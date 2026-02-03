Nový magazín právě vychází!

Od odmítání k opatrnému přijetí: Jak kryptoměny pronikají mezi české milionáře

Od odmítání k opatrnému přijetí: Jak kryptoměny pronikají mezi české milionáře

Virtuální měna bitcoin
Postoj českých dolarových milionářů ke kryptoměnám se v posledních letech výrazně proměnil. Zatímco v minulosti dominovalo buď silné nadšení, nebo kategorické odmítání, aktuální data ukazují posun k podstatně střízlivějšímu a systematičtějšímu přístupu. Kryptoměny se sice v roce 2025 objevují v portfoliích větší části nejbohatších investorů než kdy dříve, jejich role však zůstává převážně doplňková a objemově omezená.

Podíl českých dolarových milionářů investujících do kryptoměn vzrostl podle aktuálního průzkumu J&T Banka Wealth Report na 20 procent, čímž překonal i úroveň z roku 2021, kdy digitální aktiva zažívala vrchol popularity. Oproti předchozím obdobím se však změnil charakter zájmu. Část investorů začala kryptoměny do portfolií zařazovat dlouhodobě, nikoli spekulativně, přičemž ve většině případů představují jen malý zlomek celkového majetku.

Významnou změnou je i rozšíření investorské základny. Ke kryptoměnám se postupně obrací i část majetných investorů, kteří je dříve považovali za nepřijatelný nástroj. Nejde přitom o posun směrem k vyšší toleranci rizika, ale spíše o rozšíření investičního uvažování. Digitální aktiva se tak pro část dolarových milionářů stávají tématem, které je legitimní alespoň zvážit v rámci širší diskuse o diverzifikaci portfolia.

Nadšení mladších odeznělo

Současně však odeznělo nadšení části mladších a dříve nejvýraznějších zastánců kryptoměn. Po opakovaných prudkých cenových propadech se jejich přístup stal umírněnějším a promyšlenějším. Kryptoměny jsou častěji kombinovány s tradičními investičními nástroji a jejich váha v portfoliích se snižuje ve prospěch širší diverzifikace.

Navzdory rostoucímu rozšíření zůstávají dolaroví milionáři vůči kryptoměnám obezřetní i z hlediska výnosových očekávání. Pro letošní rok očekává růst hodnoty digitálních aktiv 14 procent z nich, zatímco stejný podíl předpokládá jejich pokles. Převládá tak opatrný postoj bez jednoznačných očekávání rychlého zhodnocení.

Podobně umírněný přístup je patrný i v celé české populaci. Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh České republiky investovalo v roce 2025 do kryptoměn 11 procent Čechů. Spokojenost s touto investicí výrazně závisí na načasování vstupu na trh. Zatímco menší část investorů hodnotí kryptoměny jako nejlepší investici svého života, téměř každý desátý je naopak považuje za nejhorší. Největší zájem o digitální aktiva vykazuje věková skupina 35–44 let, kterou přitahuje především potenciál vyššího zhodnocení, využití moderních technologií a nové investiční přístupy.

Dva faktory

Za proměnou postoje dolarových milionářů stojí především dva faktory. Prvním je postupná institucionalizace a posilující regulace kryptoměnového trhu. V řadě zemí vznikly nové legislativní rámce a významnou roli sehrála také americká Komise pro cenné papíry, která umožnila obchodování s vybranými kryptoprodukty i penzijním fondům. Tyto kroky přispěly k větší transparentnosti trhu a snížení vnímaných rizik oproti období, kdy byl kryptoměnový sektor považován za nepřehledný a neregulovaný.

Druhým faktorem je oslabení důvěry v tradiční měny v období vysoké inflace. To přimělo část investorů uvažovat o zařazení alespoň malé části majetku do digitálních finančních aktiv jako potenciální ochrany proti inflačnímu znehodnocení. Kryptoměny se tak pro některé staly alternativním prvkem v portfoliu, nikoli však náhradou za tradiční investiční nástroje.

Jak vypadá dolarový milionář

Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží těm zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá také vysoce postavených manažerů. Kromě „polistopadové generace“ se mezi dolarovými milionáři stále častěji objevují i mladší podnikatelé a především nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině v následujících letech posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku zároveň roste podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.

Česká ekonomika roste, ale naráží na své limity

Pražský hrad v zimě
ČTK
nst
nst

Česká ekonomika sice nadále roste, avšak její další vývoj stále více limitují strukturální slabiny, demografický vývoj a přetrvávající inflační tlaky ve službách. Zatímco domácí poptávka zůstává silná a inflace se drží blízko cíle, prostor pro fiskální i měnové uvolnění je omezený. O budoucím růstu tak budou rozhodovat spíše strukturální reformy než krátkodobé stimuly, uvedl Mezinárodní měnový fond.

Česká ekonomika si udržuje solidní tempo růstu, stále však naráží na výrazné strukturální limity. Vysoká závislost na exportu, energetická náročnost hospodářství a nepříznivý demografický vývoj zvyšují zranitelnost vůči vnějším šokům a dlouhodobě tlumí růstový potenciál. Přestože je veřejný dluh zatím mírný, zachování fiskálního prostoru je v prostředí zvýšené nejistoty klíčové, zejména proto, že výraznější fiskální stimul v době, kdy se ekonomika pohybuje blízko svého potenciálu, by mohl znovu posílit inflační tlaky.

