Energie zlevňují. Firmy začaly nabízet tarify nižší, než je vládní strop

Dodavatelé elektřiny a plynu začínají v reakci na příznivý vývoj na energetickém trhu z posledních týdnů nabízet novým klientům tarify s cenami mírně pod vládou stanoveným maximem. Jde například o E.ON, nový ceník chystá i innogy. Situaci na trhu, kde ceny energií začaly klesat, analyzují i další velcí dodavatelé. Většinou půjde o tarify s dlouhodobou fixací. Vyplývá to z informací firem pro ČTK. Pod úrovní stropu prodávají energie svým stávajícím klientům i někteří menší dodavatelé.

Většina dodavatelů energií od začátku roku nabízí novým zákazníkům tarify s cenami vycházejících z vládního cenového maxima. To činí pro letošní rok 5000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny bez DPH a 2500 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Takzvané stropy platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce.

Podmínkou je smlouva na tři roky

Jako první z velkých dodavatelů nabídl pro nové klienty nový cenový produkt pod vládním stropem E.ON. Podmiňuje ho uzavřením smlouvy na tři roky. Elektřinu v nejběžnější sazbě D02d v něm prodává za 4746 korun bez DPH za MWh, plyn za 2499 za MWh bez DPH, tedy jednu korunu pod daným limitem.

"V současnosti je jejich cena výhodná, protože je lehce pod cenovým stropem, a konzervativnější zákazníci chtějí mít jistotu i v případě, že zastropování za rok skončí a ceny na trzích porostou," uvedla firma.

"K tomu ale musí přijmout riziko, že jim tato cena bude platit i v případě, kdy ceny na trzích naopak dlouhodobě poklesnou, a my budeme moci snížit standardní ceníky našim stávajícím zákazníkům, což je riziko fixovaných cen," dodala.

Další bude innogy

Nabídek tarifů s cenami pod stanoveným limitem bude zřejmě přibývat. Nové ceníky připravuje například innogy. "Signály o poklesu cen na evropských velkoobchodních trzích jsou dobrou zprávou, která se určitě projeví v koncových cenách pro naše zákazníky. Pozitivnímu cenovému vývoji, který ovlivňuje teplé počasí a úspory energie u zákazníků, se podrobně věnujeme," řekl mluvčí innogy Pavel Grochál. Podrobnosti nových ceníků zatím neprozradil.

Situaci sledují i další velcí dodavatelé. "Pokud se budou velkoobchodní ceny vyvíjet dlouhodobě příznivě, tak na to samozřejmě zareagujeme a pokles cen zohledníme i v koncových cenících. To ostatně děláme vždy a například během covidu jsme zlevňovali jak elektřinu, tak plyn," řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Podle něj chce ČEZ nabídnout tarify s fixacemi v situaci, kdy to bude výhodné.

Vývoj na trhu kontroluje v souvislosti se svými ceníky i Pražská energetika (PRE). "Situaci na trhu pozorně sledujeme, máme za sebou 14 dnů roku, pokud bude stabilní pokles velkoobchodního trhu, připravíme dlouhodobé (dvouleté a tříleté) produkty s odpovídající cenou," uvedl mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Zlevnili i menší dodavatelé

Ekonomický deník upozornil, že tarif s cenami pod vládním cenovým stropem nabízí i někteří střední nebo menší dodavatelé.

Třeba společnost Fonergy prodává elektřinu zákazníkům za 4690 korun za MWh bez DPH, plyn pak 2275 korun za MWh. Ceny jsou ovšem jen pro stávající klienty. Plyn pod limitem nabízí podle deníku rovněž MDI Energy a Vemex Energie.

Velkoobchodní cena elektřiny v posledních týdnech klesla ke 170 eur za MWh (asi 4072 korun) bez DPH. U plynu sestoupila pod 58 eur (zhruba 1390 korun) za MWh. Loni v létě se ceny obou komodit pohybovaly i výrazně nad vládou stanoveným maximem.

