Za elektřinu Češi platili šesté nejvyšší ceny v Evropě. Plyn byl naopak levnější než průměr

Za elektřinu Češi platili šesté nejvyšší ceny v Evropě. Plyn byl naopak levnější než průměr

V Česku je elektřina stále drahá
České domácnosti patřily ve druhé polovině loňského roku k těm, které v Evropské unii platily jedny z nejvyšších cen elektřiny. Podle nových dat Eurostatu byla elektřina v Česku šestá nejdražší v EU. U plynu byla situace příznivější, jeho ceny zůstaly pod unijním průměrem a meziročně klesly nejvíce ze všech členských států. Pokles cen energií by měl podle energetiků pokračovat i letos.

České domácnosti platily ve druhé polovině loňského roku šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu, na které upozornil Svaz energetiky ČR.

Nejdražší elektřinu pro domácnosti mělo loni Irsko. Česko se přesto zařadilo mezi deset zemí EU, kde cena elektřiny meziročně klesla. Pokles přesáhl pět procent.

Michal Nosek: Zelenou revolucí zachráníme planetu. A zakopeme ji pod lopatky

Větrná energie měla být symbolem čisté budoucnosti. Místo toho začíná připomínat dokonale zabalený problém. Elektřinu máme „zelenou“, ale odpad futuristický, drahý a nechtěný. A jako obvykle, řešení přijde. Někdy. Možná.

Podle ředitele pro legislativu Svazu energetiky ČR Bohuslava Čížka patří Česko při pohledu na ceny silové elektřiny na burze mezi levnější země střední a východní Evropy. Stále je ale výrazně dražší než například Španělsko, Portugalsko nebo Francie a o několik eur dražší než Německo.

„Výslednou cenu ovšem ovlivňuje řada dalších faktorů na straně nabídky i poptávky a z pohledu výše konečné ceny se bohužel Česká republika umisťuje v řadě kategorií na předních příčkách. To potvrzuje, že investice a transformační kroky musí pokračovat,“ uvedl Čížek.

Plyn byl pod unijním průměrem

Příznivější pozici mělo Česko podle Eurostatu u zemního plynu. Ceny pro tuzemské domácnosti se loni držely pod průměrem EU. Ve druhé polovině roku navíc meziročně klesly o deset procent, což byl největší pokles v celé unii. Nejvyšší ceny plynu platily domácnosti ve Švédsku.

Výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba upozornil, že pokles cen pokračoval také na začátku letošního roku. Pomohlo tomu i převedení poplatků za podporované zdroje energie, takzvané POZE, zcela na stát.

„V současnosti se ukazuje, že růst cen energetických produktů na světových trzích v souvislosti s krizí na Blízkém východě se propisuje do tuzemských cen elektřiny a plynu pro domácnosti zatím jen omezeně,“ dodal Kotrba.

Konečné ceny ovlivňují i regulované složky

Podle Svazu energetiky stojí za postavením Česka ve statistikách několik faktorů. Patří mezi ně energetický mix, domácí podmínky, chování zákazníků, ochota měnit dodavatele i nastavení regulovaných složek ceny elektřiny a náklady na sítě.

Statistika Eurostatu vychází z reálně fakturovaných cen energií. Předseda sekce obchodu Svazu energetiky Jiří Gavor uvedl, že při porovnání aktuálních tržních nabídek dodavatelů by se Česko posunulo blíže k průměru EU.

„A pokud za typického reprezentanta zvolíme v Česku velmi oblíbený dvoutarifní otopový odběr, který je v našem současném tarifním systému zvýhodňován oproti běžné sazbě D02, tedy svítím, vařím, tak už se dostáváme k levnějším zemím EU,“ řekl Gavor.

Zákazníci mohou často ušetřit změnou nabídky

Podle ředitele strategie poradenské společnosti EGU Michala Macenauera vychází Česko při srovnávání cen energetických komodit, zejména elektřiny pro maloodběratele, hůře, než odpovídá reálnému stavu české energetiky.

Důvodem jsou podle něj mimo jiné specifika tarifikace a poplatky spojené s podporou obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky instalované v letech 2008 a 2009. Zároveň upozornil, že část zákazníků platí více, než by musela.

Ceny, které zákazníci platí, jsou vyšší, než by platit mohli, tedy jsou vyšší než ceny ceníkové nebo akviziční,“ řekl Macenauer. Podle něj se zákazník často může dostat k nižším nákladům, část lidí ale změnu nabídky nebo dodavatele neřeší. U velkoodběratelů je podle Macenauera problém vysokých cen energií výrazně závažnější než u domácností.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Druhá hypotéka může zničit rodinný rozpočet. Kdy už jsou splátky příliš vysoké?

