Čipová krize 2.0? Němci už hlásí potíže. Češi se mohou brzy přidat
Německý hospodářský institut Ifo varuje, že přetrvávající problémy se zásobováním čipy mohou brzdit největší ekonomiku Evropy i její dodavatelské řetězce.
Německý průmysl čelí rostoucím problémům s nedostatkem čipů a elektronických součástek, které by mohly negativně ovlivnit hospodářský růst. Uvádí to mnichovský ekonomický institut Ifo ve svém pravidelném průzkumu zaměřeném na zásobování průmyslových podniků.
Elektronika a optika trpí nejvíc
Podle Ifo se problémy s nedostatkem materiálů nejvíce projevují ve výrobě elektronických a optických produktů. „Kontrolní mechanismy a obchodní omezení u vzácných kovů se začínají naplno projevovat,“ uvedl vedoucí průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe. „Pokud bude tento trend pokračovat a zesilovat, může mít negativní dopad na hospodářský růst,“ dodal.
Vzácné zeminy jsou přitom klíčovou surovinou pro výrobu polovodičů, senzorů a dalších elektronických součástek, připomíná agentura Reuters. Největším světovým dodavatelem vzácných zemin je Čína, která však v posledních měsících omezuje jejich vývoz – mimo jiné kvůli geopolitickým napětím a rostoucí domácí poptávce.
Roste počet firem s problémy
V říjnovém průzkumu Ifo hlásilo problémy se zásobováním 10,4 procenta výrobců elektronických a optických produktů, zatímco v červenci to bylo jen 7 procent a v dubnu 3,8 procenta. V celém německém průmyslu hlásilo v říjnu potíže s dodávkami 5,5 procenta podniků.
Dopady i na české firmy
Německo je největší ekonomikou eurozóny a zároveň nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je přímo napojena na německý exportní průmysl, zejména v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu. Zhoršení situace v Německu by tak mohlo dopadnout i na českou ekonomiku.
