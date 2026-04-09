Michal Nosek: Zelenou revolucí zachráníme planetu. A zakopeme ji pod lopatky
Větrná energie měla být symbolem čisté budoucnosti. Místo toho začíná připomínat dokonale zabalený problém. Elektřinu máme „zelenou“, ale odpad futuristický, drahý a nechtěný. A jako obvykle, řešení přijde. Někdy. Možná.
Když se řekne větrná energie, většina lidí si představí něco mezi technologickým pokrokem a morální nadřazeností. Bílé větrníky na kopcích, čistý vzduch, dobrý pocit. Elektřina bez viny, bez zápachu, bez následků. Taková ekologická verze bezlepkového koláče. Peče se stejně, ale je to správně.
A pak přijde realita. Má tvar obří, třicetimetrové lopatky ze sklolaminátu a uhlíkových vláken, kterou nejde pořádně rozřezat, rozložit ani recyklovat. Materiálový zázrak při výrobě, technologická noční můra při likvidaci. Něco jako když si koupíte nerozbitný kufr, který pak nejde otevřít.
Ale to nevadí. Protože jsme přece v zelené ekonomice. A v té platí jednoduché pravidlo. Když se problém nevejde do prezentace, tak se odloží.
A tak se odkládá. Na pole. Na skládky. Do budoucnosti. Do poznámky pod čarou.
V průzkumech větrníky milujeme. V krajině už o poznání méně. Česko tak stojí ve svém typickém rozporu. Chceme čistou a levnou energii, ale odmítáme ji tam, kde skutečně vzniká.
Výsledkem jsou místa jako texaský Sweetwater, kde se tisíce lopatek válí u dálnice jako pomník lidské schopnosti vyřešit jeden problém tím, že vytvoříme jiný. Zadržují vodu, lákají hady, děsí místní a připomínají, že „udržitelná budoucnost“ může vypadat dost neudržitelně, když se přiblížíte. Ale hlavně že jsme snížili emise. Papírově.
Recyklace? Ano, existuje. Stejně jako existují létající auta. Technicky možné, prakticky drahé, ekonomicky nesmyslné. Drcení lopatek do cementu zní skvěle, dokud nezjistíte, že to stojí víc než samotný cement a ještě to ničí zařízení. Takže se to nedělá. Nebo jen tak, aby to šlo napsat do reportu.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
A teď si to převeďme do českého prostředí. Začalo by to debatou. Dlouhou, vášnivou a zcela neřešící. Skládky nechceme, spalovny nechceme, nové technologie jsou drahé a krajinu si ničit nenecháme. Výsledek? Studie. Pak pracovní skupina. Pak koncepce. Pak aktualizace koncepce. A mezitím by někde za městem rostla hromada lopatek, která by se oficiálně jmenovala „dočasné řešení“. Dočasné řešení je v Česku nejtrvalejší a oblíbená forma existence.
Samozřejmě bychom byli kreativní. Jedna lopatka by se proměnila v autobusovou zastávku, druhá v rozhlednu, třetí v uměleckou instalaci o udržitelnosti. Fotky by obletěly internet, všichni by si pogratulovali, ale devadesát procent problému by dál leželo někde za plotem, ideálně mimo dohled voličů.
A pak přijde někdo jako Filip Turek a řekne: „Možná bychom neměli budovat technologii, u které nevíme, co s odpadem.“ A reakce? Okamžitě je označen za zpátečníka, popírače pokroku a nepřítele planety. Protože narušuje základní pravidlo moderní energetiky. O vedlejších efektech se nemluví nahlas.
Jenže ono to není o větrnících. Je to o iluzi, že existuje energie bez ekologické ceny a odpadu. Neexistuje.
Inspirativní grilování čekého oligarchy Křetínského v britském parlamentu o tamní poště otvírá zásadní otázku, proč naši poslanci něčeho takového nejsou schopni, proč je to ani nenapadne. Proč český parlament nedokáže plnit svou veřejnou funkci kontroly top manažerů státních firem, a oligarchů, kteří mají klíčovou pozici v poskytování některé veřejné služby?
Cena v emisích
Uhlí má svou cenu v emisích, zdraví a zničené krajině. To vidíme hned, proto nám vadí. Větrná energie má svou cenu v materiálech, odpadu a lokálních dopadech. To nevidíme hned, proto si to nechceme připustit. Ale fyzika a chemie se nedají přehlasovat marketingem.
Každá turbína jednou doslouží. Každá lopatka jednou spadne do odpadní reality. A každá „zelená“ technologie jednou ukáže, že zelená je často jen barva, ne vlastnost. Největší paradox celé situace je, že větrná energie dává v globálním měřítku smysl. Opravdu. Snižuje emise, diverzifikuje zdroje, pomáhá. Ale jen do chvíle, než se začneme tvářit, že je bezchybná. Protože není.
A možná by bylo zdravější to konečně přiznat. Místo toho, abychom dál hráli hru na dokonalé řešení ve světě, kde žádné takové neexistuje. Jinak totiž skončíme přesně tam, kam směřujeme už teď. V krajině plné symbolů pokroku, které nikdo nechce uklidit. A budeme tomu říkat udržitelná budoucnost.