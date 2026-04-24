newstream.cz Reality Narazily ceny bytů na strop? Praha i Brno dál zdražují navzdory očekávání

Narazily ceny bytů na strop? Praha i Brno dál zdražují navzdory očekávání

Brownfield v Brně se promění v moderní čtvrť.
Petra Nehasilová
Ceny nových bytů v Česku dál lámou rekordy. Praha se poprvé dostala nad hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční, Brno zase překonalo metu 150 tisíc. Každé město přitom řeší jiný problém. Výsledek je ale stejný: dostupné bydlení se dál vzdaluje.

Realitní trh v Česku vstoupil do roku 2026 ve zvláštní kondici. Na první pohled to vypadá, že Praha a Brno jdou opačnými směry. Zatímco hlavní město dál dusí nedostatek bytů, Brno zažívá výrazný nárůst nabídky. Jenže při bližším pohledu se oba příběhy spojují v jednom bodě. Ceny rostou dál a dostupnost bydlení se nezlepšuje.

V Praze se v prvním čtvrtletí letošního roku prodalo zhruba 1 800 nových bytů. To je prakticky stejný výsledek jako na konci loňského roku a potvrzení, že poptávka zůstává silná. „Pražský trh s novými byty byl v prvním čtvrtletí roku 2026 i nadále silný. Za poslední dva roky sledujeme stabilní prodejní tempo s průměrem kolem 1 800 prodaných bytů za čtvrtletí,“ říká Petr Michálek ze společnosti Skanska Residential.

V Brně začala stavba komplexu podle návrhu architektky Jiřičné

Jiřičná mění Brno: u Veveří vznikne nový komplex za miliardy

V Brně mezi ulicemi Veveří a Kounicovou začala výstavba rozsáhlého bytového a obchodního komplexu podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Developerská společnost Veveří Centre zde plánuje do roku 2029 vybudovat projekt s 390 byty, vysokoškolskými kolejemi se 120 jednotkami a nákupním centrem o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních. Náklady na stavbu v blízkosti historického centra půjdou do miliard korun.

Ceny bytů lámou rekordy v Praze i Brně

Za stabilními čísly se ale skrývá dlouhodobý problém, který se nedaří řešit. A to je nedostatek bytů. Nabídka se už několik let drží jen lehce nad pěti tisíci jednotkami a nedokáže držet krok s poptávkou. Do toho se přidávají rostoucí ceny stavebních prací i dražší financování, které komplikují zahajování nových projektů.

Výsledek je vidět na cenách. Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze dosáhla 182 311 korun za metr čtvereční, zatímco reálně prodané byty se pohybují kolem 177 tisíc za metr. Obě hodnoty přitom představují historická maxima. „Ceny nových bytů v Praze už v průměru přesáhly 182 tisíc korun za metr čtvereční. Dlouhodobě je tlačí nahoru hlavně nedostatečná nabídka a pomalé povolování,“ upozorňuje Dušan Kunovský z Central Group.

Zatímco Praha zůstává trhem nedostatku, Brno letos nabízí odlišný obrázek. V prvním čtvrtletí se zde prodalo 377 nových bytů, což je sice meziročně méně, ale zároveň více než v předchozích kvartálech. Ještě důležitější je však vývoj nabídky. Ta vzrostla na téměř 1 900 bytů, tedy o 60 procent více než před rokem a na nejvyšší úroveň za několik posledních let.

Kupující tak mají v Brně poprvé po delší době větší prostor vybírat a rozhodovat se bez tlaku okamžitého nedostatku. „Růst nabídky dává kupujícím větší prostor pro výběr, zároveň se ale mění podmínky financování. Kombinace těchto faktorů bude klíčová pro další směřování trhu,“ popisuje Dalibor Lamka ze společnosti Trikaya.

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 se promění na nájemní bydlení.

Z ústředny luxusní nájemní dům. Historická budova na Žižkově projde proměnou

Budova, která kdysi propojovala města, bude nově sloužit k bydlení. Historická ústředna na Žižkově projde přestavbou na nájemní dům s prémiovými službami a více než stovkou bytů.

