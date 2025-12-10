EU odkládá ETS2, ale nastavuje tvrdší limity emisí

Nový magazín právě vychází!

V Evropské unii je předběžná shoda na dosud nejtvrdším klimatickém cíli: do roku 2040 musí emise skleníkových plynů klesnout o 90 procent. Dohoda přichází navzdory výhradám některých členských států včetně Česka.

Předsednictví Rady Evropské unie a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý pozdě večer předběžné politické dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Informovaly o tom v noci na dnešek Rada EU i europarlament. Dohoda obsahuje také určitou flexibilitu, jak cíle do roku 2040 dosáhnout. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU.

Odklad systému ETS2 a možnost nákupu kreditů

Zástupci obou institucí se podle prohlášení také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na rok 2028. Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě.

Podle agentury Reuters dohoda zahrnuje také nákup zahraničních uhlíkových kreditů na pokrytí pěti procent snížení emisí. Klimatický cíl bude vyžadovat, aby průmyslová odvětví v EU snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Od roku 2036 umožní zemím unie platit nečlenským státům za snížení emisí, aby byla pokryta zbývající část.

Evropa se sjednotila

„Evropa se sjednotila kolem našeho jasného směřování ohledně klimatické politiky – založené na vědě a chránící naši bezpečnost a konkurenceschopnost,“ uvedl dánský ministr pro klima a energetiku Lars Aagaard, jehož země do konce roku unii předsedá.

Změny musí ještě schválit europarlament a Rada EU, aby začaly platit, podle Reuters je to obvykle formalita potvrzující předem dohodnuté podmínky. Dohoda vstoupí v platnost 20 dní po jejím zveřejnění v Úředním věstníku EU. Evropská komise pak bude každé dva roky hodnotit pokrok s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým údajům, technologickému vývoji a mezinárodní konkurenceschopnosti EU.

Kritika a pozadí jednání

Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července. Stalo se to navzdory výhradám některých států, včetně České republiky, které chtěly krok odložit. Návrh poprvé počítal s tím, že země EU budou moci využívat takzvané uhlíkové kredity z rozvojových států k dosažení cíle v oblasti emisí.

Mezinárodní uhlíkové kredity umožňují státům, firmám nebo organizacím kompenzovat část svých emisí tím, že finančně podpoří projekty snižující nebo zachycující emise jinde ve světě. Jde například o výsadbu lesa, ochranu deštných pralesů či investice do obnovitelných zdrojů.

Evropská klimatická pravidla stanoví cíl klimatické neutrality do roku 2050 jako právně závaznou povinnost pro všechny členské státy EU. Stanoví také právně závazný cíl EU snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Společná evropská měna

Zelenskyj uspořádá volby, válce navzdory. Má ale podmínky

Zelenskyj uvedl, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby
Profimedia
ČTK
ČTK

Ukrajina by mohla volit i během války, a to pokud Západ zajistí bezpečnost občanů a parlament upraví volební zákon. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle médií prohlásil, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby. Požádá Američany a Evropany, aby pomohli zajistit bezpečnost, a také parlament o nezbytné změny v ukrajinském právu, aby bylo možné hlasování uspořádat i během války.

Zelenskyj odmítl podezření, že „se drží křesla“, a proto pokračuje ve válce. Zdůraznil, že volby lze uspořádat pouze při zajištění bezpečnosti občanů. „Jsou dvě podmínky pro uspořádání voleb – první je bezpečnost a jak ji zajistit během náletů a útoků, a druhá je právní základ pro legitimitu voleb,“ řekl prezident podle serveru RBK-Ukrajina.

Zelenskyj pod tlakem z USA kvůli mírovému plánu

Zelenskyj čelí tlaku z USA, aby přistoupil na významné územní ztráty

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Rusku v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server Axios píše, že mu to sdělili dva ukrajinští představitelé. Podle listu Financial Times je Trumpovým cílem dosáhnout dohody o ukončení bojů do 25. prosince.

ČTK

Přečíst článek

„Jsem připraven na volby. Navíc požádám USA, aby pokud možno společně s evropskými kolegy zajistili bezpečnost pro uspořádání voleb. Pak Ukrajina během 60 až 90 dnů bude na uspořádání voleb připravena,“ prohlásil.

Výzva parlamentu: změňte volební zákon

Zelenskyj také vyzval poslance, aby připravili příslušné návrhy novely volebního zákona. „Zítra (ve středu - poz. red.) budu na Ukrajině. Očekávám návrhy od partnerů a poslanců a jsem připraven jít do voleb,“ shrnul podle serveru. Ten připomněl, že jeden z 28 bodů amerického mírového plánu hovořil o uspořádání voleb na Ukrajině během 100 dnů po ukončení války.

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

Trump se pustil do Zelenského: Náš mírový plán si ani nepřečetl

Politika

Za konstruktivní, ale nelehké označil v noci na dnešek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států o americkém mírovém plánu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Zelenskyj jej zklamal tím, že podle něho plán ani nečetl, informovaly agentury Reuters a AFP. Hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov uvedl, že ukrajinské hlavě státu poskytne kompletní informace o jednání s Američany a všechny příslušné dokumenty.

