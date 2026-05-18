newstream.cz Reality Vltavská filharmonie bude světovou špičkou, říká Petr Dvořák

Vltavská filharmonie bude světovou špičkou, říká Petr Dvořák

Dalibor Martínek

Nová filharmonie má změnit nejen pražskou Vltavskou, ale celé Bubny. Projekt za zhruba 16,5 miliardy korun počítá s koncertními sály, veřejnými prostory i novým výstupem z metra. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Petr Dvořák z Nadačního fondu Vltavské filharmonie.

Přesně jeden rok funguje Nadační fond Vltavské filharmonie. Jeho zakladatelem je hlavní město Praha, a cílem je vybudovat Vltavskou filharmonii, zcela novou architektonickou i kulturní dominantu hlavního města.

„Tento rok ještě není o tom, aby nadační fond vybral nějaké hromady peněz. Chce vytvořit informovanost, co vlastně Vltavská filharmonie je, proč by měla vzniknout, k čemu bude sloužit, a jakým způsobem bude fungovat,“ říká Petr Dvořák, výkonný ředitel nadačního fondu.

Nová dominanta u Vltavské

Vltavská filharmonie vyroste v místě současné stanice metra Vltavská na nábřeží řeky. Projekt vznikne podle návrhu dánského architektonického studia Bjarke Ingels Group (BIG), které zvítězilo v architektonické soutěži. V Holešovicích vznikne nová dominanta hlavního města.

Jedinečná budova bude přístupná ze všech směrů a úrovní, pěšky bude možné vyjít po terasách až na střechu. Doprava v místě bude svedena pod zem, ze stanice metra Vltavská bude postaven nový výstup přímo k budově filharmonie. Uvnitř budou tři koncertní sály, největší s kapacitou 1800 míst, komorní sál pro 550 lidí a multifunkční sál, zkušebny a další veřejné prostory.

Revitalizace okolí Hlavního nádraží nebo Nákladového nádraží Žižkov. Velké plány má Praha a její radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček i v Holešovicích. Stát tam má Vltavská filharmonie i celá nová čtvrť. Kdy a kde ale metropole „kopne" do země? „S mírnou nadsázkou a eufemismem vlastně mohu říct, že jsme začali stavět Vltavskou filharmonii. Pracujeme tam totiž se Správou železnic na stavbě podchodu," říká v rozhovoru Petr Hlaváček.

První koncert v roce 2033

„V příštím roce začne výstavba, a my začneme hledat donory, velké i malé,“ říká Dvořák. Když vše poběží podle plánu, lidé by mohli přijít do nové filharmonie na první koncert v roce 2033.

V současnosti jsou náklady projektu filharmonie vypočítány na necelých dvanáct miliard korun. Vedle toho se bude muset uzpůsobit okolí. Celkové náklady tak činí asi šestnáct a půl miliardy korun. Hradit je má Praha a zčásti i soukromí donátoři. O pražských penězích bude rozhodovat magistrát v novém, povolebním složení. Dvořák vidí na projektu shodu napříč politickým spektrem. „Chci věřit, že nejenom termínově, ale i z hlediska nákladů projekt proběhne tak, že bude dáván za vzor,“ věří Dvořák.

Inspirace Hamburkem, ambice světové špičky

Ředitel nadace nezastírá inspiraci slavnou hamburskou filharmonií, technologie v Praze by měly být ještě modernější a filharmonie by se měla zařadit mezi světovou špičku. „Uspořádání hlavního koncertního sálu bude podobné jako v Hamburku. Bude to takzvaná vinice, kde lidé sedí okolo orchestru. Měla by tam být geniální akustika, která bude stejná, ať sedíte kdekoliv,“ přibližuje Dvořák.

Projekt Vltavské filharmonie je součástí revitalizace celého území Bubnů v pražských Holešovicích. Mělo by tam vzniknou až třicet tisíc nových bytů, nový park. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Dvořák.

Petr Dvořák byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na své oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.