V roce 2025 česká ekonomika vzrostla přibližně o 2,5 procenta, především díky domácí poptávce. Spotřebu domácností podpořilo oživení reálných mezd, zatímco veřejné investice těžily z pokračujícího čerpání evropských fondů. Naopak soukromé investice a exportní výkonnost zpomalily v důsledku globální politické nejistoty a rostoucích obchodních bariér.

Tempo ekonomického růst bude letos podobné

Celková inflace se ke konci roku snížila na 2,1 procenta a pohybovala se blízko inflačního cíle, avšak jádrová inflace zůstala zvýšená na úrovni 2,8 procenta. Hlavním zdrojem přetrvávajících tlaků jsou ceny služeb, zejména náklady na bydlení, podporované rychlým nominálním růstem mezd kolem 7 procent. To omezuje prostor pro další uvolňování měnové politiky.

V roce 2026 se očekává podobné tempo růstu ekonomiky a uzavření produkční mezery, zatímco ve střednědobém horizontu by měl růst zpomalit směrem k potenciálu kolem 1,8 procenta, omezenému demografickými faktory a jen pozvolným růstem produktivity. Fiskální politika se přitom vydává mírně expanzivním směrem. Deficit veřejných financí by se měl zvýšit na zhruba 2,3 procenta HDP, přičemž v dalších letech porostou výdajové tlaky spojené se stárnutím populace a energetickou bezpečností. Bez fiskální konsolidace by se veřejný dluh mohl v příštím desetiletí přiblížit k hranici 60 procent HDP.

Prostor pro úpravy

Současná struktura veřejných příjmů nabízí prostor pro úpravy. Významnou roli hrají sociální odvody, zatímco zdanění nemovitostí patří k nejnižším v EU. Posílení daňové kázně a přechod k hodnotově založenému zdanění nemovitostí by mohly zlepšit fungování trhu s bydlením a vytvořit dodatečný fiskální prostor. Dlouhodobý růst české ekonomiky tak bude záviset především na strukturálních reformách, nikoli na krátkodobých stimulech, které by v současné fázi hospodářského cyklu nesly zvýšená inflační rizika.

Z pohledu dlouhodobého vývoje bude rozhodující schopnost české ekonomiky posílit svůj růstový potenciál prostřednictvím strukturálních reforem. Lepší fungování trhu práce, hlubší integrace v rámci jednotného trhu EU, dostupná a spolehlivá energie a řešení zhoršující se dostupnosti bydlení mohou zvýšit produktivitu a zároveň zmírnit tlak na veřejné finance. Právě tyto kroky představují udržitelnější cestu než krátkodobé fiskální stimuly, které by v současné fázi hospodářského cyklu mohly přinést více rizik než přínosů.

Šéf Bavorského svazu pivovarníků navrhl vstupné pro Oktoberfest, a hned to schytal

Oktoberfest
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda Bavorského svazu pivovarníků Georg Schneider navrhl, aby se na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest začalo platit vstupné. Umožnilo by to podle něj pokrýt některé náklady spojené se slavnostmi a příjmy by tak nemusely plynout jen z prodeje piva. Loni se cena zlatavého moku vyšplhala až na 15,80 eur (384 korun) za litr. Na návrh se okamžitě snesla kritika.

„Při akcích, jako je Oktoberfest, musíme uvažovat o tom, jestli by mělo být pivo hlavní položkou při počítání nákladů,“ uvedl Schneider v rozhovoru s listem Augsburger Allgemeine. Podle něj by zavedení vstupného mohlo přispět k pokrytí nákladů včetně stavění stanů či platů personálu. „Musíme se konec konců ptát, zda pivo samotné stačí, aby se taková akce jako Oktoberfest financovala,“ dodal Schneider.

Počátek Oktoberfestu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Loni akci navštívilo 7,2 milionu lidí, vypilo se 6,5 milionu mázů piva a návštěvníci ukradli přes 115 tisíc pivních sklenic. 14 fotografií v galerii

Okamžitá kritika

Návrh hned vyvolal kritiku. Hlavní pořadatel slavností z mnichovské radnice Christian Scharpf ho rovnou jasně odmítl. „Oktoberfest je lidová slavnost a ne zábavní park,“ řekl. „Nepřipadá to v úvahu,“ dodal. Hosté, kteří si chtějí jen užít atmosféru a nic si nekoupit, jsou podle Scharpfa vítáni stejně, jako návštěvníci pivních stanů a pouťových atrakcí.

Budějovický Budvar loni zvýšil prodej na nový rekord

Budějovický Budvar láme rekordy. Pivovar uvařil a prodal rekordní objem piva

Zprávy z firem

Budějovický Budvar loni uvařil a prodal 1,946 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku roste třetí rokem po sobě. Rok 2025 patří k nejúspěšnějším v historii pivovaru, uvedla mluvčí pivovaru Barbora Povišerová.

ČTK

Přečíst článek

Podle některých zastánců vstupného by ale jeho výběr umožnil získat mimo jiné přehled o tom, kolik lidí aktuálně v areálu je. V minulých letech museli pořadatelé opakovaně areál kvůli přeplnění uzavřít. Často tak ale podle kritiků učinili příliš pozdě, až když vznikly nebezpečné tlačenice.

Oktoberfest loni za 16 dní navštívilo 6,5 milionu lidí a piva se vypilo 6,5 milionu litrů. Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská uspořádali pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.

