Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Drahé byty ženou kupce k domům. Nové útočiště ale dál zdražuje

staré domy na vesnici
iStock
Petra Nehasilová

Po měsících prudkého růstu český realitní trh zpomaluje. Dražší byty přesouvají část poptávky k rodinným domům, jejich ceny ale rostou také, a někde už narážejí na limity kupní síly.

Po měsících prudkého růstu přichází na český rezidenční trh první výraznější vystřízlivění. Podle analýzy Bezrealitky ceny starších bytů a rodinných domů v prvním čtvrtletí prakticky přestaly růst. Oproti konci loňského roku stouply jen zhruba o procento, v řadě regionů stagnují, někde dokonce korigují.

„Menší nabídka a rychle rostoucí ceny už nereflektují možnosti běžných domácností. Trh se dělí na dvě části, a to prémiovější nabídku, která na ceně roste, a nemovitosti, kde majitelé musí výrazněji slevit,“ říká šéf skupiny EHS a Bezrealitky Hendrik Meyer. Po letech, kdy zdražovalo prakticky všechno, se podle něj vrací selekce.

Zateplení domu, ilustrační foto

Lepší energetická třída už dávno není jen formalita. Banky ji odměňují nižšími sazbami a majitelé zároveň šetří na energiích. Rozdíly přitom mohou jít do tisíců ročně. Jak velký vliv má energetický štítek na vaši peněženku?

Praha brzdí, Brno ještě roste

Pražské starší byty už druhý kvartál v řadě prakticky nezdražují. Ceny se drží kolem 156 tisíc korun za metr čtvereční a dynamika růstu slábne. Podobně ceny ve Středočeském kraji klesly pod 95 tisíc korun za metr, výjimkou zůstávají lokality s dobrou dostupností do metropole.

Proti tomu stojí Brno, kde ceny bytů dál rostou a dostaly se na nové maximum přes 117 tisíc korun za metr. To podle trhu potvrzuje novou realitu. Plošný růst končí, nastupují lokální příběhy.

Starší domy zdražily meziročně o 11 procent

Starší rodinné domy zdražily v letošním 2. čtvrtletí v ČR meziročně o 11 procent a oproti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Oproti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent. Nejvíce vzrostly jejich ceny v Brně a Plzni, nejméně v Olomouci. V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celé republice, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento, uvádí analýza realitní platformy FérMakléři.cz.

Ještě před rokem diktovali podmínky prodávající. To se mění. Vyšší sazby, dražší financování i geopolitická nejistota část poptávky zmrazují. A spolu s tím se vrací něco, co na trhu dlouho chybělo, vyjednávání.

„Majitelé se znovu dostávají do pozice, kdy musí být připraveni na smlouvání,“ říká Meyer. Podle dat Bezrealitky navíc začínají klesat i nájmy, což může ochlazovat investiční motivaci a dál brzdit růst cen vlastního bydlení.

Drahé byty přesunuly zájem k domům

Část poptávky mezitím utíká do rodinných domů. Ve Středočeském kraji jejich ceny vzrostly mezikvartálně o čtyři procenta, v Praze dokonce o sedm. Těží z toho zejména kvalitní domy bez nutnosti velkých rekonstrukcí. Naopak starší nemovitosti s budoucími náklady ztrácejí.

„Lidé jsou mnohem citlivější na cenu rekonstrukcí. U řady domů to prodlužuje prodej a snižuje ochotu kupujících přeplácet,“ upozorňuje Meyer.

Podle Jiřího Chudoby z RE/MAX Partner ale nejde o začátek obratu trhu. „Nevidím stagnaci, ale zpomalení růstu. Trh reaguje na dražší hypotéky a nejistotu, ale při stále neuspokojené poptávce zásadnější korekci neočekávám,“ říká Chudoba. Podle něj je český rezidenční trh stále strukturálně podpírán nedostatkem nabídky. Takže otázkou není, zda ceny spadnou, ale kde ještě porostou.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Za cenu pražského bytu kus architektonické historie. U UNESCO zahrady v Kroměříži se prodává výjimečná vila

Vila U Kovářů v Kroměříži je na prodej.
Century 21, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Secesní vila vedle kroměřížské Květné zahrady není jen luxusní adresa. Je to autenticky dochovaná rezidence s příběhem, architektonickým rodokmenem a cenovkou 16,5 milionu korun. Na trhu, kde podobné domy běžně stojí násobně víc, působí skoro jako anomálie.

