Brněnský Domoplan postaví v Chorvatsku resort za čtyři miliardy.

Brněnská developerská společnost Domoplan postaví za čtyři miliardy korun na chorvatském ostrově Pag prázdninový resort. Kapacita resortu Plava Uvala vzdáleného 40 minut jízdy od letiště v Zadaru bude 3000 lidí. Hotov by měl být podle sdělení firmy na přelomu let 2027 a 2028.

Součástí pětihvězdičkového resortu, který vyroste na ploše 300 tisíc čtverečních metrů, bude luxusní apartmánové ubytování včetně 300 pětihvězdičkových bungalovů s výhledem na moře, zázemí se šesti bazény, dvoukilometrovou pláží, amfiteátrem pro 800 lidí a přístavem pro plachetnice a čluny.

„Na tento projekt se připravuji už 25 let. Právě tak dlouho jsem věděl o nádherném pozemku na Pagu přímo u pláže a po celou dobu bylo mým tajným snem pozemek získat. Shodou okolností se jej povedlo odkoupit za více než 20 milionů eur (v přepočtu asi 489 milionů korun, pozn. red),“ uvedl majitel Domoplanu Tomáš Vavřík. Doplnil, že nejdůležitější povolení pro stavbu už má developer zajištěná a další vyřizuje.

Kromě apartmánů a bungalovů počítá developer i se zázemím pro obytné automobily. Jedno kempovací místo bude mít rozlohu 100 čtverečních metrů a vlastní sociální zařízení.

Celkové náklady na projekt přesáhnou čtyři miliardy korun, developerská společnost je plánuje pokrýt kombinací několika zdrojů. Přibližně 40 procent částky plánuje získat prostřednictvím mezinárodního investičního fondu, který vzniká ve spolupráci s investiční společností Family Ace Pavla Doležala.

„Z vlastních zdrojů pokryjeme půl miliardy korun a více než třetinu peněz chceme získat od českých a zahraničních investorů, zbytek financí zajistíme standardním bankovním financováním. Pro Chorvatsko je náš resort projektem mezinárodního významu, díky čemuž máme možnost získat výhodnější úvěr a povolovací procesy poběží ve zjednodušeném řízení,“ dodal Vavřík.

Brněnská developerská společnost Domoplan staví bytové domy i hotely v horských oblastech. Založena byla v roce 2009.

