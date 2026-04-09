Michal Nosek: Zelenou revolucí zachráníme planetu. A zakopeme ji pod lopatky

Větrný park v Německu
Profimedia
Michal Nosek
Větrná energie měla být symbolem čisté budoucnosti. Místo toho začíná připomínat dokonale zabalený problém. Elektřinu máme „zelenou“, ale odpad futuristický, drahý a nechtěný. A jako obvykle, řešení přijde. Někdy. Možná.

Když se řekne větrná energie, většina lidí si představí něco mezi technologickým pokrokem a morální nadřazeností. Bílé větrníky na kopcích, čistý vzduch, dobrý pocit. Elektřina bez viny, bez zápachu, bez následků. Taková ekologická verze bezlepkového koláče. Peče se stejně, ale je to správně.

A pak přijde realita. Má tvar obří, třicetimetrové lopatky ze sklolaminátu a uhlíkových vláken, kterou nejde pořádně rozřezat, rozložit ani recyklovat. Materiálový zázrak při výrobě, technologická noční můra při likvidaci. Něco jako když si koupíte nerozbitný kufr, který pak nejde otevřít.

Ale to nevadí. Protože jsme přece v zelené ekonomice. A v té platí jednoduché pravidlo. Když se problém nevejde do prezentace, tak se odloží.

A tak se odkládá. Na pole. Na skládky. Do budoucnosti. Do poznámky pod čarou.

Výsledkem jsou místa jako texaský Sweetwater, kde se tisíce lopatek válí u dálnice jako pomník lidské schopnosti vyřešit jeden problém tím, že vytvoříme jiný. Zadržují vodu, lákají hady, děsí místní a připomínají, že „udržitelná budoucnost“ může vypadat dost neudržitelně, když se přiblížíte. Ale hlavně že jsme snížili emise. Papírově.

Recyklace? Ano, existuje. Stejně jako existují létající auta. Technicky možné, prakticky drahé, ekonomicky nesmyslné. Drcení lopatek do cementu zní skvěle, dokud nezjistíte, že to stojí víc než samotný cement a ještě to ničí zařízení. Takže se to nedělá. Nebo jen tak, aby to šlo napsat do reportu.

A teď si to převeďme do českého prostředí. Začalo by to debatou. Dlouhou, vášnivou a zcela neřešící. Skládky nechceme, spalovny nechceme, nové technologie jsou drahé a krajinu si ničit nenecháme. Výsledek? Studie. Pak pracovní skupina. Pak koncepce. Pak aktualizace koncepce. A mezitím by někde za městem rostla hromada lopatek, která by se oficiálně jmenovala „dočasné řešení“. Dočasné řešení je v Česku nejtrvalejší a oblíbená forma existence.

Samozřejmě bychom byli kreativní. Jedna lopatka by se proměnila v autobusovou zastávku, druhá v rozhlednu, třetí v uměleckou instalaci o udržitelnosti. Fotky by obletěly internet, všichni by si pogratulovali, ale devadesát procent problému by dál leželo někde za plotem, ideálně mimo dohled voličů.

A pak přijde někdo jako Filip Turek a řekne: „Možná bychom neměli budovat technologii, u které nevíme, co s odpadem.“ A reakce? Okamžitě je označen za zpátečníka, popírače pokroku a nepřítele planety. Protože narušuje základní pravidlo moderní energetiky. O vedlejších efektech se nemluví nahlas.

Jenže ono to není o větrnících. Je to o iluzi, že existuje energie bez ekologické ceny a odpadu. Neexistuje.

Cena v emisích

Uhlí má svou cenu v emisích, zdraví a zničené krajině. To vidíme hned, proto nám vadí. Větrná energie má svou cenu v materiálech, odpadu a lokálních dopadech. To nevidíme hned, proto si to nechceme připustit. Ale fyzika a chemie se nedají přehlasovat marketingem.

Každá turbína jednou doslouží. Každá lopatka jednou spadne do odpadní reality. A každá „zelená“ technologie jednou ukáže, že zelená je často jen barva, ne vlastnost. Největší paradox celé situace je, že větrná energie dává v globálním měřítku smysl. Opravdu. Snižuje emise, diverzifikuje zdroje, pomáhá. Ale jen do chvíle, než se začneme tvářit, že je bezchybná. Protože není.

A možná by bylo zdravější to konečně přiznat. Místo toho, abychom dál hráli hru na dokonalé řešení ve světě, kde žádné takové neexistuje. Jinak totiž skončíme přesně tam, kam směřujeme už teď. V krajině plné symbolů pokroku, které nikdo nechce uklidit. A budeme tomu říkat udržitelná budoucnost.

Éra levných letenek končí. Proč si za dovolenou drasticky připlatíme?

Ryanair
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi, kteří si zvykli na to, že víkendový výlet do Londýna nebo Říma vyjde levněji než lístek na vlak z Prahy do Ostravy, zažívají střet s realitou. Dovolená „za pár stovek“ je pryč. Geopolitické otřesy na Blízkém východě tvrdě dopadly na jednu z klíčových tepen dnešní mobility – na trh s leteckým palivem.

Právě letecké palivo v severozápadní Evropě zdražilo skokově nejvíce ze všech sledovaných paliv (viz graf). Zatímco benzin, lodní palivo nebo nafta také rostou, právě letecké palivo se trhu doslova utrhlo ze řetězu.

Zatímco světová média se soustředí na ceny ropy Brent, které sice rostou, ale zatím nepřekonaly absolutní historické milníky, skutečné drama se odehrává v zákulisí na trhu s leteckým palivem. Cena leteckého paliva v Evropě totiž přesáhla 1 700 dolarů za tunu.

