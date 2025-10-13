Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Český trh s komerčními nemovitostmi roste nejrychleji ve střední Evropě, říká ředitelka Colliers Katarína Brydone

Český trh s komerčními nemovitostmi roste nejrychleji ve střední Evropě, říká ředitelka Colliers Katarína Brydone

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V Česku je velmi zdravý komerční nemovitostní sektor, říká v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club Katarína Brydone, generální ředitelka společnosti Colliers v ČR. Firma je lídrem v oblasti poradenství s komerčními nemovitostmi.

„Máme velký boom v oblasti investic,“ říká Brydone. Investice nepocházejí jenom ze zahraničí, ale také od tuzemských investorů. Zahraniční partneři jsou často překvapeni, když vidí, jak se českému nemovitostnímu trhu daří. „Když mluvím s lidmi mimo střední Evropu, jsou celkem překvapení, jak vysoké objemy transakcí zde máme a jaká je výnosnost.“

Yieldy, tedy výnosnost, dokonce mírně klesá, je zde vysoká míra likvidity. Za první pololetí letošního roku bylo v Česku investováno do komerčních nemovitostí přes dvě miliardy euro, což je nejvyšší číslo v rámci střední Evropy. „Očekáváme, že celkový výsledek transakcí za letošní rok bude 3,5 miliardy eur,“ říká šéfka Colliers v ČR. 

Když byl trh „v největších obrátkách“, bývalo toto číslo na úrovni 3,8 až 3,9 miliardy. Blížíme se rekordním hodnotám. „Myslím, že letošní rok bude třetí nejvyšší výsledek v historii českého trhu,“ dodává.

Český trh komerčních realit táhnou tuzemští investoři

Reality

Na trhu s komerčními realitami jsou stále investiční příležitosti. Na prodej jsou nejen luxusní hotely v Praze, ale také třeba nákupní centra. Například Galerie Myslbek či nákupní centrum Atrium Flora.

ČTK

Přečíst článek

Zatímco objem transakcí v Česku roste, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku nebo Rumunsku je pokles. A překvapivě to stejné platí v západní Evropě. Děje se tak z několika důvodů. Dlouhou dobu platilo, že objem obchodů v Česku je daný nabídkou nemovitostí, které přicházejí na trh. „Vždy byla velká poptávka po českých aktivech.“ Výstavba komerčních nemovitostí je u nás podle Brydone jedna z nejnižších v rámci Evropy.

Je tu však jedno „ale“. Trh s nemovitostmi je cyklický. Colliers jako celosvětově působící firma sleduje všechny trhy, v jaké jsou kondici, zda klesají nebo stoupají. „V Česku se odrážíme ode dna. V západní Evropě to neplatí,“ říká Brydone. Čím to je? Je to dané tím, co se děje na straně investorů, které Brydone dělí na dvě kategorie. Mezinárodní kapitál a lokální kapitál. Zahraniční kapitál je nyní v útlumu.

Hledá bezpečná místa pro investice, což je historicky Londýn nebo Paříž. Německo bylo z hlediska globálních investorů také bráno jako bezpečná lokalita. Ale náš západní soused se aktuálně pere s ekonomickou výkoností, a to investoři dobře sledují. Tok peněz záleží na tom, co se děje ve světě. Výnosnost v oblasti nemovitostí nyní nestíhá výkonnost akciových trhů. Proto peníze investorů, což jsou běžní občané ze všech zemí světa, kteří svěřují své peníze investičním fondům a bankám, nemíří ve velké míře do nemovitostí. Jsou to sice miliardy dolarů, ale trend je klesající.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. 

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mezinárodní kapitál je nyní podle Brydone velmi utlumený. Do nemovitostí vkládají v rámci celého světa velcí investoři jako jsou penzijní fondy nebo banky mezi deseti až dvanácti procenty disponibilních aktiv, a poradenské společnosti vyhledávají a vybírají neperspektivnější trhy. Růst českého trhu je podle ní dán především lokálním kapitálem. Česko je pro svět historicky řazené do východní Evropy. Pro světové investory neexistuje nic jako střední Evropa. Takže investice ze zahraničí sem plynou pomalu, se zpožděním.

V čem tedy spočívá klíč úspěchu českého trhu s komerčními nemovitostmi? Je to dáno tím, že před dvaceti lety vznikl zákon, který investičním fondům umožňuje investice do nemovitostí, a ještě je daňově zvýhodňuje. „Češi spoří na důchod, a české fondy díky tomu mají náboj pro tyto nákupy.“ A také platí, že se české subjekty mnohem lépe vyznají v trhu a jeho rizicích. Takže jsou zde aktivnější.