Ceny v Brně rostou nejrychleji za poslední roky

Ani větší nabídka ale neznamená nižší ceny. Naopak. Brno letos poprvé v historii překonalo hranici 150 tisíc korun za metr čtvereční, když průměrná nabídková cena dosáhla zhruba 154 tisíc. Meziročně jde o růst o více než 14 procent, tedy výrazně rychlejší tempo než v předchozím roce.

Podle ekonomů se tak Brno začíná cenově přibližovat Praze rychleji než kdy dřív. „První kvartál letošního roku přinesl změnu: k 10 procentům se zvýšil cenový růst i v Brně,“ upozorňuje ekonom Michal Skořepa, předseda Výboru pro rozpočtové prognózy.

Společným rysem obou trhů zůstává také struktura prodejů. Největší zájem je o menší byty, především dispozice 1+kk a 2+kk, které tvoří většinu transakcí. V Praze jde o více než tři čtvrtiny prodejů, v Brně zhruba o sedmdesát procent. Důvod je jednoduchý. Větší byty jsou pro většinu kupujících cenově nedostupné.

Trh se utrhl ze řetězu: Hypotéky rostou, varování před zdražením přichází

Money

Hypoteční trh v Česku v březnu výrazně ožil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než v únoru a meziročně dokonce o 69 procent více. Nové hypotéky bez refinancování vzrostly meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Průměrná úroková sazba přitom mírně klesla na 4,43 procenta.

Dražší hypotéky a nejistota na trhu

Do dalšího vývoje navíc vstupují nové faktory nejistoty. Rostou úrokové sazby hypoték, zpřísňují se pravidla pro investiční financování a geopolitická situace zdražuje stavební materiály i energie. To může v následujících měsících přinést určité zpomalení trhu. Zásadní ale je, že nejde o obrat trendu. Spíše o jeho dočasné zvolnění. „Trh s hypotékami i s byty tak na nějakou dobu může zažít mírné ochlazení,“ říká Skořepa. Zkušenosti z posledních let ale ukazují, že podobná ochlazení bývají jen krátkodobá.

Právě v tom spočívá největší paradox současného trhu. I tam, kde se situace zdánlivě zlepšuje, jako nyní v Brně díky vyšší nabídce, ceny dál rostou. Dlouhodobý nedostatek bytů, drahá výstavba a silná poptávka totiž nezmizely. Pro kupující to znamená jediné, rozhodování bude složitější než dřív. Nabídka je sice širší, ale financování dražší. A především čekání na „lepší dobu“ se v posledních letech téměř vždy ukázalo jako dražší varianta. „Dlouhodobý cenový trend je jasný a každé další čekání se historicky ukazuje jako dražší varianta,“ shrnuje Dalibor Lamka.

Projekt Skansky ve čtvrti Emila Kolbena na Praze 9

Skanska láká na 116 tisíc za metr. Většina bytů ve Vysočanech je ale mnohem dražší

Developerská skupina Skanska uvádí na trh nový projekt ve Vysočanech, kde ceny začínají na 116 tisících korun za metr čtvereční.

Nová Amerika v Brně

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Švýcarský luxus v Mariánkách. Swissôtel ukazuje, kam se posunou české lázně

V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.
Petra Nehasilová
Do Mariánských Lázní vstoupila značka Swissôtel ze skupiny Accor a s ní i jiný pohled na lázeňství jako byznys. Nový pětihvězdičkový hotel nesází na klasické léčebné pobyty, ale na kratší návštěvy, kvalitní architekturu a moderní wellness. Projekt tak zapadá do širší proměny lázeňských nemovitostí, které se stále více orientují na náročnější klientelu a vyšší přidanou hodnotu služeb.

Do centra Mariánských Lázní vstoupil projekt, který míří jinam než tradiční lázeňské domy. Swissôtel Mariánské Lázně pracuje s konceptem, který stojí na kombinaci pohybu, regenerace a stravy. Tedy na tom, co dnes hotely označují jako životní styl, ne léčbu.

To odpovídá širšímu vývoji. Zatímco dříve dominovaly několikatýdenní pobyty zaměřené na zdravotní péči, dnes roste poptávka po kratších návštěvách. Hosté přijíždějí na víkend nebo několik dní a očekávají spíš odpočinek, aktivitu a kvalitní služby než lékařský režim.