ČTK

Přečíst článek

Putin a Trump zpochybňují Zelenského legitimitu

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že nelegitimita Zelenského brání uzavřít mírovou dohodu s Kyjevem. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru poskytnutém serveru Politico vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové volby. „Už dlouho neměli volby. Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není,“ tvrdil Trump.

Putin, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 na Ukrajinu vpadla, odmítal uznat legitimitu Zelenského právě s odkazem na to, že setrvává ve funkci, ačkoli se původně prezidentské volby měly v zemi konat na konci března 2024. Kyjev to odmítá s tím, že volby nelze uspořádat za válečného stavu a v situaci, kdy část území suverénní země ovládají okupační síly.

Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů

Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů
ČTK
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.

Hrátky se sazbami termínovaných bankovních účtů probíhaly v Česku i v druhé polovině letošního roku. Většina bank od léta upravila sazby alespoň u jednoho typu vkladu — a to jak velké bankovní domy, tak menší hráči. Zatímco u spořicích účtů se některé banky vrátily ke čtyřprocentní sazbě, u termínovaných vkladů se i ta nejlepší aktuální sazba pohybuje jen mírně nad třemi procenty. Nejlépe si tentokrát vede Moneta Money Bank, která v průběhu léta sazby opakovaně zvyšovala a úročení začínající trojkou nabízí hned ve čtyřech délkách výpovědní doby.

Které termínované vklady zhodnocují nejvíce

Nejvyšší sazby u termínovaných vkladů nyní najdeme u jednoměsíčních, ročních a dvouletých depozit, kde první místa žebříčku začínají na 3,4 procentech. U jednoměsíčních vkladů ji nově nabízí Moneta Money Bank, která stejnou sazbu poskytuje i u ročního vkladu. Na dvouletém horizontu pak nejlépe úročí J&T Banka, u níž je však minimální vklad pro nové klienty jeden milion korun.

U tříměsíčních a půlročních vkladů dominuje v prosinci sazba 3,2 procenta. Na tři měsíce ji nabízí Air Bank, na půl roku opět Moneta Money Bank. Trojice bank, které dlouhodobě poskytují u termínovaných vkladů jedny z nejnižších sazeb, své úročení od léta prakticky neměnila. Patří mezi ně Česká spořitelna, Raiffeisenbank a mBank, jejíž sazby se u termínovaných vkladů blíží téměř nule. Tyto instituce se více soustředí na spořicí účty.

Proč střadatelé nejčastěji volí krátké vklady

Podle České spořitelny, Air Bank a Komerční banky je aktuálně největší zájem (z hlediska objemu depozit) o termínovaný vklad se splatností tři měsíce. „Důvodem je nejvýhodnější úroková sazba právě u této lhůty, která je zároveň vnímána jako přijatelná pro omezenou dostupnost peněz,“ vysvětluje šéf komunikace Spořitelny Filip Hrubý. Podle něj činí průměrný zůstatek na termínovaných vkladech 1,23 milionu korun, a to včetně vkladů s obnovováním i bez něj.

Od doby, kdy Air Bank uvedla na trh i jednoměsíční vklady, roste podle zástupce mluvčího banky Michala Kuzmiaka zájem i o tuto nejkratší dobu uložení. Delší splatnosti na půl roku a rok jsou zatím méně oblíbené, i když se situace postupně mění. „V poslední době se chování střadatelů posunulo — vidíme růst sazeb u delších splatností a s tím i rostoucí zájem klientů,“ doplňuje Kuzmiak. Průměrná výše termínovaného vkladu v Air Bank podle něj přesahuje 400 tisíc korun.

Také u klientů Banky Creditas jsou nejpopulárnější vklady do jednoho roku, a to často ve vyšších stovkách tisíc korun. V poslední době navíc podle mluvčí banky Lucie Brunclíkové klienti více investují a častěji využívají také termínované vklady. „Dříve byl poměr objemu peněz na spořicích účtech a termínovaných vkladech výrazně ve prospěch spořicích účtů, ale postupně se téměř vyrovnal,“ uvádí Brunclíková. V Komerční bance jsou kromě tříměsíčních vkladů oblíbené také vklady na 12 měsíců, které banka podporuje vyšší, tříprocentní sazbou.

Kdo aktuálně spoří na termínovaných vkladech nejvíce

Rozložení klientů podle pohlaví je v České spořitelně poměrně rovnoměrné. Momentálně však mezi střadateli mírně převažují ženy, které tvoří 54 procent všech držitelů termínovaných vkladů. Nejvíce těchto vkladů mají podle Hrubého klienti ve věkové skupině 61 až 70 let.

Jak zhodnocují nejlepší termínované účty v bankách v ČR (k 9.12.2025)

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 1 měsíc:

  • Moneta Money Banky (min.vklad 15 000 Kč) 3,4 %
  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,70 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč)   2,50%
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,5%

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 3 měsíce:

  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,2 %
  • Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 3,2 %
  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,2 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč)   3,0 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 6 měsíců:

  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,20 %
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,10 %
  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,00 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 12 měsíců:

  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,40 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,30 %
  • J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,30 %
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 24 měsíců:

  • J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,40 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70 %
  • Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,30 %
  • ČSOB (min.vklad 5 000 Kč) 2,00 %

Zdroj: banky, stav k 9. prosinci 2025