Druhá hypotéka může zničit rodinný rozpočet. Kdy už jsou splátky příliš vysoké?
Petra Nehasilová

Druhá hypotéka může být řešením, ale i pastí. Banka sice znovu posoudí příjmy a dluhy, skutečný test ale čeká domácí rozpočet: vyšší sazby, výpadek příjmů nebo nečekané výdaje.

Češi si stále častěji berou hypotéku i podruhé, a to na investiční byt, stavbu domu, rekonstrukci nebo vyplacení partnera po rozchodu. Druhý úvěr ale není jen další smlouva s bankou. Je to hlavně další pravidelná splátka, která může rodinný rozpočet dostat na hranu.

Rozhodující proto není jen to, zda banka druhou hypotéku schválí. Domácnost by si měla spočítat, zda ji zvládne i při vyšších sazbách, výpadku části příjmů nebo růstu běžných výdajů. Podle bankéřů začíná být rizikové hlavně to, když se celkové splátky úvěrů blíží polovině čistých příjmů.

Banka počítá i s první hypotékou

Podmínky pro získání druhé hypotéky jsou podobné jako u první. Rozdíl je v tom, že banka už při posuzování bonity započítává existující úvěr. Sleduje příjmy, pravidelné výdaje, další půjčky, úvěrovou historii i finanční rezervu. „Pro získání druhé hypotéky jsou zpravidla vyžadovány také vlastní prostředky. Obvykle je potřeba mít naspořeno alespoň 20 procent z hodnoty financované nemovitosti. Banky přitom sledují ukazatel LTV, který vyjadřuje poměr mezi výší úvěru a hodnotou zajištění,“ říká Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

Česká národní banka druhé hypotéky na vlastní bydlení samostatně nerozlišuje. Platí obecná pravidla: horní hranice LTV činí 80 procent, u žadatelů mladších 36 let pořizujících si vlastní bydlení 90 procent. Ukazatele DTI a DSTI jsou sice deaktivované, banky ale zadlužení a splátkovou zátěž klienta dál sledují. „Banky posuzují rizikovost každého žadatele o hypotéku individuálně. V případě druhé hypotéky mohou interně uplatňovat přísnější kritéria,“ doplňuje Majer.

Bez úspor jen s dalším zajištěním

Druhou hypotéku lze v některých případech získat i bez vlastních úspor, typicky pokud žadatel nabídne do zástavy další nemovitost. Může jít o vlastní byt či dům, případně o nemovitost rodičů.

U menších částek může být alternativou úvěr ze stavebního spoření. Ten bývá vhodný hlavně u rekonstrukcí nebo nižších částek, protože někdy nevyžaduje zajištění nemovitostí. I v takovém případě ale poskytovatel posuzuje, zda domácnost zvládne všechny závazky dohromady.

Investiční byt? Nájem nemusí stačit

U investiční hypotéky je potřeba větší opatrnost. Kupující často počítá s tím, že splátku pokryje nájem. Jenže byt nemusí být obsazený celý rok, nájemník se může opozdit s platbou a majitel dál platí opravy, pojištění, fond oprav nebo daň z nemovitosti.

Od 1. dubna 2026 navíc platí pro investiční hypotéky přísnější doporučení ČNB. U úvěrů na pořízení investiční obytné nemovitosti doporučuje LTV nejvýše 70 procent, tedy úvěr do 70 procent hodnoty zajištění. Zároveň doporučuje DTI nejvýše 7, což znamená, že celkové zadlužení žadatele by nemělo překročit sedminásobek jeho čistého ročního příjmu. V praxi to znamená hlavně vyšší potřebu vlastních peněz: kdo kupuje investiční byt, měl by počítat alespoň se 30 procenty ceny z vlastních zdrojů.

Některé banky při posuzování bonity započítávají očekávaný příjem z nájmu, obvykle ale jen částečně. Pro domácí rozpočet je proto bezpečnější počítat s tím, že nájem nemusí vždy pokrýt splátku v plné výši.

Stavba, rekonstrukce nebo rozchod

Druhá hypotéka se často řeší i ve chvíli, kdy domácnost už má úvěr na pozemek a chce stavět. Pokud je pozemek zastavený ve prospěch banky, bývá výběr poskytovatele omezený. „Druhý úvěr musíte sjednat u stejné banky, která má pozemek v zástavě. Jiná banka by totiž nemohla nemovitost použít jako zajištění,“ vysvětluje Majer.

Podobně se postupuje u rekonstrukce nemovitosti, na kterou už domácnost hypotéku splácí. Banka obvykle znovu ověřuje příjmy, výdaje i hodnotu nemovitosti a může chtít nový odhad, rozpočet nebo projekt.

