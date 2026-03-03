Parkovací místo jako zlatý důl? V Praze mizí za dny a ceny dál rostou
Zatímco byty se prodávají měsíce, parkovací stání v Praze často zmizí z nabídky během několika dnů. Jejich ceny za posledních pět let výrazně vzrostly a trh je dnes napůl rozdělen mezi běžné řidiče a investory. Stává se z parkování nový realitní hit?
Ještě před pár lety bylo parkovací stání vnímáno jako doplněk k bytu. Dnes se z něj stává samostatná investiční kategorie. V prostředí velkých měst, zejména v Praze, kde ubývá míst v ulicích a přibývá parkovacích zón, roste jeho hodnota rychleji, než by mnozí čekali.
Za posledních pět let ceny parkovacích stání a garáží v Praze i dalších velkých městech viditelně rostly. Hlavně proto, že nabídka nových kapacit je omezená a zároveň přibývá regulace parkování v ulicích.
V roce 2021 se v Praze u garáží objevoval průměr nabídkových cen okolo 39 500 Kč/m². V únoru 2022 se typické garážové stání (cca 16 m²) pohybovalo zhruba na 550 tisících korun v horší lokalitě a přes milion korun v atraktivních částech města. V říjnu 2025 už se kryté stání v bytovém domě běžně prodávalo za 450–750 tisíc korun. V listopadu 2025 pak celorepublikově dosahovala průměrná nabídková cena téměř 46 tisíc Kč/m², přičemž u garáží v Praze šlo meziročně o růst o 13 procent.
Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.
Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů
Reality
Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.
Trh „půl na půl“
Podle Štěpána Gjuriče, majitele realitní kanceláře Re/Max Horizont, už dnes nejde jen o komfort pro rezidenty. „V Praze je dnes trh typicky ‚půl na půl‘: zhruba stejným dílem kupují stání koncoví uživatelé i investoři,“ říká. Nejžádanější jsou lokality, kde je parkování dlouhodobě napjaté a kde město rozšiřuje placené zóny nebo ubývá míst v ulicích. Tam poptávka a tím i ceny rostou nejrychleji.
Zajímavá je i likvidita. Zatímco prodej bytu může trvat týdny až měsíce, u parkovacích stání bývá situace jiná. „U garáží a stání není výjimkou, že při dobré ceně mizí z nabídky v řádu dnů,“ tvrdí Gjurič. Jedním z důvodů je nižší nominální cena. Parkovací stání představují dostupnější vstup na realitní trh a pro mnoho investorů mohou být první zkušeností s nemovitostmi.
Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.
Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů
Reality
Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.
Jak se určuje cena?
Stanovení ceny není nahodilé. Rozhoduje kombinace lokality, typu stání i aktuální tržní situace. „Cenu parkovacích míst určujeme analýzou, kdy například srovnáváme aktuální ceny na trhu, dostupnost parkování v dané oblasti, jestli se jedná o kryté parkovací stání, nebo venkovní apod. Podle toho určíme cenu a pochopitelně ji pak upravujeme v závislosti na vývoji trhu,“ přibližuje šéf developerské skupiny Domoplan Tomáš Vavřík.
Významnou roli hraje i to, zda je stání součástí nového developerského projektu. „Většinou se parkovací stání prodávají s bytovou i nebytovou jednotkou a jejich prodej je tak přímo navázaný na danou nemovitost,“ dodává Vavřík a dodává: „Samostatně se parkovací stání prodávají až v závěru projektu a je to logické, protože přednost mají klienti daného projektu do vyprodání všech bytových a nebytových jednotek.“
To omezuje spekulativní nákupy v raných fázích výstavby, ale zároveň zvyšuje hodnotu stání pro vlastníky bytů.
Soukromé studentské bydlení se v Evropě stává jedním z nejžádanějších rezidenčních segmentů a přitahuje miliardové investice. Zatímco zahraniční trhy rychle rozšiřují kapacity, Praha i další česká univerzitní města se potýkají s dlouhodobým nedostatkem lůžek. Ten se stále výrazněji promítá do života studentů i do přetíženého nájemního trhu.
Evropa masivně investuje do studentského bydlení. Praha zůstává pozadu
Reality
Soukromé studentské bydlení se v Evropě stává jedním z nejžádanějších rezidenčních segmentů a přitahuje miliardové investice. Zatímco zahraniční trhy rychle rozšiřují kapacity, Praha i další česká univerzitní města se potýkají s dlouhodobým nedostatkem lůžek. Ten se stále výrazněji promítá do života studentů i do přetíženého nájemního trhu.
Elektromobilita mění hru
Do budoucna může cenu parkovacích míst výrazně ovlivnit technologická vybavenost. „V některých projektech je možnost si v rámci KZ (klientské změna za poplatek) nechat instalovat elektro nabíječku ke svému parkovacímu stání. Někde jsou zase sdílené elektro nabíječky za příslušný poplatek skrz QR kód a u některých projektů jsou i venkovní sdílené parkovací stání s elektro nabíječkou. Musíme tedy na rozvoj elektromobility reagovat a vycházet vstříc požadavkům trhu, což děláme,“ říká Vavřík.
Možnost nabíjení se tak může stát novým cenotvorným faktorem, podobně jako sklep či balkon u bytů.
Ani parkovací stání ale nejsou bezrizikovou investicí. Lidé často podcení právní formu. Například podezřele levná nabídka může být jen podíl, nikoli jasně vymezené stání, případně může jít o garáž stojící na cizím pozemku. Časté je i ignorování provozních pravidel domu a nákladů nebo přeceňování očekávaného výnosu.
Ne vždy musí nová výstavba na menších obcích čnít nad tou původní. Například v Libčicích nad Vltavou stojí bytovka, která skvěle zapadá do kontextu.
Není bytovka jako bytovka. Ta v Libčicích dokonale zapadá do okolí, nic nepřerůstá
Reality
Ne vždy musí nová výstavba na menších obcích čnít nad tou původní. Například v Libčicích nad Vltavou stojí bytovka, která skvěle zapadá do kontextu.
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik
Reality
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.