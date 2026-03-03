Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Parkovací místo jako zlatý důl? V Praze mizí za dny a ceny dál rostou

Parkovací místo jako zlatý důl? V Praze mizí za dny a ceny dál rostou

Parkovací dům
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Zatímco byty se prodávají měsíce, parkovací stání v Praze často zmizí z nabídky během několika dnů. Jejich ceny za posledních pět let výrazně vzrostly a trh je dnes napůl rozdělen mezi běžné řidiče a investory. Stává se z parkování nový realitní hit?

Ještě před pár lety bylo parkovací stání vnímáno jako doplněk k bytu. Dnes se z něj stává samostatná investiční kategorie. V prostředí velkých měst, zejména v Praze, kde ubývá míst v ulicích a přibývá parkovacích zón, roste jeho hodnota rychleji, než by mnozí čekali.

Za posledních pět let ceny parkovacích stání a garáží v Praze i dalších velkých městech viditelně rostly. Hlavně proto, že nabídka nových kapacit je omezená a zároveň přibývá regulace parkování v ulicích.

V roce 2021 se v Praze u garáží objevoval průměr nabídkových cen okolo 39 500 Kč/m². V únoru 2022 se typické garážové stání (cca 16 m²) pohybovalo zhruba na 550 tisících korun v horší lokalitě a přes milion korun v atraktivních částech města. V říjnu 2025 už se kryté stání v bytovém domě běžně prodávalo za 450–750 tisíc korun. V listopadu 2025 pak celorepublikově dosahovala průměrná nabídková cena téměř 46 tisíc Kč/m², přičemž u garáží v Praze šlo meziročně o růst o 13 procent.

Eliptická budova od ateliéru RAW v Brně

Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů

Reality

Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Trh „půl na půl“

Podle Štěpána Gjuriče, majitele realitní kanceláře Re/Max Horizont, už dnes nejde jen o komfort pro rezidenty. „V Praze je dnes trh typicky ‚půl na půl‘: zhruba stejným dílem kupují stání koncoví uživatelé i investoři,“ říká. Nejžádanější jsou lokality, kde je parkování dlouhodobě napjaté a kde město rozšiřuje placené zóny nebo ubývá míst v ulicích. Tam poptávka a tím i ceny rostou nejrychleji.

Zajímavá je i likvidita. Zatímco prodej bytu může trvat týdny až měsíce, u parkovacích stání bývá situace jiná. „U garáží a stání není výjimkou, že při dobré ceně mizí z nabídky v řádu dnů,“ tvrdí Gjurič. Jedním z důvodů je nižší nominální cena. Parkovací stání představují dostupnější vstup na realitní trh a pro mnoho investorů mohou být první zkušeností s nemovitostmi.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jak se určuje cena?

Stanovení ceny není nahodilé. Rozhoduje kombinace lokality, typu stání i aktuální tržní situace. „Cenu parkovacích míst určujeme analýzou, kdy například srovnáváme aktuální ceny na trhu, dostupnost parkování v dané oblasti, jestli se jedná o kryté parkovací stání, nebo venkovní apod. Podle toho určíme cenu a pochopitelně ji pak upravujeme v závislosti na vývoji trhu,“ přibližuje šéf developerské skupiny Domoplan Tomáš Vavřík.

Významnou roli hraje i to, zda je stání součástí nového developerského projektu. „Většinou se parkovací stání prodávají s bytovou i nebytovou jednotkou a jejich prodej je tak přímo navázaný na danou nemovitost,“ dodává Vavřík a dodává: „Samostatně se parkovací stání prodávají až v závěru projektu a je to logické, protože přednost mají klienti daného projektu do vyprodání všech bytových a nebytových jednotek.“

To omezuje spekulativní nákupy v raných fázích výstavby, ale zároveň zvyšuje hodnotu stání pro vlastníky bytů.