Katarína Brydone, CEO Colliers v ČR, byla hostem pořadu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty. Hezký poslech. 

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

REPORTÁŽ: Nashville. Město, které hraje o duši Ameriky

REPORTÁŽ: Nashville. Město, které hraje o duši Ameriky
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Na první pohled působí jako město hudby a úsměvů. Ale pod září neonů a tóny country se skrývá Amerika, která se stále vyrovnává se svou minulostí. Nashville – srdce Tennessee a symbol amerického Jihu – je místem, kde se hudba potkává s dějinami otroctví, nacionalismu i hrdosti. A kde se pod maskou pohostinnosti stále ozývá tichá ozvěna dávných sporů.

Kdo navštíví Nashville, nemůže minout Grand Ole Opry – chrám country hudby, který se od roku 1925 stal synonymem pro americkou tradici. Na současném místě – na předměstí u obchodního centra – ale sídlí teprve od 70. let minulého století. Bohužel už jsem nesehnal vstupenky na koncert, ale alespoň jsem v rámci prohlídky mohl nahlédnout do zákulisí této legendární scény. Nahlédl jsem do zázemí vyhrazeného hvězdám country. Pak už si stačilo jen představit pohled z jeviště do zaplněného sálu. Ve dřevem obloženém hledišti dokola postávají lidé všech věkových kategorií – od farmářů v kostkovaných košilích po turisty s foťáky. Všichni čekají na okamžik, kdy se zvedne opona a sálem se rozezní první akord.

Interiér Grand Ole Opry s digitálními projekcemi hudebníků na dřevěné stěně – místo, kde country žije každý den. Strop vyzdobený desítkami zavěšených kytar – symbol hudební duše Nashvillu. Jedna z hereckých šaten v zákulisí Grand Ole Opry, kam před vystoupením mířily country legendy. 12 fotografií v galerii

Hudba, která tu zaznívá, není jen zábava. Je to kulturní vyjádření identity, které po desetiletí utvářelo tvář Ameriky. Country vzniklo z písní prostých lidí, ale časem se stalo symbolem konzervativního Jihu. Grand Ole Opry tak není jen místem nostalgie, ale i svědectvím o tom, jak hudba dokáže sjednocovat i rozdělovat.

Stíny minulosti

Jen pár kilometrů za městem stojí Hermitage, sídlo Andrewa Jacksona, sedmého prezidenta Spojených států a jednoho z nejuctívanějších mužů Jihu. Hermitage působí na první pohled idylicky – bílé sloupy, rozkvetlé magnólie, upravené trávníky. Ale když procházíte místnostmi s původním nábytkem i dopisy, začne na vás doléhat i druhá, ta temná stránka příběhu.

Jackson byl pro mnohé symbolem lidové demokracie, ale jeho politika zanechala bolestivou stopu. Jackson v roce 1830 podepsal Indian Removal Act, který vedl k tzv. Trail of Tears – nucenému přesídlení desítek tisíc původních obyvatel, při němž zemřely celé rodiny. Přesto jeho tvář dodnes zdobí dvacetidolarovou bankovku a v Tennessee má své ulice, školy i muzea.

Majitel Maison Ferrand Alexandre Gabriel

REPORTÁŽ: V Maison Ferrand se rodí skvělý koňak, gin i rum

Enjoy

Setkat se s lidmi, jakými jsou Alexandre Gabriel a jeho manželka Debbie, se člověku jen tak nepoštěstí. Úspěšní, inspirativní, milí, přesto zacílení, důslední, naplno oddaní svému byznysu. Jen tak může jejich společnost zahrnující celou řadu alkoholických nápojů uspět. „Svou firmu vnímám jako misi a svoje produkty jako sdílené dobrodružství,“ říká šéf impéria, do nějž patří světoznámé značky rumů Planteray, giny Citadelle a koňaky Ferrand. „To není práce, to je lifestyle,“ dodává.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Když jsem stál u Jacksonova hrobu, napadlo mě, že americká historie má výjimečný dar balit bolest do národní hrdosti. A Jih tenhle dar ovládá dokonale.

Zápach krve a vůně bourbonu

Cestou zpět do centra jsem míjel ulice pojmenované po generálech Konfederace – názvy, které na jiných místech Ameriky mizí, ale tady zůstávají jako připomínka jiného výkladu dějin. Jih se své minulosti nevzdává. Místní ji berou jako součást identity – stejně jako whiskey, barbecue nebo hymny Johnnyho Cashe.

A právě ten kontrast dělá Nashville tak fascinujícím. Na jedné straně město hudby a pohostinnosti, na druhé místo, kde stále přežívají ozvěny dávných válek a předsudků. Jih, který se usmívá – ale nezapomíná.

