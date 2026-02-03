Od odmítání k opatrnému přijetí: Jak kryptoměny pronikají mezi české milionáře
Postoj českých dolarových milionářů ke kryptoměnám se v posledních letech výrazně proměnil. Zatímco v minulosti dominovalo buď silné nadšení, nebo kategorické odmítání, aktuální data ukazují posun k podstatně střízlivějšímu a systematičtějšímu přístupu. Kryptoměny se sice v roce 2025 objevují v portfoliích větší části nejbohatších investorů než kdy dříve, jejich role však zůstává převážně doplňková a objemově omezená.
Podíl českých dolarových milionářů investujících do kryptoměn vzrostl podle aktuálního průzkumu J&T Banka Wealth Report na 20 procent, čímž překonal i úroveň z roku 2021, kdy digitální aktiva zažívala vrchol popularity. Oproti předchozím obdobím se však změnil charakter zájmu. Část investorů začala kryptoměny do portfolií zařazovat dlouhodobě, nikoli spekulativně, přičemž ve většině případů představují jen malý zlomek celkového majetku.
Významnou změnou je i rozšíření investorské základny. Ke kryptoměnám se postupně obrací i část majetných investorů, kteří je dříve považovali za nepřijatelný nástroj. Nejde přitom o posun směrem k vyšší toleranci rizika, ale spíše o rozšíření investičního uvažování. Digitální aktiva se tak pro část dolarových milionářů stávají tématem, které je legitimní alespoň zvážit v rámci širší diskuse o diverzifikaci portfolia.
Nadšení mladších odeznělo
Současně však odeznělo nadšení části mladších a dříve nejvýraznějších zastánců kryptoměn. Po opakovaných prudkých cenových propadech se jejich přístup stal umírněnějším a promyšlenějším. Kryptoměny jsou častěji kombinovány s tradičními investičními nástroji a jejich váha v portfoliích se snižuje ve prospěch širší diverzifikace.
Navzdory rostoucímu rozšíření zůstávají dolaroví milionáři vůči kryptoměnám obezřetní i z hlediska výnosových očekávání. Pro letošní rok očekává růst hodnoty digitálních aktiv 14 procent z nich, zatímco stejný podíl předpokládá jejich pokles. Převládá tak opatrný postoj bez jednoznačných očekávání rychlého zhodnocení.
Podobně umírněný přístup je patrný i v celé české populaci. Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh České republiky investovalo v roce 2025 do kryptoměn 11 procent Čechů. Spokojenost s touto investicí výrazně závisí na načasování vstupu na trh. Zatímco menší část investorů hodnotí kryptoměny jako nejlepší investici svého života, téměř každý desátý je naopak považuje za nejhorší. Největší zájem o digitální aktiva vykazuje věková skupina 35–44 let, kterou přitahuje především potenciál vyššího zhodnocení, využití moderních technologií a nové investiční přístupy.
Kryptoměny se definitivně přesouvají z okraje finančního světa do hlavního proudu. Dnes už nejde o téma uzavřených komunit nebo technologických experimentů, ale o oblast, kterou sledují vlády, centrální banky i největší finanční instituce světa – ať už prostřednictvím investičních produktů, platební infrastruktury nebo strategických debat o budoucnosti peněz.
Dva faktory
Za proměnou postoje dolarových milionářů stojí především dva faktory. Prvním je postupná institucionalizace a posilující regulace kryptoměnového trhu. V řadě zemí vznikly nové legislativní rámce a významnou roli sehrála také americká Komise pro cenné papíry, která umožnila obchodování s vybranými kryptoprodukty i penzijním fondům. Tyto kroky přispěly k větší transparentnosti trhu a snížení vnímaných rizik oproti období, kdy byl kryptoměnový sektor považován za nepřehledný a neregulovaný.
Druhým faktorem je oslabení důvěry v tradiční měny v období vysoké inflace. To přimělo část investorů uvažovat o zařazení alespoň malé části majetku do digitálních finančních aktiv jako potenciální ochrany proti inflačnímu znehodnocení. Kryptoměny se tak pro některé staly alternativním prvkem v portfoliu, nikoli však náhradou za tradiční investiční nástroje.
Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží těm zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá také vysoce postavených manažerů. Kromě „polistopadové generace“ se mezi dolarovými milionáři stále častěji objevují i mladší podnikatelé a především nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině v následujících letech posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku zároveň roste podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.