Evropa masivně investuje do studentského bydlení. Praha zůstává pozadu

Reality

Soukromé studentské bydlení se v Evropě stává jedním z nejžádanějších rezidenčních segmentů a přitahuje miliardové investice. Zatímco zahraniční trhy rychle rozšiřují kapacity, Praha i další česká univerzitní města se potýkají s dlouhodobým nedostatkem lůžek. Ten se stále výrazněji promítá do života studentů i do přetíženého nájemního trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Elektromobilita mění hru

Do budoucna může cenu parkovacích míst výrazně ovlivnit technologická vybavenost. „V některých projektech je možnost si v rámci KZ (klientské změna za poplatek) nechat instalovat elektro nabíječku ke svému parkovacímu stání. Někde jsou zase sdílené elektro nabíječky za příslušný poplatek skrz QR kód a u některých projektů jsou i venkovní sdílené parkovací stání s elektro nabíječkou. Musíme tedy na rozvoj elektromobility reagovat a vycházet vstříc požadavkům trhu, což děláme,“ říká Vavřík.

Možnost nabíjení se tak může stát novým cenotvorným faktorem, podobně jako sklep či balkon u bytů.

Ani parkovací stání ale nejsou bezrizikovou investicí. Lidé často podcení právní formu. Například podezřele levná nabídka může být jen podíl, nikoli jasně vymezené stání, případně může jít o garáž stojící na cizím pozemku. Časté je i ignorování provozních pravidel domu a nákladů nebo přeceňování očekávaného výnosu.

Bytovka v Libčičích

Není bytovka jako bytovka. Ta v Libčicích dokonale zapadá do okolí, nic nepřerůstá

Reality

Ne vždy musí nová výstavba na menších obcích čnít nad tou původní. Například v Libčicích nad Vltavou stojí bytovka, která skvěle zapadá do kontextu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nemovitosti v zahraničí přitahují flipování.

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Reality

Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Lukáš Kovanda: Česká ekonomika loni rostla ještě rychleji, než se dosud mínilo

Lukáš Kovanda: Česká ekonomika loni rostla ještě rychleji, než se dosud mínilo
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká ekonomika loni rostla ještě výrazněji, než se dosud předpokládalo. Podle dnes zveřejněných údajů ČSÚ přidala 2,6 procenta, což je ještě příznivější údaj než ten předběžný, čítající 2,5 procenta. Hlavním tahounem ekonomiky byla loni spotřeba domácností, která se na celkovém růstu podílela 1,1 procentního bodu. Výdaje vlády přispěly k růstu 0,4 procentního bodu. Investice pak rovným jedním procentním bodem. Přebytek zahraničního obchodu se zbožím, nominálně druhý nejvyšší v historii, přispěl loni k celkovému výsledku zahraničního obchodu tak, že ten se na růstu ekonomiky podílel z 0,1 procentního bodu.

Spotřebu domácností poháněl růst reálných mezd, které se letos v hrubém vyjádření srovnávají s úrovní roku 2019, když v čistém ji již dříve překonaly. Přes plíživý nárůst míry nezaměstnanosti nedošlo loni k zásadnějšímu ochromení spotřeby právě z tohoto důvodu vyššího počtu lidí registrovaných coby nezaměstnaní na úřadech práce. Spotřeba domácností i přes jistý nárůst nezaměstnanosti mohla přitom být ještě výraznější, neboť i loni přetrvávala stále poměrně vysoká míra úspor domácností, která výrazně předčila průměr desátých let, kdy až do zmíněného roku 2019 byla citelně nižší než právě i loni. Už od pandemie covidu české domácností na spotřebu vynakládají znatelně menší část svého příjmů, což si nejprve vynucovaly covidové restrikce, posléze však se z vynuceného jednání stal nový nevynucený rys, nová zvyklost, jejich ekonomického jednání. 

Boom stavebnictví

Investice loni podporovalo zejména stavebnictví, které zažívalo boom jak v oblasti pozemního, tak inženýrského stavitelství. Přitom právě zejména inženýrské stavitelství podporovaly pro změnu poměrně výrazné vládní výdeje. Stavebnictví jako celek se rozvíjelo i přes nadále relativně vysoké úrokové sazby napříč ekonomikou, kdy ovšem ani poměrně vysoké hypoteční sazby neoslabovaly poptávku domácností po nemovitostech, ať už k vlastnímu bydlení či „na investici“. Tato poptávka představuje impuls další výstavbě, která je ovšem i tak nedostatečná, aby poptávku uspokojila bez výrazného tlaku na další růst cen.

