „komouška“, ale šéfka KSČM. Ostatně v roli europoslankyně ji doslova milují zástupci tuzemského průmyslu, protože je do velké míry jejich mluvčí v Evropském parlamentu.
Co tedy bude s KSČM dál? Kateřina Konečná představovala zajímavý motor, který tuto stranu dokázal posunout k určitým výsledkům. Byť to bylo třeba i za cenu odvrhnutí značky KSČM a jejího nahrazení značkou Stačilo! ve stejnojmenné koalici nespokojených.
Tento motor nyní odchází. Pravděpodobně se bude soustředit na vlastní zájmy, které mohou být rozmanité od snahy nechat se znovu zvolit za KSČM nebo nějakou koalici přes vstup do strany s větší perspektivou po přestup do byznysu v nějaké lobbystické roli.
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Babiš pro Financial Times: Jsem trumpista
Leaders
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Kdo je Roman Roun
Novým motorem se tak má stát Roman Roun. Připomeňme, že byl mluvčím strany, do šéfovské role tak nastupuje podobně jako Martin Kupka. Tedy samozřejmě s tím rozdílem, že Kupka byl také poměrně úspěšným premiérem.
Roun není nezajímavá figura. Působil jakožto filmový producent, zastupoval řadu hvězd, zároveň mu nebyla cizí společenská témata, která artikuloval uměleckými projekty. Zpětným pohledem je však důležité vidět, že téměř vždy vycházely tyto projekty z ruské kulturní propagandy a ruské mírové poselství je jejich hlavní myšlenkou. Ostatně on sám se nazývá „levicovým mírovým aktivistou“ a je otevřeným kritikem NATO.
To postupně doplňoval „publicistickou“ činností zejména v Haló novinách a na Parlamentních listech. A je autorem výstavy 30 let bez růžových brýlí, která byla kritikou polistopadového vývoje v Česku.
V době před ruskou invazí na Ukrajinu Rounův přístup mohl mít své zastánce. V době, kdy Rusko vede otevřený imperiální konflikt se svým sousedem, se ale jím prosazované myšlenky míru úplně nehodí.
I tak ale Roun může přinést proti Konečné jednu změnu: z agresivního stylu političky burcující nespokojené, může KSČM opět vsadit na subtilnější prosazování blbé nálady, v níž pak lidé hledají alternativy vůči všemu a všem.
Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.
Lukáš Kovanda: Češi se kvůli drahotě i válce bojí cestovat. Místní hotely a restaurace mohou zažít sezonu snů
Názory
Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.
Role KSČM je jasná: záporák
Ale i tak není pravděpodobné, že by smetanu těchto snah slízla KSČM, protože teprve ke svému politickému vrcholu se stále ještě derou Andrej Babiš a Tomio Okamura. A posilování blbé nálady bude pomáhat spíš jim.
I tak je pro ně existence KSČM zásadní a potřebují ji. Je to ten strašák v hlavách, k němuž se všichni umí vztáhnout, všichni chápou, že cokoli je lepšího než komouši. A že tu jsou strany, které na jedné straně umějí nabízet v podstatě jen blbou náladu, další zase jen komunistické myšlenky a další v podstatě jen nacionalistický šovinismus hraničící s fašismem, to už je tak nějak jedno. Hlavně když budou mít komouši 1,7 procenta.
Podrobnější odhad růstu HDP v letošním prvním kvartále naznačuje, že se letošní ekonomický růst bude téměř plazit při zemi. Vzrostly sice investice, ale ty neproduktivní.
HDP za první kvartál moc nepotěšil, a to se do něj ještě nepromítl Perský záliv
Money
Podrobnější odhad růstu HDP v letošním prvním kvartále naznačuje, že se letošní ekonomický růst bude téměř plazit při zemi. Vzrostly sice investice, ale ty neproduktivní.