„Obyčejnost je plachá, ale krásná," říká architekt Ladislav Lábus. V architektuře podle něj nejde o efekt, ale o lidi, kteří v ní žijí. Když projektuje, je pro něj důležitá pravdivost, jednoduchost a ohleduplnost. Ať už jde o panelová sídliště, nebo vilu, stavby musí smysl, být příjemné a neztrácet svou podstatu. „Tisíce druhů obkladaček nejsou v přímé úměře k tomu, jak se v prostoru žije," dodává Lábus v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Biohacking: Moderní self-care není luxus, ale nezbytný nástroj pro přežití v digitálním věku

Alžběta Shejbalová

Self-care se často zjednodušuje na krátkodobý komfort, jeho skutečný význam je však mnohem praktičtější. Jde o způsob, jak dlouhodobě udržet fungování těla a nervového systému v přetěžujícím prostředí moderního světa. Skutečná péče o sebe spočívá v obyčejných a udržitelných návycích, které organismu vrací stabilitu. Právě tyto drobné a konzistentní vzorce mají na lidské zdraví největší dopad.

Self-care je pojem, který se v posledních letech stal téměř všudypřítomným. Jako termín se často zjednodušuje na obraz krátkodobého komfortu, zatímco jeho význam může být mnohem širší a praktičtější. Ve své podstatě totiž jde způsob, jak dlouhodobě udržovat fungování těla, nervového systému i psychiky v prostředí, které je pro člověka často přetěžující.

Moderní životní styl je z evolučního a biologického hlediska poměrně extrémní. Většina lidí tráví velkou část dne uvnitř, sedí, spí méně, než by potřebovala, je neustále vystavená notifikacím, světlu obrazovek, vysokému množství informací a psychickému tlaku. Nervový systém je dlouhodobě stimulovaný a tělo funguje ve stavu mírného chronického stresu. Self-care je v tomto kontextu způsob, jak organismu pravidelně vracet podmínky, které potřebuje k regeneraci a stabilitě.

Self-care nemá být útěkem od reality, kdy ignorujeme problémy nebo si neustále něco dopřáváme. Skutečná péče o sebe bývá často mnohem obyčejnější. Někdy to znamená jít spát včas místo další hodiny scrollování. Jindy je to jíst normální výživné jídlo místo nepravidelného dietního chaosu nebo celodenního fungování na kávě. A někdy je to přiznat si únavu a odpočívat, i když má člověk pocit, že by měl být produktivní.

U každodenní self-care jde o většinou o základní věci, které mají při pravidelném opakování překvapivě významný efekt. Jednou z nejjednodušších je dostatečný příjem tekutin. Dehydratace ovlivňuje energii, koncentraci, náladu i fyzický výkon. Podobně podceňovaný je pohyb. Self-care nemusí znamenat hodinové tréninky v posilovně. Pro mnoho lidí je reálně udržitelnější deset až třicet minut chůze, lehkého cvičení, protažení nebo jakéhokoli pohybu, který aktivuje tělo.

Výživné jídlo není jen otázka příjmu kalorií, ale podepisuje se také na stabilitě energie, fungování mozku a nervového systému. Člověk, který celý den funguje na ultrazpracovaných potravinách, cukru nebo náhodném jedení ve stresu, se často necítí dobře fyzicky i psychicky. Self-care v tomto směru znamená snahu dávat tělu pravidelně živiny, které potřebuje.

Nezapomeňte odpočívat

Velkou součástí každodenní péče o sebe je i odpočinek. Mnoho lidí odpočívá až ve chvíli, kdy jsou úplně vyčerpaní, místo aby regeneraci průběžně zařazovali během dne. Krátká pauza, chvíle bez obrazovky, pár minut ticha nebo vědomého zpomalení může mít na nervový systém větší efekt, než si lidé často myslí. Podobně fungují mindfulness techniky nebo jakákoli forma vědomé pozornosti. Nemusí jít nutně o meditaci v tradičním smyslu. Pro někoho může být mindfulness procházka bez telefonu, soustředěné vaření nebo několik minut vědomého dýchání.