Riziková bývá také situace po rozchodu nebo rozvodu. Jeden z partnerů si chce nemovitost ponechat a druhého vyplatit, jenže domácnost se často změní z dvoupříjmové na jednopříjmovou. Splátka hypotéky a náklady na bydlení přitom zůstávají vysoké.

Kdy už je splátka příliš vysoká

Druhá hypotéka nemusí být špatné rozhodnutí. Problém nastává ve chvíli, kdy rozpočet stojí jen na optimistickém scénáři: příjmy porostou, sazby zůstanou nízko a žádný větší výdaj nepřijde. Za varovný signál lze považovat situaci, kdy se celkové splátky úvěrů blíží polovině čistých příjmů domácnosti.

„Obecně platí, že zadlužení se stává rizikovým, pokud se splátky půjčky blíží polovině čistých příjmů. Zároveň platí, že pokud si spočítám splátku dodatečného zadlužení a nejsem schopen ji pokrýt ze současných úspor, tak musí dojít k dlouhodobému a stabilnímu navýšení příjmů či k dlouhodobému snížení výdajů na jiné položky současné spotřeby,“ říká Radek Šalša, vedoucí komunikace a PR České bankovní asociace.

Domácnost by si proto neměla počítat jen dnešní splátku. Důležité je ověřit, co se stane, když po skončení fixace vzroste sazba, jeden z partnerů přijde o část příjmů nebo se zvýší běžné náklady. „Ideálně by si domácnost měla propočítat scénáře svého budoucího rozpočtu, které zahrnují i vyšší splátku dluhu při vyšší úrokové sazbě, a to jeden či dva procentní body,“ dodává Šalša.

Nejčastější chyba: přecenění možností

První a druhá hypotéka mohou mít jinou sazbu, jinou fixaci i jiné podmínky. Pokud zdraží jeden úvěr, je to nepříjemné. Pokud zdraží oba, může to rozpočet dostat pod tlak. „První a druhá hypotéka jsou obvykle sjednány v jiném období, takže mívají odlišné úrokové sazby. Ty mohou být nižší, ale i vyšší, podle aktuální situace na trhu,“ říká Majer.

Mezi nejčastější chyby patří přecenění vlastní finanční situace, rychlé přijetí první nabídky a podcenění růstu splátek po skončení fixace. Bez dostatečné rezervy se pak druhá hypotéka může rychle změnit z užitečného nástroje v problém. Druhá hypotéka tak dává smysl hlavně tehdy, když domácnost zvládne nejen současnou splátku, ale i horší scénář. Pokud vychází jen za předpokladu, že všechno půjde dobře, je to pro rodinný rozpočet příliš velké riziko.

Macron jde proti Trumpovi: Pokud zavedete cla na auta, EU odpoví

ČTK

Emmanuel Macron ostře odmítl Trumpovu hrozbu vyšších cel na evropská auta a označil ji za vyhrožování destabilizací. Pokud USA cla skutečně zavedou, Evropská unie podle francouzského prezidenta musí sáhnout po nástrojích proti nátlaku. Na stole jsou podle něj všechny možnosti.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes jako vyhrožování destabilizací odsoudil vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o záměru zavést cla na dovoz aut z Evropské unie. Pokud se tyto hrozby naplní, Evropská unie bude muset spustit své nástroje proti nátlaku, uvedl Macron podle agentury AFP.

Všechny možnosti na stole

Francie podporuje svobodný a férový obchod, uvedl Macron podle agentury Reuters a dodal, že na stole jsou všechny možnosti, jak by EU mohla reagovat na Trumpovo počínání.

„Existují dohody, které byly podepsány a které musí být respektovány. Pokud by byly zpochybněny, muselo by se vše znovu otevřít,“ řekl Macron novinářům na tiskové konferenci v Arménii, kde je na státní návštěvě. „Pokud by jakékoli zemi hrozily cla, Evropská unie má zavedené nástroje, které pak musí být aktivovány, protože to je jejich účel. Takže ano, na stole jsou všechny možnosti,“ dodal.

Orbánovi muži zkrotli. Jeden z nich chce státu bezplatně předat mediální impérium za miliardy

Jeden z nejvlivnějších maďarských mediálních manažerů Gyula Balasy nabídl, že své podnikání bezplatně předá státu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál otřesů mezi částí maďarské podnikatelské elity po drtivé volební porážce Viktora Orbána.

Trump v pátek oznámil, že hodlá zvýšit cla na dovoz automobilů z EU do USA na 25 procent. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky.

V pondělí unijní ministři financí uvedli, že EU zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné, bude se snažit konflikt nevyostřovat a snažit se zachovat stávající obchodní dohody s USA.

