Fiala zakročil. Energogiganti budou muset odkrýt, kolik si účtují

Energetické firmy budou úřadům poskytovat širší data o skutečných cenách elektřiny a plynu než dosud. Statistiky by měly zahrnovat platby všech zákazníků. Uvedl to předseda vlády Petr Fiala (ODS) po jednání se zástupci tuzemských dodavatelů, Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Přesnou podobu předávaných údajů dohodne nově vzniklá pracovní skupina, v níž budou zástupci dodavatelů energií a úřadů. Dosud měly úřady k dispozici údaje pouze o akvizičních cenách dodavatelů pro nové odběratele.

Fiala o zveřejňovaných cenách energií jednal se zástupci největších tuzemských dodavatelů, ERÚ a ČSÚ kvůli zprávám Eurostatu. Podle evropského statistického úřadu totiž Česko patřilo v porovnání s ostatními evropskými zeměmi loni ve druhém pololetí mezi nejdražší země v Evropě. Premiér v této souvislosti upozornil, že Eurostat, kterému data za Česko dodávají tuzemské úřady, pracoval s cenami vycházejícími z tehdejších aktuálních nabídek dodavatelů. Ty však podle Fialy platily jen nízké jednotky procent odběratelů a většina zákazníků měla ceny výrazně nižší.

Zatím dobrovolně, později i ze zákona

Podle šéfa energetické skupiny ČEZ Daniela Beneše budou dodavatelé hlásit celkové údaje za všechny odběratele. „Budeme tak moci pracovat s lepšími daty o energiích než dosud,” uvedl Fiala. Podle něj jsou firmy ochotny údaje o cenách poskytovat úřadům dobrovolně. Do budoucna by však pracovní skupina měla projednat také možné legislativní změny, které by podmínky pro publikování cen energií zakotvily i v zákoně.

Na situaci reagoval koncem dubna také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi uvedl, že chce do novely energetického zákona zapracovat povinnost dodavatelů energií sdělovat ERÚ skutečné ceny energií, za které je prodávají koncovým zákazníkům. Návrh novely energetického zákona v současnosti projednává Sněmovna a Síkela chce povinnost oznamování skutečných cen regulátorovi doplnit formou poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Spor Eurostatu s českými dodavateli

Unijní statistický úřad už oznámil, že ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v Česku zvýšily meziročně o 231 procent, zdaleka nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Česko patřilo k nedražším i v případě elektřiny. Proti statistikám Eurostatu se ohradili mimo jiné tuzemští dodavatelé energií, když data označili za nereprezentativní. Podle nich ceny uváděné Eurostatem platí jen minimum zákazníků a průměrná cena, kterou odběratelé hradí, je výrazně nižší.

Podle Eurostatu sběr dat a použitá metodika odpovídají cenám účtovaným zákazníkům. Mluvčí ERÚ Michal Kebort reagoval slovy, že ceny uváděné Eurostatem vycházejí z cenových nabídek dodavatelů na trhu určených novým zákazníkům. ERÚ data poskytuje ČSÚ, který je pak předává Eurostatu.