Existuje i mentální, emocionální, sociální, spirituální nebo environmentální úhel péče o sebe. Mentální self-care zahrnuje práci s informacemi, pozorností a psychickou zátěží. Může znamenat omezení neustálého příjmu obsahu, méně času na sociálních sítích nebo vědomý výběr toho, čemu člověk věnuje energii. Emocionální self-care souvisí s tím, jak pracujeme se svými emocemi, zda je potlačujeme, ignorujeme, nebo jim věnujeme pozornost. Pro někoho může být důležité psaní deníku, terapie nebo i jen rozhovor s blízkým člověkem.

Sociální self-care připomíná, že lidský nervový systém není nastavený na dlouhodobou izolaci. Kvalitní vztahy mají velmi reálný dopad na psychiku i fyzické zdraví. Trávit čas s lidmi, vedle kterých se člověk cítí bezpečně a přirozeně, není ztráta času, ale jedna z forem regulace stresu. Spirituální self-care pro mnoho lidí znamená pocit smyslu světa a existence. Ten lze zažít v propojení s něčím, co nás přesahuje, s přírodou, v meditaci nebo i jen ve chvílích, kdy nejsme neustále zahlceni výkonem a povinnostmi. Environmentální self-care zase souvisí s prostředím, ve kterém člověk žije. Chaos, nepořádek, hluk nebo neustálý vizuální smog citelně zvyšují stres. 

Smyslem self-care je zvyknout si všímat vlastních potřeb a hledat malé návyky, které jsou dlouhodobě udržitelné. Právě tyto zdánlivě drobné konzistentní vzorce chování mají často větší efekt než krátkodobé extrémy.

Opozici ani rozpočet nepotřebujeme

Profimedia
Dalibor Martínek

Na horách řádili v polovině května ledoví muži, ve sněmovně vládní koalice. Jako zákon roku se vždy označoval rozpočet. Od nynějška už to nebude platit, zákonem roku se klidně může stát novela, kterou sněmovnou protlačila Alena Schillerová. Ta v zásadě ruší úlohu státního rozpočtu.

Rozpočet už nebude staré dobré "má dáti, dal". Budou vznikat jakési fiktivní rozpočty. Nově se do nich „nebudou počítat“ výdaje na armádu, na dopravní infrastrukturu nebo na energetické projekty. Stovky miliard korun. Vláda si z rozpočtu udělala trhací kalendář. Teď bude moci Alena Schillerová vykládat, jak plní rozpočet, ten osekaný, maastrichtská kritéria. Iluzorní schodek nebude přes tři procenta.

Ve skutečnosti si vláda rozvázala ruce, aby mohla vytvářet obří dluhy, a přitom tvrdit, že to nejsou dluhy, že to se nepočítá. Omyl, počítá. Ať už půjde o výdaje na platy učitelů, nebo na silnice, budou to všechno výdaje z jedné kapsy. Té české. Přestože jeden budeme počítat do dluhu a druhý ne, oba zůstanou výdaji, které je třeba zaplatit. Jelikož si na ně stát nevydělá, bude si víc půjčovat. Je s podivem, že vláda ještě hraje hru na státní rozpočet. Používání tohoto sousloví ztrácí smysl. Schillerová by mohla přejmenovat svůj úřad na ministerstvo utrácení.

Jelikož koalice dobře funguje, Babišův rozpočtovou šarádu podpořili Okamurovci i Macinkovci, Babiš jim na oplátku schválil Sudeťáky. Čtvrteční zasedání sněmovny šlapalo jako hodinky, jeden štvavý proslov za druhým. Jindřich Rajchl obvinil opozici, že „celou věc“ zpolitizovala. Miroslav Ševčík označil podporovatele sjezdu sudetských Němců v Brně za vlastizrádce. Podle Motoristy Šťastného je brněnské setkání politickou provokací.

Bez přítomnosti opozice, která se zasedání nezúčastnila, bylo zasedání rychlé, s hladkým průběhem, zakončené bezproblémovým schválením usnesení, že sjezd sudetských Němců v Brně nechceme. Organizátoři akce již dopředu avizovali, že výzvu sněmovny budou ignorovat a za týden se setkání uskuteční. Hladké, rychlé a zcela zbytečné zasedání poslanců.

