Koleje jsou plné a spolubydlení zdražilo. Nejvíc v Ostravě

Kapacity kolejí jsou naplněné ještě před začátkem akademického roku. Potvrzuje to i rekordní nárůst cen nájemného v univerzitních městech.

Stejně jako v předchozích letech i letos došlo na přelomu července k nárustu cen nájmů. Průměrná cena nájmů je podle dat společnosti Bezrealitky v Praze o 14 procent vyšší než loni, kdy rostly nájmy a podnájmy 11procentním tempem. V Brně se zvýšily o deset procent, třetí největší univerzitní město, Ostrava, hlásí dokonce 18procentní růst. Podobně výrazně stouply nájmy také v Olomouci a Českých Budějovicích (17 procent).

„Situace se pro řadu studentů stává opravdu komplikovanou. Problémem není ani tak samotné zdražování, ale také garance, které majitelé chtějí. I v případě podpronájmů se tak můžeme setkat s požadavky na dvouměsíční kauci a zároveň i dvouměsíční předplatbu,“ zmiňuje Martin Ponzer, šéf digitální realitní služby Bezrealitky. I letos proto podle něj budou studenti preferovat spolubydlení.

Pro studenty je tradičně nejdražší hlavní město. Pražské univerzity navštěvuje kolem 130 tisíc studentů z celého Česka a podstatná část studentů se do Prahy v době studia stěhuje. Například Karlova univerzita poskytuje na svých kolejích 11 080 lůžek.

„Cena jednotlivých kolejí se liší od lokality a vybavení kolejí a jednotlivých pokojů. Průměrná měsíční cena ubytování se pohybuje kolem šesti tisíc korun za měsíc. Cena ubytování se v roce 2024 oproti roku 2023 zvýšila z důvodu zvýšení míry inflace, navýšení DPH a ceny energií o 8,1procenta. Ceny ubytování na kolejích neplánujeme do konce roku 2024 měnit. K poslední změně kolejného došlo k 1. břernu 2024,“ přibližuje Šárka Bukvajová z tiskového oddělení Karlovy univerzity.

Pronájem zhruba 70metrového bytu v širším centru zde momentálně vyjde na téměř 27 tisíc, bez nákladů.

„Pokud by si vysokoškoláci dopřáli luxus bydlení ve dvou, zaplatí asi o 12 procent více oproti loňsku – každý 15 169 korun. Ve čtyřech spolubydlících to bude zhruba 8 432 korun za lůžko,“ říká Ponzer.

Zdražilo Brno i Ostrava

Podobná situace panuje i v Brně. Kapacita kolejí Masarykovy univerzity, 3 440 lůžek, je zaplněná. „Průměrná částka za lůžko a noc činí 164,52 korun včetně DPH. Je však nutné vzít v potaz, že u některých ubytovaných může být reálná cena nižší i vyšší, protože Masarykova univerzita poskytuje svým studujícím ubytování v několika kolejních areálech a v pokojích několika typů a kategorií,“ říká tiskový mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Za byt o 70 metrech čtverečních v širším centru Brna si zájemci o pronájem oproti loňsku připlatí téměř dva tisíce korun. Nájemné se tu pohybuje kolem 21,2 tisíce korun. Dva spolubydlící zaplatí každý zhruba 11 876 korun, pokud budou bydlet ve čtyřech, bude to asi 6 574 korun.

Ještě více pak vyskočily ceny v Ostravě, kde se nájemní cena obdobného bytu zvýšila o 2,2 tisíce korun na 14 630. Dva spolubydlící si tak musí připravit asi 8 280 korun každý, čtyři pak 4 623 korun.

I přes vysoké ceny je však o nájemní bydlení rekordní zájem. Vůbec poprvé v historii měření Bezrealitky zaznamenaly více než 70 zájemců o jeden byt v hlavním městě a více než 40 v Brně.