Večer na Broadwayi, mezi bary, světly a živou hudbou, všechno to napětí na chvíli mizí. Nashville se v noci promění v moře hlasů, kytar a tance. Ale když zhasnou světla, zůstane to, co dělá tohle město jedinečným – vědomí, že Amerika, stejně jako její hudba, je plná kontrastů.

Hotel Falkensteiner Spa Resort Mariánské lázně

REPORTÁŽ: Lázně jen pro důchodce? Omyl. Na dlouhověkosti začínají pracovat i mladí

Enjoy

Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem.  A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice.

Věra Tůmová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Prodavač v Casa Magazines Syed Khalid Wasim zvaný "Ali"

REPORTÁŽ: Mizející svět papírových médií uchovává unikátní obchůdek v New Yorku

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.

Podzim je pro lidský organismus obdobím adaptace, během něhož se tělo přizpůsobuje poklesu teplot, kratším dnům a změnám vnějšího prostředí. Tyto změny ovlivňují cirkadiánní rytmus – zvyšuje se produkce melatoninu, klesá hladina serotoninu a zpomaluje se metabolismus. Tyto procesy jsou přirozené a jejich cílem je optimalizovat energetické nároky organismu, posílit regeneraci a obranné mechanismy.

V moderním životním tempu však často nenecháváme tělo přirozeně zpomalit, což může vést k oslabení imunity a vyšší náchylnosti k respiračním infekcím, zejména na podzim a v zimě.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Když tělo říká „zpomal“

Virové infekce dýchacích cest a onemocnění, jako je chřipka, jsou často výsledkem nerovnováhy mezi nároky a regenerační kapacitou těla. Únava, zvýšená teplota, bolesti svalů, bolest hlavy či podrážděnost nejsou jen projevy nemoci, ale signály organismu, že potřebuje regenerovat.

Při infekci tělo aktivuje fagocytózu, mobilizuje zánětlivé buňky a přesouvá energii k procesům nezbytným pro uzdravení. Horečka zvyšuje účinnost imunitní odpovědi a omezuje množení virů, zatímco únava nutí tělo zpomalit – což je součást ozdravného mechanismu.

Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den

Biohacking: Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den

Enjoy

Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Prevence začíná spánkem

Základem prevence je dostatek kvalitního spánku – ideálně více než sedm hodin denně. Spánek posiluje tvorbu protilátek, regeneraci nervového systému i hormonální rovnováhu. Nedostatek spánku naopak zvyšuje hladinu stresového hormonu kortizolu a oslabuje imunitu.

Výživa jako první obrana

Strava bohatá na čerstvou zeleninu, ovoce a kvalitní bílkoviny podporuje imunitní systém i střevní mikrobiotu – klíčového regulátora zánětu.
Zásadní jsou vitamin C, zinek a hořčík. Jejich přirozené zdroje: citrusy, paprika, dýňová semínka, luštěniny, ořechy, listová zelenina či byliny jako rakytník a šípek. Pomoci mohou i imunomodulační doplňky – adaptogen tulsi, echinacea, kolostrum nebo beta-glukany.

Od září do dubna si tělo nedokáže vytvořit dostatek vitamínu D ze slunečního záření, a proto je vhodná suplementace. Vitamín D funguje i jako steroidní prohormon – ovlivňuje stovky procesů v těle, včetně imunity a regulace zánětu.

Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost

Enjoy

Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Pohyb a duševní rovnováha 

Mírná fyzická aktivita – rychlá chůze, jóga, pilates nebo lehký silový trénink – podporuje cirkulaci imunitních buněk, aktivuje lymfatický systém a posiluje odolnost. Neméně důležitá je psychická stabilita: chronický stres zvyšuje kortizol, oslabuje imunitní reakce a narušuje střevní mikrobiom. Pomáhají techniky redukce stresu – plánovaný odpočinek, meditace, dýchací cvičení či vědomé zpomalení.

Zdraví vyžaduje konzistentní střídání aktivity a regenerace. Opakované infekce nebo chronická únava jsou varovným signálem, že tělo ztrácí rovnováhu. Akutní nemoc pak může být i příležitostí k restartu – k zastavení, odpočinku a obnovení přirozeného rytmu těla.

Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte

Enjoy

Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Související

Přítel nebo záškodník? Otestujete na sobě, co dělá lepek s vaším tělem

Biohacking: Přítel nebo záškodník? Otestujete na sobě, co dělá lepek s vaším tělem

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Biohacking: Proč jíst bio? Toxiny v běžné zelenině zhoršují zdraví

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Ředkvičky

Biohacking: Jak připravit tělo teplé počasí? Při jarním detoxu pomohou nejen ředkvičky

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Doporučujeme