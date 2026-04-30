Drahé byty ženou kupce k domům. Nové útočiště ale dál zdražuje
Po měsících prudkého růstu český realitní trh zpomaluje. Dražší byty přesouvají část poptávky k rodinným domům, jejich ceny ale rostou také, a někde už narážejí na limity kupní síly.
Po měsících prudkého růstu přichází na český rezidenční trh první výraznější vystřízlivění. Podle analýzy Bezrealitky ceny starších bytů a rodinných domů v prvním čtvrtletí prakticky přestaly růst. Oproti konci loňského roku stouply jen zhruba o procento, v řadě regionů stagnují, někde dokonce korigují.
„Menší nabídka a rychle rostoucí ceny už nereflektují možnosti běžných domácností. Trh se dělí na dvě části, a to prémiovější nabídku, která na ceně roste, a nemovitosti, kde majitelé musí výrazněji slevit,“ říká šéf skupiny EHS a Bezrealitky Hendrik Meyer. Po letech, kdy zdražovalo prakticky všechno, se podle něj vrací selekce.
Praha brzdí, Brno ještě roste
Pražské starší byty už druhý kvartál v řadě prakticky nezdražují. Ceny se drží kolem 156 tisíc korun za metr čtvereční a dynamika růstu slábne. Podobně ceny ve Středočeském kraji klesly pod 95 tisíc korun za metr, výjimkou zůstávají lokality s dobrou dostupností do metropole.
Proti tomu stojí Brno, kde ceny bytů dál rostou a dostaly se na nové maximum přes 117 tisíc korun za metr. To podle trhu potvrzuje novou realitu. Plošný růst končí, nastupují lokální příběhy.
Starší rodinné domy zdražily v letošním 2. čtvrtletí v ČR meziročně o 11 procent a oproti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Oproti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent. Nejvíce vzrostly jejich ceny v Brně a Plzni, nejméně v Olomouci. V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celé republice, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento, uvádí analýza realitní platformy FérMakléři.cz.
Starší rodinné domy zdražily v letošním 2. čtvrtletí v ČR meziročně o 11 procent a oproti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Oproti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent. Nejvíce vzrostly jejich ceny v Brně a Plzni, nejméně v Olomouci. V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celé republice, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento, uvádí analýza realitní platformy FérMakléři.cz.
Ještě před rokem diktovali podmínky prodávající. To se mění. Vyšší sazby, dražší financování i geopolitická nejistota část poptávky zmrazují. A spolu s tím se vrací něco, co na trhu dlouho chybělo, vyjednávání.
„Majitelé se znovu dostávají do pozice, kdy musí být připraveni na smlouvání,“ říká Meyer. Podle dat Bezrealitky navíc začínají klesat i nájmy, což může ochlazovat investiční motivaci a dál brzdit růst cen vlastního bydlení.
Drahé byty přesunuly zájem k domům
Část poptávky mezitím utíká do rodinných domů. Ve Středočeském kraji jejich ceny vzrostly mezikvartálně o čtyři procenta, v Praze dokonce o sedm. Těží z toho zejména kvalitní domy bez nutnosti velkých rekonstrukcí. Naopak starší nemovitosti s budoucími náklady ztrácejí.
„Lidé jsou mnohem citlivější na cenu rekonstrukcí. U řady domů to prodlužuje prodej a snižuje ochotu kupujících přeplácet,“ upozorňuje Meyer.
Podle Jiřího Chudoby z RE/MAX Partner ale nejde o začátek obratu trhu. „Nevidím stagnaci, ale zpomalení růstu. Trh reaguje na dražší hypotéky a nejistotu, ale při stále neuspokojené poptávce zásadnější korekci neočekávám,“ říká Chudoba. Podle něj je český rezidenční trh stále strukturálně podpírán nedostatkem nabídky. Takže otázkou není, zda ceny spadnou, ale kde ještě porostou.
