Dalibor Martínek: Premiér Fiala hledá alibi. Mezitím lidé platí za energie opravdové peníze

Premiér Petr Fiala si dal besídku se zástupci dodavatelů energií, přizval i šéfa statistického úřadu a šéfa energetického regulačního úřadu. Namíchlo ho sdělení Eurostatu, podle nějž v Česku vyskočily ceny energií nejvíc z celé Evropské unie. A chce společnosti přednést nějaké jiné sdělení ve smyslu, že v Evropě popletli data, my za nic nemůžeme, ceny jsou OK.

Evropský statistický úřad podle Fialy prý nemá správná data. Evropský úřad si za údaji stojí. Takže tady nastupuje česká mediální mašinerie pod taktovkou premiéra, která má za úkol vyvinit vládu z faktu, že neukočírovala růst cen energií, že neměla strategii, a že nechala spoustu českých firem a domácností v problémech.

Například v Lounech se nyní sešel dav lidí, kteří byli překvapeni z toho, že dodavatel tepla kupoval plyn na spotu a potom veškeré náklady přepsal na odběratele. Doplatky lidí se pohybují v desítkách tisíc korun. To není statistika, to jsou reálné peníze, které musí někdo zaplatit. Pokud by to neudělal, převzala by si ho do svých zákonných rukou exekutorská mafie.

Hledání alibi viníka

Podobných situací je po Česku spousta. Všichni dodavatelé energií přehodili náklady na spotřebitele. Za tichého mlčení vlády. Jiné země se pokoušely ceny nějakým způsobem regulovat. V Česku v té době ministr financí Stanjura bojoval o schodek rozpočtu. Což se mu stejně nepovedlo.

Premiér se, čele ostrým datům Eurostatu, rozhodl, že bude tato data torpédovat. Údaje, z kterých vychází Eurostat, nejsou podle oficiální české verze férová. Prý evropští úředníci vycházejí z ceníkových údajů, a ne z reality. Úslužný šéf ČEZ Daniel Beneš na poptávku vlády poslušně přináší tezi, že „doposud nebyly zveřejňovány ceny, které lidé mají, ale byly zveřejňovány ty, které platili nově příchozí. Nově budou reportována data o všech zákaznících.“ ČEZ přitom díky zdražení energií čeká rekordní zisk. A stát rekordní dividendu.

Taktéž šéf energetického úřadu Stanislav Trávníček, který během energetické krize nepřišel s ničím, co by mohlo pomoci lidem a firmám, nyní se sklapnutými podpatky bude tvrdit, že nejsou špatné ceny energií, ale statistika.

Šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček si nedovolí nové státní doktríně čelit. Úřad by prý měl mít k dispozici aktuálnější data.

Vláda, která se v ekonomice a potažmo v energetice příliš neorientuje, si nyní buduje mediální val před nelichotivou zprávou z Evropy, že to s regulací cen energií zcela nezvládla. Místo, aby se premiér se svými energetickými poradci zamyslel, jak to udělat, aby lidé kvůli obřím doplatkům za spotové ceny nechodili na náměstí, aby nepropadali do existenčních problémů, svolává besedu státních úředníků, aby si mezi sebou naformulovali alibi tristní situace.