Na realitním trhu se občas objeví dům, který se vymyká běžným kategoriím. Nejde ho poměřovat jen cenou za metr čtvereční ani standardy luxusního bydlení. Taková je i vila U Kovářů v Kroměříži.

Rezidence z roku 1909 stojící v bezprostředním sousedství Květné zahrady, památky UNESCO, se nově prodává za 16,5 milionu korun. A v segmentu historických vil jde o nabídku, která budí pozornost.

39 fotografií v galerii

Secesní dům s rukopisem architekta i duší doby

Samostatně stojící vila na pozemku o rozloze 1 287 metrů čtverečních spojuje secesi s ranou modernou a nese podpis Jaroslava Kováře staršího, jedné z výrazných osobností moravské architektury první poloviny 20. století.

Uvnitř se dochovaly původní kazetové dveře, parkety, štukové stropy i historická kachlová kamna. Vysoké stropy a velká okna dávají domu noblesu, kterou dnešní novostavby často jen napodobují. U podobných rezidencí nebývá rozhodující jen samotný dům, ale i adresa. „Bezprostřední sousedství Květné zahrady znamená nejen prestiž, ale i urbanistickou stabilitu místa,“ říká makléřka Veronika Kalousková z Century 21 Style Happy. A právě to dělá z domu spíš sběratelskou nemovitost než běžné luxusní bydlení.

V kontextu trhu je 16,5 milionu téměř překvapivě nízká částka. Prvorepublikové vily v pražské Ořechovce či Střešovicích běžně startují na desítkách milionů. Výjimečné funkcionalistické domy v Brně nebo památkově cenné rezidence poblíž ikonických lokalit se prodávají i za více než 100 milionů. Kroměříž tak historickou vilu s výjimečným příběhem za cenu luxusního městského bytu.

Související

Nejdřív škola, pak byty. U Prahy vzniká čtvrť velká jako celé dnešní Mstětice

Takto bude vypadat škola v Zelenči.
Perspektiv, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Co když se čtvrť nezačíná byty, ale školou? V Mstěticích u Prahy zkoušejí model, ve kterém veřejná infrastruktura nepřichází jako reakce na development, ale jako jeho základ.

V Mstěticích u Zelenče roste nová čtvrť pro tisíce obyvatel, do níž míří miliardové investice. Jedním z jejích klíčových projektů má být nová základní škola od studia Perspektiv. Avšak ambice projektu jsou větší než jen postavit další školní budovu. Má jít o nové centrum čtvrti.

To je v českém developmentu pořád spíš výjimka. Veřejná infrastruktura bývá často až reakcí na růst bydlení, tady se má stát jeho součástí od začátku.

5 fotografií v galerii

Škola jako tahoun projektu

Za rozvojem území stojí PROGRESUS Group, která v Novém Zelenči buduje čtvrť pro zhruba 3 500 obyvatel. Lokalita těží z dobré dopravní dostupnosti, vlakem je centrum Prahy dosažitelné za necelou půlhodinu, autem Černý Most za patnáct minut. Odpovídají tomu i ceny nemovitostí, které se v novostavbách pohybují v horních segmentech trhu.

Právě v tomto kontextu získává škola jinou roli. Není jen občanskou vybaveností, ale nosným veřejným projektem celé nové čtvrti. „Nechtěli jsme navrhnout jen školu, ale instituci, která pomůže ukotvit vznikající čtvrť,“ říká Ján Antal, zakladatel studia Perspektiv.

Návrh studia Perspektiv, původně oceněný třetím místem v soutěži, investor nakonec vybral k realizaci pro jeho urbanistický koncept i schopnost propojit vzdělávání, veřejný prostor a krajinu.

Dřevo místo betonu

Místo uzavřené školní budovy vznikne spíš otevřený kampus. Vedle učeben nabídne centrální halu, knihovnu, sportovní zázemí i prostory, které mají fungovat i po skončení výuky, a to pro kroužky, kulturní akce nebo komunitní život. „Dnes už škola není jen budova pro výuku. Je to součást veřejné infrastruktury, která může spoluutvářet charakter místa a komunitní život,“ dodává Antal.

Projekt je zajímavý i konstrukčně. Je založen na CLT dřevostavbě, což je řešení, které je u veřejných budov v Česku stále spíš raritou. Zatímco dřevo se v rezidenční výstavbě rychle prosazuje, veřejné stavby zůstávají v Česku konzervativní. „Veřejné stavby ze dřeva jsou v Česku stále spíš výjimkou. O to důležitější je ukazovat, že i školy mohou vznikat jako udržitelná architektura s dlouhodobou hodnotou,“ dodává Antal.

Související

Doporučujeme