Ilustrační foto

Česká ekonomika zrychlila. Táhly ji domácnosti i investice

Money

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) svůj původní lednový odhad nyní ještě o desetinu procentního bodu vylepšil. Růst byl nejvyšší od roku 2022 a podpořila jej domácí i zahraniční poptávka.

nst

Přečíst článek

Zahraniční obchod zase loni vykázal nečekanou odolnost vůči relativně silné koruně a zejména zhoršeným podmínkám v mezinárodním prostředí, souvisejícím zejména se zaváděním nebývale vysokých cel ze strany americké administrativy. Jedním z důvodů zmíněné odolnosti byl fakt, že americká ekonomika se v očekávání vyšších cel v první polovině loňska předzásobovala, což přímo či nepřímo zvyšovalo přechodně poptávku po českém exportu, ještě nad rámec situace bez navyšování cel.

Letos lze očekávat srovnatelný ekonomický růst jako loni, kolem 2,5 procenta, který však může zbrzdit možný nepříznivý vývoj na mezinárodní scéně, pokud konflikty typu toho probíhajícího v Íránu získají vleklejší ráz, takže sníží výkon světové ekonomiky a intenzitu zahraničního obchodu. Rovněž inflační tlaky, které mohou způsobit, by mohly nečekaně zpomalit letošní růst české ekonomky, například kvůli nutnosti držet vyšší úrokové sazby České národní banky, což může zvýšit náklady financování a investic a utlumit je tak.   

Související

Praha

Lukáš Kovanda: Česko coby šestý světový tygr? Kdeže, jde o klamání veřejnosti

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

David Marek: Problém není dražší ropa, ale blokáda Hormuzského průlivu

David Marek, hlavní ekonom Deloitte
Deloitte / užito se svolením
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Co vás jako první napadlo, když se objevily zprávy o vypuknutí konfliktu mezi Spojenými státy a Izraelem a Íránem?

První dvě věci, které mě coby ekonoma napadly, jsou cena ropy a nerostných paliv a globální doprava, protože Hormuzský průliv je strategickou dopravní tepnou mezi Asií a Evropou.

Kam se podle vás ceny ropy vydají?

Možných scénářů je samozřejmě více. Zatím se ale zdá, že reakce na probíhající události je spíše mírnější. Vzestup cen ropy o 10 dolarů za barel se dal předpokládat. Nebyla by to nějaká katastrofa, znamenalo by to mírné zdražení pohonných hmot a celkově limitovaný dopad na globální ekonomiku. Pokud bude situace eskalovat, a to nastane, zejména pokud se přidají dlouhodobě trvající problémy v té globální námořní dopravě, pak už by to mohlo znamenat citlivější dopady.

V podobné situaci jsme byli v průběhu covidové pandemie, kdy také na chvíli přestala fungovat globální námořní doprava, a to se stalo jednou z příčin dlouhodobější recese evropských ekonomik včetně Česka.

Takže problém s dopravou považujete za závažnější.

Ano. Dodávky ropy z oblasti Perského zálivu jsou důležité, ale koneckonců si část z nich dokáže najít cestu jinudy, respektive může být krátkodobě nahrazena dodávkami z jiných oblastí. U dopravy je to zásadnější. Existuje jediná alternativa pro dopravu mezi Asií a Evropou, a to kolem afrického Mysu Dobré naděje, která je ovšem výrazně delší a výrazně dražší.

Horší než covid. V Rudém moři se teď hraje o prosperitu Evropy

Money

Útoky jemenských povstalců v Rudém moři mají dopad do ekonomik evropských zemí. Jen co se přehnala jedna inflační vlna, hrozí další. Podle deníku The Wall Street Journal může kvůli tomu Evropa začít ekonomicky více zaostávat za USA.

ČTK

Přečíst článek

Máte nějaký odhad, jaký objem mají dodávky ropy z Perského zálivu?

Tuším, že by to mohla být zhruba pětina, tedy 20 procent, globálních dodávek ropy. Takže to není zanedbatelný podíl.

