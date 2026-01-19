Nový magazín právě vychází!

Svět patří miliardářům. Dvanáct lidí vlastní stejně jako polovina lidstva, varuje Oxfam

Jensen Huang a Elon Musk
Počet dolarových miliardářů se loni poprvé v historii přehoupl přes hranici tří tisíc. Uvádí to nová zpráva nevládní organizace Oxfam, která dlouhodobě upozorňuje na rostoucí majetkové nerovnosti ve světě. Celkové bohatství miliardářů se podle ní oproti roku 2024 zvýšilo o 16 procent.

Jen za jediný rok přibylo nejméně dvě stě nových dolarových miliardářů. Tempo růstu jejich majetku bylo přitom trojnásobně rychlejší než průměr za posledních pět let. Oxfam odhaduje, že bohatství této skupiny vzrostlo loni o 2,5 bilionu dolarů na celkových 18,3 bilionu dolarů.

Extrémní koncentraci bohatství ilustruje i další údaj ze zprávy: dvanáct nejbohatších lidí na světě dnes vlastní stejný majetek jako chudší polovina lidstva, tedy zhruba čtyři miliardy lidí.

Politické funkce

Organizace zároveň varuje, že majetkové nerovnosti se stále výrazněji promítají do politiky. Miliardáři mají podle jejích propočtů až čtyřtisíckrát vyšší pravděpodobnost získat politickou funkci než běžní lidé. Mnozí z nich navíc podporují ideologie, které podle Oxfamu přiživují nenávist vůči lidem jiné rasy, pohlaví či sexuální orientace.

„Superbohatí nejen nashromáždili více majetku, než by kdy dokázali utratit, ale zároveň jej využili k získání politické moci, která určuje pravidla fungování ekonomik a států,“ uvádí organizace. Tento trend byl podle ní zvlášť patrný ve Spojených státech, kde se v roce 2025 dostala k moci administrativa Donalda Trumpa, kterého Oxfam označuje za „prezidenta miliardáře“.

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

Rok 2026 nebude pro české bydlení rokem zvratů, ale potvrzením nové reality. Trh se normalizoval – bez cenového kolapsu, ale i bez euforie. Očekávání, že byty výrazně zlevní, se definitivně rozplynulo. Důvod je prostý: poptávka se vrací, nabídka zůstává omezená.

Domácnosti se smířily s hypotékami kolem čtyř procent a odložená poptávka se znovu objevuje na trhu. Tlak na ceny dnes nevychází ani tak ze stavebních nákladů, ale z prostého faktu, že se zejména ve velkých městech staví málo. Výrazné zlevnění novostaveb proto není realistické.

Změna v chování kupujících

Zásadně se však mění chování kupujících. Neřeší cenu za metr, ale měsíční splátku a pocit hodnoty. Kvalitní projekty v dobrých lokalitách se prodávají i v pomalejším trhu, zatímco průměrná výstavba bude muset bojovat cenou, pobídkami nebo čekat.

Praha zůstává bezpečným přístavem pro kapitál, ale s nízkým výnosem. Skutečný růstový potenciál se přesouvá do regionů – zejména tam, kde vzniká nová dopravní infrastruktura. Železnice, okruhy a nové terminály mění realitní mapu rychleji než samotná výstavba.

Rok 2026 tak nebude o otázce, zda ceny klesnou. Ale kde porostou rychleji a kde se investice ještě vyplatí. Trh bydlení už není o spekulaci. Je o trpělivosti, kvalitě a schopnosti číst mapu dřív, než ji ostatní uvidí.

Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce

Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.

Pokud Trump naplní svoji hrozbu a 1. února desetiprocentní nové clo vskutku zavede, bude to znamenat, že během svého druhého funkčního období v Bílém domě navýšil clo třeba Německu či Francii výrazněji než Číně. Například desetiprocentní nové clo na německý vývoz do USA by znamenalo, že američtí importéři německého zboží odvedou do veřejné kasy USA v průměru sumu odpovídající celní sazbě hned o 22 procentních bodů vyšší, než jaké čelili v lednu 2025, těsně před Trumpovým nástupem do Bílého domu (viz. graf Bloombergu níže).

Za poslední zhruba rok dosud Trump navýšil clo na německý dovoz do USA průměrně efektivně o dvanáct procentních bodů. Nyní by tedy v rámci snahy získat Grónsko pro USA přidal dalších deset procentních bodů, takže jeho celkové navýšení cla na německý dovoz o 22 procentních bodů by předčilo jeho navýšení cla na dovoz čínský, které za posledních zhruba dvanáct měsíců odpovídá 20 procentním bodům.  

Podobná situace by nastala i v případě některých dalších zemí, jež se rozhodly své vojáky do Grónska vyslat. Například francouzský vývoz do USA by mohl od 1. února čelit sazbě navýšené za Trumpova druhého funkčního období průměrně efektivně o 20,9 procentního bodu. Průměrná efektivní sazba zohledňuje jak strukturu exportu dané země do USA, tak výjimky, které jsou na různé druhy takto exportovaného zboží uplatněny, neboť například ocel či hliník mají své vlastní, odvětvové sazby.

Vedle Německa a Francie by rovněž Švédsko a Finsko mohly od 1. února čelit celkově výraznějšímu Trumpovu navýšení cla, než jakému čelí Čína. A to navýšení o 22,2, resp. 20,7 procentního bodu. Dánsko, pod nějž Grónsko spadá, by čelilo navýšení o dvacet procentních bodů, tedy v totožném rozsahu, jakému čelí Čína.

Pomůže to ostatním vývozcům z Evropy

Trumpova nová cla tak mohou zvýšit konkurenceschopnost na americkém trhu vývozců těch evropských zemí, mezi něž patří i Česko, které novými cly zatíženy být nemají. Tyto ostatní země by od února čelily zhruba polovičnímu clu při vývozu do USA než uvedených osm zemí. Ze situace by mohly těžit zvláště Itálie a Irsko, které mají ze zemí EU poměrně výrazné obchodní propojení s USA, a přitom se na ně nová cla uplatnit nemají.

Ještě výraznější rozdíl mezi celní sazbou uplatňovanou na zmíněných osm zemí a tou uplatněnou na další evropské země by mohl nastat od června. Pokud do té doby Spojené státy Grónsko nezískají a Trump skutečně svoji hrozbu naplní, cla na zmíněných osm evropských zemí stoupnou o dalších 25 procent. Například celkové Trumpovo navýšení celní sazby na dovoz z Německa by pak činilo 37 procentních bodů. Clo na německý dovoz do USA by tak bylo zhruba čtyřnásobné v porovnání s tím, jakému čelí čeští vývozci. 

Zůstává však otázkou, zda Trump nová cla vskutku zavede. Už v úterý nadcházejícího týdne může jeho loňská takzvaná reciproční cla zneplatnit Nejvyšší soud USA. Trump chce přitom zavádět cla kvůli Grónsku na stejné legislativní bázi, o něž opírá cla reciproční.

