Český trh s komerčními nemovitostmi roste nejrychleji ve střední Evropě, říká ředitelka Colliers Katarína Brydone
V Česku je velmi zdravý komerční nemovitostní sektor, říká v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club Katarína Brydone, generální ředitelka společnosti Colliers v ČR. Firma je lídrem v oblasti poradenství s komerčními nemovitostmi.
„Máme velký boom v oblasti investic,“ říká Brydone. Investice nepocházejí jenom ze zahraničí, ale také od tuzemských investorů. Zahraniční partneři jsou často překvapeni, když vidí, jak se českému nemovitostnímu trhu daří. „Když mluvím s lidmi mimo střední Evropu, jsou celkem překvapení, jak vysoké objemy transakcí zde máme a jaká je výnosnost.“
Yieldy, tedy výnosnost, dokonce mírně klesá, je zde vysoká míra likvidity. Za první pololetí letošního roku bylo v Česku investováno do komerčních nemovitostí přes dvě miliardy euro, což je nejvyšší číslo v rámci střední Evropy. „Očekáváme, že celkový výsledek transakcí za letošní rok bude 3,5 miliardy eur,“ říká šéfka Colliers v ČR.
Když byl trh „v největších obrátkách“, bývalo toto číslo na úrovni 3,8 až 3,9 miliardy. Blížíme se rekordním hodnotám. „Myslím, že letošní rok bude třetí nejvyšší výsledek v historii českého trhu,“ dodává.
Na trhu s komerčními realitami jsou stále investiční příležitosti. Na prodej jsou nejen luxusní hotely v Praze, ale také třeba nákupní centra. Například Galerie Myslbek či nákupní centrum Atrium Flora.
Český trh komerčních realit táhnou tuzemští investoři
Zatímco objem transakcí v Česku roste, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku nebo Rumunsku je pokles. A překvapivě to stejné platí v západní Evropě. Děje se tak z několika důvodů. Dlouhou dobu platilo, že objem obchodů v Česku je daný nabídkou nemovitostí, které přicházejí na trh. „Vždy byla velká poptávka po českých aktivech.“ Výstavba komerčních nemovitostí je u nás podle Brydone jedna z nejnižších v rámci Evropy.
Je tu však jedno „ale“. Trh s nemovitostmi je cyklický. Colliers jako celosvětově působící firma sleduje všechny trhy, v jaké jsou kondici, zda klesají nebo stoupají. „V Česku se odrážíme ode dna. V západní Evropě to neplatí,“ říká Brydone. Čím to je? Je to dané tím, co se děje na straně investorů, které Brydone dělí na dvě kategorie. Mezinárodní kapitál a lokální kapitál. Zahraniční kapitál je nyní v útlumu.
Hledá bezpečná místa pro investice, což je historicky Londýn nebo Paříž. Německo bylo z hlediska globálních investorů také bráno jako bezpečná lokalita. Ale náš západní soused se aktuálně pere s ekonomickou výkoností, a to investoři dobře sledují. Tok peněz záleží na tom, co se děje ve světě. Výnosnost v oblasti nemovitostí nyní nestíhá výkonnost akciových trhů. Proto peníze investorů, což jsou běžní občané ze všech zemí světa, kteří svěřují své peníze investičním fondům a bankám, nemíří ve velké míře do nemovitostí. Jsou to sice miliardy dolarů, ale trend je klesající.
Mezinárodní kapitál je nyní podle Brydone velmi utlumený. Do nemovitostí vkládají v rámci celého světa velcí investoři jako jsou penzijní fondy nebo banky mezi deseti až dvanácti procenty disponibilních aktiv, a poradenské společnosti vyhledávají a vybírají neperspektivnější trhy. Růst českého trhu je podle ní dán především lokálním kapitálem. Česko je pro svět historicky řazené do východní Evropy. Pro světové investory neexistuje nic jako střední Evropa. Takže investice ze zahraničí sem plynou pomalu, se zpožděním.
V čem tedy spočívá klíč úspěchu českého trhu s komerčními nemovitostmi? Je to dáno tím, že před dvaceti lety vznikl zákon, který investičním fondům umožňuje investice do nemovitostí, a ještě je daňově zvýhodňuje. „Češi spoří na důchod, a české fondy díky tomu mají náboj pro tyto nákupy.“ A také platí, že se české subjekty mnohem lépe vyznají v trhu a jeho rizicích. Takže jsou zde aktivnější.
Katarína Brydone, CEO Colliers v ČR, byla hostem pořadu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty. Hezký poslech.
