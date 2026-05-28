Brusel potvrdil: Pozastavení dotací kvůli Babišovu možnému střetu zájmů se týká i zemědělství
Evropská komise podle zdroje ČTK zahrnula do prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše také zemědělské fondy. České úřady podle Bruselu zatím neposkytly dostatek informací k tomu, aby Komise mohla případ uzavřít. Holding Agrofert trvá na tom, že dotace čerpá v souladu se zákonem.
Dopis Evropské komise, který české úřady obdržely 20. května a který se týká pozastavení proplácení některých dotací kvůli podezření na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše, se vztahuje také na zemědělské fondy. ČTK to potvrdil nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel.
„Konkrétně v případě zemědělských dotací může Evropská komise potvrdit, že dopis z 20. května se vztahuje také na zemědělské fondy,“ uvedl zdroj ČTK, který si nepřál být jmenován.
Dle informací ČTK nejsou dosavadní podklady dodané českými úřady pro Evropskou komisi dostačující. Brusel proto zatím nemůže dokončit posouzení případu možného střetu zájmů českého premiéra. Komise má být v pravidelném kontaktu s českými zástupci, včetně Státního zemědělského intervenčního fondu.
Ministerstvo dotace dál vyplácí
Informace z Bruselu přichází krátce poté, co český ministr zemědělství Martin Šebestyán uvedl pro Deník N, že jeho resort nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert.
Podle Seznam Zpráv vyplatil Státní zemědělský intervenční fond od doby, kdy je Andrej Babiš premiérem, holdingu Agrofert na dotacích téměř 200 milionů korun.
Evropská komise už minulý týden požádala české úřady o informace o opatřeních, která měla zabránit možnému střetu zájmů českého premiéra.
Babiš považuje věc za vyřešenou
Andrej Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Tím podle svého výkladu střet zájmů vyřešil.
Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.
Evropská komise však nyní zjišťuje, zda jsou přijatá opatření dostatečná i z pohledu pravidel Evropské unie. Právě od výsledku tohoto posouzení se může odvíjet další postup při proplácení evropských dotací.
Agrofert: Dotace čerpáme podle pravidel
Holding Agrofert jakékoli pochybení odmítá. Podle mluvčího Pavla Heřmanského společnost čerpala a čerpá dotace v souladu se zákonem.
„Dotace jsme čerpali a čerpáme v souladu se zákonem, proto jsme nikdy neměli pochybnosti o tom, že na ně máme nárok. Dotace čerpáme podle stejných pravidel společné zemědělské politiky jako všichni ostatní v EU,“ uvedl Heřmanský.
Dodal také, že podle právních analýz poskytovatelů veřejných podpor vlastnické uspořádání Agrofertu umožňuje firmám z koncernu ucházet se o dotace i veřejné zakázky stejně jako jiným podnikatelským subjektům v České republice.
