Zlato mění investiční status. Čeští dolaroví milionáři ho vracejí do hry jako strategické aktivum
Zlato se v portfoliích českých dolarových milionářů vrací jako strategická složka řízení rizika. Podle J&T Banka Wealth Reportu, který už 15 let sleduje investiční postoje bohatých Čechů a Slováků, roste důvěra ve zlato jako doplňkové aktivum chránící majetek v období geopolitické nejistoty a narušování ekonomických jistot.
Pro movité investory přestává platit tradiční poučka, že zlato vydělává jen při vysoké inflaci nebo propadu akciových trhů. V jejich portfoliích má dnes roli taktického nástroje diverzifikace, jehož podíl obvykle nepřesahuje 10 procent. Nejde o spekulaci na „zlatou horečku“, ale o řízenou alokaci kapitálu.
Z hlediska výnosových očekávání zůstávají čeští dolaroví milionáři spíše konzervativní. Zajímavé zhodnocení zlata letos očekává 18 procent z nich, zatímco 13 procent předpokládá pokles. Ve srovnání s jinými třídami aktiv však zlato zaostává – růstu private equity věří 51 procent milionářů a akciím 44 procent. Ostatní drahé kovy a drahokamy považují za atraktivní jen 3 procenta investorů.
Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.
Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu
Výrazný generační rozdíl je patrný u nejmladší skupiny bohatých. Více než třetina z nich očekává, že zlato v následujícím období přinese zajímavý výnos. Vnímají ho jako flexibilní nástroj pro zvládání nestability a rychlou reakci na vývoj globálních trhů. Moderní finanční produkty – například fondy navázané na zlato – umožňují pracovat s alokací bez nutnosti držet fyzický kov.
Za rostoucím zájmem stojí podle průzkumu několik makroekonomických faktorů: masivní nákupy zlata centrálními bankami, oslabování role amerického dolaru jako rezervní měny, obavy ze zmrazování finančních aktiv v souvislosti se sankcemi i rostoucí zadlužení vlád. Investoři zároveň zpochybňují schopnost států splácet závazky bez inflační eroze.
Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.
Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“
Až 92 procent českých dolarových milionářů se shoduje, že je nutné počítat s dlouhodobou nepředvídatelností. Fyzické zlato proto vnímají jako likvidní a globálně akceptovatelný prostředek pro případ rychlého přesunu kapitálu či rodiny do zahraničí. Absenci úroku či dividendy berou jako náklad na „pojistku“ proti systémovým rizikům.
Zlato tak přestává být v očích movitých investorů „mrtvou investicí“ a stává se součástí širší strategie ochrany majetku. Cílem už není jen maximalizace výnosu, ale především dlouhodobé uchování hodnoty v prostředí zvýšené volatility globálních trhů.