Data Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) ukazují (viz tabulka), že globální průměrná cena vyletěla na 209 dolarů za barel. To představuje meziroční nárůst o markantních 132 procent. V Asii je situace ještě napjatější – tam si dopravci meziročně připlácejí dokonce o 163 procent více.

Tento šok je přímým důsledkem uzavření Hormuzského průlivu. Tudy za normálních okolností proudí pětina světové ropy a až polovina evropského dovozu leteckého paliva.

Evropský trh je podle lidí z oboru v dubnu zatím poměrně dobře zásobený díky existujícím zásobám a dříve nasmlouvaným dodávkám. To jí kupuje čas, ale ne jistotu. Právě květen a červen mohou ukázat, jak vážně byl evropský trh zasažen. Donald Trump sice nyní vyhlásil křehké dvoutýdenní příměří a na chvíli tak srazil bezprostřední paniku na trzích, jenže tím problém jen odsunul, nikoli vyřešil. Írán navíc dál trvá na vybírání mýta v Hormuzském průlivu, takže nejistota v dodávkách zůstává vysoká.

Letní dovolená se citelně prodraží

Nejde o žádná abstraktní čísla z burz, ale o hrozbu pro rozpočty českých rodin. Reálně hrozí, že letošní dovolená se kvůli drahému palivu a rušení spojů citelně prodraží a zkomplikuje. Skandinávské aerolinky SAS oznámily, že v dubnu zruší nejméně tisíc letů. Ryanair zatím masové rušení letů neavizuje, počítá však s růstem cen letenek v důsledku dražšího paliva.

Letecké společnosti jsou v kleštích. Palivo tvoří až 40 procent jejich provozních nákladů, a i když se velké firmy proti růstu cen částečně zajišťují, obří skok v cenách leteckého paliva neumožňuje nic jiného než přenést náklady na cestující. Ryanair již avizoval citelné zdražování po Velikonocích a IATA varuje, že plošný růst cen letenek může přesáhnout 9 procent. Tuzemský Smartwings už na situaci reagoval zavedením palivových příplatků v řádu stovek korun.

Pro cestující z toho plyne jednoduché pravidlo: bezpečnější volbou budou krátké a přímé lety. Právě ty jsou z hlediska provozu i zásobování méně rizikové než dálkové a složitě navazující spoje.

Trumpovo křehké čtrnáctidenní příměří s Íránem sice přineslo trhům mírný oddech a cenu ropy o něco srazilo, ale dokud Teherán trvá na vybírání mýta v Hormuzském průlivu, napětí nezmizí.

Pro českého turistu to znamená jediné – doba hojnosti a levného létání je u konce. Letenky se stávají luxusnějším zbožím a letošní dovolená u moře nás bude bolet víc, než jsme si ještě před pár měsíci dokázali připustit.

Český průmysl zpomaluje, stavebnictví naopak prudce ožívá

Česká ekonomika v únoru ukázala smíšený vývoj. Zatímco průmyslová výroba dál rostla, její tempo už třetí měsíc v řadě zpomaluje, naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k výraznému růstu. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla o 1,3 procenta, po lednovém revidovaném růstu o 2,7 procenta. Meziměsíčně se zvýšila rovněž o 1,3 procenta. „Růst průmyslové výroby v únoru pokračoval. Ke kladnému výsledku nejvíce přispěly kovozpracující či automobilový průmysl. Záporným směrem vývoj nejvíce ovlivnila výroba elektřiny a plynu, kde se projevily zejména plánované odstávky v některých elektrárnách,“ uvedl ředitel příslušného odboru ČSÚ Radek Matějka.

Hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně vzrostla o 1,6 procenta, přičemž zahraniční zakázky stouply o 2,5 procenta a tuzemské naopak mírně klesly o 0,3 procenta. Meziměsíčně ale objem zakázek klesl o šest procent, především kvůli vysoké srovnávací základně z ledna v automobilovém průmyslu. „Meziroční růst hodnoty nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnilo odvětví výroby strojů a zařízení, kde přibyly zakázky směřující například do energetiky nebo do stavebnictví,“ uvedla Veronika Doležalová z ČSÚ. Naopak pokles zaznamenaly zakázky v automobilovém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.

Průmysl zároveň dál snižuje počet zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční stav klesl meziročně o 1,1 procenta, zatímco průměrné mzdy vzrostly o 6,6 procenta.

Stavebnictví posiluje

Naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k růstu. V únoru se stavební produkce meziročně zvýšila o 4,1 procenta a meziměsíčně o 0,8 procenta. Hlavním tahounem bylo pozemní stavitelství, tedy výstavba budov, které vzrostlo o 7,8 procenta. Inženýrské stavitelství, zahrnující například dopravní či energetickou infrastrukturu, naopak kleslo o 5,5 procenta.

Růst stavebnictví podpořila i silná bytová výstavba. Úřady v únoru vydaly 4676 stavebních povolení, meziročně o 6,6 procenta více. Podlahová plocha nových budov se zvýšila zhruba o pětinu. „Za únorovým růstem počtu vydaných stavebních povolení stála nová výstavba především bytových budov a tomu odpovídá i pětinový růst podlahové plochy nových budov,“ uvedla Petra Cuřínová z ČSÚ.

Počet zahájených bytů vzrostl meziročně o 45,9 procenta na 3923, dokončeno bylo 3222 bytů, což představuje zhruba pětinový nárůst. Růst byl patrný především u bytových domů.

Zaměstnanost ve stavebnictví naopak rostla. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se zvýšil o dvě procenta a jejich průměrná mzda meziročně vzrostla o 2,8 procenta.

Data tak ukazují rozdílný vývoj dvou klíčových sektorů české ekonomiky – zatímco průmysl ztrácí tempo, stavebnictví se opírá o silnou poptávku, zejména v oblasti bytové výstavby.