Bylo by možné dodávky ropy z Perského zálivu nahradit trvale? Nevíme, jak dlouho bude ten vojenský konflikt trvat.

Trvale určitě ne. Muselo by opravdu jít jen o krátkodobý výpadek. Pokud by měl nastat dlouhodobý výpadek, pak by to znamenalo i dlouhodobé zvýšení cen ropy, protože ty chybějící dodávky by byly na trhu s ropou cítit zejména na pozadí toho, že se k tomu přidávají ještě sankce na ruskou ropu a zemní plyn. Částečně ale může ten problém kompenzovat to, že se v nedávné době vrátila na trh venezuelská ropa.

Když se ještě vrátíme k problému s dopravou. Máte nějaký odhad toho, co tehdy způsobil covid? A útoky Hútíů na dopravní lodě?

V souvislosti s covidem přestaly do značné míry fungovat čínské přístavy. A proto globální námořní doprava zejména na těch linkách mezi Evropou a Asií téměř zkolabovala. Vedlo to k tomu, že se prudce zvýšily ceny námořní dopravy, což se následně promítalo do všeho zboží, které touto dopravní cestou přicházelo. Útoky Hútíů si vynutily, že cargo společnosti odklonily dopravu na delší trasu, a to opět vedlo k tomu, že se ceny zmnohonásobily.

Za normálních okolností se cena pohybovala na úrovni řekněme tisíc až dva tisíce dolarů za kontejner, ale v těch vypjatých okamžicích to bylo třeba 15 či 16 tisíc. Takže šlo o opravdu výrazné zvýšení. Výsledkem tehdy byl tlak na ceny počínaje dopravou až po koncové ceny prakticky veškerého zboží, které se touto trasou vozilo. A to se následně negativně promítlo do hrubého domácího produktu všech postižených zemí.

Rafinérie v Íránu

Jan Palaščák: Jak může (a nemůže) útok na Írán ovlivnit ceny ropy

Názory

Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Takže ten vliv byl opravdu významný.

Vidíme to v číslech HDP za roky 2022 a 2023. Faktor narušení dopravy do značné míry přispěl k mizérii německé ekonomiky a celé eurozóny. Protože Evropa je velmi úzce začleněna do globálních dodavatelských řetězců a v mnoha oblastech výrazně spoléháme na subdodávky z asijských zemí, ať už jde o autoprůmysl či farmacii. A právě subdodávky od asijských dodavatelů byly zmíněnými problémy velmi silně zasaženy.

Zprávy o rozhořelém válečném konfliktu v Íránu, kdy cílem se staly i objekty v některých dalších zemích, srazil dolů akciové trhy. Vzpamatují se z toho, i kdyby měl konflikt trvat ne v řádu dní či týdnů, ale spíše měsíců?

Reakce finančních trhů byla celkem očekávatelná. V podstatě teď nikdo pořádně nevěděl, co se děje a bude dít. Vzniká proto tlak na nejrizikovější aktiva, jako jsou právě akcie nebo kryptoměny a podobně. Ze vzniklé situace naopak těží sázky na jistotu typu zlata, které výrazně vzrostlo. A pokud situace nebude dále nějak výrazně gradovat, pokud se problém omezí jen na konflikt v Íránu, nebude eskalovat v dalších zemích, tak si myslím, že se z toho finanční trhy dokáží poměrně rychle otřepat. A že bude možné třeba za měsíc zjednodušeně říct, že už si na nějaký konflikt v Íránu ani nevzpomenou. Pokud ovšem ta situace bude nabývat větších, dnes neznámých rozměrů, tak s každou novou eskalací samozřejmě přijde negativní reakce citlivějších finančních aktiv, jako jsou akcie.

Může současný problém kolem Íránu na delší dobu poznamenat kurz koruny?

Koruna se také řadí mezi rizikovější aktiva. Takže ano. Pokud by se situace měla zhoršovat, tak by to asi přineslo i negativní tlak na kurz koruny. Ale asi ne v takovém řádu, aby to nějak viditelněji negativně ovlivnilo českou ekonomiku.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Těžba ropy
Aktualizováno

Ropný šok na obzoru? Konflikt v Íránu tlačí ceny k ročním maximům

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme