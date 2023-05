ČEZ zlevňuje elektřinu i plyn. Ceny stanovil 510 korun pod vládními stropy

Pokles cen energií na trzích opět rozhýbal nabídky tuzemských dodavatelů. Nové ceny pod vládou stanoveným cenovým limitem představil ČEZ, největší dodavatel energií v Česku. Nově společnost v průměru zlevňuje elektřinu o 350 korun za megawatthodinu a plyn o 300 korun.

Vláda od začátku letošního roku stanovila cenový strop na energie. Spotřebitelé tak za megawatthodinu (MWh) elektřiny mohou zaplatit maximálně 6000 korun s DPH, za MWh plynu 3000 korun. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Takzvané stropy platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce.

ČEZ nyní oznámil další úpravu tarifu s jednoroční až tříletou fixací. Ceny elektřiny a plynu v něm postupně každý rok závazku klesají. Nově společnost v průměru zlevňuje elektřinu o 350 korun za MWh a plyn o 300 korun za MWh. Obě komodity tak v prvním roce fixace nabízí o 510 korun levněji, než jsou vládní limity. V dalších letech jejich ceny dál klesají.

Konkurence tlačí ceny dolů

„Ukazuje se, že neměli pravdu ti, kdo říkali, že vyhrocená situace v energetice na konci loňského a na začátku letošního roku omezí konkurenci. Je vidět, že konkurence naopak funguje a motivuje dodavatele nabízet zákazníkům výhodné produkty,” řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Společnost podle něj bude ceníky dál pravidelně vylepšovat, pokud budou velkoobchodní ceny energií dál klesat.

Potřetí od letošního února snižují ceny energií také Moravské naftové doly. Od tohoto týdne společnost nabízí bez fixace plyn za 2289 Kč za MWh s DPH a elektřinu za 5190 Kč za MWh s DPH v nejčastější distribuční sazbě D02d. Podle ředitele marketingu a komunikace MND Energie Jana Sýkory umožňuje další zlevňování příznivý vývoj cen energií na trhu. Očekává přitom, že podobný vývoj cen bude ještě nějakou dobu pokračovat, proto lze podle něj očekávat i další snižování cen u dodavatelů.

Nové ceny v tomto týdnu představila také společnost Tedom Energie. Ta nabízí tarif s měsíční fixací. Květnové ceny u ní vychází u elektřiny o 40 procent níže a u plynu o 44 procent níže, než jsou ceny stanovené vládním stropem. Od začátku května snížila své prodejní ceny zemního plynu a elektřiny pod vládou stanovený limit také Pražská plynárenská. Zlevnění platí pro základní tarify i roční smlouvy s fixací, zákazníci podle společnosti oproti limitům ušetří stovky až tisíce korun za rok.

Ceny energií pod vládou stanovenými limity nabízí většina velkých dodavatelů. Už v prvních měsících roku snížily ceny pod vládní cenový strop například E.ON, innogy nebo Centropol. Firmy zároveň od té doby představily několik dalších nových produktů se zlevněním, a to pro nové i stávající zákazníky. Zároveň přiznávají, že v případě pozitivního vývoje na trhu budou dál reagovat. Nový fixovaný produkt od poloviny března nabízí dále Pražská energetika.

Velkoobchodní cena elektřiny se v posledních dnech pohybuje kolem 144 eur (asi 3384 Kč) za MWh bez DPH. Plyn se nyní na trhu obchoduje za 58 eur (zhruba 1363 Kč) za MWh. Loni v létě se ceny obou komodit pohybovaly i výrazně nad vládou stanoveným limitem. Podle analytiků se velkoobchodní ceny v posledních týdnech ustálily a výrazněji by se nyní měnit neměly.