Prosklené atrium propojuje historické budovy do jednoho celku. 21 fotografií v galerii

Značka, která míří na vyšší segment

Swissôtel vznikl ve Švýcarsku a dnes patří do portfolia Accoru, jednoho z největších hotelových hráčů na světě. V jeho rámci představuje prémiovou kategorii, tedy hotely ve velkých městech a turistických centrech, které kombinují komfort, funkčnost a důraz na zdravý životní styl. Vstup do Česka zapadá do strategie značky rozšiřovat se do zavedených destinací, kde je možné oslovit náročnější klientelu.

Mariánské Lázně patří spolu s Karlovými  Vary a Františkovými Lázněmi k nejvýznamnějším lázeňským městům v zemi a jsou součástí seznamu UNESCO. Město vyrostlo na desítkách minerálních pramenů a v 19. století se stalo cílem evropské aristokracie. Dnes si tuto historickou atmosféru drží, ale zároveň hledá nový model fungování. Proměňuje se skladba hostů i délka pobytů. Ubývá dlouhodobých léčebných programů, přibývá kratších cest a individuálních návštěv.

Hotel Falkensteiner Spa Resort Mariánské lázně

REPORTÁŽ: Lázně jen pro důchodce? Omyl. Na dlouhověkosti začínají pracovat i mladí

Enjoy

Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem. A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice.

Na poměry lázeňského města mají Mariánské Lázně nezvykle širokou nabídku hotelů. Vedle tradičních lázeňských domů zde fungují i novější projekty zaměřené na wellness a kratší pobyty, například Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně, Nové Lázně nebo Esplanade Spa & Golf Resort. Právě tato kombinace tradičních a moderních hotelů zvyšuje tlak na kvalitu služeb, úroveň zázemí i celkový standard pobytu.

Design: historický základ, moderní zásah

Swissôtel Mariánské Lázně vznikl propojením několika historických budov s novou přístavbou a centrálním atriem. Zachovává tak charakter lázeňského města, ale doplňuje ho o současnou architekturu. Interiér pracuje s přírodními materiály a výraznými prvky. Dominantou je skleněný lustr z tisíců ručně foukaných částí a mramorové schodiště, ve kterém jsou patrné fosilie. Prostor doplňují vodní prvky a zeleň, které odkazují na okolní krajinu.

Základ hotelu tvoří wellness zóna s bazény, saunami a procedurami, nabídka ale jde dál než u klasických lázeňských domů. Přizpůsobuje se kratším pobytům a širším očekáváním hostů, doplňuje ji například fitness vybavení přímo na pokojích, možnost výběru polštářů pro kvalitnější spánek, organizované aktivity v okolí včetně Slavkovský les nebo gastronomie postavená na lokálních surovinách.

Hotel Perk

Marcel Soural koupil oceňovaný butikový hotel Perk v Šumperku

Společnost Trigema Marcela Sourala, jednoho z největších pražských developerů, vstupuje do hotelového byznysu. Koupila butikový hotel Perk v Šumperku. Chce ho zařadit do svého investičního fondu.

Kotva

Socialistický luxus nahradí italský. Kotva po rekonstrukci vsadí na světové značky

Kotva má projít radikální proměnou a stát se novým centrem luxusu v Praze. Sází přitom na silnou italskou stopu i světové značky.

Zlatý oblouk za miliardy? Trump čelí nečekanému odporu

Projekt monumentálního „Arc de Trump" postupuje dál.
Commission of Fine Arts by Harrison Design, užito se svolením
Petra Nehasilová
Projekt monumentálního „Arc de Trump“ postupuje dál, ale odpor sílí. Proti jsou veřejnost, veteráni i část institucí a kritika zaznívá dokonce i od lidí, které si prezident sám dosadil.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa otevírá další frontu v boji o podobu Washingtonu, D.C. Návrh obřího triumfálního oblouku poblíž Arlingtonského hřbitova sice získal první souhlas, ale zároveň odhalil hluboké rozpory nejen mezi politiky a veřejností, ale i uvnitř státní správy, píše server agentury Bloomberg.

