Češi vyvinuli metodu, která zrychlí výrobu nanodiamantů z týdnů na minuty
Čeští vědci vyvinuli revoluční způsob, jak vyrábět nanodiamanty pro kvantové technologie i lékařskou diagnostiku. Nový proces je tisíckrát rychlejší, levnější a taky ekologičtější.
Mezinárodní tým vedený Petrem Cíglerem z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) vyvinul metodu, která revolučně zrychluje a zlevňuje výrobu nanodiamantů s kvantovými centry. Tyto částice mají široké využití v lékařské diagnostice, vědeckém výzkumu i moderních technologiích.
Novým postupem lze během jediného týdne vyrobit tolik materiálu, kolik by se dosud vyrábělo více než 40 let. Na projektu se podílí také americká firma MegaDiamond, která plánuje nanosenzory vyrábět průmyslově. Výsledky zveřejnil prestižní časopis Advanced Functional Materials.
Nanodiamanty jsou částice menší než virus, které fungují jako citlivé senzory magnetického pole, elektrického náboje i teploty. Díky tzv. svítivým kvantovým centrům (NV centrům) dokážou reagovat na změny v okolí různě intenzivním světlem – zaznamenají tak i jednotlivé molekuly nebo teplotní změny uvnitř buněk.
Výroba trvá čtyři minuty místo dvou týdnů
Nový postup nazvaný PTQ (Pressure–Temperature–Quantum) trvá pouhé čtyři minuty. „Diamantový prášek se vloží do lisu, který vyvine velmi vysoký tlak a teplotu, čímž napodobí podmínky hluboko v zemském plášti. V nanodiamantech tak vzniknou kvantová centra. Aby se částice nespekly dohromady, přidává se obyčejná kuchyňská sůl, která se po procesu jednoduše odplaví vodou,“ vysvětluje mluvčí ÚOCHB Veronika Sedláčková.
Nanodiamanty vyrobené touto metodou navíc mají lepší optické i kvantové vlastnosti než dosavadní materiály.
Zlom pro výzkum i průmysl
„Nový způsob přípravy kvantových center je víc než tisíckrát rychlejší než standardní postup,“ říká postdoktorand z Cíglerovy skupiny Michal Gulka. Dříve trvalo vytvořit gram použitelného materiálu dva týdny, nyní jej tým dokáže vyrábět v kilogramech.
Podle Cíglera tato metoda otevírá dveře k novým technologiím – od precizních senzorů pro lékařskou diagnostiku až po mikroskopické detektory molekul využívající principy magnetické rezonance.
Výzkum vznikl i díky projektu AMULET, zaměřenému na vývoj víceškálových nanomateriálů. Ten spojuje osm mezinárodních partnerů pod vedením Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Projekt získal dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský v kategorii špičkového výzkumu.
