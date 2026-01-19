Svět patří miliardářům. Dvanáct lidí vlastní stejně jako polovina lidstva, varuje Oxfam
Počet dolarových miliardářů se loni poprvé v historii přehoupl přes hranici tří tisíc. Uvádí to nová zpráva nevládní organizace Oxfam, která dlouhodobě upozorňuje na rostoucí majetkové nerovnosti ve světě. Celkové bohatství miliardářů se podle ní oproti roku 2024 zvýšilo o 16 procent.
Jen za jediný rok přibylo nejméně dvě stě nových dolarových miliardářů. Tempo růstu jejich majetku bylo přitom trojnásobně rychlejší než průměr za posledních pět let. Oxfam odhaduje, že bohatství této skupiny vzrostlo loni o 2,5 bilionu dolarů na celkových 18,3 bilionu dolarů.
Extrémní koncentraci bohatství ilustruje i další údaj ze zprávy: dvanáct nejbohatších lidí na světě dnes vlastní stejný majetek jako chudší polovina lidstva, tedy zhruba čtyři miliardy lidí.
Počet miliardářů celosvětově roste. Vede to k tomu, že stále více ovládají i politiku. To platí i v Česku.
Miliardáři si za čtvrtstoletí vytvořili vlastní svět. Jako vždy, vládne pár rodin
Organizace zároveň varuje, že majetkové nerovnosti se stále výrazněji promítají do politiky. Miliardáři mají podle jejích propočtů až čtyřtisíckrát vyšší pravděpodobnost získat politickou funkci než běžní lidé. Mnozí z nich navíc podporují ideologie, které podle Oxfamu přiživují nenávist vůči lidem jiné rasy, pohlaví či sexuální orientace.
„Superbohatí nejen nashromáždili více majetku, než by kdy dokázali utratit, ale zároveň jej využili k získání politické moci, která určuje pravidla fungování ekonomik a států,“ uvádí organizace. Tento trend byl podle ní zvlášť patrný ve Spojených státech, kde se v roce 2025 dostala k moci administrativa Donalda Trumpa, kterého Oxfam označuje za „prezidenta miliardáře“.
Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.
Čeští miliardáři podpoří bezpečnost státu či digitalizaci