Projekt, inspirovaný pařížským Vítězným obloukem, má být jednou z největších staveb v metropoli. Trump ho dlouhodobě prezentuje jako součást svého „odkazu“ a snahy vtisknout hlavnímu městu výraznější monumentální charakter.

Jenerálka, Praha 6 – nová výstavba v otevřeném terénu Tiché Šárky.

Šárka není běžná adresa. Jak vypadá projekt pro kupce, kteří nejsou závislí na hypotékách a cenách?

Tichá Šárka patří k několika málo lokalitám v Praze, kde nová výstavba naráží na přímé srovnání s krajinou a okolní vilovou architekturou. Projekt Jenerálka od KKCG ukazuje, že v takovém prostředí už nerozhoduje jen standard nebo technologie, ale samotný návrh domu.

Kritické hlasy už i od Trumpových lidí

Klíčovou roli v procesu hraje US Commission of Fine Arts, která dohlíží na podobu federálních staveb. Ta sice návrh předběžně schválila, odmítla ho ale na rozdíl od jiných Trumpových projektů urychleně posunout dál. Kriticky se k návrhu postavil i James McCrery, architekt jmenovaný Trumpem a místopředseda komise.

„Máte osm a půl patra věcí nad šestnácti patry věcí,“ uvedl během jednání a naznačil, že projekt je přehnaný i na poměry washingtonské monumentální architektury. Navrhl mimo jiné zvážit odstranění zlaté sochy i dalších výrazných prvků. Právě to je pro Bílý dům nepříjemný signál. Odpor k projektu nepřichází jen zvenčí, ale i od lidí uvnitř systému.

Veřejnost je přitom jednoznačně proti. Komise obdržela zhruba tisíc připomínek, přičemž všechny byly negativní. Kritici mluví o megalomanii, plýtvání veřejnými prostředky i o narušení historického charakteru města.

Veleslavín
Praha nakupuje nemovitosti: město chce zámek i Národní dům za stovky milionů

Praha plánuje významné investice do historických budov. Radní schválili záměr odkoupit zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech. O obou transakcích ještě rozhodnou zastupitelé.

Obavy z narušení historického prostoru

Do sporu vstoupily i soudy. Skupina veteránů z války ve Vietnamu se snaží výstavbu zablokovat kvůli obavám z narušení symbolických průhledů mezi Lincolnovým památníkem a Arlingtonským hřbitovem.

Administrativa však projekt dál tlačí. Ministr vnitra Doug Burgum ho hájí jako chybějící symbol americké moci. „Washington je jediným velkým západním hlavním městem bez monumentálního oblouku,“ uvedl Burgum.

Návrh triumfálního oblouku zapadá do širší snahy administrativy Donalda Trumpa ovlivnit podobu federální architektury ve Washington, D.C.. Během jeho působení se opakovaně objevily plány na úpravy či rekonstrukce Bílého domu, včetně návrhů na výraznější klasicistní prvky nebo zásahy do okolních vládních budov. Kritici tyto iniciativy dlouhodobě označují za snahu prosadit jednotný, ideologicky laděný styl federální výstavby, zatímco zastánci hovoří o návratu k „reprezentativní“ podobě státní architektury.

Zadlužené ČSA čeká reorganizace.

Nejen železnice, ale i letiště zvyšují ceny nemovitostí. Praha letí vzhůru

Letiště už nejsou jen dopravní uzly. Stávají se klíčovými ekonomickými motory, které přitahují kapitál, zvyšují hodnotu nemovitostí a otevírají nové development lokality. Praha se díky rychlému růstu provozu řadí mezi nejzajímavější investiční příběhy v Evropě.

Donald Trump

Památkáři žalují Trumpa kvůli Bílému domu, chtějí zastavit stavební práce

Několik památkářů podalo žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli kontroverznímu projektu přístavby monumentálního tanečního sálu k Bílému domu. Žádají federální soud, aby stavbu zastavil, dokud nebude schválena několika nezávislými panely a nezíská podporu Kongresu, informovala agentura AP.

