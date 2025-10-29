Tíživá pravda. Češi platí za elektřinu nejvíc v Evropě
Podle dat Eurostatu platí čeští spotřebitelé po zohlednění jejich příjmů za elektřinu nejvíc v celé Evropské unii. Nejlevnější elektřinu mají Malťané, ve srovnání s Čechy platí třetinové ceny. A Maďaři poloviční.
Ceny elektřiny pro domácnosti byly v Česku v prvním pololetí roku 2025 nejvyšší z celé Evropské unie, pokud se zohlední kupní síla obyvatel. Vyplývá to z údajů Eurostatu, který porovnával ceny podle tzv. standardu kupní síly (PPS).
Češi platí za elektřinu nejvíc, Poláci a Italové hned za nimi
Podle Eurostatu činila průměrná cena elektřiny v Česku 39,16 PPS za 100 kilowatthodin. Na druhém místě skončilo Polsko (34,96 PPS) a na třetím Itálie (34,40 PPS). Naopak nejlevnější elektřinu měly Malta (13,68 PPS) a Maďarsko (15,01 PPS).
Pro srovnání – ve Finsku vyšla elektřina domácností na 18,70 PPS.
Plyn je nejdražší ve Švédsku
Eurostat zveřejnil i srovnání cen zemního plynu pro domácnosti. Nejdražší byl plyn ve Švédsku – 17,55 PPS za 100 kWh, nejlevnější v Maďarsku – 4,43 PPS. V Česku činila cena 11,91 PPS, tedy zhruba na úrovni evropského průměru.
V eurech ceny energií klesly
Pokud se ceny přepočítají do eur, průměrná cena elektřiny v celé EU v prvním pololetí klesla o 0,5 procenta na 28,72 eura (zhruba 700 korun) za 100 kWh.
Ceny zemního plynu se snížily ještě výrazněji – o 8,1 procenta na 11,43 eura (asi 280 korun) za 100 kWh.
