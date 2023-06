Jiří Vančura: Zmírnění jednoho ukazatele rezidenčnímu trhu nepomůže

Česká národní banka (ČNB) od července 2023 zmírní jedno z pravidel pro poskytování hypoték. Jmenovitě jde o limit výše splátek k čistému měsíčnímu příjmu, tzv. ukazatel DSTI. Samotné „změkčení“ jednoho z parametrů pro žadatele o hypotéky trhu však nejspíše výrazněji nepomůže, přestože jde o zásadní parametr, který mnohým blokoval šanci na získání hypotéky, míní šéf nemovitostního financování Trinity Bank Jiří Vančura.

Reklama

Tento ukazatel se vlivem současné výše úrokových sazeb stal pro řadu potenciálních zájemců o hypotéku nesplnitelným. A tím je de facto diskvalifikoval od možnosti si pořídit nemovitost k bydlení, která může být nyní za zajímavou cenu. Jeho zrušením ČNB tak nepochybně alespoň mírně přispěje k oživení rezidenčního trhu a dostupnosti individuálního bydlení.

Nadále však bude platit stanovený limit DTI, který vypovídá o celkovém dluhu žadatele o hypotéku v násobcích jeho čistého ročního příjmu. Tento však sleduje celkové zadlužení, není ovlivněn aktuální výší úrokových sazeb a není tak pouze s ohledem na sazby diskvalifikující.

Šesticifru na výplatnici žadatele o hypotéku už banky hledat nemusejí. ČNB zasáhla Reality Hypotéky budou už zase dostupnější. Česká národní banka (ČNB) zasáhla. Na svém čtvrtečním zasedání rozhodla o zmírnění pravidel pro jejich poskytování. Od července už nebude nutné u žadatelů uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Ostatní pravidla pro hypotéky ponechala bankovní rada ČNB v platnosti, uvedla členka bankovní rady Karina Kubelková. ČTK Přečíst článek

Problém je jinde

Nadále tak hlavním problémem trhu zůstane byrokracie a velmi komplikované procesy vedoucí k desítkám razítek a povolení, která jsou potřebná jen pro zahájení nové výstavby. V tomto bodě aktuální nově nastavené „změkčení“ jednoho parametru ze strany ČNB rozhodně nepomůže.

Stačí se podívat na statistiky ČSÚ v počtech nových povolení výstavby v Praze, zhodnotit umístění České republiky na jednom z posledních míst, dle Světové banky, v procesním řízení a administrativě, která je nutná pro získání povolení k nové výstavbě.

Stejně tak i sledujeme stále se zvyšující nároky na udržitelnost nebo soběstačnost budov s ohledem na životní prostředí a každému musí být zřejmé, že aktuální krok regulátora trhu dlouhodobě nepomůže. Jakkoli je to ale krok důležitý.

Nájemní bydlení je z nouze ctnost, shodují se odborníci z realitního trhu Reality V době vysokých úrokových sazeb a drahých hypoték je velké téma pro developery a investory nájemní bydlení. Protože se trh s prodeji bytů téměř zastavil, do centra zájmu se dostalo podnikání v nájmu. Jenže při současné situaci ani to pro investory dobře nevychází, shodli se hosté setkání Realitního Clubu, které pořádal Newstream. dna Přečíst článek

Desetitisíce chybějících bytů

České republice bytový fond neustále stárne. Komplikací je i ta skutečnost, že se daný fond meziročně ani nestačí obnovovat. Praha i další velká města by měla stavět dvoj-, možná i trojnásobky dnešních dokončených bytů a stejně by těch bytů v dalším desetiletí, bohužel, bylo málo.

Kde jinde totiž stavět než ve městech. Města se mají a musí zahušťovat tak, aby plnila pro své obyvatele funkce, které jim město musí nabízet a poskytovat. Ti, kteří nemají práci nebo hledají lépe placenou logicky hledají tam, kde je jí nejvíce. A to bylo, je a předpokládám, že i nadále bude, ve městech. Kde pracujete, tak chcete i žít a především bydlet. Dnes jsme svědky toho, jak každý den jsou směrem do velkých měst přetížené dopravní cesty lidmi, kteří jednou do práce. Řada z nich by jistě ráda vyměnila svůj čas strávený za volantem nebo i v přeplněném vlaku za možnost cenově dostupnějšího bydlení v místě jejich práce.

Musíme se naučit zahušťovat města a žít v menších bytech, říká architektka Enjoy Inflace a zdražování stavebních materiálů bude ovlivňovat v letošním roce i tuzemský stavební průmysl a architekturu. Podle architektky Jany Mastíkové ale může mít tento vývoj i pozitivní dopad - změnu myšlení a přístupu. „Architektura má být střízlivá a zejména má dobře sloužit. Jde o užité umění, je to řemeslo, není to osobní exhibice za každou cenu,” říká v rozhovoru Mastíková. Petra Jansová Přečíst článek

Cesta ke zlepšení vede přes povolovací proces, zjednodušení byrokracie, nastavení jasných pravidel, vymahatelnost práva až po odpolitizování státní správy. Roky o tom píší nebo mluví všichni z trhu – od developerů, přes stavební firmy a oborové spolky, až po ty, kteří danou výstavbu financují – tedy banky. Optimistický výhled je, bohužel, stále v nedohlednu. I proto se domnívám, že jedno „změkčení“ podmínek pozitivní impulz v podobě výrazného poklesu nových cen nemovitostí rezidenčnímu trhu nedodá. A to je škoda.

Architekt Jan Holna: Praha trpí tím, že není zdravě zahuštěná Reality Praha není zdravým způsobem zahuštěná. A trpí kvůli tomu, říká architekt Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Hlavní město má spoustu satelitů, ze kterých jezdí každé ráno a večer spousta lidí do města za prací. Tvoří dopravní zácpy, zahušťují dopravu a otravují vzduch zplodinami ze svých aut. Dalibor Martínek Přečíst článek